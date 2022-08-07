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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион: Зрители: 20567
Тулуза
1:1
Конец матча
Ницца
0'
1:0
20' Гол
Даллинга Тийс
63' Желтая карточка
Росарио Пабло
65' Желтая карточка
Данте Бонфим
1:1
78' Гол
Ремзи Аарон
86' Желтая карточка
Kevin Keben
90'+5

Ход матча

20'
Даллинга Тийс
(Ван ден Бомен Бранко)
1:0
63'
 
Росарио Пабло
63'
 
Лемина Марио
Росарио Пабло
64'
 
Илие Рареш
Бека Бека Алексис
65'
 
Данте Бонфим
66'
Абухлал Закария
Ратао Рафаэл
 
69'
Генро Денис
Chaibi Fares
 
70'
 
Браими Билаль
Гуйри Амин
77'
 
Ремзи Аарон
Стенгс Келвин
78'
1:1
Ремзи Аарон
(Браими Билаль)
79'
Kevin Keben
Деслер Миккел
 
79'
Хили Рис
Даллинга Тийс
 
86'
Kevin Keben
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 120
Тулуза 9.2% (11)
X 46.7% (56)
Ницца 44.2% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
12
Силла
Иссиага
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
29
Нгуму
Натан
28
Chaibi
Fares
21
Ратао
Рафаэл
27
Даллинга
Тийс
90
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
21
Бека
Бека
Алексис
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
22
Стенгс
Келвин
7
Делор
Анди
11
Гуйри
Амин
Тулуза
4-2-3-1
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Тулуза
Ницца

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

29 матчей

27.6%
27.6%
44.8%
8 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
3:0
Л1
1:1
К
4:1
Л1
1:1
Л1
0:1
К
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:0
ТМК
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:3
Л1
3:2
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
3:4
Л1
1:0
Л1
0:0
КЛ
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 1 1
Ван ден Бомен Бранко 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ремзи Аарон 1 1
Браими Билаль 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Keben 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 1 0
Росарио Пабло 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1
Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0 Генгам - Тулуза 2:4 Тулуза - Париж 2:1 Осер - Тулуза 1:2 Тулуза - Амьен 6:0 Кан - Тулуза 4:1 Тулуза - Дюнкерк 2:0 Гренобль - Тулуза 0:2
Ницца
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0
Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Марсель 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Лорьян 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ренн 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Реймс 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аяччо 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ренн 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Лорьян 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Реймс 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
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Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 20567 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Тулуза: 46%, Ницца: 54%.
  • 95'
    Спирингс Стейн выиграл воздушное противоборство у Илие Рареш.
  • 95'
    Ван ден Бомен Бранко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Спирингс Стейн из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Лотомба Жордан выиграл воздушное противоборство у Абухлал Закария.
    • 90'
      Спирингс Стейн из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      90'
      Ремзи Аарон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Контроль мяча: Тулуза: 47%, Ницца: 53%.
    • 90'
      Kevin Keben ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Тулуза 9.2% (11)
    X 46.7% (56)
    Ницца 44.2% (53)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Тулуза 1:1 Ницца онлайн

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    Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Ницца

    Исход игры
    Тулуза
    9.2% (11)
    Ничья
    46.7% (56)
    Ницца
    44.2% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.21% (42)
    Меньше
    63.79% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (92)
    Нет
    20.69% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.7% (50)
    1:2 Ницца
    25% (30)
    0:1 Ницца
    14.2% (17)
    2:1 Тулуза
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:0 Тулуза
    2.5% (3)
    0:2 Ницца
    1.7% (2)
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