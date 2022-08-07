Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Орхус

89' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Г О О О О О Л - Мортенсен Патрик из команды Орхус забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Мартин Хансен прыгнул не в ту сторону.

87' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

87' После проверки VAR судья изменил решение - Орхус пробьет пенальти!

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

86' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Линкс Гифт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Бьёрн Паульсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

84' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Оденсе

83' Мадсен Мадс Эмиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Линкс Гифт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Сегодняшная посещаемость составляет 5865 болельщиков

80' Биссек Янн-Аурель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Орхус

76' Jakob Breum не смог попасть в створ ударом издали

75' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Мадсен Мадс Эмиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Оденсе

73' Фредерик Брандоф из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

72' Jakob Breum выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Тактическая замена. Альберт Гроенбек уходит с поля и его заменяет Фредерик Брандоф

69' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

69' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

68' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Хеуген Сигурд рано отмечает, но гол будет отменен!

68' Эстрём Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Биссек Янн-Аурель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Шельвик Йорген выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

64' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Биссек Янн-Аурель получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Биссек Янн-Аурель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Альберт Гроенбек ослабляет давление, выбив мяч.

60' Свеннсен Сандер из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Кинг Джоэл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Микельсон Николас выиграл воздушное противоборство у Альберт Гроенбек.

56' Биссек Янн-Аурель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Альберт Гроенбек пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен держит все под контролем

55' Хеуген Сигурд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Биссек Янн-Аурель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

53' Матч остановлен

52' Удар от ворот произведет Орхус

51' Свеннсен Сандер пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

51' Charly Horneman создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Эстрём Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

50' Кинг Джоэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Оденсе

48' Альберт Гроенбек нанес удар, но промахнулся очень сильно.

47' Оооо... вот это был удар! Charly Horneman должен был забить с этой позиции.

47' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

47' ШТАНГА! Так было близко к голу - Charly Horneman нанес удар в каркас ворот!

46' Свеннсен Сандер пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем