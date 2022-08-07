1:0
Второй тайм: 68'
0'
30' Красная карточкаRomarinho3
33' Желтая карточкаРомеро Брайан
36' Желтая карточкаThauan Lara
38' Желтая карточкаRonald
41' Желтая карточкаДжонни
44' Желтая карточкаLizeiro
1:0
45' ГолLucas Crispim
59' Желтая карточкаПатрик Алан
Ход матча
30'
33'
36'
38'
41'
44'
45'
1:0
46'
59'
65'
65'
50
Тити
88
Саша
Лукас
14
Ronald
59
Romarinho3
58
Robson
IV
12
Keiller
44
Витао
36
Thauan
Lara
28
Энрике
Педро
5
Lizeiro
30
Джонни
10
Патрик
Алан
17
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
14 RonaldПолузащитник
-
59 Romarinho3Полузащитник
- Нападающий
-
58 Robson IVНападающий
- Запасные игроки
-
46 Марсело БукВратарь
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
53 Лима ЛукасПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Habraao
-
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
36 Thauan LaraЗащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
-
5 LizeiroПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Нападающий
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Weverton3
-
-
26 Estevao
-
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Форталеза
Интернасьонал Порту Алегре
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|4 (1)
|0.19
|Robson IV
|3
|0.14
|Moises Vieira
|3
|0.14
|Romarinho3
|2
|0.1
|Lucas Crispim
|1
|0.05
|Эркулес
|1
|0.05
|Emanuel Britez
|1
|0.05
|Jose Welison
|1
|0.05
|Habraao
|1
|0.05
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Marcelo Conceicao
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|5
|0.24
|Alexandre Zurawski
|4
|0.19
|Эденилсон дос Сантос
|4 (2)
|0.19
|Энрике Педро
|3 (1)
|0.14
|Де Пена Карлос
|2 (2)
|0.1
|Патрик Алан
|2
|0.1
|Moises VII
|2
|0.1
|José Maurisio3
|2
|0.1
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Джонни
|1
|0.05
|Тайсон Фреда
|1
|0.05
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.05
|Мендес Бруно II
|1
|0.05
|Витао
|1
|0.05
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
Карточки
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|6
|1
|Ronald
|5
|0
|Romarinho3
|3
|1
|Juninho Capixaba
|4
|0
|Фелипе
|2
|1
|Robson IV
|3
|0
|Lucas Crispim
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Тьяго Гальярдо
|2
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Jose Welison
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Marcelo Conceicao
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Fernando Miguel
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|6
|1
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Moises VII
|5
|0
|Тайсон Фреда
|4
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Daniel Fusato1
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Lizeiro
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Thauan Lara
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Моледо Родриго
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 12
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 8
10 Не забивали 11
2
14%
6
30%
1-15
3
21%
6
30%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
15%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
7%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
6
40%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
7
47%
2
18%
76-90
Забито
18
30
9 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 3
3
17%
7
23%
1-15
3
17%
7
23%
16-30
3
17%
4
13%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
4
22%
1
3%
61-75
3
17%
7
23%
76-90
Пропущено
21
20
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
3
14%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
7
33%
3
15%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
8
38%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Атлетико Уила - Форталеза 1:2 Форталеза - Богота 1:2 Куяба - Форталеза 0:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1
Мильонариос - Форталеза 3:0 Форталеза - Сантос 0:0 Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:0 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Форталеза - Кукута Депортиво 2:2 Сеара - Форталеза 1:0 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Тигрес Богота - Форталеза 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Форталеза - Сеара 2:0 Форталеза - Америка Минейро 1:0 Аваи - Форталеза 3:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|21
|13
|6
|2
|36 - 14
|45
|2.
|Коринтианс
|21
|11
|6
|4
|26 - 20
|39
|3.
|Флуминенсе
|21
|11
|5
|5
|32 - 22
|38
|4.
|Фламенго
|21
|11
|3
|7
|32 - 19
|36
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|21
|10
|5
|6
|25 - 20
|35
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:1
|21
|8
|9
|4
|30 - 21
|33
|7.
|Атлетико Минейро
|0:0
|21
|8
|9
|4
|27 - 23
|33
|8.
|Ред Булл Брагантино
|21
|8
|6
|7
|32 - 25
|30
|9.
|Америка Минейро
|21
|8
|3
|10
|17 - 23
|27
|10.
|Сантос
|20
|6
|9
|5
|24 - 18
|27
|11.
|Сан-Паулу
|21
|5
|11
|5
|28 - 27
|26
|12.
|Ботафого Рибейрао
|21
|7
|4
|10
|20 - 26
|25
|13.
|Гойяс
|21
|6
|7
|8
|22 - 28
|25
|14.
|Сеара
|21
|5
|10
|6
|22 - 22
|25
|15.
|Аваи
|21
|6
|4
|11
|22 - 34
|22
|16.
|Коритиба Парана
|20
|6
|4
|10
|22 - 31
|22
|17.
|Форталеза
|1:0
|21
|5
|6
|10
|17 - 23
|21
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|5
|5
|11
|21 - 33
|20
|19.
|Куяба
|21
|5
|5
|11
|14 - 22
|20
|20.
|Жувентуде
|21
|3
|7
|11
|16 - 34
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|10
|7
|3
|0
|14 - 3
|24
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|2
|2
|22 - 9
|23
|3.
|Фламенго
|10
|7
|1
|2
|20 - 5
|22
|4.
|Флуминенсе
|11
|7
|1
|3
|19 - 11
|22
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|6.
|Ред Булл Брагантино
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|7.
|Коритиба Парана
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:1
|10
|5
|4
|1
|20 - 11
|19
|9.
|Сантос
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|10.
|Атлетико Минейро
|0:0
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|11.
|Аваи
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|12.
|Америка Минейро
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|13.
|Гойяс
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|14.
|Сан-Паулу
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 11
|14
|16.
|Форталеза
|1:0
|11
|2
|6
|3
|5 - 6
|12
|17.
|Ботафого Рибейрао
|10
|3
|2
|5
|10 - 11
|11
|18.
|Куяба
|10
|2
|5
|3
|7 - 7
|11
|19.
|Сеара
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|20.
|Жувентуде
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|4
|0
|14 - 5
|22
|2.
|Флуминенсе
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|3.
|Коринтианс
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|4.
|Ботафого Рибейрао
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|11
|4
|2
|5
|9 - 12
|14
|6.
|Фламенго
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|7.
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:1
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|9.
|Атлетико Минейро
|0:0
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|10.
|Америка Минейро
|11
|3
|1
|7
|5 - 13
|10
|11.
|Ред Булл Брагантино
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|12.
|Сан-Паулу
|11
|1
|7
|3
|11 - 14
|10
|13.
|Форталеза
|1:0
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|14.
|Куяба
|11
|3
|0
|8
|7 - 15
|9
|15.
|Гойяс
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|16.
|Сантос
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|17.
|Жувентуде
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
|19.
|Аваи
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|20.
|Коритиба Парана
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
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