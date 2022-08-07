Адриен Трюффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Ренн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

46' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Матч возобновлен

39' Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Инносент Бонке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Майер Ловро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Инносент Бонке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Лорьенте Арман пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

34' Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

28' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Лорьян

26' Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Игра в одни ворота сейчас. Ренн доминирует и владеет мячом

25' Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

24' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Удар от ворот произведет Лорьян

21' Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Ренн

17' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Лапорт Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Оооо... вот это был удар! Лаборд Гаэтан должен был забить с этой позиции.

14' Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Адриен Трюффер выиграл воздушное противоборство у Уттара Данго

12' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Ренн

4' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Калюлю Гедеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Лорьян

2' Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали

2' Тэт Флавьен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.

1' Террье Мартен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лорьян начинает с центра поля