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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Волеренга
0:0
Первый тайм: 30'
Олесунн
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Олесунн
5.90
4.55
5.85
Все Коэффициенты
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Толлос
Йонатан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
5
Жута
Леонард
17
Кристенсен
Тобиас
15
Хольм
Один
Тьяго
24
Странд
Петтер
11
Лаюни
Амор
14
Удаль
Хенрик
10
Сахрауи
Осам
1
Грютебуст
Стен
18
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
33
Simen
Rafn
16
Кителано
Йон
7
Лима
Эриксон
10
Бармен
Кристоффер
27
Чанаджия
Дарио
15
Kristoffer
Oedemarksbakken
11
Нордли
Симен
Болькан
Волеренга
4-3-3
Олесунн
3-5-2

История личных встреч

Волеренга
Олесунн

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
10 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

25 матчей

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Т
2:2
Т
1:1
Т
2:2
Т
5:1
Т
0:1
Т
0:1
Т
2:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
4:1
Т
3:0
Т
1:0
Т
2:1
ТМС
1:1
Т
3:1
Т
0:0
Т
2:1
Т
2:0
Т
1:0
Т
3:0
Т
3:2
Т
1:1
Т
0:0
Т
1:0
Т
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 4 0.24
Бьёрдаль Хенрик 4 (3) 0.24
Лаюни Амор 3 (1) 0.18
Jacob Eng 2 0.12
Удаль Хенрик 2 0.12
Доннум Арон 2 0.12
Сахрауи Осам 1 0.06
Кристенсен Тобиас 1 0.06
Несберг Иван 1 0.06
Жута Леонард 1 0.06
Толлос Йонатан 1 0.06
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Странд Петтер 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Хауг Кьетил 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.41
Дубвик Исак 3 0.18
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.12
Нордли Симен Болькан 1 0.06
Лима Эриксон 1 0.06
Бармен Кристоффер 1 0.06
Чанаджия Дарио 1 0.06
Torbjoern Kallevaag 1 0.06
Солнёрдал Оскар 1 0.06
Simen Rafn 0 0
Хауген Фредрик 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 3 1
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Толлос Йонатан 3 0
Хеденстад Вегар 2 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 2 0
Странд Петтер 2 0
Хольм Один Тьяго 2 0
Жута Леонард 1 0
Кристенсен Тобиас 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 5 0
Голубович Петар 4 0
Шербечич Бесим 4 0
Simen Rafn 3 0
Лима Эриксон 3 0
Torbjoern Kallevaag 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Бармен Кристоффер 1 0
Фельман Давид 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
20%
3
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Пропущено

19
9
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
5%
1
11%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
6
32%
2
22%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
7
37%
1
11%
61-75
2
11%
3
33%
76-90

Забито

22
18
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
3
14%
1
6%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
5
28%
31-45
4
18%
4
22%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
6
27%
4
22%
76-90

Пропущено

29
21
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
10%
4
19%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
7
24%
4
19%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
8
28%
5
24%
61-75
4
14%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0
Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3
Олесунн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0
Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 18 13 3 2 38 - 17 42
2. Лиллестрём 17 11 4 2 32 - 15 37
3. Будё-Глимт 17 10 4 3 44 - 19 34
4. Русенборг 17 8 7 2 31 - 20 31
5. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
6. Стрёмсгодсет 17 7 4 6 24 - 26 25
7. Волеренга 0:0 17 7 3 7 25 - 26 24
8. Олесунн 0:0 17 5 7 5 18 - 21 22
9. Саннефьёрд 17 6 3 8 29 - 34 21
10. Одд 18 6 2 10 19 - 33 20
11. Сарпсборг-08 17 6 1 10 31 - 31 19
12. Хёугесунн 17 5 4 8 27 - 29 19
13. Тромсё 16 3 9 4 21 - 28 18
14. Хам-Кам 17 3 9 5 20 - 21 18
15. Дьерв 17 3 2 12 13 - 38 11
16. Кристиансунд 17 1 3 13 14 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
3. Лиллестрём 8 6 1 1 14 - 3 19
4. Будё-Глимт 9 5 4 0 29 - 8 19
5. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 9 5 2 2 17 - 14 17
7. Волеренга 0:0 8 4 2 2 11 - 9 14
8. Хёугесунн 9 4 2 3 17 - 15 14
9. Тромсё 7 3 3 1 12 - 10 12
10. Олесунн 0:0 8 3 3 2 9 - 9 12
11. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
12. Сарпсборг-08 9 3 1 5 13 - 13 10
13. Дьерв 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 8 1 3 4 13 - 18 6
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 2 0 15 - 7 20
2. Лиллестрём 9 5 3 1 18 - 12 18
3. Будё-Глимт 8 5 0 3 15 - 11 15
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 9 2 5 2 13 - 13 11
6. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
7. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
8. Волеренга 0:0 9 3 1 5 14 - 17 10
9. Олесунн 0:0 9 2 4 3 9 - 12 10
10. Сарпсборг-08 8 3 0 5 18 - 18 9
11. Хам-Кам 8 1 5 2 10 - 11 8
12. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Тромсё 9 0 6 3 9 - 18 6
14. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
15. Кристиансунд 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 8 0 1 7 5 - 22 1
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  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Олесунн
5.90
4.55
5.85
Все Коэффициенты
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