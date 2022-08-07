Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Билал Браими создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Тулуза

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Лотомба Жордан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Удар от ворот произведет Тулуза

44' Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Ницца

42' Удар от ворот произведет Тулуза

40' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

39' Гуйри Амин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Гуйри Амин нанес удар головой, но Максим Дупе спокойно отбил мяч.

36' Стенгс Келвин из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Удар от ворот произведет Ницца

34' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Ницца

33' Спирингс Стейн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Удар от ворот произведет Тулуза

32' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Стенгс Келвин и попал в перекладину!

32' Стенгс Келвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Удар от ворот произведет Тулуза

29' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' О, нет. Из многообещающей позиции Делор Анди из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

27' Лотомба Жордан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Ницца

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Оооо... вот это был удар! Даллинга Тийс должен был забить с этой позиции.

23' Нгуму Натан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Нгуму Натан из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Г О О О О Л - Даллинга Тийс забивает с правой ноги!

20' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Anthony Rouault выиграл воздушное противоборство у Делор Анди

20' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Оооо... вот это был удар! Даллинга Тийс должен был забить с этой позиции.

18' Даллинга Тийс из команды Тулуза нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

18' Anthony Rouault создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Бека Бека Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Fares Chaibi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Ницца

8' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

6' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Удар от ворот произведет Тулуза

4' Гуйри Амин не смог попасть в створ ударом издали

4' Николаесен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ницца начинает с центра поля