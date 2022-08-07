Стадион: Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
0'
1:0
1' ГолАндре Бенжамин
2:0
3' ГолДэвид Джонатан
3:0
39' ГолДэвид Джонатан
44' Желтая карточкаЖанвье Жульян
58' Желтая карточкаГомес Анхель
4:0
64' ГолЗедатка Аким
4:1
68' ГолШарбонье Гаэтан
73' Желтая карточкаДжало Тьягу
90'+3
Ход матча
1'
1:0
3'
2:0
39'
3:0
44'
58'
64'
4:0
68'
4:1
73'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
13
Зедатка
Аким
20
Гомес
Анхель
17
Кабелла
Реми
27
Байо
Мохамед
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
22
Сахи
Хамза
29
Отре
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
-
11 Языджи ЮсуфПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
-
7 Эн ГотьеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
-
26 Жоли ПольЗащитник
-
32 Бен ДениЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Дануа КевинПолузащитник
-
21 Дюжимон РемиНападающий
-
Главный тренер: Фурлан Жан-Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лилль
Осер
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|2
|2
|Андре Бенжамин
|1
|1
|Зедатка Аким
|1
|1
|Кабелла Реми
|0
|0
|Бамба Джонатан
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарбонье Гаэтан
|1
|1
|Бернар Кентин
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Анхель
|1
|0
|Джало Тьягу
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жанвье Жульян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0
Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Мец 0:0
Осер
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2
Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1 Осер - Дижон 2:1 По - Осер 1:4 Осер - Валансьен 1:0 Бастия - Осер 1:1 Осер - Тулуза 1:2 Ним - Осер 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Лорьян
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ренн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Страсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Клермон
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Ренн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лорьян
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Страсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Клермон
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Лорьян
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ренн
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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Прогнозы на матч Лилль 4:1 Осер
Исход игры
Лилль
88.3% (106)
Ничья
10% (12)
Осер
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.97% (51)
Меньше
56.03% (65)
Обе команды забьют
Да
50% (58)
Нет
50% (58)
Популярный счёт
2:1 Лилль
35% (42)
2:0 Лилль
24.2% (29)
1:0 Лилль
20.8% (25)
1:1 Ничья
6.7% (8)
3:1 Лилль
4.2% (5)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:2 Осер
1.7% (2)
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