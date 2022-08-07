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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Марсель
4:1
Конец матча
Реймс
0'
1:0
13' Гол в свои ворота
Фас Ваут
2:0
45' Гол
Тавареш Нуну
59' Желтая карточка
Жиго Самуэль
71' Желтая карточка
Игорь Тудор
3:0
75' Гол
Суарес Луис
3:1
84' Гол
Балогун Фоларин
4:1
90' Гол
Суарес Луис
90'+5

Ход матча

13'
Фас Ваут
1:0
45'
Тавареш Нуну
(Балерди Леонардо)
2:0
46'
 
Думбия Камори
Зенели Арбер
59'
Жиго Самуэль
 
62'
Верету Жордан
Юндер Дженгиз
 
62'
Суарес Луис
Милик Аркадиуш
 
64'
 
Балогун Фоларин
Туре Эль Билал
71'
Игорь Тудор
 
75'
Суарес Луис
3:0
77'
Пайе Димитри
Жерсон Сантос
 
77'
Бакамбу Седрик
Гендузи Маттео
 
77'
 
Флипс Алексис
Гравильон Эндрю
80'
 
Адлен Мартин
Манетси Маршал
83'
Колашинац Сеад
Клосс Жонатан
 
84'
3:1
Балогун Фоларин
90'
Суарес Луис
(Бакамбу Седрик)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 122
Марсель 96.7% (118)
X 2.5% (3)
Реймс 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
36
Рубен
Бланко
99
М'Бемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
6
Гендузи
Маттео
8
Жерсон
Сантос
17
Юндер
Дженгиз
9
Милик
Аркадиуш
16
Пенц
Патрик
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
28
Локо
Банзузи
15
Манетси
Маршал
24
Агбаду
Эммануэль
21
Матусива
Азор
19
Ван
Берген
Митчелл
7
Туре
Эль
Билал
10
Зенели
Арбер
Марсель
3-4-1-2
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Марсель
Реймс

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:5
Л1
1:1
К
2:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис III 2 2
Тавареш Нуну 1 1
Бакамбу Седрик 0 0
Балерди Леонардо 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 1 1

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Игорь Тудор 1 0
Жиго Самуэль 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3
Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2
Реймс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2
Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Марсель 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Лорьян 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ренн 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Реймс 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аяччо 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ренн 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Лорьян 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Реймс 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
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Новости матча
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      М'Бемба Шансель успешно блокирует удар.
    • 93'
      Kamory Doumbia нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 92'
      М'Бемба Шансель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Ронжье Валентин ошибается в защите.
    • 92'
      Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      91'
      Kamory Doumbia из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Суарес Луис III пострадал.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Марсель 96.7% (118)
    X 2.5% (3)
    Реймс 0.8% (1)
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    Прогнозы на матч Марсель 4:1 Реймс

    Исход игры
    Марсель
    96.7% (118)
    Ничья
    2.5% (3)
    Реймс
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.54% (62)
    Меньше
    47.46% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    52.54% (62)
    Нет
    47.46% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    38.5% (47)
    2:0 Марсель
    29.5% (36)
    1:0 Марсель
    13.9% (17)
    3:1 Марсель
    7.4% (9)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    3:0 Марсель
    2.5% (3)
    4:1 Марсель
    1.6% (2)
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