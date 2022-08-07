Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рефери не любит споров - именно за это Igor Tudor сейчас получил желтую

Folarin Balogun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Команда Марсель играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Г О О О О Л - Тавареш Нуну из команды Марсель правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

46' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Удар от ворот произведет Марсель

44' Зенели Арбер из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Зенели Арбер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Хорошую попытку сделал Ван Берген Митчелл . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

39' Туре Эль Билал пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем

39' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

35' Удар от ворот произведет Марсель

34' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Фас Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Марсель

28' Агбаду Эммануэль пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем

28' Удар от ворот произведет Реймс

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Сантиметры! Удар с лета нанес Ронжье Валентин , но попал в штангу!

25' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Юндер Дженгиз из команды Марсель нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

17' Тавареш Нуну из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Г О О О О Л - Фас Ваут уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

13' Фас Ваут плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

13' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Фас Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Юндер Дженгиз из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Юндер Дженгиз навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Марсель

4' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Реймс

2' Юндер Дженгиз не смог попасть в створ ударом издали

1' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Марсель начинает с центра поля