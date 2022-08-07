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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Кристиансунд
2:0
Первый тайм: 19'
Мольде
0'
1:0
6' Гол
Хопмарк Андреас
2:0
16' Гол
Бюэ Бендик

Ход матча

6'
Хопмарк Андреас
(Аскар Армин)
1:0
16'
Бюэ Бендик
(Картум Сандер Эрик)
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Мольде
5.80
5.30
1.63
Все Коэффициенты
1
Макдермот
Шон
6
Хопмарк
Андреас
5
Ульвестад
Дан
Петер
18
Ярл
Себастиан
2
Нилсен
Снорре
23
Аскар
Армин
14
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
13
Бюэ
Бендик
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
31
Mathias
Fjoertoft
Loevik
20
Kristian
Eriksen
25
Брейвик
Эмиль
16
Хуссейн
Эцаз
14
Кнутсон
Эрлинг
9
Фофана
Датро
Кристиансунд
3-5-2
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Кристиансунд
Мольде

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
81.8%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед

28 матчей

25%
25%
50%
7 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

Т
2:1
Т
2:0
Т
2:0
ТМК
0:0
Т
2:2
Т
2:2
ТМС
4:2
ТМК
1:1
Т
2:0
Т
3:2
ТМК
2:2
Т
3:2
Т
1:0
ТМК
1:0
Т
0:1
К
2:1
ТМК
2:3
Т
0:1
ТМК
1:1
ТМК
1:4
ТМК
1:0
ТМК
2:1
ТМС
1:1
ТМС
5:0
ТМС
2:1
ТМС
3:4
ТМС
0:1
КН
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 5 (2) 0.29
Хопмарк Андреас 2 0.12
Диоп Амиду 2 0.12
Осбак Кристоффер 1 0.06
Нилсен Снорре 1 0.06
Муколли Агон 1 0.06
Ертсен Торгиль 1 0.06
Каллудра Лиридон 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Аскар Армин 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 6 0.33
Грёдем Магнус 6 (1) 0.33
Коса Маркус Андреас 4 0.22
Эйкрем Магнус 3 0.17
Линнес Мартин 3 0.17
Хёуген Кристоффер 3 0.17
Брюнхильдсен Ола 3 0.17
Зехнини Рафик 2 0.11
Кнутсон Эрлинг 1 0.06
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.06
Sivert Heggheim Mannsverk 1 (1) 0.06
Брейвик Эмиль 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0
Карлстрём Якоб 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 4 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Осбак Кристоффер 2 0
Нилсен Снорре 2 0
Ярл Себастиан 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Каллудра Лиридон 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sivert Heggheim Mannsverk 6 0
Хауган Эйрик 5 0
Хансен Беньямин 2 1
Кнутсон Эрлинг 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Риса Бирк 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хуссейн Эцаз 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
13%
1
9%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
2
33%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
2
33%
61-75
3
19%
1
17%
76-90

Забито

4
22
2 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
12 Не забивали 7
0
0%
5
23%
1-15
1
25%
5
23%
16-30
1
25%
2
9%
31-45
1
25%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
25%
2
9%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
19%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
3
19%
4
36%
76-90

Забито

12
33
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
1
8%
6
18%
1-15
4
33%
5
15%
16-30
1
8%
4
12%
31-45
2
17%
8
24%
46-60
1
8%
6
18%
61-75
3
25%
4
12%
76-90

Пропущено

32
17
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
4
13%
2
12%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
6
19%
2
12%
31-45
9
28%
0
0%
46-60
3
9%
6
35%
61-75
6
19%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2
Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0
Мольде
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3
Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:2 18 12 3 3 35 - 17 39
2. Лиллестрём 0:0 17 11 4 2 31 - 14 37
3. Будё-Глимт 17 10 4 3 44 - 19 34
4. Русенборг 17 8 7 2 31 - 20 31
5. Викинг 0:1 18 8 4 6 30 - 24 28
6. Волеренга 16 7 2 7 25 - 26 23
7. Саннефьёрд 1:0 17 7 2 8 28 - 32 23
8. Стрёмсгодсет 0:0 17 6 5 6 21 - 25 23
9. Олесунн 16 5 6 5 18 - 21 21
10. Сарпсборг-08 0:0 17 6 2 9 30 - 28 20
11. Одд 18 6 2 10 19 - 33 20
12. Хёугесунн 1:0 17 5 4 8 25 - 28 19
13. Тромсё 0:0 16 3 9 4 20 - 27 18
14. Хам-Кам 17 3 9 5 20 - 21 18
15. Дьерв 0:1 17 3 2 12 12 - 36 11
16. Кристиансунд 2:0 17 2 3 12 14 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:2 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
3. Лиллестрём 0:0 8 6 1 1 13 - 2 19
4. Будё-Глимт 9 5 4 0 29 - 8 19
5. Викинг 0:1 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 0:0 9 4 3 2 14 - 13 15
7. Хёугесунн 1:0 9 4 2 3 15 - 14 14
8. Волеренга 7 4 1 2 11 - 9 13
9. Тромсё 0:0 7 3 3 1 12 - 10 12
10. Олесунн 8 3 3 2 9 - 9 12
11. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
12. Сарпсборг-08 0:0 9 3 1 5 13 - 13 10
13. Дьерв 0:1 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 1:0 8 2 2 4 12 - 16 8
16. Кристиансунд 2:0 8 1 3 4 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 0:0 9 5 3 1 18 - 12 18
2. Мольде 0:2 8 5 2 1 12 - 7 17
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 1:0 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 9 2 5 2 13 - 13 11
6. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
7. Волеренга 9 3 1 5 14 - 17 10
8. Викинг 0:1 9 3 1 5 14 - 18 10
9. Сарпсборг-08 0:0 8 3 1 4 17 - 15 10
10. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
11. Хам-Кам 8 1 5 2 10 - 11 8
12. Стрёмсгодсет 0:0 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Тромсё 0:0 9 0 6 3 8 - 17 6
14. Хёугесунн 1:0 8 1 2 5 10 - 14 5
15. Кристиансунд 2:0 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 0:1 8 0 1 7 4 - 20 1
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Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Мольде
5.80
5.30
1.63
Все Коэффициенты
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