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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Ланс
3:2
Конец матча
Брест
0'
1:0
28' Гол
Сотока Флориан
31' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
1:0
33' Не забитый пенальти
Сотока Флориан
38' Желтая карточка
Кошта Давид
43' Желтая карточка
Белайли Юсеф
2:0
62' Гол
Сотока Флориан
63' Желтая карточка
Брассье Лилиан
3:0
65' Гол
Сотока Флориан
3:1
66' Гол
Белькебла Арис
70' Желтая карточка
Шардонне Брендан
78' Желтая карточка
Дансо Кевин
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Дель Кастильо Ромен
3:2
82' Пенальти
Дель Кастильо Ромен
90'+7

Ход матча

28'
Сотока Флориан
1:0
31'
 
Лис-Мелу Пьерр
33'
Сотока Флориан
1:0
38'
Кошта Давид
 
40'
 
Дюверн Жан-Кевин
Фадига Ноа
43'
 
Белайли Юсеф
62'
Сотока Флориан
(Франковски Пшемыслав)
2:0
63'
 
Брассье Лилиан
65'
Сотока Флориан
(Фофана Секо)
3:0
66'
3:1
Белькебла Арис
(Онора Франк)
68'
Саид Уэсли
Кошта Давид
 
70'
 
Шардонне Брендан
74'
 
Маньетти Уго
Белайли Юсеф
74'
 
Дель Кастильо Ромен
Кардона Ирвин
74'
 
Дари Ашраф
Эрей Кристоф
76'
Кабо Джимми
Франковски Пшемыслав
 
76'
Ганаго Игнатиус
Икома Луис
 
77'
Берг Патрик
Сотока Флориан
 
78'
Дансо Кевин
 
80'
 
Дель Кастильо Ромен
82'
3:2
Дель Кастильо Ромен
83'
Айдара Массадио
Мачадо Дейвер
 
87'
 
Ле Дуарон Жереми
Лис-Мелу Пьерр

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 118
Ланс 78% (92)
X 15.3% (18)
Брест 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
26
Абдул-Самед
Салис
8
Фофана
Секо
7
Сотока
Флориан
20
Кошта
Давид
11
Икома
Луис
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
3
Брассье
Лилиан
9
Онора
Франк
20
Лис-Мелу
Пьерр
7
Белькебла
Арис
31
Белайли
Юсеф
29
Перейра-Лаже
Матиаш
14
Кардона
Ирвин
Ланс
3-4-2-1
Брест
4-4-2

История личных встреч

Ланс
Брест

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

19 матчей

36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
1:1
Л2
2:4
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
0:1
Л2
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
К
2:1
Л2
3:1
Л2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 3 3
Фофана Секо 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белькебла Арис 1 1
Дель Кастильо Ромен 1 (1) 1
Онора Франк 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 1 0
Кошта Давид 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шардонне Брендан 1 0
Белайли Юсеф 1 0
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Брассье Лилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1
Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Мец - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1
Брест
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0
Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Лорьян 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ренн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Ренн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лорьян 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аяччо 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Лорьян 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ренн 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
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Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Ланс: 62%, Брест: 38%.
  • 97'
    Дансо Кевин успешно блокирует удар.
  • 97'
    Онора Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    Белькебла Арис из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 96'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 93'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 92'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      92'
      Судья сигнализирует, что Абдул-Самед Салис из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Перейра-Лаже Матиаш
    • 92'
      Брест контролирует мяч.
    • 91'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • Фол, нарушение
      90'
      Кабо Джимми наказан за толчок Брассье Лилиан
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Жереми Ле Дуарон из команды Брест поставил подножку. Пострадал Гради Жонатан
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Ланс 78% (92)
    X 15.3% (18)
    Брест 6.8% (8)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Ланс 3:2 Брест онлайн

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    Прогнозы на матч Ланс 3:2 Брест

    Исход игры
    Ланс
    78% (92)
    Ничья
    15.3% (18)
    Брест
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (42)
    Меньше
    64.1% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    47.86% (56)
    Нет
    52.14% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Ланс
    30.5% (36)
    2:1 Ланс
    27.1% (32)
    2:0 Ланс
    16.1% (19)
    1:1 Ничья
    12.7% (15)
    1:2 Брест
    4.2% (5)
    3:1 Ланс
    3.4% (4)
    0:1 Брест
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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