Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Ванисс Таиби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Ванисс Таиби нанес удар чуть мимо. Близко!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Аззеддин Унахи нанес удар чуть мимо. Близко!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Аззеддин Унахи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

46' Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Аззеддин Унахи пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Нант

45' Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Анже

42' Блас Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Капель Пьеррик получил желтую карточку от судьи

40' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Анже

39' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Думбия Сулейман из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Матч возобновлен

38' Аззеддин Унахи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Сиссоко Мусса получил желтую карточку от судьи

36' Удар от ворот произведет Нант

36' Аззеддин Унахи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Удар от ворот произведет Анже

32' Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Анже

29' Коко Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Аппиа Деннис из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Удар от ворот произведет Нант

28' Гессан Эванн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Аззеддин Унахи пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

24' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Нант

22' Аззеддин Унахи не смог попасть в створ ударом издали

21' Хорошую попытку сделал Эну Адриен . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Аззеддин Унахи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Шабанович Халид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Нант

16' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

15' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Аззеддин Унахи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Хорошую попытку сделал Капель Пьеррик . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Шабанович Халид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Анже начинает с центра поля