Стадион: Раймон Копа Зрители: 12000
0'
37' Желтая карточкаСиссоко Мусса
42' Желтая карточкаКапель Пьеррик
53' Желтая карточкаДумбия Сулейман
60' Желтая карточкаМерлин Квентин
79' Желтая карточкаУнтонджи Седрик
84' Желтая карточкаКоршья Себастьен
90'+4
Ход матча
37'
42'
53'
60'
79'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
92
Тиуб
Сада
23
Эну
Адриен
12
Аппиа
Деннис
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
-
31 Четти ИльесЗащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
-
11 Amine Salama
-
-
24 Jean Bahoya
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Аши МохамедПолузащитник
-
20 Дусе ЛоаннПолузащитник
-
22 Манвелян ГорПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Анже
Нант
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 14 побед
30 матчей
36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
8 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
20%
46.7%
10 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Унтонджи Седрик
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Коршья Себастьен
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0
Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2
Нант
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2
Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Страсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Клермон
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Страсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Клермон
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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Прогнозы на матч Анже 0:0 Нант
Исход игры
Анже
19.7% (24)
Ничья
59% (72)
Нант
21.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
23.93% (28)
Меньше
76.07% (89)
Обе команды забьют
Да
75.21% (88)
Нет
24.79% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.2% (60)
1:0 Анже
11.5% (14)
1:2 Нант
9.8% (12)
2:1 Анже
7.4% (9)
0:1 Нант
7.4% (9)
2:2 Ничья
4.1% (5)
0:2 Нант
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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