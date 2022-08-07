Стадион: Intility Arena
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
21
Шёнг
Магнус
11
Лаюни
Амор
14
Удаль
Хенрик
10
Сахрауи
Осам
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
-
-
27 Jacob Eng
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Simen RafnЗащитник
-
16 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
История личных встреч
Волеренга
Олесунн
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
10 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
25 матчей
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.24
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (3)
|0.24
|Лаюни Амор
|3 (1)
|0.18
|Jacob Eng
|2
|0.12
|Удаль Хенрик
|2
|0.12
|Доннум Арон
|2
|0.12
|Сахрауи Осам
|1
|0.06
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.06
|Несберг Иван
|1
|0.06
|Жута Леонард
|1
|0.06
|Толлос Йонатан
|1
|0.06
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Странд Петтер
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Хауг Кьетил
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|7
|0.41
|Дубвик Исак
|3
|0.18
|Kristoffer Oedemarksbakken
|2
|0.12
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.06
|Лима Эриксон
|1
|0.06
|Бармен Кристоффер
|1
|0.06
|Чанаджия Дарио
|1
|0.06
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0.06
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.06
|Simen Rafn
|0
|0
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Фельман Давид
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|3
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Хольм Один Тьяго
|2
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|5
|0
|Голубович Петар
|4
|0
|Шербечич Бесим
|4
|0
|Simen Rafn
|3
|0
|Лима Эриксон
|3
|0
|Torbjoern Kallevaag
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Фельман Давид
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
20%
3
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Пропущено
19
9
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
5%
1
11%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
6
32%
2
22%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
7
37%
1
11%
61-75
2
11%
3
33%
76-90
Забито
22
18
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
3
14%
1
6%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
23%
5
28%
31-45
4
18%
4
22%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
6
27%
4
22%
76-90
Пропущено
29
21
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
10%
4
19%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
7
24%
4
19%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
8
28%
5
24%
61-75
4
14%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0
Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3
Олесунн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0
Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|18
|13
|3
|2
|38 - 17
|42
|2.
|Лиллестрём
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|3.
|Будё-Глимт
|17
|10
|4
|3
|44 - 19
|34
|4.
|Русенборг
|17
|8
|7
|2
|31 - 20
|31
|5.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|6.
|Стрёмсгодсет
|17
|7
|4
|6
|24 - 26
|25
|7.
|Волеренга
|0:0
|17
|7
|3
|7
|25 - 26
|24
|8.
|Олесунн
|0:0
|17
|5
|7
|5
|18 - 21
|22
|9.
|Саннефьёрд
|17
|6
|3
|8
|29 - 34
|21
|10.
|Одд
|18
|6
|2
|10
|19 - 33
|20
|11.
|Сарпсборг-08
|17
|6
|1
|10
|31 - 31
|19
|12.
|Хёугесунн
|17
|5
|4
|8
|27 - 29
|19
|13.
|Тромсё
|16
|3
|9
|4
|21 - 28
|18
|14.
|Хам-Кам
|17
|3
|9
|5
|20 - 21
|18
|15.
|Дьерв
|17
|3
|2
|12
|13 - 38
|11
|16.
|Кристиансунд
|17
|1
|3
|13
|14 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Русенборг
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|3.
|Лиллестрём
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|4.
|Будё-Глимт
|9
|5
|4
|0
|29 - 8
|19
|5.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|7.
|Волеренга
|0:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|8.
|Хёугесунн
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|9.
|Тромсё
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|10.
|Олесунн
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|11.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Дьерв
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|8
|1
|3
|4
|13 - 18
|6
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|2.
|Лиллестрём
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|4.
|Саннефьёрд
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|6.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|7.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|8.
|Волеренга
|0:0
|9
|3
|1
|5
|14 - 17
|10
|9.
|Олесунн
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|10.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|0
|5
|18 - 18
|9
|11.
|Хам-Кам
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Тромсё
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6
|14.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|15.
|Кристиансунд
|9
|1
|0
|8
|4 - 16
|3
|16.
|Дьерв
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
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