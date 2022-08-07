Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Ох, нехорошо это выглядит. Сахо Мамаду получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Сахо Мамаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Шавалерин Ксавье навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Яссер Ларуси из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Матч возобновлен

30' Мавидиди Стефи получил травму и заменен. Бени Макуана выходит на поле.

29' Мавидиди Стефи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Труа

20' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Монпелье

18' Команда Труа сравняла счет! Игра продолжается!

17' Г О О О О Л - Бальде Мама правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

17' Бруус Андреас из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Г О О О О Л - Саванье Тежи из команды Монпелье левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

15' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Хорошую попытку сделал Хазри Вахби . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Команда Труа сравняла счет! Игра продолжается!

12' Г О О О О О Л - Тардьё Флориан из команды Труа забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Йонас Омлин прыгнул вправо!

9' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

8' Удар от ворот произведет Монпелье

8' Бальде Мама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Рипар Рено создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Шавалерин Ксавье пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

5' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Монпелье будет все-таки засчитан.

4' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

3' Г О О О О Л - Сент-Люс Тео левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

3' Сако Фалае из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Труа

3' Оооо... вот это был удар! Сахо Мамаду должен был забить с этой позиции.

1' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Монпелье начинает с центра поля