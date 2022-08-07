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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 10'
Атлетико Платенсе
0'
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Атлетико Платенсе
1.68
3.38
5.85
Все Коэффициенты
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
2
Ронкалья
Факундо
3
Сандез
Агустин
8
Фернандес
Пол
33
Alan
Varela
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
10
Ромеро
Оскар
38
Васкес
Луис
22
Вилья
Себастьян
22
Marcos
Ledesma
4
Nicolas
Morgantini
24
Juan
Pablo
Pignani
6
Gaston
Suso
79
Ayrton
Costa
18
Federico
Gino
5
Carlos
Villalba
7
Horacio
Tijanovich
10
Сарате
Мауро
11
Vicente
Taborda
2
Ramiro
Hernandez
Бока Хуниорс
4-3-3
Атлетико Платенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Атлетико Платенсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛП
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 3 0.25
Себальос Эсекиэль 3 0.25
Рохо Маркос 3 (1) 0.25
Фернандес Пол 2 0.17
Бенедетто Дарио 2 0.17
Сандез Агустин 1 0.08
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.08
Фабра Франк 0 0
Ромеро Оскар 0 0
Молинас Аарон 0 0
Васкес Луис 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Esquivel 2 0.17
Vicente Taborda 2 0.17
Alexis Sabella 1 0.08
Mauro Bogado 1 0.08
Ivan Gomez 1 0.08
Horacio Tijanovich 1 0.08
Ayrton Costa 1 0.08
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.08
Сарате Мауро 1 (1) 0.08
Rodrigo Contreras 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Sebastian Guerrero 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самбрано Очандарте 4 0
Фабра Франк 4 0
Фернандес Пол 4 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Бенедетто Дарио 2 0
Адвинкула Луис 2 0
Рохо Маркос 2 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 2 0
Alan Varela 2 0
Орсини Николас 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Молинас Аарон 1 0
Васкес Луис 1 0
Сандез Агустин 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Contreras 3 0
Federico Gino 3 0
Gaston Suso 3 0
Carlos Villalba 3 0
Mauro Bogado 1 1
Сарате Мауро 2 0
Juan Pablo Pignani 2 0
Ivan Gomez 1 0
Horacio Tijanovich 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Alexis Sabella 1 0
Ayrton Costa 1 0
Vicente Taborda 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
30%
2
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
4
33%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
2
13%
5
42%
76-90

Пропущено

19
7
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
5
26%
3
43%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
3
16%
1
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0
Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1
Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 7 4 1 13 - 6 25
2. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 13 - 6 24
3. Унион Санта-Фе 11 6 3 2 20 - 17 21
4. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
5. Аргентинос Хуниорс 12 6 2 4 15 - 12 20
6. Атлетико Платенсе 0:0 12 4 7 1 11 - 8 19
7. Патронато Парана 12 5 3 4 16 - 13 18
8. Годой Крус 12 5 3 4 13 - 11 18
9. Сармиенто 12 5 2 5 13 - 13 17
10. Уракан 11 4 5 2 11 - 9 17
11. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
12. Арсенал Саранди 12 3 7 2 14 - 14 16
13. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
14. Бока Хуниорс 0:0 12 5 1 6 16 - 19 16
15. Ривер Плейт 11 4 3 4 16 - 12 15
16. Банфилд 12 3 6 3 12 - 10 15
17. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 11 - 12 14
18. Росарио Сентраль 11 4 2 5 7 - 10 14
19. Барракас Централь 12 3 5 4 13 - 16 14
20. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
21. Колон 11 3 4 4 10 - 12 13
22. Тальерес Кордоба 11 3 3 5 8 - 10 12
23. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
24. Индепендьенте Авельянеда 11 3 2 6 11 - 14 11
25. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 2 6 13 - 17 11
26. Велес Сарсфилд 12 1 6 5 12 - 16 9
27. Альдосиви 11 2 2 7 7 - 18 8
28. Ланус 12 1 3 8 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
2. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
3. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
4. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
5. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
6. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
7. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
8. Бока Хуниорс 0:0 7 4 1 2 12 - 10 13
9. Атлетико Платенсе 0:0 6 2 4 0 6 - 3 10
10. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
11. Дефенса и Хустисия 6 2 4 0 7 - 5 10
12. Росарио Сентраль 6 3 1 2 3 - 4 10
13. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
14. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
15. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
16. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
17. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
18. Колон 6 2 2 2 6 - 8 8
19. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
20. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
21. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
22. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
23. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
2. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Атлетико Платенсе 0:0 6 2 3 1 5 - 5 9
6. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
7. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
8. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
9. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 9 - 7 8
10. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Арсенал Саранди 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
14. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
15. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
16. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
17. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
18. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
19. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
21. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
22. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
23. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
24. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
25. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
26. Бока Хуниорс 0:0 5 1 0 4 4 - 9 3
27. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Атлетико Платенсе
1.68
3.38
5.85
Все Коэффициенты
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