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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Ренн
0:0
Второй тайм: 58'
Лорьян
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 119
Ренн 89.9% (107)
X 10.1% (12)
Лорьян 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Лорьян
1.70
5.40
9.00
Все Коэффициенты
Новости
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
2
Родон
Джо
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
21
Майер
Ловро
8
Сантамария
Батист
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
24
Лаборд
Гаэтан
7
Террье
Мартен
38
Мвого
Ивон
24
Калюлю
Гедеон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
11
Уттара
Данго
6
Абергель
Лоран
8
Инносент
Бонке
10
Ле
Фе
Энцо
13
Моффи
Теремас
45
Лорьенте
Арман
Ренн
4-3-3
Лорьян
4-3-3

История личных встреч

Ренн
Лорьян

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81%
33.3%
17 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

31 матч

58.1%
22.6%
19.3%
18 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

48.4%
25.8%
25.8%
15 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
5:0
К
1:0
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:3
ТМК
2:0
ТМС
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
КЛ
3:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
ТМС
1:4
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:0
ТМС
2:1
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
К
3:0
Л1
1:2
Л1
2:0
К
0:0

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2
Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4
Лорьян
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0
Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Лорьян 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ренн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Ренн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лорьян 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аяччо 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Лорьян 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ренн 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
  • Угловой
    55'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 55'
    Террье Мартен пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем
  • 54'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
  • 53'
    Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 53'
    Адриен Трюффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 52'
    Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
  • 52'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
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    • 52'
      Лорьенте Арман из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 52'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 51'
      Траоре Амари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Лорьян начинает контратаку
    • 51'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 51'
      Родон Джо выиграл воздушное противоборство у Моффи Теремас.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Ренн: 63%, Лорьян: 37%.
    • 47'
      Команда Ренн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 46'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Уттара Данго из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Сантамария Батист ошибается в защите.
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Лорьян: 36%.
    • 45'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      45'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян разыграл угловой с левого угла.
    • 44'
      Траоре Амари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Ренн начинает контратаку
    • 43'
      Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Инносент Бонке из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 41'
      Ренн контролирует мяч.
    • 41'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Лорьян: 36%.
    • Травма, повреждение
      39'
      Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      39'
      Инносент Бонке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Инносент Бонке выиграл воздушное противоборство у Сантамария Батист.
    • 39'
      Инносент Бонке из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      39'
      Майер Ловро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Калюлю Гедеон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      37'
      Майер Ловро задерживает мяч рукой
    • 37'
      Тальби Монтассар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Ренн начинает контратаку
    • 37'
      Инносент Бонке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      36'
      Майер Ловро наказан за толчок Ле Гофф Венсан
    • 36'
      Лорьенте Арман пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 35'
      Лорьян начинает контратаку
    • 35'
      Лапорт Жульен успешно блокирует удар.
    • 35'
      Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Тальби Монтассар успешно блокирует удар.
    • 35'
      Майер Ловро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Тальби Монтассар успешно блокирует удар.
    • 34'
      Майер Ловро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 33'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 32'
      Ренн контролирует мяч.
    • 32'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 31'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 31'
      Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 63%, Лорьян: 37%.
    • 30'
      Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Траоре Амари выиграл воздушное противоборство у Моффи Теремас.
    • 29'
      Лорьян контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      28'
      Адриен Трюффер из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Калюлю Гедеон.
    • 28'
      Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 27'
      Ренн контролирует мяч.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 26'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 26'
      Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Игра в одни ворота сейчас. Ренн доминирует и владеет мячом
    • 25'
      Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 62%, Лорьян: 38%.
    • 25'
      Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Родон Джо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 21'
      Теате Артур из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      21'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 21'
      Террье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Ренн начинает контратаку
    • 21'
      Калюлю Гедеон ошибается в защите.
    • 20'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 72%, Лорьян: 28%.
    • 19'
      Майер Ловро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Буриго Бенжамен ошибается в защите.
    • Фол, нарушение
      19'
      Майер Ловро наказан за толчок Ле Фе Энцо
    • 19'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 17'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Лапорт Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ренн начинает контратаку
    • 15'
      Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 78%, Лорьян: 22%.
    • 14'
      Теате Артур выиграл воздушное противоборство у Моффи Теремас.
    • 14'
      Оооо... вот это был удар! Лаборд Гаэтан должен был забить с этой позиции.
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Тальби Монтассар ошибается в защите.
    • 14'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Ле Гофф Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Ренн начинает контратаку
    • 13'
      Ле Гофф Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      13'
      Ле Гофф Венсан наказан за толчок Буриго Бенжамен
    • 12'
      Адриен Трюффер выиграл воздушное противоборство у Уттара Данго.
    • 12'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 12'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Абергель Лоран ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Ренн контролирует мяч.
    • 10'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 84%, Лорьян: 16%.
    • 10'
      Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Абергель Лоран ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Ле Гофф Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Уттара Данго из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Террье Мартен
    • 6'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 85%, Лорьян: 15%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Моффи Теремас
    • 4'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 4'
      Ренн контролирует мяч.
    • 3'
      Ренн контролирует мяч.
    • 3'
      Калюлю Гедеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 2'
      Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
    • Угловой
      2'
      Тэт Флавьен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Террье Мартен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Ле Фе Энцо выиграл воздушное противоборство у Террье Мартен.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Лорьян начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Ренн 89.9% (107)
    X 10.1% (12)
    Лорьян 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Лорьян
    1.70
    5.40
    9.00
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Ренн 0:0 Лорьян онлайн

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    Прогнозы на матч Ренн 0:0 Лорьян

    Исход игры
    Ренн
    89.9% (107)
    Ничья
    10.1% (12)
    Лорьян
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (42)
    Меньше
    64.1% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    42.74% (50)
    Нет
    57.26% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Ренн
    31.1% (37)
    2:1 Ренн
    26.1% (31)
    1:0 Ренн
    21.8% (26)
    1:1 Ничья
    10.1% (12)
    3:1 Ренн
    5% (6)
    3:0 Ренн
    2.5% (3)
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    Лорьян
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