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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Ренн
0:1
Конец матча
Лорьян
0'
63' Желтая карточка
Трюффер Адриен
0:1
65' Гол в свои ворота
Теате Артур
75' Желтая карточка
Ле Гофф Венсан
87' Желтая карточка
Теате Артур
87' Желтая карточка
Траоре Амари
90'+5

Ход матча

63'
Трюффер Адриен
 
65'
0:1
Теате Артур
67'
 
Ле Бри Тео
Инносент Бонке
68'
Гирасси Серу
Майер Ловро
 
73'
Сулемана Камалдин
Буриго Бенжамен
 
73'
Дуэ Дезире
Тэт Флавьен
 
73'
Докю Жереми
Лаборд Гаэтан
 
75'
 
Ле Гофф Венсан
84'
 
Коне Ибраима
Моффи Теремас
87'
Теате Артур
 
87'
Траоре Амари
 
90'
 
Диарра Стефан
Лорьенте Арман

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 119
Ренн 89.9% (107)
X 10.1% (12)
Лорьян 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
2
Родон
Джо
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
21
Майер
Ловро
8
Сантамария
Батист
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
24
Лаборд
Гаэтан
7
Террье
Мартен
38
Мвого
Ивон
24
Калюлю
Гедеон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
11
Уттара
Данго
6
Абергель
Лоран
8
Инносент
Бонке
10
Ле
Фе
Энцо
13
Моффи
Теремас
45
Лорьенте
Арман
Ренн
4-3-3
Лорьян
4-3-3

История личных встреч

Ренн
Лорьян

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81%
33.3%
17 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

31 матч

58.1%
22.6%
19.3%
18 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

48.4%
25.8%
25.8%
15 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
5:0
К
1:0
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:3
ТМК
2:0
ТМС
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
КЛ
3:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
ТМС
1:4
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:0
ТМС
2:1
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
К
3:0
Л1
1:2
Л1
2:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 1 0
Теате Артур 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Гофф Венсан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2
Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4
Лорьян
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0
Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лорьян 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ренн 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Лион 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Монпелье 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Ланс 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Анже 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лорьян 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аяччо 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Труа 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Осер 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Страсбург 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Ренн 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Клермон 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Монако 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Лорьян 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Нант 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ницца 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ланс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Клермон 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аяччо 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Брест 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Труа 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Осер 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лорьян вырывает победу
  • 95'
    Мвого Ивон из команды Лорьян сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Лорьян: 36%.
  • Угловой
    95'
    Desire Doue навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Мвого Ивон делает важнейший сейв!
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Докю Жереми. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Ле Гофф Венсан выиграл воздушное противоборство у Сантамария Батист.
  • 94'
    Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 93'
    Ле Гофф Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 93'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
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    • 90'
      Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Лорьян начинает контратаку
    • 89'
      Лорьенте Арман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Desire Doue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 88'
      Гирасси Серу из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      87'
      Рефери не любит споров - именно за это Траоре Амари сейчас получил желтую
    • Желтая карточка
      87'
      Теате Артур - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      87'
      Назначен штрафной. Пострадал Лорьенте Арман, его свалил Теате Артур.
    • 87'
      Лорьян начинает контратаку
    • 87'
      Калюлю Гедеон выиграл воздушное противоборство у Родон Джо.
    • 87'
      Калюлю Гедеон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      87'
      Desire Doue из команды Ренн подал угловой справа.
    • 86'
      Ле Гофф Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      86'
      Судья сигнализирует, что Ле Фе Энцо из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Террье Мартен
    • 85'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 85'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Мвого Ивон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Контроль мяча: Ренн: 63%, Лорьян: 37%.
    • 85'
      Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
    • 84'
      Лапорт Жульен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 84'
      Тактическая замена. Моффи Теремас уходит с поля и его заменяет Коне Ибраима
    • Фол, нарушение
      83'
      Теате Артур наказан за толчок Лапорт Жульен
    • Угловой
      83'
      Desire Doue навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 83'
      Матч возобновлен
    • 82'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 82'
      Тальби Монтассар успешно блокирует удар.
    • 82'
      Гирасси Серу нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 82'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 82'
      Ле Бри Тео успешно блокирует удар.
    • 82'
      Desire Doue нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 82'
      Лапорт Жульен успешно блокирует удар.
    • 82'
      Террье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 81'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 80'
      Контроль мяча: Ренн: 63%, Лорьян: 37%.
    • 80'
      Адриен Трюффер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Хорошую попытку сделал Гирасси Серу. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 79'
      Докю Жереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      Ренн начинает контратаку
    • 78'
      Ле Гофф Венсан ошибается в защите.
    • 78'
      Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 77'
      Desire Doue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      77'
      Уттара Данго из команды Лорьян в офсайде
    • 76'
      Лапорт Жульен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Лорьян: 36%.
    • 76'
      Desire Doue нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 76'
      Докю Жереми из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Желтая карточка
      75'
      Ле Гофф Венсан получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      75'
      Судья сигнализирует, что Ле Гофф Венсан из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
    • 75'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 74'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Лорьенте Арман нанес удар в каркас ворот!
    • 74'
      Ле Бри Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 74'
      Лорьенте Арман создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 74'
      Лорьян начинает контратаку
    • 74'
      Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 74'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 73'
      Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Докю Жереми
    • 73'
      Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Desire Doue
    • 73'
      Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Камальдин Сулемана
    • 72'
      Калюлю Гедеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Абергель Лоран ошибается в защите.
    • 72'
      Абергель Лоран из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      72'
      Сантамария Батист возвращается на поле.
    • 71'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 71'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      71'
      Ох, нехорошо это выглядит. Сантамария Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 71'
      Адриен Трюффер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 70'
      Лорьян начинает контратаку
    • 70'
      Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Контроль мяча: Ренн: 63%, Лорьян: 37%.
    • 70'
      Ренн контролирует мяч.
    • 70'
      Лорьян начинает контратаку
    • 70'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 70'
      Матч возобновлен
    • 69'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 68'
      Ренн делает атакующую замену.
    • 68'
      Тактическая замена. Майер Ловро уходит с поля и его заменяет Гирасси Серу
    • 68'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 67'
      Тактическая замена. Инносент Бонке уходит с поля и его заменяет Ле Бри Тео
    • 65'
      Теате Артур плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      65'
      Г О О О О Л - Теате Артур уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 65'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 65'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 65'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Лорьян: 36%.
    • 64'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 64'
      Ренн начинает контратаку
    • 64'
      Уттара Данго бьет со штрафного в створ, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 64'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      63'
      Адриен Трюффер из команды Ренн получает желтую после опасной игры.
    • Травма, повреждение
      62'
      Ле Фе Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 62'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      61'
      Адриен Трюффер из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Ле Фе Энцо пострадал.
    • 61'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      61'
      Адриен Трюффер наказан за толчок Моффи Теремас
    • Фол, нарушение
      60'
      Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
    • 60'
      Контроль мяча: Ренн: 65%, Лорьян: 35%.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 60'
      Уттара Данго не смог попасть в створ ударом издали
    • 59'
      Лорьенте Арман создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 59'
      Лорьян начинает контратаку
    • 59'
      Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
    • 59'
      Инносент Бонке из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Матч возобновлен
    • 58'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      58'
      Инносент Бонке из команды Лорьян толкнул локтем оппонента. Это Террье Мартен заработал фол
    • Фол, нарушение
      57'
      Теате Артур наказан за толчок Моффи Теремас
    • 57'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 56'
      Калюлю Гедеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Контроль мяча: Ренн: 63%, Лорьян: 37%.
    • 55'
      Хорошую попытку сделал Террье Мартен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 55'
      Теате Артур выиграл воздушное противоборство у Лапорт Жульен.
    • 55'
      Лаборд Гаэтан из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      55'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 55'
      Террье Мартен пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем
    • 54'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 53'
      Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
    • 53'
      Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Адриен Трюффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 52'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 52'
      Лорьенте Арман из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 52'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 51'
      Траоре Амари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Лорьян начинает контратаку
    • 51'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 51'
      Родон Джо выиграл воздушное противоборство у Моффи Теремас.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 50'
      Террье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 50'
      Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Лорьян: 36%.
    • 50'
      Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 48'
      Инносент Бонке из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Ренн начинает контратаку
    • 48'
      Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Теате Артур выиграл воздушное противоборство у Моффи Теремас.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 47'
      Майер Ловро не смог попасть в створ ударом издали
    • 47'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Ле Фе Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Лорьян начинает контратаку
    • 46'
      Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Ренн: 63%, Лорьян: 37%.
    • 47'
      Команда Ренн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 46'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Уттара Данго из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Сантамария Батист ошибается в защите.
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Лорьян: 36%.
    • 45'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      45'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян разыграл угловой с левого угла.
    • 44'
      Траоре Амари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Ренн начинает контратаку
    • 43'
      Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Инносент Бонке из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 41'
      Ренн контролирует мяч.
    • 41'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Лорьян: 36%.
    • Травма, повреждение
      39'
      Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      39'
      Инносент Бонке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Инносент Бонке выиграл воздушное противоборство у Сантамария Батист.
    • 39'
      Инносент Бонке из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      39'
      Майер Ловро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Калюлю Гедеон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      37'
      Майер Ловро задерживает мяч рукой
    • 37'
      Тальби Монтассар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Ренн начинает контратаку
    • 37'
      Инносент Бонке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      36'
      Майер Ловро наказан за толчок Ле Гофф Венсан
    • 36'
      Лорьенте Арман пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 35'
      Лорьян начинает контратаку
    • 35'
      Лапорт Жульен успешно блокирует удар.
    • 35'
      Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Тальби Монтассар успешно блокирует удар.
    • 35'
      Майер Ловро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Тальби Монтассар успешно блокирует удар.
    • 34'
      Майер Ловро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 33'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 32'
      Ренн контролирует мяч.
    • 32'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 31'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 31'
      Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 63%, Лорьян: 37%.
    • 30'
      Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Траоре Амари выиграл воздушное противоборство у Моффи Теремас.
    • 29'
      Лорьян контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      28'
      Адриен Трюффер из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Калюлю Гедеон.
    • 28'
      Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 27'
      Ренн контролирует мяч.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 26'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 26'
      Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Игра в одни ворота сейчас. Ренн доминирует и владеет мячом
    • 25'
      Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 62%, Лорьян: 38%.
    • 25'
      Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Родон Джо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 21'
      Теате Артур из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      21'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 21'
      Террье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Ренн начинает контратаку
    • 21'
      Калюлю Гедеон ошибается в защите.
    • 20'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 72%, Лорьян: 28%.
    • 19'
      Майер Ловро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Буриго Бенжамен ошибается в защите.
    • Фол, нарушение
      19'
      Майер Ловро наказан за толчок Ле Фе Энцо
    • 19'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 17'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Лапорт Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ренн начинает контратаку
    • 15'
      Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 78%, Лорьян: 22%.
    • 14'
      Теате Артур выиграл воздушное противоборство у Моффи Теремас.
    • 14'
      Оооо... вот это был удар! Лаборд Гаэтан должен был забить с этой позиции.
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Тальби Монтассар ошибается в защите.
    • 14'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Ле Гофф Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Ренн начинает контратаку
    • 13'
      Ле Гофф Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      13'
      Ле Гофф Венсан наказан за толчок Буриго Бенжамен
    • 12'
      Адриен Трюффер выиграл воздушное противоборство у Уттара Данго.
    • 12'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 12'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Абергель Лоран ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Ренн контролирует мяч.
    • 10'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 84%, Лорьян: 16%.
    • 10'
      Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Абергель Лоран ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Ле Гофф Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Уттара Данго из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Террье Мартен
    • 6'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 85%, Лорьян: 15%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Моффи Теремас
    • 4'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 4'
      Ренн контролирует мяч.
    • 3'
      Ренн контролирует мяч.
    • 3'
      Калюлю Гедеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 2'
      Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
    • Угловой
      2'
      Тэт Флавьен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Террье Мартен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Ле Фе Энцо выиграл воздушное противоборство у Террье Мартен.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Лорьян начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Ренн 89.9% (107)
    X 10.1% (12)
    Лорьян 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Ренн 0:1 Лорьян

    Исход игры
    Ренн
    89.9% (107)
    Ничья
    10.1% (12)
    Лорьян
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (42)
    Меньше
    64.1% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    42.74% (50)
    Нет
    57.26% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Ренн
    31.1% (37)
    2:1 Ренн
    26.1% (31)
    1:0 Ренн
    21.8% (26)
    1:1 Ничья
    10.1% (12)
    3:1 Ренн
    5% (6)
    3:0 Ренн
    2.5% (3)
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