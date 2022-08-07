Стадион: Мунисипал Зрители: 20567
0'
1:0
20' ГолДаллинга Тийс
63' Желтая карточкаРосарио Пабло
65' Желтая карточкаДанте Бонфим
1:1
78' ГолРемзи Аарон
86' Желтая карточкаKevin Keben
90'+5
Ход матча
20'
63'
65'
78'
1:1
86'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
30
Дюпе
Максим
29
Нгуму
Натан
28
Chaibi
Fares
21
Ратао
Рафаэл
90
Булка
Марцин
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Нгуму НатанПолузащитник
-
28 Chaibi FaresПолузащитник
-
21 Ратао РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хауг КьетилВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Полузащитник
-
23 Диарра МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Хили РисНападающий
- Нападающий
-
31 Kevin Keben
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Основной состав
-
90 Булка МарцинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
99 Лемина МариоПолузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Илие РарешПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Тулуза
Ницца
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
29 матчей
27.6%
27.6%
44.8%
8 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|1
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ремзи Аарон
|1
|1
|Браими Билаль
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Keben
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1
Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0 Генгам - Тулуза 2:4 Тулуза - Париж 2:1 Осер - Тулуза 1:2 Тулуза - Амьен 6:0 Кан - Тулуза 4:1 Тулуза - Дюнкерк 2:0 Гренобль - Тулуза 0:2
Ницца
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0
Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Страсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Клермон
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Страсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Клермон
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Ницца
Исход игры
Тулуза
9.2% (11)
Ничья
46.7% (56)
Ницца
44.2% (53)
Тотал 2.5
Больше
36.21% (42)
Меньше
63.79% (74)
Обе команды забьют
Да
79.31% (92)
Нет
20.69% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (50)
1:2 Ницца
25% (30)
0:1 Ницца
14.2% (17)
2:1 Тулуза
5.8% (7)
2:2 Ничья
3.3% (4)
1:0 Тулуза
2.5% (3)
0:2 Ницца
1.7% (2)
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