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Бразилия: Серия A

2022
Форталеза
1:0
Второй тайм: 68'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
30' Красная карточка
Romarinho3
33' Желтая карточка
Ромеро Брайан
36' Желтая карточка
Thauan Lara
38' Желтая карточка
Ronald
41' Желтая карточка
Джонни
44' Желтая карточка
Lizeiro
1:0
45' Гол
Lucas Crispim
59' Желтая карточка
Патрик Алан

Ход матча

30'
Romarinho3
 
33'
 
Ромеро Брайан
36'
 
Thauan Lara
38'
Ronald
 
41'
 
Джонни
44'
 
Lizeiro
45'
Lucas Crispim
1:0
46'
 
Мартинс Родригес
Thauan Lara
46'
 
Alexandre Zurawski
Ромеро Брайан
46'
 
Тайсон Фреда
David VI
46'
 
Эденилсон дос Сантос
Lizeiro
59'
 
Патрик Алан
62'
 
Де Пена Карлос
Роша Кайке
65'
Jose Welison
Ronald
 
65'
Эркулес
Lucas Crispim
 
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
2.02
3.52
4.33
Все Коэффициенты
16
Fernando
Miguel
19
Emanuel
Britez
49
Marcelo
Conceicao
50
Тити
29
Juninho
Capixaba
52
Lucas
Crispim
88
Саша
Лукас
14
Ronald
59
Romarinho3
56
Moises
Vieira
58
Robson
IV
12
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
3
Роша
Кайке
36
Thauan
Lara
28
Энрике
Педро
5
Lizeiro
30
Джонни
10
Патрик
Алан
9
Ромеро
Брайан
17
David
VI
Форталеза
4-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-1-2

История личных встреч

Форталеза
Интернасьонал Порту Алегре

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
5:1
СA
4:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:1
К
1:0
К
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Picachu 4 (1) 0.19
Robson IV 3 0.14
Moises Vieira 3 0.14
Romarinho3 2 0.1
Lucas Crispim 1 0.05
Эркулес 1 0.05
Emanuel Britez 1 0.05
Jose Welison 1 0.05
Habraao 1 0.05
Ромеро Сильвио 0 0
Лима Лукас III 0 0
Juninho Capixaba 0 0
Marcelo Conceicao 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 5 0.24
Alexandre Zurawski 4 0.19
Эденилсон дос Сантос 4 (2) 0.19
Энрике Педро 3 (1) 0.14
Де Пена Карлос 2 (2) 0.1
Патрик Алан 2 0.1
Moises VII 2 0.1
José Maurisio3 2 0.1
Бустос Фабрисио 1 0.05
Джонни 1 0.05
Тайсон Фреда 1 0.05
Д'Алессандро Андрес 1 0.05
Мендес Бруно II 1 0.05
Витао 1 0.05
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0

Карточки

Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 6 1
Ronald 5 0
Romarinho3 3 1
Juninho Capixaba 4 0
Фелипе 2 1
Robson IV 3 0
Lucas Crispim 3 0
Picachu 3 0
Лима Лукас III 3 0
Тьяго Гальярдо 2 0
Марсело Бук 2 0
Jose Welison 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Marcelo Conceicao 2 0
Эркулес 1 0
Fernando Miguel 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Ландасури Антони 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 6 1
Де Пена Карлос 5 0
Moises VII 5 0
Тайсон Фреда 4 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Энрике Педро 3 0
Вандерсон 3 0
Daniel Fusato1 3 0
Джонни 2 0
Дурадо Родриго 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Lizeiro 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Патрик Алан 1 0
Моледо Родриго 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 12
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

14
20
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 8
10 Не забивали 11
2
14%
6
30%
1-15
3
21%
6
30%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
15%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
7%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
6
40%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
7
47%
2
18%
76-90

Забито

18
30
9 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 3
3
17%
7
23%
1-15
3
17%
7
23%
16-30
3
17%
4
13%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
4
22%
1
3%
61-75
3
17%
7
23%
76-90

Пропущено

21
20
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
3
14%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
7
33%
3
15%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
8
38%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Атлетико Уила - Форталеза 1:2 Форталеза - Богота 1:2 Куяба - Форталеза 0:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1
Мильонариос - Форталеза 3:0 Форталеза - Сантос 0:0 Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:0 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Форталеза - Кукута Депортиво 2:2 Сеара - Форталеза 1:0 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Тигрес Богота - Форталеза 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Форталеза - Сеара 2:0 Форталеза - Америка Минейро 1:0 Аваи - Форталеза 3:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 21 13 6 2 36 - 14 45
2. Коринтианс 21 11 6 4 26 - 20 39
3. Флуминенсе 21 11 5 5 32 - 22 38
4. Фламенго 21 11 3 7 32 - 19 36
5. Атлетико Паранаэнсе 0:0 21 10 5 6 25 - 20 35
6. Интернасьонал Порту Алегре 0:1 21 8 9 4 30 - 21 33
7. Атлетико Минейро 0:0 21 8 9 4 27 - 23 33
8. Ред Булл Брагантино 21 8 6 7 32 - 25 30
9. Америка Минейро 21 8 3 10 17 - 23 27
10. Сантос 20 6 9 5 24 - 18 27
11. Сан-Паулу 21 5 11 5 28 - 27 26
12. Ботафого Рибейрао 21 7 4 10 20 - 26 25
13. Гойяс 21 6 7 8 22 - 28 25
14. Сеара 21 5 10 6 22 - 22 25
15. Аваи 21 6 4 11 22 - 34 22
16. Коритиба Парана 20 6 4 10 22 - 31 22
17. Форталеза 1:0 21 5 6 10 17 - 23 21
18. Атлетико Гойяненсе 21 5 5 11 21 - 33 20
19. Куяба 21 5 5 11 14 - 22 20
20. Жувентуде 21 3 7 11 16 - 34 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 10 7 3 0 14 - 3 24
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 2 2 22 - 9 23
3. Фламенго 10 7 1 2 20 - 5 22
4. Флуминенсе 11 7 1 3 19 - 11 22
5. Атлетико Паранаэнсе 0:0 10 6 3 1 16 - 8 21
6. Ред Булл Брагантино 11 6 2 3 18 - 9 20
7. Коритиба Парана 10 6 2 2 14 - 9 20
8. Интернасьонал Порту Алегре 0:1 10 5 4 1 20 - 11 19
9. Сантос 11 5 4 2 18 - 10 19
10. Атлетико Минейро 0:0 11 5 4 2 16 - 10 19
11. Аваи 11 5 3 3 17 - 15 18
12. Америка Минейро 10 5 2 3 12 - 10 17
13. Гойяс 10 4 4 2 13 - 11 16
14. Сан-Паулу 10 4 4 2 17 - 13 16
15. Атлетико Гойяненсе 11 4 2 5 12 - 11 14
16. Форталеза 1:0 11 2 6 3 5 - 6 12
17. Ботафого Рибейрао 10 3 2 5 10 - 11 11
18. Куяба 10 2 5 3 7 - 7 11
19. Сеара 10 2 5 3 11 - 12 11
20. Жувентуде 11 2 3 6 8 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 4 0 14 - 5 22
2. Флуминенсе 10 4 4 2 13 - 11 16
3. Коринтианс 11 4 3 4 12 - 17 15
4. Ботафого Рибейрао 11 4 2 5 10 - 15 14
5. Атлетико Паранаэнсе 0:0 11 4 2 5 9 - 12 14
6. Фламенго 11 4 2 5 12 - 14 14
7. Сеара 11 3 5 3 11 - 10 14
8. Интернасьонал Порту Алегре 0:1 11 3 5 3 10 - 10 14
9. Атлетико Минейро 0:0 10 3 5 2 11 - 13 14
10. Америка Минейро 11 3 1 7 5 - 13 10
11. Ред Булл Брагантино 10 2 4 4 14 - 16 10
12. Сан-Паулу 11 1 7 3 11 - 14 10
13. Форталеза 1:0 10 3 0 7 12 - 17 9
14. Куяба 11 3 0 8 7 - 15 9
15. Гойяс 11 2 3 6 9 - 17 9
16. Сантос 9 1 5 3 6 - 8 8
17. Жувентуде 10 1 4 5 8 - 19 7
18. Атлетико Гойяненсе 10 1 3 6 9 - 22 6
19. Аваи 10 1 1 8 5 - 19 4
20. Коритиба Парана 10 0 2 8 8 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Лукас Криспим бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Лизейро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Джонни получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Роналд получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Thauan Lara получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      33'
      Ромеро Брайан получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      УДАЛЕНИЕ! - Ромариньо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Форталеза
    Ничья
    Интернасьонал Порту Алегре
    2.02
    3.52
    4.33
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    Где смотреть матч Форталеза 1:0 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

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