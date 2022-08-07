Стадион: Аараасен
0:0
Первый тайм: 16'
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
30
Огбу
Иго
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Daniel Bassi
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Лиллестрём
Тромсё
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
15%
18 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
33 матча
51.5%
24.2%
24.3%
17 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
54.5%
30.3%
15.2%
18 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|6
|0.35
|Фридьонссон Хольмберт
|4
|0.24
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0.18
|Петтерссон Том
|3
|0.18
|Огбу Иго
|3
|0.18
|Драгснес Ветле
|2
|0.12
|Хелланн Поль-Андре
|2 (1)
|0.12
|Кнудсен Магнус
|2
|0.12
|Мэтью Ифиний
|2
|0.12
|Гарнас Эспен
|1
|0.06
|Эд Эскил
|1
|0.06
|Осен Йермунд
|0
|0
|Кайринен Каан
|0
|0
|Рослер Колин
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Эрик
|5
|0.31
|Опсал Сакариас
|2
|0.13
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.13
|Эбийе Мозес
|2
|0.13
|Миккельсен Эугуст
|2 (1)
|0.13
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.13
|Каманси Уоррен
|2
|0.13
|Нильсен Лассе III
|1
|0.06
|Псише Кристоф
|1
|0.06
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.06
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Енссен Андерс
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэтью Ифиний
|3
|0
|Адамс Акор
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Огбу Иго
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Лассе III
|4
|0
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Гундерсен Йостейн
|3
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
|Кьелсруд Вик Исак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
2
25%
76-90
Пропущено
1
17
1 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
100%
4
24%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Забито
16
12
3 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
5
31%
2
17%
61-75
6
38%
3
25%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
21%
2
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
1
7%
4
40%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
5
36%
1
10%
76-90
Забито
30
20
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
2
7%
4
20%
1-15
1
3%
1
5%
16-30
6
20%
3
15%
31-45
2
7%
5
25%
46-60
8
27%
2
10%
61-75
11
37%
5
25%
76-90
Пропущено
15
27
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
3
20%
3
11%
1-15
4
27%
4
15%
16-30
1
7%
5
19%
31-45
1
7%
6
22%
46-60
1
7%
5
19%
61-75
5
33%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1
Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0
Тромсё
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1
Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:2
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Лиллестрём
|0:0
|17
|11
|4
|2
|31 - 14
|37
|3.
|Будё-Глимт
|17
|10
|4
|3
|44 - 19
|34
|4.
|Русенборг
|17
|8
|7
|2
|31 - 20
|31
|5.
|Викинг
|0:1
|18
|8
|4
|6
|30 - 24
|28
|6.
|Волеренга
|16
|7
|2
|7
|25 - 26
|23
|7.
|Саннефьёрд
|1:0
|17
|7
|2
|8
|28 - 32
|23
|8.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|17
|6
|5
|6
|21 - 25
|23
|9.
|Олесунн
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|17
|6
|2
|9
|30 - 28
|20
|11.
|Одд
|18
|6
|2
|10
|19 - 33
|20
|12.
|Хёугесунн
|1:0
|17
|5
|4
|8
|25 - 28
|19
|13.
|Тромсё
|0:0
|16
|3
|9
|4
|20 - 27
|18
|14.
|Хам-Кам
|17
|3
|9
|5
|20 - 21
|18
|15.
|Дьерв
|0:1
|17
|3
|2
|12
|12 - 36
|11
|16.
|Кристиансунд
|2:0
|17
|2
|3
|12
|14 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:2
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Русенборг
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|8
|6
|1
|1
|13 - 2
|19
|4.
|Будё-Глимт
|9
|5
|4
|0
|29 - 8
|19
|5.
|Викинг
|0:1
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 13
|15
|7.
|Хёугесунн
|1:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Волеренга
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|9.
|Тромсё
|0:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|10.
|Олесунн
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|11.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|0:0
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Дьерв
|0:1
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|1:0
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|16.
|Кристиансунд
|2:0
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|0:0
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|2.
|Мольде
|0:2
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Саннефьёрд
|1:0
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|6.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|7.
|Волеренга
|9
|3
|1
|5
|14 - 17
|10
|8.
|Викинг
|0:1
|9
|3
|1
|5
|14 - 18
|10
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0
|8
|3
|1
|4
|17 - 15
|10
|10.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|11.
|Хам-Кам
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Тромсё
|0:0
|9
|0
|6
|3
|8 - 17
|6
|14.
|Хёугесунн
|1:0
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|15.
|Кристиансунд
|2:0
|9
|1
|0
|8
|4 - 16
|3
|16.
|Дьерв
|0:1
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
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