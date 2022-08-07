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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион: Зрители: 12000
Анже
0:0
Конец матча
Нант
0'
37' Желтая карточка
Сиссоко Мусса
42' Желтая карточка
Капель Пьеррик
53' Желтая карточка
Думбия Сулейман
60' Желтая карточка
Мерлин Квентин
79' Желтая карточка
Унтонджи Седрик
84' Желтая карточка
Коршья Себастьен
90'+4

Ход матча

37'
 
Сиссоко Мусса
42'
Капель Пьеррик
 
53'
Думбия Сулейман
 
60'
 
Мерлин Квентин
63'
Amine Salama
Дьони Лои
 
63'
Яколиш Марин
Тиуб Сада
 
71'
 
Фабио да Сильва
Аппиа Деннис
71'
 
Мохамед Мостафа
Гессан Эванн
78'
 
Мутуссами Самуэль
Блас Людовик
78'
 
Коршья Себастьен
Коко Маркус
79'
Унтонджи Седрик
 
81'
Таиби Ванисс
Капель Пьеррик
 
84'
 
Коршья Себастьен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 122
Анже 19.7% (24)
X 59% (72)
Нант 21.3% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бернардони
Поль
4
Шабанович
Халид
5
Блажич
Миха
22
Унтонджи
Седрик
3
Думбия
Сулейман
15
Капель
Пьеррик
2
Менди
Батиста
92
Тиуб
Сада
8
Унаи
Аззедин
23
Эну
Адриен
9
Дьони
Лои
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
11
Коко
Маркус
29
Мерлин
Квентин
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
10
Блас
Людовик
7
Гессан
Эванн
27
Саймон
Мозес
Анже
4-2-3-1
Нант
3-5-2

История личных встреч

Анже
Нант

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 14 побед

30 матчей

36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
8 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
20%
46.7%
10 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:4
Л1
1:3
Л1
1:1
ТМК
1:2
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
ТМК
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:2
КЛ
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
ТМС
1:3
ТМС
3:1
Л2
2:0
Л2
1:0
КЛ
2:1
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
1:1
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
0:0
Л2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капель Пьеррик 1 0
Унтонджи Седрик 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Мусса 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Мерлин Квентин 1 0

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0
Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2
Нант
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2
Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Марсель 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Лорьян 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ренн 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Реймс 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аяччо 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ренн 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Лорьян 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Реймс 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Чиривелья Педро не смог попасть в створ ударом издали
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12000 болельщиков
  • 94'
    Контроль мяча: Анже: 49%, Нант: 51%.
  • Фол, нарушение
    94'
    Мутуссами Самуэль наказан за толчок Аззеддин Унахи
  • 93'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 92'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 92'
    Коршья Себастьен из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Яколиш Марин из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мерлин Квентин
  • 91'
    Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 90'
    Матч возобновлен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Контроль мяча: Анже: 49%, Нант: 51%.
    • 90'
      Ванисс Таиби нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 90'
      Яколиш Марин из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 89'
      Ванисс Таиби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      89'
      Яколиш Марин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 89'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 88'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 88'
      Мерлин Квентин из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 87'
      Яколиш Марин из команды Анже наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 87'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Офсайд
      85'
      Саймон Мозес из команды Нант в офсайде
    • 85'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: Анже: 49%, Нант: 51%.
    • Желтая карточка
      84'
      Коршья Себастьен получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      84'
      Коршья Себастьен из команды Нант опасно и грубо сыграл. Блажич Миха пострадал.
    • 83'
      Лафон Альбан делает важнейший сейв!
    • 83'
      Хорошую попытку сделал Яколиш Марин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 83'
      Amine Salama создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 83'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      83'
      Менди Батиста наказан за толчок Паллуа Николя
    • 82'
      Нант контролирует мяч.
    • 81'
      Тактическая замена. Капель Пьеррик уходит с поля и его заменяет Ванисс Таиби
    • 80'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 80'
      Жиротто Андрей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 80'
      Контроль мяча: Анже: 49%, Нант: 51%.
    • Желтая карточка
      79'
      Унтонджи Седрик получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      79'
      Судья сигнализирует, что Унтонджи Седрик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Саймон Мозес
    • 78'
      Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Коршья Себастьен
    • 78'
      Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Мутуссами Самуэль
    • 77'
      Удар от ворот произведет Анже
    • Угловой
      77'
      Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 77'
      Думбия Сулейман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 77'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 76'
      Анже пытается что-то создать.
    • 76'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      75'
      Эну Адриен наказан за толчок Лафон Альбан
    • 74'
      Хорошую попытку сделал Эну Адриен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 74'
      Жиротто Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 74'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 74'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      73'
      Судья сигнализирует, что Менди Батиста из команды Анже поставил подножку. Пострадал Чиривелья Педро
    • 72'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 72'
      Аззеддин Унахи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 72'
      Amine Salama создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      72'
      Судья сигнализирует, что Унтонджи Седрик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Саймон Мозес
    • 72'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Тактическая замена. Гессан Эванн уходит с поля и его заменяет Мохамед Мостафа
    • 71'
      Тактическая замена. Аппиа Деннис уходит с поля и его заменяет Фабио да Сильва
    • 70'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 70'
      Хорошую попытку сделал Блас Людовик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Угловой
      70'
      Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
    • 70'
      Гессан Эванн нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 70'
      Бернардони Поль делает важнейший сейв!
    • 70'
      Хорошую попытку сделал Блас Людовик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 69'
      Чиривелья Педро из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 69'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      68'
      Аззеддин Унахи задерживает мяч рукой
    • 68'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 68'
      Коко Маркус нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 67'
      Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 67'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 67'
      Анже пытается что-то создать.
    • 66'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      65'
      Бернардони Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 65'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      65'
      Блас Людовик наказан за толчок Шабанович Халид
    • 64'
      Нант пытается что-то создать.
    • 64'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 64'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 63'
      Тактическая замена. Тиуб Сада уходит с поля и его заменяет Яколиш Марин
    • 63'
      Тактическая замена. Дьони Лои уходит с поля и его заменяет Amine Salama
    • 63'
      Аппиа Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Нант пытается что-то создать.
    • 62'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 62'
      Анже пытается что-то создать.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 61'
      Аппиа Деннис из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      60'
      Мерлин Квентин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      60'
      Судья свистит. Мерлин Квентин атаковал сзади соперника. Это Эну Адриен заработал своей команде штрафной
    • 60'
      Хорошую попытку сделал Гессан Эванн. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 60'
      Анже начинает контратаку
    • 60'
      Чиривелья Педро не смог попасть в створ ударом издали
    • Угловой
      60'
      Саймон Мозес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 59'
      Чиривелья Педро пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем
    • 59'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 58'
      Шабанович Халид из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 58'
      Блажич Миха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 57'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 57'
      Мерлин Квентин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 57'
      Блажич Миха из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Жиротто Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      55'
      Блас Людовик из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Менди Батиста.
    • 55'
      Контроль мяча: Анже: 52%, Нант: 48%.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 54'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Желтая карточка
      53'
      Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      53'
      Думбия Сулейман из команды Анже опасно и грубо сыграл. Коко Маркус пострадал.
    • 53'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 53'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 52'
      Нант пытается что-то создать.
    • 52'
      Нант контролирует мяч.
    • 51'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Аззеддин Унахи нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 51'
      Тиуб Сада создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Жиротто Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Шабанович Халид из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Матч возобновлен
    • 50'
      Контроль мяча: Анже: 53%, Нант: 47%.
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Сиссоко Мусса из команды Нант поставил подножку. Пострадал Аззеддин Унахи
    • 49'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      48'
      Блас Людовик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Мерлин Квентин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Гессан Эванн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Анже пытается что-то создать.
    • 46'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Контроль мяча: Анже: 53%, Нант: 47%.
    • Офсайд
      48'
      Эну Адриен из команды Анже в офсайде
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Аппиа Деннис из команды Нант поставил подножку. Пострадал Аззеддин Унахи
    • 48'
      Шабанович Халид из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      46'
      Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Аззеддин Унахи пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 45'
      Анже контролирует мяч.
    • 45'
      Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: Анже: 53%, Нант: 47%.
    • 45'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 44'
      Нант пытается что-то создать.
    • 43'
      Анже контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      42'
      Блас Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      42'
      Капель Пьеррик получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Капель Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • Офсайд
      41'
      Коко Маркус из команды Нант в офсайде
    • 41'
      Нант пытается что-то создать.
    • 40'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Анже: 55%, Нант: 45%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 39'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      39'
      Дьони Лои наказан за толчок Паллуа Николя
    • 39'
      Думбия Сулейман из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      38'
      Аззеддин Унахи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      37'
      Сиссоко Мусса получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      37'
      Сиссоко Мусса из команды Нант опасно и грубо сыграл. Аззеддин Унахи пострадал.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 36'
      Дьони Лои нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 36'
      Аззеддин Унахи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Сиссоко Мусса из команды Нант поставил подножку. Пострадал Капель Пьеррик
    • 35'
      Контроль мяча: Анже: 53%, Нант: 47%.
    • 35'
      Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      34'
      Гессан Эванн из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Блажич Миха.
    • 33'
      Нант контролирует мяч.
    • 33'
      Эну Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 32'
      Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Аззеддин Унахи из команды Анже поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 31'
      Жиротто Андрей из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Нант контролирует мяч.
    • 30'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Анже: 54%, Нант: 46%.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 29'
      Шанс! Саймон Мозес из команды Нант пробил головой, но мимо
    • 29'
      Коко Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Капель Пьеррик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Аппиа Деннис из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 28'
      Гессан Эванн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      28'
      Саймон Мозес из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
    • 28'
      Думбия Сулейман из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Нант контролирует мяч.
    • 27'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • Фол, нарушение
      25'
      Блажич Миха из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Сиссоко Мусса.
    • 25'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Анже: 57%, Нант: 43%.
    • 25'
      Анже контролирует мяч.
    • 24'
      Аззеддин Унахи пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
    • 24'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Аппиа Деннис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 22'
      Аззеддин Унахи не смог попасть в створ ударом издали
    • 21'
      Лафон Альбан делает важнейший сейв!
    • 21'
      Хорошую попытку сделал Эну Адриен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 21'
      Аззеддин Унахи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Нант контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Анже: 57%, Нант: 43%.
    • 19'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      19'
      Капель Пьеррик из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Гессан Эванн.
    • 18'
      Эну Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Шабанович Халид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Нант контролирует мяч.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Нант
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Чиривелья Педро из команды Нант поставил подножку. Пострадал Менди Батиста
    • Фол, нарушение
      16'
      Дьони Лои наказан за толчок Жиротто Андрей
    • 16'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Нант пытается что-то создать.
    • 15'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Анже пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Анже: 62%, Нант: 38%.
    • 14'
      Сиссоко Мусса из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      14'
      Чиривелья Педро задерживает мяч рукой
    • 13'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Нант контролирует мяч.
    • 11'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Нант пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Аззеддин Унахи из команды Анже поставил подножку. Пострадал Гессан Эванн
    • 10'
      Контроль мяча: Анже: 69%, Нант: 31%.
    • 10'
      Аппиа Деннис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Лафон Альбан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Жиротто Андрей из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Нант контролирует мяч.
    • 8'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Нант пытается что-то создать.
    • 7'
      Анже контролирует мяч.
    • 7'
      Анже контролирует мяч.
    • 6'
      Думбия Сулейман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 6'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Шанс! Жиротто Андрей из команды Нант пробил головой, но мимо
    • 5'
      Блажич Миха ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      5'
      Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
    • 5'
      Контроль мяча: Анже: 74%, Нант: 26%.
    • 5'
      Думбия Сулейман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Капель Пьеррик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      3'
      Аззеддин Унахи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Хорошую попытку сделал Капель Пьеррик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 3'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Шабанович Халид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Нант начинает контратаку
    • 2'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      1'
      Коко Маркус из команды Нант опасно и грубо сыграл. Эну Адриен пострадал.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Анже 19.7% (24)
    X 59% (72)
    Нант 21.3% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Анже 0:0 Нант онлайн

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    Прогнозы на матч Анже 0:0 Нант

    Исход игры
    Анже
    19.7% (24)
    Ничья
    59% (72)
    Нант
    21.3% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.93% (28)
    Меньше
    76.07% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    75.21% (88)
    Нет
    24.79% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    49.2% (60)
    1:0 Анже
    11.5% (14)
    1:2 Нант
    9.8% (12)
    2:1 Анже
    7.4% (9)
    0:1 Нант
    7.4% (9)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    0:2 Нант
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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