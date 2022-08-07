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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Лиллестрём
1:1
Конец матча
Тромсё
0'
0:1
36' Гол
Китолано Эрик
1:1
90' Гол
Кристиансен Мадс
90' Желтая карточка
Китолано Эрик
90'+9

Ход матча

36'
0:1
Китолано Эрик
(Миккельсен Эугуст)
46'
Эд Эскил
Рангер Ларс
 
46'
Хелланн Поль-Андре
Кайринен Каан
 
70'
 
Эбийе Мозес
Туоминен Яссе
72'
Свендсен Тобиас
Рослер Колин
 
77'
Гарнас Эспен
Огбу Иго
 
77'
 
Винтер Феликс
Опсал Сакариас
90'
 
Каманси Уоррен
90'
Кристиансен Мадс
(Фридьонссон Хольмберт)
1:1
90'
 
Хафстад Тобиас
90'
 
Китолано Эрик

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35
12
Кристиансен
Мадс
3
Рослер
Колин
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
2
Рангер
Ларс
5
Драгснес
Ветле
6
Кайринен
Каан
8
Мэтью
Ифиний
14
Кнудсен
Магнус
20
Ибрахимай
Илльдрен
21
Фридьонссон
Хольмберт
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
19
Вестерлунн
Никлас
14
Каманси
Уоррен
8
Антонсен
Кент-Аре
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Китолано
Эрик
15
Туоминен
Яссе
10
Миккельсен
Эугуст
Лиллестрём
3-4-2-1
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Лиллестрём
Тромсё

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
15%
18 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

33 матча

51.5%
24.2%
24.3%
17 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

54.5%
30.3%
15.2%
18 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Т
2:2
ТМК
1:1
Т
1:2
Т
1:2
ПД
3:0
ПД
0:1
Т
1:1
Т
4:0
Т
1:0
Т
1:2
Т
2:1
К
1:0
Т
4:1
ТМК
2:0
Т
2:1
Т
2:4
ТМК
1:0
Т
1:0
Т
1:1
Т
3:2
Т
2:0
Т
5:1
Т
4:2
ТМС
0:2
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:0
Т
2:2
Т
1:1
ТМС
1:3
Т
0:1
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.35
Фридьонссон Хольмберт 4 0.24
Ибрахимай Илльдрен 3 0.18
Петтерссон Том 3 0.18
Огбу Иго 3 0.18
Драгснес Ветле 2 0.12
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.12
Кнудсен Магнус 2 0.12
Мэтью Ифиний 2 0.12
Гарнас Эспен 1 0.06
Кристиансен Мадс 1 0.06
Эд Эскил 1 0.06
Осен Йермунд 0 0
Кайринен Каан 0 0
Рослер Колин 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 6 0.38
Опсал Сакариас 2 0.13
Вестерлунн Никлас 2 0.13
Миккельсен Эугуст 2 (1) 0.13
Эбийе Мозес 2 0.13
Гундерсен Йостейн 2 0.13
Каманси Уоррен 2 0.13
Нильсен Лассе III 1 0.06
Псише Кристоф 1 0.06
Антонсен Кент-Аре 1 0.06
Йенсен Рубен 0 0
Енссен Андерс 0 0
Винтер Феликс 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтью Ифиний 3 0
Адамс Акор 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Осен Йермунд 1 1
Гарнас Эспен 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Огбу Иго 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Эд Эскил 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 4 0
Йенсен Рубен 3 0
Гундерсен Йостейн 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Китолано Эрик 2 0
Псише Кристоф 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
2
22%
76-90

Пропущено

2
18
2 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
50%
4
22%
16-30
1
50%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Забито

16
12
3 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
3
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
5
31%
2
17%
61-75
6
38%
3
25%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
21%
2
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
1
7%
4
40%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
5
36%
1
10%
76-90

Забито

31
21
9 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
2
6%
4
19%
1-15
1
3%
1
5%
16-30
6
19%
4
19%
31-45
2
6%
5
24%
46-60
8
26%
2
10%
61-75
12
39%
5
24%
76-90

Пропущено

16
28
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
3
19%
3
11%
1-15
4
25%
4
14%
16-30
2
13%
5
18%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
5
31%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1
Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0
Тромсё
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1
Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 18 13 3 2 38 - 17 42
2. Лиллестрём 17 11 4 2 32 - 15 37
3. Будё-Глимт 17 10 4 3 44 - 19 34
4. Русенборг 17 8 7 2 31 - 20 31
5. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
6. Стрёмсгодсет 17 7 4 6 24 - 26 25
7. Волеренга 0:0 17 7 3 7 25 - 26 24
8. Олесунн 0:0 17 5 7 5 18 - 21 22
9. Саннефьёрд 17 6 3 8 29 - 34 21
10. Одд 18 6 2 10 19 - 33 20
11. Сарпсборг-08 17 6 1 10 31 - 31 19
12. Хёугесунн 17 5 4 8 27 - 29 19
13. Тромсё 16 3 9 4 21 - 28 18
14. Хам-Кам 17 3 9 5 20 - 21 18
15. Дьерв 17 3 2 12 13 - 38 11
16. Кристиансунд 17 1 3 13 14 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
3. Лиллестрём 8 6 1 1 14 - 3 19
4. Будё-Глимт 9 5 4 0 29 - 8 19
5. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 9 5 2 2 17 - 14 17
7. Волеренга 0:0 8 4 2 2 11 - 9 14
8. Хёугесунн 9 4 2 3 17 - 15 14
9. Тромсё 7 3 3 1 12 - 10 12
10. Олесунн 0:0 8 3 3 2 9 - 9 12
11. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
12. Сарпсборг-08 9 3 1 5 13 - 13 10
13. Дьерв 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 8 1 3 4 13 - 18 6
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 2 0 15 - 7 20
2. Лиллестрём 9 5 3 1 18 - 12 18
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 9 2 5 2 13 - 13 11
6. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
7. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
8. Волеренга 0:0 9 3 1 5 14 - 17 10
9. Олесунн 0:0 9 2 4 3 9 - 12 10
10. Сарпсборг-08 8 3 0 5 18 - 18 9
11. Хам-Кам 8 1 5 2 10 - 11 8
12. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Тромсё 9 0 6 3 9 - 18 6
14. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
15. Кристиансунд 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 8 0 1 7 5 - 22 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Китолано Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лиллестрём 1:1 Тромсё онлайн

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