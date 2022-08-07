Стадион: Велодром
0'
1:0
13' Гол в свои воротаФас Ваут
2:0
45' ГолТавареш Нуну
59' Желтая карточкаЖиго Самуэль
71' Желтая карточкаИгорь Тудор
3:0
75' ГолСуарес Луис
3:1
84' ГолБалогун Фоларин
4:1
90' ГолСуарес Луис
90'+5
Ход матча
13'
1:0
45'
2:0
59'
71'
75'
3:0
84'
3:1
90'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 6
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
36
Рубен
Бланко
30
Тавареш
Нуну
16
Пенц
Патрик
2
Фас
Ваут
28
Локо
Банзузи
10
Зенели
Арбер
- Основной состав
-
36 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Суарес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
28 Локо БанзузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
65 Мбоу МамадуЗащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
-
18 Адлен МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Марсель
Реймс
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис III
|2
|2
|Тавареш Нуну
|1
|1
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|1
|1
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игорь Тудор
|1
|0
|Жиго Самуэль
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3
Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2
Реймс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2
Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Страсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Клермон
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Страсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Клермон
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Марсель 4:1 Реймс
Исход игры
Марсель
96.7% (118)
Ничья
2.5% (3)
Реймс
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.54% (62)
Меньше
47.46% (56)
Обе команды забьют
Да
52.54% (62)
Нет
47.46% (56)
Популярный счёт
2:1 Марсель
38.5% (47)
2:0 Марсель
29.5% (36)
1:0 Марсель
13.9% (17)
3:1 Марсель
7.4% (9)
1:1 Ничья
2.5% (3)
3:0 Марсель
2.5% (3)
4:1 Марсель
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!