Стадион: Кристиансунд Зрители: 4304
2:3
Конец матча
0'
1:0
6' ГолХопмарк Андреас
2:0
16' ГолБюэ Бендик
29' Желтая карточкаХуссейн Эцаз
2:1
37' ГолХауган Эйрик
45' Желтая карточкаУльвестад Дан Петер
2:2
45' ПенальтиФофана Датро
2:3
49' ГолKristian Eriksen
80' Желтая карточкаЯрл Себастиан
88' Красная карточкаМумбанья Фарис
90' Желтая карточкаКаллудра Лиридон
90'+6
Ход матча
6'
1:0
16'
2:0
29'
37'
2:1
45'
2:2
49'
80'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
9 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
23
Аскар
Армин
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
19
Хауган
Эйрик
16
Хуссейн
Эцаз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Аскар АрминЗащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 David Agbo
-
25 Isaac Annan
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Johan Bakke
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Кристиансунд
Мольде
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
81.8%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед
28 матчей
25%
25%
50%
7 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|6 (2)
|0.35
|Хопмарк Андреас
|2
|0.12
|Диоп Амиду
|2
|0.12
|Осбак Кристоффер
|1
|0.06
|Нилсен Снорре
|1
|0.06
|Муколли Агон
|1
|0.06
|Ертсен Торгиль
|1
|0.06
|Каллудра Лиридон
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
|Картум Сандер Эрик
|0
|0
|Аскар Армин
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Датро
|7 (1)
|0.39
|Грёдем Магнус
|6 (1)
|0.33
|Коса Маркус Андреас
|4
|0.22
|Эйкрем Магнус
|3
|0.17
|Линнес Мартин
|3
|0.17
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.17
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.17
|Зехнини Рафик
|2
|0.11
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.06
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.06
|Kristian Eriksen
|1
|0.06
|Хауган Эйрик
|1
|0.06
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1 (1)
|0.06
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Амиду
|4
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Каллудра Лиридон
|2
|0
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Нилсен Снорре
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|0
|1
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sivert Heggheim Mannsverk
|6
|0
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Хансен Беньямин
|2
|1
|Кнутсон Эрлинг
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Фофана Датро
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
20%
1
7%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
10%
5
36%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Пропущено
19
8
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
5%
2
25%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
6
32%
2
25%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
2
25%
61-75
3
16%
1
13%
76-90
Забито
4
22
2 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 8
0
0%
5
23%
1-15
1
25%
5
23%
16-30
1
25%
2
9%
31-45
1
25%
4
18%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
25%
2
9%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
19%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
3
19%
4
36%
76-90
Забито
14
36
8 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
2
14%
6
17%
1-15
5
36%
5
14%
16-30
1
7%
6
17%
31-45
2
14%
9
25%
46-60
1
7%
6
17%
61-75
3
21%
4
11%
76-90
Пропущено
35
19
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
4
11%
3
16%
1-15
4
11%
3
16%
16-30
8
23%
2
11%
31-45
10
29%
0
0%
46-60
3
9%
6
32%
61-75
6
17%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2
Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0
Мольде
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3
Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|18
|13
|3
|2
|38 - 17
|42
|2.
|Лиллестрём
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|3.
|Будё-Глимт
|17
|10
|4
|3
|44 - 19
|34
|4.
|Русенборг
|17
|8
|7
|2
|31 - 20
|31
|5.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|6.
|Стрёмсгодсет
|17
|7
|4
|6
|24 - 26
|25
|7.
|Волеренга
|0:0
|17
|7
|3
|7
|25 - 26
|24
|8.
|Олесунн
|0:0
|17
|5
|7
|5
|18 - 21
|22
|9.
|Саннефьёрд
|17
|6
|3
|8
|29 - 34
|21
|10.
|Одд
|18
|6
|2
|10
|19 - 33
|20
|11.
|Сарпсборг-08
|17
|6
|1
|10
|31 - 31
|19
|12.
|Хёугесунн
|17
|5
|4
|8
|27 - 29
|19
|13.
|Тромсё
|16
|3
|9
|4
|21 - 28
|18
|14.
|Хам-Кам
|17
|3
|9
|5
|20 - 21
|18
|15.
|Дьерв
|17
|3
|2
|12
|13 - 38
|11
|16.
|Кристиансунд
|17
|1
|3
|13
|14 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Русенборг
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|3.
|Лиллестрём
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|4.
|Будё-Глимт
|9
|5
|4
|0
|29 - 8
|19
|5.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|7.
|Волеренга
|0:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|8.
|Хёугесунн
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|9.
|Тромсё
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|10.
|Олесунн
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|11.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Дьерв
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|8
|1
|3
|4
|13 - 18
|6
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|2.
|Лиллестрём
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Саннефьёрд
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|6.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|7.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|8.
|Волеренга
|0:0
|9
|3
|1
|5
|14 - 17
|10
|9.
|Олесунн
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|10.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|0
|5
|18 - 18
|9
|11.
|Хам-Кам
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Тромсё
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6
|14.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|15.
|Кристиансунд
|9
|1
|0
|8
|4 - 16
|3
|16.
|Дьерв
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
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