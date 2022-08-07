Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Бени Макуана оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Оооо... вот это был удар! Бени Макуана должен был забить с этой позиции.

Бени Макуана не смог попасть в створ ударом издали

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Тардьё Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Тактическая замена. Яссер Ларуси уходит с поля и его заменяет Kyliane Dong

84' Оооо... вот это был удар! Палмер-Браун Эрик должен был забить с этой позиции.

84' Сальмье Йоанн пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин ловит мяч

84' Шавалерин Ксавье из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Бени Макуана наказан за толчок Бальде Мама

83' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

81' Г О О О О Л - Саванье Тежи из команды Монпелье правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

81' Шавалерин Ксавье бьет ударом через себя, но Йонас Омлин блокирует удар!

81' Бруус Андреас из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Труа

78' Бени Макуана нанес удар, но тот был заблокирован.

77' Саванье Тежи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Мауасса Фет пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем

75' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Бруус Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Матч возобновлен

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.

67' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Труа

66' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Монпелье пробьет пенальти!

66' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

66' Мауасса Фет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Сахо Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Труа пробьет пенальти!

62' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

61' Оооо... вот это был удар! Бальде Мама должен был забить с этой позиции.

61' Хорошую попытку сделал Бальде Мама . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

59' Сальмье Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Рипар Рено нанес удар головой, но Йонас Омлин спокойно отбил мяч.

55' Бруус Андреас из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем

54' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

52' Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Бени Макуана получил желтую карточку от судьи

52' Судья свистит. Бени Макуана атаковал сзади соперника. Это Бальде Мама заработал своей команде штрафной

51' Удар от ворот произведет Труа

50' Рипар Рено нанес удар головой, но Йонас Омлин спокойно отбил мяч.

50' Поросо Джаксон из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Удар от ворот произведет Монпелье

48' Шавалерин Ксавье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Шотар Жорис наказан за толчок Яссер Ларуси