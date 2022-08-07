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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Тулуза
0:0
Первый тайм: 19'
Ницца
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 119
Тулуза 9.2% (11)
X 46.2% (55)
Ницца 44.5% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
Ницца
2.96
3.44
3.30
Все Коэффициенты
Новости
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
12
Силла
Иссиага
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
29
Нгуму
Натан
28
Chaibi
Fares
21
Ратао
Рафаэл
27
Даллинга
Тийс
90
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
21
Бека
Бека
Алексис
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
22
Стенгс
Келвин
7
Делор
Анди
11
Гуйри
Амин
Тулуза
4-2-3-1
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Тулуза
Ницца

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

29 матчей

27.6%
27.6%
44.8%
8 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
3:0
Л1
1:1
К
4:1
Л1
1:1
Л1
0:1
К
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:0
ТМК
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:3
Л1
3:2
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
3:4
Л1
1:0
Л1
0:0
КЛ
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
1:1

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1
Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0 Генгам - Тулуза 2:4 Тулуза - Париж 2:1 Осер - Тулуза 1:2 Тулуза - Амьен 6:0 Кан - Тулуза 4:1 Тулуза - Дюнкерк 2:0 Гренобль - Тулуза 0:2
Ницца
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0
Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ницца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Тулуза 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Тулуза 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ницца 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аяччо 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ницца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Тулуза 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
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    Прогнозы 119
    Тулуза 9.2% (11)
    X 46.2% (55)
    Ницца 44.5% (53)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Ницца
    2.96
    3.44
    3.30
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Тулуза 0:0 Ницца онлайн

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    Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Ницца

    Исход игры
    Тулуза
    9.2% (11)
    Ничья
    46.7% (56)
    Ницца
    44.2% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.21% (42)
    Меньше
    63.79% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (92)
    Нет
    20.69% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.7% (50)
    1:2 Ницца
    25% (30)
    0:1 Ницца
    14.2% (17)
    2:1 Тулуза
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:0 Тулуза
    2.5% (3)
    0:2 Ницца
    1.7% (2)
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