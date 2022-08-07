Desire Doue навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Лорьенте Арман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Desire Doue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

87' Рефери не любит споров - именно за это Траоре Амари сейчас получил желтую

87' Теате Артур - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

87' Desire Doue из команды Ренн подал угловой справа.

85' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

84' Удар от ворот произведет Лорьян

83' Desire Doue навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Матч возобновлен

82' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

82' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Desire Doue нанес удар, но тот был заблокирован.

81' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Адриен Трюффер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Хорошую попытку сделал Гирасси Серу . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Докю Жереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Desire Doue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Desire Doue нанес удар, но тот был заблокирован.

76' Докю Жереми из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Удар от ворот произведет Ренн

74' ШТАНГА! Так было близко к голу - Лорьенте Арман нанес удар в каркас ворот!

74' Лорьенте Арман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Лорьян

73' Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Desire Doue

73' Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Камальдин Сулемана

72' Калюлю Гедеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Сантамария Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Адриен Трюффер ослабляет давление, выбив мяч.

71' Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Удар от ворот произведет Ренн

65' Теате Артур плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

65' Г О О О О Л - Теате Артур уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

64' Уттара Данго бьет со штрафного в створ, но Стив Манданда держит все под контролем

64' Матч возобновлен

63' Адриен Трюффер из команды Ренн получает желтую после опасной игры.

62' Ле Фе Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Адриен Трюффер наказан за толчок Моффи Теремас

60' Удар от ворот произведет Ренн

60' Уттара Данго не смог попасть в створ ударом издали

59' Лорьенте Арман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

59' Матч возобновлен

58' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

57' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Хорошую попытку сделал Террье Мартен . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Террье Мартен пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

54' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

53' Адриен Трюффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

52' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Лорьенте Арман из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

52' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Лорьян

50' Террье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Лорьян

48' Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Лорьян

47' Майер Ловро не смог попасть в створ ударом издали

47' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

46' Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.