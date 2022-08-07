0:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
7'
20'
24'
27
Jalil
Elias
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Jalil EliasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
38 Siro Rosane
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Eros MancusoЗащитник
-
19 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Пьятти ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Juan Zozaya
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Эстудиантес Ла Плата
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
23 матча
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|7 (3)
|0.58
|Ivan Leguizamon
|2
|0.17
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.17
|Вомбергар Андрес
|1
|0.08
|Jalil Elias
|1
|0.08
|Agustin Giay
|1
|0.08
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.08
|Ezequiel Cerutti
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
|Nicolas Fernandez5
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|2
|0.17
|Пьятти Пабло
|2
|0.17
|Боселли Мауро
|2 (1)
|0.17
|Leonardo Godoy
|1
|0.08
|Franco Zapiola
|1
|0.08
|Морель Хорхе
|1
|0.08
|Кастро Мануэль
|1
|0.08
|Рохель Агустин
|1
|0.08
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.08
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Лолло Лусиано
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Angel Gonzalez II
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gattoni
|6
|0
|Siro Rosane
|1
|1
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Jalil Elias
|2
|0
|Барейро Адам
|2
|0
|Agustin Giay
|2
|0
|Sebastian Alberto Torrico
|1
|0
|Сапата Кристиан
|1
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
|Nicolas Fernandez5
|1
|0
|Gaston Hernandez
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Jeremias James
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Diaz III
|3
|1
|Морель Хорхе
|3
|0
|Сукуи Фернандо
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Jorge Rodriguez I
|2
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Кастро Мануэль
|1
|0
|Рохель Агустин
|1
|0
|Пас Нехуэн
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Aaron Spetale
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
2
50%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
11%
2
20%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
4
33%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
4
33%
76-90
Пропущено
12
17
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
17%
2
12%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
1
8%
8
47%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1
Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|7
|4
|1
|13 - 6
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Унион Санта-Фе
|11
|6
|3
|2
|20 - 17
|21
|4.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|6.
|Уракан
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|7.
|Патронато Парана
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|8.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|6
|2
|12 - 10
|18
|9.
|Годой Крус
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|10.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|0
|6
|18 - 20
|18
|11.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|12.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|14.
|Арсенал Саранди
|12
|3
|7
|2
|14 - 14
|16
|15.
|Ривер Плейт
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|16.
|Банфилд
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|18.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|2
|5
|7 - 10
|14
|19.
|Барракас Централь
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|20.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|21.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|23.
|Тальерес Кордоба
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|26.
|Велес Сарсфилд
|12
|1
|6
|5
|12 - 16
|9
|27.
|Альдосиви
|12
|2
|2
|8
|7 - 19
|8
|28.
|Ланус
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|5.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|6.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|7.
|Патронато Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|9.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|10.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|12.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|13.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|15.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|17.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|18.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|19.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|20.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|21.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|23.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|6.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|7.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|15.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|16.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|19.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|23.
|Сармиенто
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|24.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|25.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|26.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес