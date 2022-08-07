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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 4304
Кристиансунд
2:3
Конец матча
Мольде
0'
1:0
6' Гол
Хопмарк Андреас
2:0
16' Гол
Бюэ Бендик
29' Желтая карточка
Хуссейн Эцаз
2:1
37' Гол
Хауган Эйрик
45' Желтая карточка
Ульвестад Дан Петер
2:2
45' Пенальти
Фофана Датро
2:3
49' Гол
Kristian Eriksen
80' Желтая карточка
Ярл Себастиан
88' Красная карточка
Мумбанья Фарис
90' Желтая карточка
Каллудра Лиридон
90'+6

Ход матча

6'
Хопмарк Андреас
(Аскар Армин)
1:0
16'
Бюэ Бендик
(Картум Сандер Эрик)
2:0
29'
 
Хуссейн Эцаз
37'
2:1
Хауган Эйрик
(Брейвик Эмиль)
45'
Ульвестад Дан Петер
 
45'
2:2
Фофана Датро
49'
2:3
Kristian Eriksen
(Карлстрём Якоб)
62'
 
Грёдем Магнус
Хуссейн Эцаз
62'
 
Зехнини Рафик
Mathias Fjoertoft Loevik
72'
Isaac Annan
Аскар Армин
 
72'
Каллудра Лиридон
Нилсен Снорре
 
72'
Мумбанья Фарис
Бюэ Бендик
 
80'
Ярл Себастиан
 
88'
Мумбанья Фарис
 
90'
Ульвестад Дан Петер
 
90'
Каллудра Лиридон
 
90'
Виллиамсен Макс
Ярл Себастиан
 
90'
Ертсен Торгиль
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46
1
Макдермот
Шон
6
Хопмарк
Андреас
5
Ульвестад
Дан
Петер
18
Ярл
Себастиан
2
Нилсен
Снорре
23
Аскар
Армин
14
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
13
Бюэ
Бендик
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
31
Mathias
Fjoertoft
Loevik
20
Kristian
Eriksen
25
Брейвик
Эмиль
16
Хуссейн
Эцаз
14
Кнутсон
Эрлинг
9
Фофана
Датро
Кристиансунд
3-5-2
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Кристиансунд
Мольде

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
81.8%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед

28 матчей

25%
25%
50%
7 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

Т
2:1
Т
2:0
Т
2:0
ТМК
0:0
Т
2:2
Т
2:2
ТМС
4:2
ТМК
1:1
Т
2:0
Т
3:2
ТМК
2:2
Т
3:2
Т
1:0
ТМК
1:0
Т
0:1
К
2:1
ТМК
2:3
Т
0:1
ТМК
1:1
ТМК
1:4
ТМК
1:0
ТМК
2:1
ТМС
1:1
ТМС
5:0
ТМС
2:1
ТМС
3:4
ТМС
0:1
КН
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (2) 0.35
Хопмарк Андреас 2 0.12
Диоп Амиду 2 0.12
Осбак Кристоффер 1 0.06
Нилсен Снорре 1 0.06
Муколли Агон 1 0.06
Ертсен Торгиль 1 0.06
Каллудра Лиридон 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Картум Сандер Эрик 0 0
Аскар Армин 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 7 (1) 0.39
Грёдем Магнус 6 (1) 0.33
Коса Маркус Андреас 4 0.22
Эйкрем Магнус 3 0.17
Линнес Мартин 3 0.17
Хёуген Кристоффер 3 0.17
Брюнхильдсен Ола 3 0.17
Зехнини Рафик 2 0.11
Кнутсон Эрлинг 1 0.06
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.06
Kristian Eriksen 1 0.06
Хауган Эйрик 1 0.06
Sivert Heggheim Mannsverk 1 (1) 0.06
Брейвик Эмиль 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 4 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Каллудра Лиридон 2 0
Осбак Кристоффер 2 0
Нилсен Снорре 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Мумбанья Фарис 0 1
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sivert Heggheim Mannsverk 6 0
Хауган Эйрик 5 0
Хансен Беньямин 2 1
Кнутсон Эрлинг 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Риса Бирк 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
20%
1
7%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
10%
5
36%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Пропущено

19
8
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
5%
2
25%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
6
32%
2
25%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
2
25%
61-75
3
16%
1
13%
76-90

Забито

4
22
2 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 8
0
0%
5
23%
1-15
1
25%
5
23%
16-30
1
25%
2
9%
31-45
1
25%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
25%
2
9%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
19%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
3
19%
4
36%
76-90

Забито

14
36
8 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
2
14%
6
17%
1-15
5
36%
5
14%
16-30
1
7%
6
17%
31-45
2
14%
9
25%
46-60
1
7%
6
17%
61-75
3
21%
4
11%
76-90

Пропущено

35
19
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
4
11%
3
16%
1-15
4
11%
3
16%
16-30
8
23%
2
11%
31-45
10
29%
0
0%
46-60
3
9%
6
32%
61-75
6
17%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2
Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0
Мольде
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3
Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 18 13 3 2 38 - 17 42
2. Лиллестрём 17 11 4 2 32 - 15 37
3. Будё-Глимт 17 10 4 3 44 - 19 34
4. Русенборг 17 8 7 2 31 - 20 31
5. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
6. Стрёмсгодсет 17 7 4 6 24 - 26 25
7. Волеренга 0:0 17 7 3 7 25 - 26 24
8. Олесунн 0:0 17 5 7 5 18 - 21 22
9. Саннефьёрд 17 6 3 8 29 - 34 21
10. Одд 18 6 2 10 19 - 33 20
11. Сарпсборг-08 17 6 1 10 31 - 31 19
12. Хёугесунн 17 5 4 8 27 - 29 19
13. Тромсё 16 3 9 4 21 - 28 18
14. Хам-Кам 17 3 9 5 20 - 21 18
15. Дьерв 17 3 2 12 13 - 38 11
16. Кристиансунд 17 1 3 13 14 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
3. Лиллестрём 8 6 1 1 14 - 3 19
4. Будё-Глимт 9 5 4 0 29 - 8 19
5. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 9 5 2 2 17 - 14 17
7. Волеренга 0:0 8 4 2 2 11 - 9 14
8. Хёугесунн 9 4 2 3 17 - 15 14
9. Тромсё 7 3 3 1 12 - 10 12
10. Олесунн 0:0 8 3 3 2 9 - 9 12
11. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
12. Сарпсборг-08 9 3 1 5 13 - 13 10
13. Дьерв 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 8 1 3 4 13 - 18 6
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 2 0 15 - 7 20
2. Лиллестрём 9 5 3 1 18 - 12 18
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 9 2 5 2 13 - 13 11
6. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
7. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
8. Волеренга 0:0 9 3 1 5 14 - 17 10
9. Олесунн 0:0 9 2 4 3 9 - 12 10
10. Сарпсборг-08 8 3 0 5 18 - 18 9
11. Хам-Кам 8 1 5 2 10 - 11 8
12. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Тромсё 9 0 6 3 9 - 18 6
14. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
15. Кристиансунд 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 8 0 1 7 5 - 22 1
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