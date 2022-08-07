Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

86' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Осер

84' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Alexsandro Ribeiro успешно блокирует удар.

83' Удар от ворот произведет Осер

83' Байо Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Лео Жардим взял и забрал мяч на выходе

81' Удар от ворот произведет Лилль

80' Brayann Pereira выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Бамба Джонатан наказан за толчок Brayann Pereira

78' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Джало Тьягу получил желтую карточку от судьи

73' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

69' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

68' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Шарбонье Гаэтан из команды Осер

68' Бернар Кентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Лилль

67' Отре Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Бернар Кентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Г О О О О Л - Зедатка Аким правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

64' Бамба Джонатан из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Байо Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Андре Бенжамин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Удар от ворот произведет Осер

62' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Удар от ворот произведет Осер

60' Brayann Pereira выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Лео Жардим взял и забрал мяч на выходе

59' Эн Готье из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Гомес Анхель получил желтую карточку от судьи

57' Brayann Pereira из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Туре Бирама пробует нанести удар издали, но Лео ловит мяч

55' Сахи Хамза из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Бамба Джонатан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Brayann Pereira ослабляет давление, выбив мяч.