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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Лиллестрём
0:0
Первый тайм: 16'
Тромсё
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Тромсё
4.00
3.75
4.78
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
3
Рослер
Колин
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
2
Рангер
Ларс
5
Драгснес
Ветле
6
Кайринен
Каан
8
Мэтью
Ифиний
14
Кнудсен
Магнус
20
Ибрахимай
Илльдрен
21
Фридьонссон
Хольмберт
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
19
Вестерлунн
Никлас
14
Каманси
Уоррен
8
Антонсен
Кент-Аре
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Китолано
Эрик
15
Туоминен
Яссе
10
Миккельсен
Эугуст
Лиллестрём
3-4-2-1
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Лиллестрём
Тромсё

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
15%
18 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

33 матча

51.5%
24.2%
24.3%
17 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

54.5%
30.3%
15.2%
18 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Т
2:2
ТМК
1:1
Т
1:2
Т
1:2
ПД
3:0
ПД
0:1
Т
1:1
Т
4:0
Т
1:0
Т
1:2
Т
2:1
К
1:0
Т
4:1
ТМК
2:0
Т
2:1
Т
2:4
ТМК
1:0
Т
1:0
Т
1:1
Т
3:2
Т
2:0
Т
5:1
Т
4:2
ТМС
0:2
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:0
Т
2:2
Т
1:1
ТМС
1:3
Т
0:1
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.35
Фридьонссон Хольмберт 4 0.24
Ибрахимай Илльдрен 3 0.18
Петтерссон Том 3 0.18
Огбу Иго 3 0.18
Драгснес Ветле 2 0.12
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.12
Кнудсен Магнус 2 0.12
Мэтью Ифиний 2 0.12
Гарнас Эспен 1 0.06
Эд Эскил 1 0.06
Осен Йермунд 0 0
Кайринен Каан 0 0
Рослер Колин 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 5 0.31
Опсал Сакариас 2 0.13
Вестерлунн Никлас 2 0.13
Эбийе Мозес 2 0.13
Миккельсен Эугуст 2 (1) 0.13
Гундерсен Йостейн 2 0.13
Каманси Уоррен 2 0.13
Нильсен Лассе III 1 0.06
Псише Кристоф 1 0.06
Антонсен Кент-Аре 1 0.06
Йенсен Рубен 0 0
Енссен Андерс 0 0
Винтер Феликс 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтью Ифиний 3 0
Адамс Акор 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Осен Йермунд 1 1
Гарнас Эспен 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Огбу Иго 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Эд Эскил 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 4 0
Йенсен Рубен 3 0
Гундерсен Йостейн 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Псише Кристоф 1 0
Китолано Эрик 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
2
25%
76-90

Пропущено

1
17
1 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
100%
4
24%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Забито

16
12
3 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
5
31%
2
17%
61-75
6
38%
3
25%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
21%
2
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
1
7%
4
40%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
5
36%
1
10%
76-90

Забито

30
20
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
2
7%
4
20%
1-15
1
3%
1
5%
16-30
6
20%
3
15%
31-45
2
7%
5
25%
46-60
8
27%
2
10%
61-75
11
37%
5
25%
76-90

Пропущено

15
27
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
3
20%
3
11%
1-15
4
27%
4
15%
16-30
1
7%
5
19%
31-45
1
7%
6
22%
46-60
1
7%
5
19%
61-75
5
33%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1
Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0
Тромсё
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1
Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:2 18 12 3 3 35 - 17 39
2. Лиллестрём 0:0 17 11 4 2 31 - 14 37
3. Будё-Глимт 17 10 4 3 44 - 19 34
4. Русенборг 17 8 7 2 31 - 20 31
5. Викинг 0:1 18 8 4 6 30 - 24 28
6. Волеренга 16 7 2 7 25 - 26 23
7. Саннефьёрд 1:0 17 7 2 8 28 - 32 23
8. Стрёмсгодсет 0:0 17 6 5 6 21 - 25 23
9. Олесунн 16 5 6 5 18 - 21 21
10. Сарпсборг-08 0:0 17 6 2 9 30 - 28 20
11. Одд 18 6 2 10 19 - 33 20
12. Хёугесунн 1:0 17 5 4 8 25 - 28 19
13. Тромсё 0:0 16 3 9 4 20 - 27 18
14. Хам-Кам 17 3 9 5 20 - 21 18
15. Дьерв 0:1 17 3 2 12 12 - 36 11
16. Кристиансунд 2:0 17 2 3 12 14 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:2 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
3. Лиллестрём 0:0 8 6 1 1 13 - 2 19
4. Будё-Глимт 9 5 4 0 29 - 8 19
5. Викинг 0:1 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 0:0 9 4 3 2 14 - 13 15
7. Хёугесунн 1:0 9 4 2 3 15 - 14 14
8. Волеренга 7 4 1 2 11 - 9 13
9. Тромсё 0:0 7 3 3 1 12 - 10 12
10. Олесунн 8 3 3 2 9 - 9 12
11. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
12. Сарпсборг-08 0:0 9 3 1 5 13 - 13 10
13. Дьерв 0:1 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 1:0 8 2 2 4 12 - 16 8
16. Кристиансунд 2:0 8 1 3 4 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 0:0 9 5 3 1 18 - 12 18
2. Мольде 0:2 8 5 2 1 12 - 7 17
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 1:0 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 9 2 5 2 13 - 13 11
6. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
7. Волеренга 9 3 1 5 14 - 17 10
8. Викинг 0:1 9 3 1 5 14 - 18 10
9. Сарпсборг-08 0:0 8 3 1 4 17 - 15 10
10. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
11. Хам-Кам 8 1 5 2 10 - 11 8
12. Стрёмсгодсет 0:0 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Тромсё 0:0 9 0 6 3 8 - 17 6
14. Хёугесунн 1:0 8 1 2 5 10 - 14 5
15. Кристиансунд 2:0 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 0:1 8 0 1 7 4 - 20 1
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Тромсё
4.00
3.75
4.78
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 0:0 Тромсё онлайн

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