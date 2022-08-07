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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Сан-Лоренсо
0:0
Первый тайм: 30'
Эстудиантес Ла Плата
0'
7' Желтая карточка
Пас Нехуэн
20' Желтая карточка
24' Желтая карточка

Ход матча

7'
 
Пас Нехуэн
20'
 
24'
 
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
4.05
3.30
4.40
Все Коэффициенты
13
Баталья
Аугусто
6
Federico
Gattoni
3
Сапата
Кристиан
23
Gaston
Hernandez
27
Jalil
Elias
26
Nicolas
Fernandez5
5
Мендез
Начо
8
Марони
Гонсало
7
Ezequiel
Cerutti
28
Cristian
Nahuel
Barrios
11
Барейро
Адам
1
Поуртау
Херонимо
25
Eros
Mancuso
19
Пас
Нехуэн
26
Лолло
Лусиано
13
Вальдес
Бруно
23
Gonzalo
Agustin
Pineiro
28
Mateo
Pellegrino
14
Толедо
Эрнан
4
Leonardo
Heredia
10
Рольхейсер
Бенхамин
15
Carlo
Lattanzio
Сан-Лоренсо
3-4-2-1
Эстудиантес Ла Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Эстудиантес Ла Плата

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

23 матча

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
0:2
КДМЗ5
0:0
КДМЗ5
2:0
С
1:1
С
1:1
К
1:3
С
1:3
ТМК
0:1
П
1:2
П
0:2
П
3:0
П
0:0
П
1:1
П
0:1
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
2:2
ПА
2:1
ПАК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 7 (3) 0.58
Ivan Leguizamon 2 0.17
Cristian Nahuel Barrios 2 0.17
Вомбергар Андрес 1 0.08
Jalil Elias 1 0.08
Agustin Giay 1 0.08
Ортигоса Нестор 1 (1) 0.08
Ezequiel Cerutti 0 0
Agustin Martegani 0 0
Nicolas Fernandez5 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 2 0.17
Пьятти Пабло 2 0.17
Боселли Мауро 2 (1) 0.17
Leonardo Godoy 1 0.08
Franco Zapiola 1 0.08
Морель Хорхе 1 0.08
Кастро Мануэль 1 0.08
Рохель Агустин 1 0.08
Рольхейсер Бенхамин 1 0.08
Мас Эмануэль 0 0
Лолло Лусиано 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Angel Gonzalez II 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gattoni 6 0
Siro Rosane 1 1
Ezequiel Cerutti 2 0
Jalil Elias 2 0
Барейро Адам 2 0
Agustin Giay 2 0
Sebastian Alberto Torrico 1 0
Сапата Кристиан 1 0
Кампи Гастон 1 0
Malcom Braida 1 0
Nicolas Fernandez5 1 0
Gaston Hernandez 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Ivan Leguizamon 1 0
Jeremias James 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 3 1
Морель Хорхе 3 0
Сукуи Фернандо 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Jorge Rodriguez I 2 0
Пьятти Пабло 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Кастро Мануэль 1 0
Рохель Агустин 1 0
Пас Нехуэн 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Franco Zapiola 1 0
Aaron Spetale 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
2
50%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
11%
2
20%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
4
33%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
4
33%
76-90

Пропущено

12
17
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
17%
2
12%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
1
8%
8
47%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1
Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 7 4 1 13 - 6 25
2. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 13 - 6 24
3. Унион Санта-Фе 11 6 3 2 20 - 17 21
4. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
5. Аргентинос Хуниорс 12 6 2 4 15 - 12 20
6. Уракан 12 5 5 2 12 - 9 20
7. Патронато Парана 12 5 3 4 16 - 13 18
8. Атлетико Платенсе 12 4 6 2 12 - 10 18
9. Годой Крус 12 5 3 4 13 - 11 18
10. Бока Хуниорс 12 6 0 6 18 - 20 18
11. Сан-Лоренсо 0:0 12 3 8 1 15 - 12 17
12. Сармиенто 12 5 2 5 13 - 13 17
13. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
14. Арсенал Саранди 12 3 7 2 14 - 14 16
15. Ривер Плейт 11 4 3 4 16 - 12 15
16. Банфилд 12 3 6 3 12 - 10 15
17. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 11 - 12 14
18. Росарио Сентраль 11 4 2 5 7 - 10 14
19. Барракас Централь 12 3 5 4 13 - 16 14
20. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
21. Колон 11 3 4 4 10 - 12 13
22. Эстудиантес Ла Плата 0:0 12 3 4 5 13 - 16 13
23. Тальерес Кордоба 11 3 3 5 8 - 10 12
24. Индепендьенте Авельянеда 11 3 2 6 11 - 14 11
25. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 2 6 13 - 17 11
26. Велес Сарсфилд 12 1 6 5 12 - 16 9
27. Альдосиви 12 2 2 8 7 - 19 8
28. Ланус 12 1 3 8 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
2. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
5. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
6. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
7. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
8. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
9. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
10. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
11. Дефенса и Хустисия 6 2 4 0 7 - 5 10
12. Росарио Сентраль 6 3 1 2 3 - 4 10
13. Сан-Лоренсо 0:0 7 1 6 0 10 - 9 9
14. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
15. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
16. Эстудиантес Ла Плата 0:0 6 2 3 1 8 - 7 9
17. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
18. Колон 6 2 2 2 6 - 8 8
19. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
20. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
21. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
22. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
23. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 7 3 3 1 7 - 6 12
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
4. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
5. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
6. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
7. Сан-Лоренсо 0:0 5 2 2 1 5 - 3 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
10. Атлетико Платенсе 6 2 2 2 6 - 7 8
11. Арсенал Саранди 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
14. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
15. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
16. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
19. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
20. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
21. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
22. Эстудиантес Ла Плата 0:0 6 1 1 4 5 - 9 4
23. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
24. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
25. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
26. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
27. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Неуэн Пас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
4.05
3.30
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Лоренсо 0:0 Эстудиантес Ла Плата онлайн

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Сан-Лоренсо
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