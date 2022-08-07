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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион: Зрители: 12003
Монпелье
3:2
Конец матча
Труа
0'
1:0
3' Гол
Сент-Люс Тео
1:1
12' Пенальти
Тардьё Флориан
2:1
15' Гол
Саванье Тежи
2:2
17' Гол
Бальде Мама
52' Желтая карточка
Макуана Бени
3:2
81' Гол
Саванье Тежи
90'+6

Ход матча

3'
Сент-Люс Тео
(Мауасса Фет)
1:0
12'
1:1
Тардьё Флориан
15'
Саванье Тежи
2:1
17'
2:2
Бальде Мама
(Бруус Андреас)
30'
Макуана Бени
Мавидиди Стефи
 
52'
Макуана Бени
 
78'
Леруа Лео
Мауасса Фет
 
79'
Эстев Максим
Сахо Мамаду
 
79'
Коцца Николя
Сент-Люс Тео
 
81'
Саванье Тежи
(Коцца Николя)
3:2
84'
 
Kyliane Dong
Ларуси Яссер
84'
Суке Арно
Вахи Элю
 
89'
 
Wilson Odobert
Палмер-Браун Эрик

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 11
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 118
Монпелье 79.7% (94)
X 17.8% (21)
Труа 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Омлин
Йонас
29
Enzo
Tchato
77
Сако
Фалае
75
Сахо
Мамаду
17
Сент-Люс
Тео
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
27
Мауасса
Фет
99
Хазри
Вахби
10
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
30
Галлон
Готье
2
Поросо
Джаксон
4
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
19
Бруус
Андреас
39
Ларуси
Яссер
20
Рипар
Рено
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
25
Бальде
Мама
Монпелье
4-2-3-1
Труа
5-4-1

История личных встреч

Монпелье
Труа

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л2
1:2
Л2
3:0
Л2
2:1
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 2 2
Сент-Люс Тео 1 1
Мауасса Фет 0 0
Коцца Николя 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 1 1
Тардьё Флориан 1 (1) 1
Бруус Андреас 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макуана Бени 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0
Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0 Монпелье - Брест 1:2 Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1
Труа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0
Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Марсель 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Лорьян 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ренн 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Реймс 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аяччо 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ренн 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Лорьян 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Реймс 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Монпелье заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12003 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Монпелье: 54%, Труа: 46%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 96'
    Поросо Джаксон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 96'
    Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Эстев Максим выиграл воздушное противоборство у Бальде Мама.
  • 95'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 95'
    Wilson Odobert не смог попасть в створ ударом издали
  • 94'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Тардьё Флориан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Суке Арно
  • 94'
    Оооо... вот это был удар! Бени Макуана должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    Бени Макуана оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    • 93'
      Поросо Джаксон успешно блокирует удар.
    • 93'
      Леруа Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 93'
      Саванье Тежи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Омлин Йонас из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      93'
      Тардьё Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 93'
      Омлин Йонас делает важнейший сейв!
    • 92'
      Wilson Odobert пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем
    • 92'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 91'
      Бени Макуана не смог попасть в створ ударом издали
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 51'
      Контроль мяча: Монпелье: 58%, Труа: 42%.
    • Офсайд
      50'
      Сахо Мамаду из команды Монпелье в офсайде
    • Фол, нарушение
      49'
      Игрок команды Труа совершает фол
    • 49'
      Хорошую попытку сделал Рипар Рено. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 49'
      Яссер Ларуси из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Труа пытается что-то создать.
    • 49'
      Рипар Рено выиграл воздушное противоборство у Сент-Люс Тео.
    • Фол, нарушение
      48'
      Тардьё Флориан из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Саванье Тежи.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 48'
      Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали
    • 48'
      Труа пытается что-то создать.
    • 48'
      Бруус Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Саванье Тежи из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      47'
      Шавалерин Ксавье навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Омлин Йонас делает важнейший сейв!
    • 47'
      Оооо... вот это был удар! Бальде Мама должен был забить с этой позиции.
    • 47'
      Хорошую попытку сделал Бальде Мама. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 47'
      Сако Фалае ошибается в защите.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
    • 45'
      Контроль мяча: Монпелье: 56%, Труа: 44%.
    • Травма, повреждение
      44'
      Сахо Мамаду возвращается на поле.
    • 44'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 44'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      44'
      Ох, нехорошо это выглядит. Сахо Мамаду получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      43'
      Сахо Мамаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 43'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      43'
      Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Н'Гессан Куаме ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      40'
      Вахи Элю из команды Монпелье в офсайде
    • 40'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Монпелье: 54%, Труа: 46%.
    • 40'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 38'
      Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      38'
      Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Тардьё Флориан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Сальмье Йоанн успешно блокирует удар.
    • 37'
      Мауасса Фет нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 37'
      Саванье Тежи из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      37'
      Шавалерин Ксавье навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Сако Фалае успешно блокирует удар.
    • 36'
      Рипар Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Труа контролирует мяч.
    • 35'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Монпелье: 55%, Труа: 45%.
    • 35'
      Сальмье Йоанн из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Сальмье Йоанн успешно блокирует удар.
    • 35'
      Enzo Tchato нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 34'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Поросо Джаксон из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 31'
      Труа пытается что-то создать.
    • 31'
      Труа контролирует мяч.
    • 31'
      Сахо Мамаду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Яссер Ларуси из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Труа контролирует мяч.
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Контроль мяча: Монпелье: 57%, Труа: 43%.
    • 30'
      Мавидиди Стефи получил травму и заменен. Бени Макуана выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      29'
      Мавидиди Стефи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 28'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 25'
      Сако Фалае выиграл воздушное противоборство у Рипар Рено.
    • 25'
      Контроль мяча: Монпелье: 57%, Труа: 43%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Мауасса Фет из команды Монпелье заходит слишком далеко, он валит Поросо Джаксон.
    • Фол, нарушение
      24'
      Тардьё Флориан наказан за толчок Хазри Вахби
    • 23'
      Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Сальмье Йоанн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Труа контролирует мяч.
    • 22'
      Сако Фалае выиграл воздушное противоборство у Рипар Рено.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Труа
    • Фол, нарушение
      20'
      Сент-Люс Тео из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Рипар Рено пострадал.
    • 20'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Монпелье: 57%, Труа: 43%.
    • 20'
      Поросо Джаксон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 19'
      Труа пытается что-то создать.
    • 18'
      Команда Труа сравняла счет! Игра продолжается!
    • 17'
      Рипар Рено сделал ключевой пас для гола!
    • 17'
      Бруус Андреас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Бальде Мама правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 17'
      Бруус Андреас из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Труа пытается что-то создать.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Саванье Тежи из команды Монпелье левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 15'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Хорошую попытку сделал Хазри Вахби. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 15'
      Контроль мяча: Монпелье: 54%, Труа: 46%.
    • Фол, нарушение
      13'
      Мавидиди Стефи наказан за толчок Н'Гессан Куаме
    • 13'
      Команда Труа сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О О Л - Тардьё Флориан из команды Труа забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Йонас Омлин прыгнул вправо!
    • Фол, нарушение
      11'
      ПЕНАЛЬТИ - Сако Фалае из команды Монпелье привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Бальде Мама.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Мауасса Фет из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Тардьё Флориан
    • 10'
      Контроль мяча: Монпелье: 52%, Труа: 48%.
    • 9'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Поросо Джаксон из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 8'
      Бальде Мама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Рипар Рено создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Бальде Мама выиграл воздушное противоборство у Сахо Мамаду.
    • 7'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 7'
      Труа контролирует мяч.
    • 6'
      Омлин Йонас из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Шавалерин Ксавье пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем
    • 5'
      Контроль мяча: Монпелье: 74%, Труа: 26%.
    • 5'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Монпелье будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      4'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 3'
      Мауасса Фет сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Сент-Люс Тео левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 3'
      Сако Фалае из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 3'
      Оооо... вот это был удар! Сахо Мамаду должен был забить с этой позиции.
    • 2'
      Сахо Мамаду из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      2'
      Саванье Тежи из команды Монпелье подал угловой слева.
    • 2'
      Н'Гессан Куаме успешно блокирует удар.
    • 2'
      Сент-Люс Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 1'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Монпелье начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Монпелье 79.7% (94)
    X 17.8% (21)
    Труа 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Монпелье 3:2 Труа онлайн

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    Прогнозы на матч Монпелье 3:2 Труа

    Исход игры
    Монпелье
    79.7% (94)
    Ничья
    17.8% (21)
    Труа
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.9% (37)
    Меньше
    68.1% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    46.55% (54)
    Нет
    53.45% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Монпелье
    35.6% (42)
    2:1 Монпелье
    26.3% (31)
    1:1 Ничья
    15.3% (18)
    2:0 Монпелье
    12.7% (15)
    3:1 Монпелье
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Труа
    1.7% (2)
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