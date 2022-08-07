5' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Альберт Гроенбек создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Трандарсон Арон-Элис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

3' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Альберт Гроенбек нанес удар, но тот был заблокирован.

1' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Орхус начинает с центра поля