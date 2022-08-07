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Бразилия: Серия A

2022
Палмейрас Сан-Паулу
2:0
Второй тайм: 69'
Гойяс
0'
1:0
19' Гол
Майке Роша
42' Желтая карточка
Рафаэл Жозе
45' Желтая карточка
Dada Belmonte
2:0
45' Пенальти
Вейга Рафаэль
67' Желтая карточка
Danilo IV
21
Перейра
Вевертон
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
13
Луан
Гарсия
IV
36
Vanderlan
25
Менино
Габриэль
8
Рафаэл
Жозе
11
Уэсли
Лопес
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
29
Наварро
Рафа
23
Tadeu
I
4
Joao
Caetano
29
Reynaldo2
25
Lucas
Halter
20
Диего
Рибас
14
Danilo
IV
15
Caio
Vinicius2
36
Матеус
де
Салес
99
Luan
Dias
27
Dada
Belmonte
11
Раул
Педро
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Гойяс
3-5-2

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Гойяс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

17 матчей

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
5:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:1
БСА
6:0
БСА
2:0
КС
1:2
КС
0:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
4:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 7 0.33
Гомес Густаво 7 (1) 0.33
Скарпа Густаво 4 (1) 0.19
Дуду X 4 0.19
Рафаэл Жозе 3 0.14
Вейга Рафаэль 2 (2) 0.1
Менино Габриэль 2 0.1
Верон Габриэл 1 0.05
Уэсли Лопес 1 0.05
Лопес Хосе Мануэль 1 0.05
Данило Ларанжера 1 0.05
Майке Роша 1 0.05
Мурило Серкейра 1 0.05
Роша Маркос 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Наварро Рафа 0 0
Луан Гарсия IV 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Vanderlan 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 11 (1) 0.52
Elvis II 4 (3) 0.19
Nícolas I 3 0.14
Dada Belmonte 1 0.05
Да Силва 1 0.05
Аподи Диаллиссон 1 0.05
Кардозо Даниэль 1 0.05
Диего Рибас 0 0
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Danilo IV 0 0
Vinicius XII 0 0
Savio Alves 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Pedro Junqueira 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 4 0
Данило Ларанжера 4 0
Рафаэл Жозе 4 0
Менино Габриэль 2 1
Роша Маркос 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Пикерес Хоакин 3 0
Рони III 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Майке Роша 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жорже Марко 1 0
Дуду X 1 0
Атуэста Эдуард 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастос Фернандр Феллипе 6 0
Магиньо 6 0
Раул Педро 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Danilo IV 5 0
Матеус де Салес 5 0
Dada Belmonte 5 0
Elvis II 4 0
Reynaldo2 4 0
Да Силва 3 0
Luan Dias 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Жуниор Ренато 2 0
Сидней 1 0
Диего Рибас 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Filipe Luiz 1 0
Yan Souto 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
9
13 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
3
15%
2
22%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
5
25%
1
11%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
4
20%
5
56%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
13%
3
21%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
50%
1
7%
76-90

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
5
36%
5
38%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Забито

34
22
18 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
4
12%
3
14%
1-15
6
18%
1
5%
16-30
8
24%
4
18%
31-45
2
6%
2
9%
46-60
5
15%
2
9%
61-75
9
26%
10
45%
76-90

Пропущено

13
25
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
1
8%
5
20%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
2
15%
5
20%
31-45
2
15%
6
24%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
5
38%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3
Гойяс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 2:0 21 13 6 2 35 - 14 45
2. Коринтианс 21 11 6 4 26 - 20 39
3. Флуминенсе 1:0 21 11 5 5 32 - 22 38
4. Фламенго 21 11 3 7 32 - 19 36
5. Атлетико Паранаэнсе 20 10 4 6 25 - 20 34
6. Интернасьонал Порту Алегре 20 8 9 3 30 - 20 33
7. Атлетико Минейро 20 8 8 4 27 - 23 32
8. Ред Булл Брагантино 21 8 6 7 32 - 25 30
9. Америка Минейро 21 8 3 10 17 - 23 27
10. Сантос 20 6 9 5 24 - 18 27
11. Сан-Паулу 21 5 11 5 28 - 27 26
12. Ботафого Рибейрао 21 7 4 10 20 - 26 25
13. Гойяс 0:2 21 6 7 8 22 - 27 25
14. Сеара 21 5 10 6 22 - 22 25
15. Аваи 21 6 4 11 22 - 34 22
16. Коритиба Парана 20 6 4 10 22 - 31 22
17. Атлетико Гойяненсе 21 5 5 11 21 - 33 20
18. Куяба 0:1 21 5 5 11 14 - 22 20
19. Форталеза 20 4 6 10 16 - 23 18
20. Жувентуде 21 3 7 11 16 - 34 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 10 7 3 0 14 - 3 24
2. Палмейрас Сан-Паулу 2:0 11 7 2 2 21 - 9 23
3. Фламенго 10 7 1 2 20 - 5 22
4. Флуминенсе 1:0 11 7 1 3 19 - 11 22
5. Атлетико Паранаэнсе 10 6 3 1 16 - 8 21
6. Ред Булл Брагантино 11 6 2 3 18 - 9 20
7. Коритиба Парана 10 6 2 2 14 - 9 20
8. Интернасьонал Порту Алегре 10 5 4 1 20 - 11 19
9. Сантос 11 5 4 2 18 - 10 19
10. Атлетико Минейро 10 5 3 2 16 - 10 18
11. Аваи 11 5 3 3 17 - 15 18
12. Америка Минейро 10 5 2 3 12 - 10 17
13. Гойяс 0:2 10 4 4 2 13 - 11 16
14. Сан-Паулу 10 4 4 2 17 - 13 16
15. Атлетико Гойяненсе 11 4 2 5 12 - 11 14
16. Ботафого Рибейрао 10 3 2 5 10 - 11 11
17. Куяба 0:1 10 2 5 3 7 - 7 11
18. Сеара 10 2 5 3 11 - 12 11
19. Жувентуде 11 2 3 6 8 - 15 9
20. Форталеза 10 1 6 3 4 - 6 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 2:0 10 6 4 0 14 - 5 22
2. Флуминенсе 1:0 10 4 4 2 13 - 11 16
3. Коринтианс 11 4 3 4 12 - 17 15
4. Ботафого Рибейрао 11 4 2 5 10 - 15 14
5. Фламенго 11 4 2 5 12 - 14 14
6. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 10 - 9 14
7. Сеара 11 3 5 3 11 - 10 14
8. Атлетико Минейро 10 3 5 2 11 - 13 14
9. Атлетико Паранаэнсе 10 4 1 5 9 - 12 13
10. Америка Минейро 11 3 1 7 5 - 13 10
11. Ред Булл Брагантино 10 2 4 4 14 - 16 10
12. Сан-Паулу 11 1 7 3 11 - 14 10
13. Форталеза 10 3 0 7 12 - 17 9
14. Куяба 0:1 11 3 0 8 7 - 15 9
15. Гойяс 0:2 11 2 3 6 9 - 16 9
16. Сантос 9 1 5 3 6 - 8 8
17. Жувентуде 10 1 4 5 8 - 19 7
18. Атлетико Гойяненсе 10 1 3 6 9 - 22 6
19. Аваи 10 1 1 8 5 - 19 4
20. Коритиба Парана 10 0 2 8 8 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Вейга Рафаэль из команды Палмейрас Сан-Паулу забивает с точки!
  • Желтая карточка
    47'
    Dada Belmonte получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Рафаэл Жозе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Майке Роша бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Гойяс
1.32
9.80
9.50
Все Коэффициенты
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