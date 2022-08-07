Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Жереми Ле Дуарон. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Давид Коста. Удар в створ, но вратарь начеку

Оооо... вот это был удар! Давид Коста должен был забить с этой позиции.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Ланс играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Брест

47' Хорошую попытку сделал Франковски Пшемыслав . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Икома Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Матч возобновлен

43' Белайли Юсеф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

42' Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Хорошую попытку сделал Икома Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Брест

39' Фофана Секо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Давид Коста совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

35' Фадига Ноа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Рефери не любит споров - именно за это Лис-Мелу Пьерр сейчас получил желтую

31' Мачадо Дейвер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Ланс

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

28' Бизот Марко плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

28' Г О О О О Л - Сотока Флориан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

28' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Эрей Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Брест

18' Икома Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Удар от ворот произведет Брест

12' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

12' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

8' Белайли Юсеф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Эрей Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Брест

2' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ланс начинает с центра поля