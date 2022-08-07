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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Оденсе
0:1
Первый тайм: 15'
Орхус
0'
0:1
9' Гол
Мортенсен Патрик
13' Желтая карточка
Грёнбек Альберт

Ход матча

9'
0:1
Мортенсен Патрик
13'
 
Грёнбек Альберт

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Орхус
3.20
3.55
2.87
Все Коэффициенты
1
Хансен
Мартин
4
Bjoern
Paulsen
6
Тверсков
Йеппе
16
Шельвик
Йорген
2
Микельсон
Николас
25
Кинг
Джоэл
19
Трандарсон
Арон-Элис
24
Эстрём
Робин
10
Свеннсен
Сандер
21
Charly
Horneman
9
Кадри
Башким
1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
19
Каль
Эрик
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
27
Грёнбек
Альберт
9
Мортенсен
Патрик
10
Хеуген
Сигурд
Оденсе
5-3-2
Орхус
3-5-2

История личных встреч

Оденсе
Орхус

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
47.6%
16 побед 10 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

42 матча

35.7%
28.6%
35.7%
15 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

31%
35.7%
33.3%
13 побед 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.1%
38.1%
23.8%
16 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

СБЗВ
1:0
СБЗВ
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
0:0
СД
4:2
СДЛЕ
2:1
СД
1:0
К
1:0
СД
1:2
СД
1:2
ТМК
2:3
СД
2:2
СДЛЕ
2:3
СДЛЕ
3:2
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
4:1
СД
3:6
СД
2:1
СД
2:4
СД
1:2
ММ(
0:0
С
1:2
СЛ
0:0
СЛ
2:2
ТМС
1:1
СЛ
0:3
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
2:1
К
1:0
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 1 0.25
Charly Horneman 1 0.25
Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0.25
Свеннсен Сандер 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 1 0.25
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.25
Мортенсен Патрик 1 0.25

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тверсков Йеппе 1 0
Bjoern Paulsen 1 0
Кинг Джоэл 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уве Реслер 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Кристенсен Томас 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Мадсен Мадс Эмиль 1 0
Хауснер Себастиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
50%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3
Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0
Орхус
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1
Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Силькеборг 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Орхус 1:0 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Хорсенс 4 2 1 1 2 - 1 7
5. Виборг 4 2 0 2 7 - 7 6
6. Копенгаген 4 2 0 2 9 - 7 6
7. Раннерс 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Митьюлланд 4 1 2 1 10 - 8 5
9. Брондбю 4 1 0 3 3 - 9 3
10. Люнгбю 4 0 2 2 6 - 8 2
11. Ольборг 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Оденсе 0:1 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Виборг 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Орхус 1:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Раннерс 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Силькеборг 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Копенгаген 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Люнгбю 2 0 2 0 5 - 5 2
10. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Ольборг 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Оденсе 0:1 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Митьюлланд 2 1 1 0 8 - 4 4
4. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
5. Копенгаген 2 1 0 1 5 - 5 3
6. Орхус 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Раннерс 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Оденсе 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Люнгбю 2 0 0 2 1 - 3 0
10. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
11. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Брондбю 2 0 0 2 1 - 6 0
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    Лучшие коэффициенты
    Оденсе
    Ничья
    Орхус
    3.20
    3.55
    2.87
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    Где смотреть матч Оденсе 0:1 Орхус онлайн

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