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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Лилль
4:1
Конец матча
Осер
0'
1:0
1' Гол
Андре Бенжамин
2:0
3' Гол
Дэвид Джонатан
3:0
39' Гол
Дэвид Джонатан
44' Желтая карточка
Жанвье Жульян
58' Желтая карточка
Гомес Анхель
4:0
64' Гол
Зедатка Аким
4:1
68' Гол
Шарбонье Гаэтан
73' Желтая карточка
Джало Тьягу
90'+3

Ход матча

1'
Андре Бенжамин
(Дэвид Джонатан)
1:0
3'
Дэвид Джонатан
(Кабелла Реми)
2:0
39'
Дэвид Джонатан
(Кабелла Реми)
3:0
44'
 
Жанвье Жульян
58'
Гомес Анхель
 
64'
Зедатка Аким
(Бамба Джонатан)
4:0
68'
4:1
Шарбонье Гаэтан
(Бернар Кентин)
73'
Джало Тьягу
 
75'
Диаките Бафоде
Джало Тьягу
 
75'
 
Перрен Гаэтан
Отре Матиас
75'
 
Синайоко Лассин
М'Чангама Юссуф
84'
Carlos Baleba
Гомес Анхель
 
84'
Языджи Юсуф
Байо Мохамед
 
89'
Жегрова Эдон
Бамба Джонатан
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 120
Лилль 88.3% (106)
X 10% (12)
Осер 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Лео
Жардим
13
Зедатка
Аким
6
Фонте
Жозе
4
Alexsandro
Ribeiro
3
Джало
Тьягу
21
Андре
Бенжамин
20
Гомес
Анхель
9
Дэвид
Джонатан
17
Кабелла
Реми
7
Бамба
Джонатан
27
Байо
Мохамед
23
Костиль
Бенуа
2
Перейра
Брайанн
4
Жубал
Мендес
27
Жанвье
Жульян
3
Бернар
Кентин
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
6
М'Чангама
Юссуф
22
Сахи
Хамза
29
Отре
Матиас
19
Шарбонье
Гаэтан
Лилль
4-2-3-1
Осер
4-1-4-1

История личных встреч

Лилль
Осер

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

К
3:1
КЛ
0:1
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
0:2
Л1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 2 2
Андре Бенжамин 1 1
Зедатка Аким 1 1
Кабелла Реми 0 0
Бамба Джонатан 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарбонье Гаэтан 1 1
Бернар Кентин 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Анхель 1 0
Джало Тьягу 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанвье Жульян 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0
Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Мец 0:0
Осер
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2
Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1 Осер - Дижон 2:1 По - Осер 1:4 Осер - Валансьен 1:0 Бастия - Осер 1:1 Осер - Тулуза 1:2 Ним - Осер 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Лорьян 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ренн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Ренн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лорьян 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аяччо 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Лорьян 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ренн 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 93'
    Контроль мяча: Лилль: 60%, Осер: 40%.
  • 93'
    Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Carlos Baleba из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Эн Готье
  • 92'
    Удар от ворот произведет Осер
  • 92'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Офсайд
    91'
    Шарбонье Гаэтан из команды Осер в офсайде
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Хорошую попытку сделал Языджи Юсуф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 88'
      Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 88'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 87'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Осер контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      87'
      Сахи Хамза наказан за толчок Кабелла Реми
    • 86'
      Carlos Baleba из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      86'
      Сахи Хамза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 86'
      Контроль мяча: Лилль: 62%, Осер: 38%.
    • 86'
      Андре Бенжамин успешно блокирует удар.
    • 86'
      Синайоко Лассин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 86'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 86'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 85'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 85'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 84'
      Тактическая замена. Байо Мохамед уходит с поля и его заменяет Языджи Юсуф
    • 84'
      Тактическая замена. Гомес Анхель уходит с поля и его заменяет Carlos Baleba
    • 84'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 83'
      Alexsandro Ribeiro успешно блокирует удар.
    • 83'
      Перрен Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 83'
      Синайоко Лассин выиграл воздушное противоборство у Диаките Бафоде.
    • 83'
      Осер контролирует мяч.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 83'
      Байо Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 83'
      Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 82'
      Лилль начинает контратаку
    • 82'
      Лео Жардим взял и забрал мяч на выходе
    • 82'
      Диаките Бафоде из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 80'
      Brayann Pereira выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Лилль начинает контратаку
    • 80'
      Фонте Жозе выиграл воздушное противоборство у Жубал Мендес.
    • 80'
      Контроль мяча: Лилль: 64%, Осер: 36%.
    • 80'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 80'
      Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      79'
      Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сахи Хамза
    • 79'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      78'
      Бамба Джонатан наказан за толчок Brayann Pereira
    • 78'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 77'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 76'
      Контроль мяча: Лилль: 64%, Осер: 36%.
    • 75'
      Тактическая замена. М'Чангама Юссуф уходит с поля и его заменяет Синайоко Лассин
    • 75'
      Тактическая замена. Отре Матиас уходит с поля и его заменяет Перрен Гаэтан
    • 75'
      Джало Тьягу получил травму и заменен. Диаките Бафоде выходит на поле.
    • Офсайд
      75'
      Сахи Хамза из команды Осер в офсайде
    • 75'
      Эн Готье нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 74'
      Лео Жардим из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      73'
      Джало Тьягу получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      73'
      Судья сигнализирует, что Джало Тьягу из команды Лилль поставил подножку. Пострадал М'Чангама Юссуф
    • 73'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 71'
      Матч возобновлен
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      71'
      Судья сигнализирует, что М'Чангама Юссуф из команды Осер поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
    • 70'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 69'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      69'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 69'
      М'Чангама Юссуф сделал ключевой пас для гола!
    • 68'
      Бернар Кентин сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      68'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Шарбонье Гаэтан из команды Осер.
    • 68'
      Бернар Кентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 68'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 67'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 67'
      Отре Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 67'
      Бернар Кентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      66'
      Кабелла Реми из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
    • 65'
      Контроль мяча: Лилль: 66%, Осер: 34%.
    • 65'
      Осер контролирует мяч.
    • 64'
      Гомес Анхель сделал ключевой пас для гола!
    • 64'
      Бамба Джонатан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      64'
      Г О О О О Л - Зедатка Аким правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 64'
      Бамба Джонатан из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 64'
      Матч возобновлен
    • 63'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 63'
      Жубал Мендес успешно блокирует удар.
    • 63'
      Дэвид Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Байо Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 62'
      Андре Бенжамин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 62'
      Бамба Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 62'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 61'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      60'
      Сахи Хамза задерживает мяч рукой
    • 60'
      Шарбонье Гаэтан выиграл воздушное противоборство у Андре Бенжамин.
    • 60'
      Контроль мяча: Лилль: 65%, Осер: 35%.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 60'
      Brayann Pereira выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Лилль контролирует мяч.
    • 59'
      Лео Жардим взял и забрал мяч на выходе
    • 59'
      Жубал Мендес выиграл воздушное противоборство у Фонте Жозе.
    • 59'
      Эн Готье из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Желтая карточка
      58'
      Гомес Анхель получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      58'
      Гомес Анхель из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Эн Готье.
    • Офсайд
      57'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль в офсайде
    • Угловой
      57'
      Бамба Джонатан из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
    • 57'
      Brayann Pereira из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 55'
      Лилль контролирует мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Лилль: 64%, Осер: 36%.
    • 55'
      Туре Бирама пробует нанести удар издали, но Лео ловит мяч
    • 55'
      Сахи Хамза из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      55'
      Эн Готье из команды Осер разыграл угловой с правого угла.
    • 54'
      Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      53'
      Туре Бирама наказан за толчок Гомес Анхель
    • 53'
      Андре Бенжамин успешно блокирует удар.
    • 53'
      Шарбонье Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      Фонте Жозе из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      52'
      Бамба Джонатан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      Жубал Мендес успешно блокирует удар.
    • 51'
      Дэвид Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      51'
      Судья сигнализирует, что Бернар Кентин из команды Осер поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
    • 50'
      Контроль мяча: Лилль: 67%, Осер: 33%.
    • 50'
      Лилль контролирует мяч.
    • 49'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Лилль контролирует мяч.
    • 48'
      Осер контролирует мяч.
    • 47'
      Brayann Pereira ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Лилль контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 45'
      Контроль мяча: Лилль: 67%, Осер: 33%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Осер
    • Травма, повреждение
      44'
      Кабелла Реми возвращается на поле.
    • Желтая карточка
      44'
      Жанвье Жульян получил желтую карточку от судьи
    • Травма, повреждение
      44'
      Ох, нехорошо это выглядит. Кабелла Реми получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Фол, нарушение
      44'
      Безумный фол. Жанвье Жульян грубо играет против соперника. Пострадал Кабелла Реми
    • 43'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 43'
      Гомес Анхель не смог попасть в створ ударом издали
    • 42'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 42'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 41'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Контроль мяча: Лилль: 66%, Осер: 34%.
    • 40'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Осер контролирует мяч.
    • 39'
      Brayann Pereira плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 39'
      Кабелла Реми сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает с правой ноги!
    • 39'
      Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Brayann Pereira ошибается в защите.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 38'
      Гомес Анхель из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 38'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 37'
      Жубал Мендес из команды Осер наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 37'
      Жанвье Жульян из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      36'
      Фонте Жозе из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Шарбонье Гаэтан.
    • 36'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Контроль мяча: Лилль: 67%, Осер: 33%.
    • 36'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Джало Тьягу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      34'
      Байо Мохамед из команды Лилль в офсайде
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Жубал Мендес
    • 34'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Бернар Кентин ошибается в защите.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 33'
      Гомес Анхель из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 33'
      Шарбонье Гаэтан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Кабелла Реми бьет со штрафного в створ, но Бенуа Костиль держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Бернар Кентин из команды Осер поставил подножку. Пострадал Байо Мохамед
    • 31'
      Контроль мяча: Лилль: 68%, Осер: 32%.
    • Офсайд
      31'
      Жубал Мендес из команды Осер в офсайде
    • 30'
      М'Чангама Юссуф из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      30'
      Андре Бенжамин наказан за толчок М'Чангама Юссуф
    • 29'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Гомес Анхель из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сахи Хамза
    • 27'
      Осер контролирует мяч.
    • 27'
      Туре Бирама успешно блокирует удар.
    • 26'
      Дэвид Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      М'Чангама Юссуф ошибается в защите.
    • 26'
      Лилль контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Лилль: 74%, Осер: 26%.
    • 25'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Отре Матиас из команды Осер поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
    • 23'
      Лилль контролирует мяч.
    • 23'
      Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Brayann Pereira успешно блокирует удар.
    • 23'
      Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Контроль мяча: Лилль: 75%, Осер: 25%.
    • 21'
      Осер контролирует мяч.
    • 20'
      Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Бернар Кентин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Лилль контролирует мяч.
    • Офсайд
      18'
      Шарбонье Гаэтан из команды Осер в офсайде
    • 17'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Шарбонье Гаэтан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      17'
      Андре Бенжамин из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
    • 16'
      Контроль мяча: Лилль: 73%, Осер: 27%.
    • 16'
      Шарбонье Гаэтан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      16'
      Кабелла Реми из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
    • 15'
      Бернар Кентин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Brayann Pereira
    • 14'
      Лилль контролирует мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 14'
      Дэвид Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
    • 13'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 12'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Шарбонье Гаэтан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      11'
      Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Brayann Pereira ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Лилль контролирует мяч.
    • 10'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Осер контролирует мяч.
    • 8'
      Alexsandro Ribeiro выиграл воздушное противоборство у Шарбонье Гаэтан.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 7'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Лилль контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Туре Бирама из команды Осер поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
    • 5'
      Контроль мяча: Лилль: 57%, Осер: 43%.
    • 5'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Осер контролирует мяч.
    • 4'
      Андре Бенжамин сделал ключевой пас для гола!
    • 3'
      Кабелла Реми сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает с левой ноги!
    • 3'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Осер контролирует мяч.
    • 1'
      Бамба Джонатан сделал ключевой пас для гола!
    • 1'
      Дэвид Джонатан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Андре Бенжамин из команды Лилль правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Лилль 88.3% (106)
    X 10% (12)
    Осер 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Лилль 4:1 Осер онлайн

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    Прогнозы на матч Лилль 4:1 Осер

    Исход игры
    Лилль
    88.3% (106)
    Ничья
    10% (12)
    Осер
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.97% (51)
    Меньше
    56.03% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (58)
    Нет
    50% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    35% (42)
    2:0 Лилль
    24.2% (29)
    1:0 Лилль
    20.8% (25)
    1:1 Ничья
    6.7% (8)
    3:1 Лилль
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 Осер
    1.7% (2)
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