Стадион: Боллар-Делелис
0'
1:0
28' ГолСотока Флориан
31' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
1:0
33' Не забитый пенальтиСотока Флориан
38' Желтая карточкаКошта Давид
43' Желтая карточкаБелайли Юсеф
2:0
62' ГолСотока Флориан
63' Желтая карточкаБрассье Лилиан
3:0
65' ГолСотока Флориан
3:1
66' ГолБелькебла Арис
70' Желтая карточкаШардонне Брендан
78' Желтая карточкаДансо Кевин
80' Undefined phrase: football_event_Дель Кастильо Ромен
3:2
82' ПенальтиДель Кастильо Ромен
90'+7
Ход матча
28'
1:0
31'
33'
1:0
38'
43'
62'
63'
65'
3:0
66'
3:1
70'
78'
82'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
9 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
30
Самба
Брис
20
Кошта
Давид
11
Икома
Луис
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
23
Эрей
Кристоф
31
Белайли
Юсеф
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
-
11 Икома ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
-
19 Кабо ДжиммиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
-
22 Саид УэслиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
99 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Белайли ЮсефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ланс
Брест
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
19 матчей
36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотока Флориан
|3
|3
|Фофана Секо
|0
|0
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белькебла Арис
|1
|1
|Дель Кастильо Ромен
|1 (1)
|1
|Онора Франк
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Белайли Юсеф
|1
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|Брассье Лилиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1
Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Мец - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1
Брест
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0
Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Лорьян
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ренн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Страсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Клермон
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Ренн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лорьян
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Страсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Клермон
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Лорьян
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ренн
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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Прогнозы на матч Ланс 3:2 Брест
Исход игры
Ланс
78% (92)
Ничья
15.3% (18)
Брест
6.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (42)
Меньше
64.1% (75)
Обе команды забьют
Да
47.86% (56)
Нет
52.14% (61)
Популярный счёт
1:0 Ланс
30.5% (36)
2:1 Ланс
27.1% (32)
2:0 Ланс
16.1% (19)
1:1 Ничья
12.7% (15)
1:2 Брест
4.2% (5)
3:1 Ланс
3.4% (4)
0:1 Брест
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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