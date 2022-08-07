0:0
Первый тайм: 10'
0'
33
Alan
Varela
10
Ромеро
Оскар
38
Васкес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарНападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Luca Langoni
-
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сарате МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Бока Хуниорс
Атлетико Платенсе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|3
|0.25
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.25
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.25
|Фернандес Пол
|2
|0.17
|Бенедетто Дарио
|2
|0.17
|Сандез Агустин
|1
|0.08
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.08
|Фабра Франк
|0
|0
|Ромеро Оскар
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Васкес Луис
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Esquivel
|2
|0.17
|Vicente Taborda
|2
|0.17
|Alexis Sabella
|1
|0.08
|Mauro Bogado
|1
|0.08
|Ivan Gomez
|1
|0.08
|Horacio Tijanovich
|1
|0.08
|Ayrton Costa
|1
|0.08
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.08
|Сарате Мауро
|1 (1)
|0.08
|Rodrigo Contreras
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
|Sebastian Guerrero
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самбрано Очандарте
|4
|0
|Фабра Франк
|4
|0
|Фернандес Пол
|4
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Бенедетто Дарио
|2
|0
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Рохо Маркос
|2
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|2
|0
|Alan Varela
|2
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Сандез Агустин
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Contreras
|3
|0
|Federico Gino
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Carlos Villalba
|3
|0
|Mauro Bogado
|1
|1
|Сарате Мауро
|2
|0
|Juan Pablo Pignani
|2
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Ayrton Costa
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
30%
2
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
4
33%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
2
13%
5
42%
76-90
Пропущено
19
7
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
5
26%
3
43%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
3
16%
1
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0
Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1
Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|7
|4
|1
|13 - 6
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Унион Санта-Фе
|11
|6
|3
|2
|20 - 17
|21
|4.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|6.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|12
|4
|7
|1
|11 - 8
|19
|7.
|Патронато Парана
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|8.
|Годой Крус
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|9.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|10.
|Уракан
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|12.
|Арсенал Саранди
|12
|3
|7
|2
|14 - 14
|16
|13.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|14.
|Бока Хуниорс
|0:0
|12
|5
|1
|6
|16 - 19
|16
|15.
|Ривер Плейт
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|16.
|Банфилд
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|18.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|2
|5
|7 - 10
|14
|19.
|Барракас Централь
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|20.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|21.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|22.
|Тальерес Кордоба
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|26.
|Велес Сарсфилд
|12
|1
|6
|5
|12 - 16
|9
|27.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|7 - 18
|8
|28.
|Ланус
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|6.
|Патронато Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|8.
|Бока Хуниорс
|0:0
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|9.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|10.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|12.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|13.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|16.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|17.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|18.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|19.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|20.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|21.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|23.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|7.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|8.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|15.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|16.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|17.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|18.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|21.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|22.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|23.
|Сармиенто
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|24.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|26.
|Бока Хуниорс
|0:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес