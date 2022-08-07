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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Анже
0:0
Перерыв
Нант
0'
37' Желтая карточка
Сиссоко Мусса
42' Желтая карточка
Капель Пьеррик

Ход матча

37'
 
Сиссоко Мусса
42'
Капель Пьеррик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 122
Анже 19.7% (24)
X 59% (72)
Нант 21.3% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Нант
3.33
3.35
3.21
Все Коэффициенты
1
Бернардони
Поль
4
Шабанович
Халид
5
Блажич
Миха
22
Унтонджи
Седрик
3
Думбия
Сулейман
15
Капель
Пьеррик
2
Менди
Батиста
92
Тиуб
Сада
8
Унаи
Аззедин
23
Эну
Адриен
9
Дьони
Лои
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
11
Коко
Маркус
29
Мерлин
Квентин
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
10
Блас
Людовик
7
Гессан
Эванн
27
Саймон
Мозес
Анже
4-2-3-1
Нант
3-5-2

История личных встреч

Анже
Нант

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 14 побед

30 матчей

36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
8 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
20%
46.7%
10 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:4
Л1
1:3
Л1
1:1
ТМК
1:2
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
ТМК
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:2
КЛ
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
ТМС
1:3
ТМС
3:1
Л2
2:0
Л2
1:0
КЛ
2:1
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
1:1
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
0:0
Л2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капель Пьеррик 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Мусса 1 0

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0
Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2
Нант
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2
Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Лилль 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ланс 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Анже 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Труа 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Монпелье 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Нант 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Брест 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Осер 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ланс 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Анже 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Монпелье 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Труа 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нант 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аяччо 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брест 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Осер 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Труа 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Нант 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ланс 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Анже 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монпелье 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лилль 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Брест 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Осер 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • Первый тайм
  • 49'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Анже: 53%, Нант: 47%.
  • Офсайд
    48'
    Эну Адриен из команды Анже в офсайде
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Аппиа Деннис из команды Нант поставил подножку. Пострадал Аззеддин Унахи
  • 48'
    Шабанович Халид из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    46'
    Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 46'
    Аззеддин Унахи пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 45'
    Анже контролирует мяч.
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    • 45'
      Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: Анже: 53%, Нант: 47%.
    • 45'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 44'
      Нант пытается что-то создать.
    • 43'
      Анже контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      42'
      Блас Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      42'
      Капель Пьеррик получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Капель Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • Офсайд
      41'
      Коко Маркус из команды Нант в офсайде
    • 41'
      Нант пытается что-то создать.
    • 40'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Анже: 55%, Нант: 45%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 39'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      39'
      Дьони Лои наказан за толчок Паллуа Николя
    • 39'
      Думбия Сулейман из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      38'
      Аззеддин Унахи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      37'
      Сиссоко Мусса получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      37'
      Сиссоко Мусса из команды Нант опасно и грубо сыграл. Аззеддин Унахи пострадал.
    • 36'
      Дьони Лои нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 36'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 36'
      Аззеддин Унахи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Сиссоко Мусса из команды Нант поставил подножку. Пострадал Капель Пьеррик
    • 35'
      Контроль мяча: Анже: 53%, Нант: 47%.
    • 35'
      Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      34'
      Гессан Эванн из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Блажич Миха.
    • 33'
      Нант контролирует мяч.
    • 33'
      Эну Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 32'
      Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Аззеддин Унахи из команды Анже поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 31'
      Жиротто Андрей из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Нант контролирует мяч.
    • 30'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Анже: 54%, Нант: 46%.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 29'
      Шанс! Саймон Мозес из команды Нант пробил головой, но мимо
    • 29'
      Коко Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Капель Пьеррик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Аппиа Деннис из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 28'
      Гессан Эванн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      28'
      Саймон Мозес из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
    • 28'
      Думбия Сулейман из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Нант контролирует мяч.
    • 27'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • Фол, нарушение
      25'
      Блажич Миха из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Сиссоко Мусса.
    • 25'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Анже: 57%, Нант: 43%.
    • 25'
      Анже контролирует мяч.
    • 24'
      Аззеддин Унахи бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
    • 24'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Аппиа Деннис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 22'
      Аззеддин Унахи не смог попасть в створ ударом издали
    • 21'
      Лафон Альбан делает важнейший сейв!
    • 21'
      Хорошую попытку сделал Эну Адриен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 21'
      Аззеддин Унахи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Нант контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Анже: 57%, Нант: 43%.
    • 19'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      19'
      Капель Пьеррик из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Гессан Эванн.
    • 18'
      Эну Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Шабанович Халид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Нант контролирует мяч.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Нант
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Чиривелья Педро из команды Нант поставил подножку. Пострадал Менди Батиста
    • Фол, нарушение
      16'
      Дьони Лои наказан за толчок Жиротто Андрей
    • 16'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Нант пытается что-то создать.
    • 15'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Анже пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Анже: 62%, Нант: 38%.
    • 14'
      Сиссоко Мусса из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      14'
      Чиривелья Педро задерживает мяч рукой
    • 13'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Нант контролирует мяч.
    • 11'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Нант пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Аззеддин Унахи из команды Анже поставил подножку. Пострадал Гессан Эванн
    • 10'
      Контроль мяча: Анже: 69%, Нант: 31%.
    • 10'
      Аппиа Деннис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Лафон Альбан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Жиротто Андрей из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Нант контролирует мяч.
    • 8'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Нант пытается что-то создать.
    • 7'
      Анже контролирует мяч.
    • 7'
      Анже контролирует мяч.
    • 6'
      Думбия Сулейман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 6'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Блажич Миха ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Шанс! Жиротто Андрей из команды Нант пробил головой, но мимо
    • Угловой
      5'
      Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
    • 5'
      Контроль мяча: Анже: 74%, Нант: 26%.
    • 5'
      Думбия Сулейман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Капель Пьеррик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      3'
      Аззеддин Унахи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Хорошую попытку сделал Капель Пьеррик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 3'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Шабанович Халид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Нант начинает контратаку
    • 2'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      1'
      Коко Маркус из команды Нант опасно и грубо сыграл. Эну Адриен пострадал.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Анже 19.7% (24)
    X 59% (72)
    Нант 21.3% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Анже
    Ничья
    Нант
    3.33
    3.35
    3.21
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Анже 0:0 Нант онлайн

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    Прогнозы на матч Анже 0:0 Нант

    Исход игры
    Анже
    19.7% (24)
    Ничья
    59% (72)
    Нант
    21.3% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.93% (28)
    Меньше
    76.07% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    75.21% (88)
    Нет
    24.79% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    49.2% (60)
    1:0 Анже
    11.5% (14)
    1:2 Нант
    9.8% (12)
    2:1 Анже
    7.4% (9)
    0:1 Нант
    7.4% (9)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    0:2 Нант
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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