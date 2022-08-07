Стадион: Nature Energy Park
Ход матча
9'
0:1
13'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
25
Кинг
Джоэл
24
Эстрём
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
24 Эстрём РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Фенгер МаксПолузащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
-
-
-
-
18 Kante Kefing
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Защитник
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Оденсе
Орхус
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
47.6%
16 побед 10 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
42 матча
35.7%
28.6%
35.7%
15 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
31%
35.7%
33.3%
13 побед 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
38.1%
38.1%
23.8%
16 побед 16 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|1
|0.25
|Charly Horneman
|1
|0.25
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0.25
|Свеннсен Сандер
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|1
|0.25
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.25
|Мортенсен Патрик
|1
|0.25
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уве Реслер
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
50%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3
Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0
Орхус
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1
Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Силькеборг
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Орхус
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Хорсенс
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|5.
|Виборг
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|7.
|Раннерс
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Митьюлланд
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|9.
|Брондбю
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|10.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|11.
|Ольборг
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Оденсе
|0:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Виборг
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Орхус
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Силькеборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Люнгбю
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|10.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Оденсе
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Митьюлланд
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|4.
|Хорсенс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|6.
|Орхус
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Раннерс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Оденсе
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Люнгбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|10.
|Виборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|11.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Брондбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров