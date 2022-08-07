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Аргентина: Лига професьональ

2022
Бока Хуниорс
2:1
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
1:0
12' Гол
Ромеро Оскар
20' Желтая карточка
Juan Pablo Pignani
2:0
43' Гол
Ромеро Оскар
53' Желтая карточка
Сандез Агустин
2:1
55' Гол
Nicolas Morgantini
59' Желтая карточка
Адвинкула Луис
68' Желтая карточка
Gaston Suso
81' Желтая карточка
Ramiro Hernandez
83' Желтая карточка
Carlos Villalba
83' Вторая желтая карточка
Ramiro Hernandez
84' Желтая карточка
Marcos Ledesma
85' Желтая карточка
Вилья Себастьян
90' Желтая карточка
Медина Кристиан
90'+6
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
2
Ронкалья
Факундо
5
Самбрано
Очандарте
3
Сандез
Агустин
8
Фернандес
Пол
33
Alan
Varela
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
10
Ромеро
Оскар
38
Васкес
Луис
22
Вилья
Себастьян
22
Marcos
Ledesma
24
Juan
Pablo
Pignani
2
Ramiro
Hernandez
6
Gaston
Suso
4
Nicolas
Morgantini
79
Ayrton
Costa
18
Federico
Gino
5
Carlos
Villalba
7
Horacio
Tijanovich
11
Vicente
Taborda
10
Сарате
Мауро
Бока Хуниорс
4-3-3
Атлетико Платенсе
3-4-2-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Атлетико Платенсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛП
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 3 0.25
Себальос Эсекиэль 3 0.25
Рохо Маркос 3 (1) 0.25
Ромеро Оскар 2 0.17
Фернандес Пол 2 0.17
Бенедетто Дарио 2 0.17
Сандез Агустин 1 0.08
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.08
Фабра Франк 0 0
Молинас Аарон 0 0
Васкес Луис 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Esquivel 2 0.17
Vicente Taborda 2 0.17
Nicolas Morgantini 1 0.08
Alexis Sabella 1 0.08
Mauro Bogado 1 0.08
Ivan Gomez 1 0.08
Horacio Tijanovich 1 0.08
Ayrton Costa 1 0.08
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.08
Сарате Мауро 1 (1) 0.08
Rodrigo Contreras 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Sebastian Guerrero 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самбрано Очандарте 4 0
Фабра Франк 4 0
Фернандес Пол 4 0
Адвинкула Луис 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Бенедетто Дарио 2 0
Рохо Маркос 2 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 2 0
Alan Varela 2 0
Сандез Агустин 2 0
Орсини Николас 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Молинас Аарон 1 0
Медина Кристиан 1 0
Васкес Луис 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 4 0
Carlos Villalba 4 0
Rodrigo Contreras 3 0
Federico Gino 3 0
Juan Pablo Pignani 3 0
Mauro Bogado 1 1
Ramiro Hernandez 1 1
Сарате Мауро 2 0
Ivan Gomez 1 0
Marcos Ledesma 1 0
Horacio Tijanovich 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Alexis Sabella 1 0
Ayrton Costa 1 0
Vicente Taborda 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
2
14%
2
33%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Забито

18
13
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
4
31%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
2
11%
5
38%
76-90

Пропущено

20
9
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
5
25%
3
33%
16-30
6
30%
1
11%
31-45
4
20%
1
11%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
20%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0
Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1
Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 7 4 1 13 - 6 25
2. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 13 - 6 24
3. Унион Санта-Фе 11 6 3 2 20 - 17 21
4. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
5. Аргентинос Хуниорс 12 6 2 4 15 - 12 20
6. Патронато Парана 12 5 3 4 16 - 13 18
7. Атлетико Платенсе 12 4 6 2 12 - 10 18
8. Годой Крус 12 5 3 4 13 - 11 18
9. Бока Хуниорс 12 6 0 6 18 - 20 18
10. Сармиенто 12 5 2 5 13 - 13 17
11. Уракан 11 4 5 2 11 - 9 17
12. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
13. Арсенал Саранди 12 3 7 2 14 - 14 16
14. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
15. Ривер Плейт 11 4 3 4 16 - 12 15
16. Банфилд 12 3 6 3 12 - 10 15
17. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 11 - 12 14
18. Росарио Сентраль 11 4 2 5 7 - 10 14
19. Барракас Централь 12 3 5 4 13 - 16 14
20. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
21. Колон 11 3 4 4 10 - 12 13
22. Тальерес Кордоба 11 3 3 5 8 - 10 12
23. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
24. Индепендьенте Авельянеда 11 3 2 6 11 - 14 11
25. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 2 6 13 - 17 11
26. Велес Сарсфилд 12 1 6 5 12 - 16 9
27. Альдосиви 11 2 2 7 7 - 18 8
28. Ланус 12 1 3 8 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
2. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
5. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
6. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
7. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
8. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
9. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
10. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
11. Дефенса и Хустисия 6 2 4 0 7 - 5 10
12. Росарио Сентраль 6 3 1 2 3 - 4 10
13. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
14. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
15. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
16. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
17. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
18. Колон 6 2 2 2 6 - 8 8
19. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
20. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
21. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
22. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
23. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
2. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
6. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
7. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
10. Атлетико Платенсе 6 2 2 2 6 - 7 8
11. Арсенал Саранди 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
14. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
15. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
16. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
19. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
21. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
22. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
23. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
24. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
25. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
26. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
27. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
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    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Ромеро Оскар бьет в цель!
    • Желтая карточка
      20'
      Juan Pablo Pignani получил желтую карточку от судьи
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