Стадион: Роазон Парк
0'
63' Желтая карточкаТрюффер Адриен
0:1
65' Гол в свои воротаТеате Артур
75' Желтая карточкаЛе Гофф Венсан
87' Желтая карточкаТеате Артур
87' Желтая карточкаТраоре Амари
90'+5
Ход матча
63'
65'
0:1
75'
87'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
27
Траоре
Амари
21
Майер
Ловро
20
Тэт
Флавьен
38
Мвого
Ивон
11
Уттара
Данго
10
Ле
Фе
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
-
35 Франсуаз НоаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
Главный тренер: Regis Le Bris
История личных встреч
Ренн
Лорьян
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81%
33.3%
17 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
31 матч
58.1%
22.6%
19.3%
18 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
48.4%
25.8%
25.8%
15 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Амари
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2
Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4
Лорьян
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0
Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Страсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Клермон
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Страсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Клермон
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Клермон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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Прогнозы на матч Ренн 0:1 Лорьян
Исход игры
Ренн
89.9% (107)
Ничья
10.1% (12)
Лорьян
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (42)
Меньше
64.1% (75)
Обе команды забьют
Да
42.74% (50)
Нет
57.26% (67)
Популярный счёт
2:0 Ренн
31.1% (37)
2:1 Ренн
26.1% (31)
1:0 Ренн
21.8% (26)
1:1 Ничья
10.1% (12)
3:1 Ренн
5% (6)
3:0 Ренн
2.5% (3)
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