2:0
Второй тайм: 69'
0'
1:0
19' ГолМайке Роша
42' Желтая карточкаРафаэл Жозе
45' Желтая карточкаDada Belmonte
2:0
45' ПенальтиВейга Рафаэль
67' Желтая карточкаDanilo IV
Ход матча
19'
1:0
42'
45'
45'
2:0
46'
67'
12
Майке
Роша
36
Vanderlan
11
Уэсли
Лопес
7
Дуду
X
29
Наварро
Рафа
23
Tadeu
I
29
Reynaldo2
25
Lucas
Halter
20
Диего
Рибас
14
Danilo
IV
99
Luan
Dias
11
Раул
Педро
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
-
36 VanderlanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Рони IIIНападающий
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
- Защитник
-
29 Reynaldo2Защитник
-
25 Lucas HalterЗащитник
-
20 Диего РибасЗащитник
-
14 Danilo IVЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Luan DiasПолузащитник
- Нападающий
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
21 ДанилоПолузащитник
-
-
-
16 Douglas Pele
-
-
66 Hugo Farias
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Гойяс
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
17 матчей
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|7
|0.33
|Гомес Густаво
|7 (1)
|0.33
|Скарпа Густаво
|4 (1)
|0.19
|Дуду X
|4
|0.19
|Рафаэл Жозе
|3
|0.14
|Вейга Рафаэль
|2 (2)
|0.1
|Менино Габриэль
|2
|0.1
|Верон Габриэл
|1
|0.05
|Уэсли Лопес
|1
|0.05
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.05
|Данило Ларанжера
|1
|0.05
|Майке Роша
|1
|0.05
|Мурило Серкейра
|1
|0.05
|Роша Маркос
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Наварро Рафа
|0
|0
|Луан Гарсия IV
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|11 (1)
|0.52
|Elvis II
|4 (3)
|0.19
|Nícolas I
|3
|0.14
|Dada Belmonte
|1
|0.05
|Да Силва
|1
|0.05
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.05
|Кардозо Даниэль
|1
|0.05
|Диего Рибас
|0
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Danilo IV
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Savio Alves
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
|Pedro Junqueira
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|4
|0
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Рафаэл Жозе
|4
|0
|Менино Габриэль
|2
|1
|Роша Маркос
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|3
|0
|Рони III
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Дуду X
|1
|0
|Атуэста Эдуард
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бастос Фернандр Феллипе
|6
|0
|Магиньо
|6
|0
|Раул Педро
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Danilo IV
|5
|0
|Матеус де Салес
|5
|0
|Dada Belmonte
|5
|0
|Elvis II
|4
|0
|Reynaldo2
|4
|0
|Да Силва
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Сидней
|1
|0
|Диего Рибас
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
|Yan Souto
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
9
13 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
3
15%
2
22%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
5
25%
1
11%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
4
20%
5
56%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
13%
3
21%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
50%
1
7%
76-90
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
5
36%
5
38%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Забито
34
22
18 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
4
12%
3
14%
1-15
6
18%
1
5%
16-30
8
24%
4
18%
31-45
2
6%
2
9%
46-60
5
15%
2
9%
61-75
9
26%
10
45%
76-90
Пропущено
13
25
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
1
8%
5
20%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
2
15%
5
20%
31-45
2
15%
6
24%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
5
38%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3
Гойяс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|2:0
|21
|13
|6
|2
|35 - 14
|45
|2.
|Коринтианс
|21
|11
|6
|4
|26 - 20
|39
|3.
|Флуминенсе
|1:0
|21
|11
|5
|5
|32 - 22
|38
|4.
|Фламенго
|21
|11
|3
|7
|32 - 19
|36
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|10
|4
|6
|25 - 20
|34
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|20
|8
|9
|3
|30 - 20
|33
|7.
|Атлетико Минейро
|20
|8
|8
|4
|27 - 23
|32
|8.
|Ред Булл Брагантино
|21
|8
|6
|7
|32 - 25
|30
|9.
|Америка Минейро
|21
|8
|3
|10
|17 - 23
|27
|10.
|Сантос
|20
|6
|9
|5
|24 - 18
|27
|11.
|Сан-Паулу
|21
|5
|11
|5
|28 - 27
|26
|12.
|Ботафого Рибейрао
|21
|7
|4
|10
|20 - 26
|25
|13.
|Гойяс
|0:2
|21
|6
|7
|8
|22 - 27
|25
|14.
|Сеара
|21
|5
|10
|6
|22 - 22
|25
|15.
|Аваи
|21
|6
|4
|11
|22 - 34
|22
|16.
|Коритиба Парана
|20
|6
|4
|10
|22 - 31
|22
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|5
|5
|11
|21 - 33
|20
|18.
|Куяба
|0:1
|21
|5
|5
|11
|14 - 22
|20
|19.
|Форталеза
|20
|4
|6
|10
|16 - 23
|18
|20.
|Жувентуде
|21
|3
|7
|11
|16 - 34
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|10
|7
|3
|0
|14 - 3
|24
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|2:0
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|3.
|Фламенго
|10
|7
|1
|2
|20 - 5
|22
|4.
|Флуминенсе
|1:0
|11
|7
|1
|3
|19 - 11
|22
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|6.
|Ред Булл Брагантино
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|7.
|Коритиба Парана
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|5
|4
|1
|20 - 11
|19
|9.
|Сантос
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|10.
|Атлетико Минейро
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|11.
|Аваи
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|12.
|Америка Минейро
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|13.
|Гойяс
|0:2
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|14.
|Сан-Паулу
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 11
|14
|16.
|Ботафого Рибейрао
|10
|3
|2
|5
|10 - 11
|11
|17.
|Куяба
|0:1
|10
|2
|5
|3
|7 - 7
|11
|18.
|Сеара
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|19.
|Жувентуде
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|20.
|Форталеза
|10
|1
|6
|3
|4 - 6
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|2:0
|10
|6
|4
|0
|14 - 5
|22
|2.
|Флуминенсе
|1:0
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|3.
|Коринтианс
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|4.
|Ботафого Рибейрао
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|5.
|Фламенго
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|7.
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|8.
|Атлетико Минейро
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|10.
|Америка Минейро
|11
|3
|1
|7
|5 - 13
|10
|11.
|Ред Булл Брагантино
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|12.
|Сан-Паулу
|11
|1
|7
|3
|11 - 14
|10
|13.
|Форталеза
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|14.
|Куяба
|0:1
|11
|3
|0
|8
|7 - 15
|9
|15.
|Гойяс
|0:2
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|16.
|Сантос
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|17.
|Жувентуде
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
|19.
|Аваи
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|20.
|Коритиба Парана
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
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