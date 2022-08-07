0:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаПас Нехуэн
20' Желтая карточкаEros Mancuso
24' Желтая карточкаМендез Начо
41' Желтая карточкаCarlo Lattanzio
41' Желтая карточкаGonzalo Agustin Pineiro
48' Желтая карточкаGaston Hernandez
60' Желтая карточкаВальдес Бруно
74' Желтая карточкаEzequiel Cerutti
90'+4
Ход матча
8'
20'
24'
41'
48'
60'
74'
27
Jalil
Elias
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Jalil EliasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
38 Siro Rosane
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Eros MancusoЗащитник
-
19 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Пьятти ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Juan Zozaya
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Эстудиантес Ла Плата
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
23 матча
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|7 (3)
|0.58
|Ivan Leguizamon
|2
|0.17
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.17
|Вомбергар Андрес
|1
|0.08
|Jalil Elias
|1
|0.08
|Agustin Giay
|1
|0.08
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.08
|Ezequiel Cerutti
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
|Nicolas Fernandez5
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|2
|0.17
|Пьятти Пабло
|2
|0.17
|Боселли Мауро
|2 (1)
|0.17
|Leonardo Godoy
|1
|0.08
|Franco Zapiola
|1
|0.08
|Морель Хорхе
|1
|0.08
|Кастро Мануэль
|1
|0.08
|Рохель Агустин
|1
|0.08
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.08
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Лолло Лусиано
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Angel Gonzalez II
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gattoni
|6
|0
|Ezequiel Cerutti
|3
|0
|Siro Rosane
|1
|1
|Jalil Elias
|2
|0
|Барейро Адам
|2
|0
|Gaston Hernandez
|2
|0
|Agustin Giay
|2
|0
|Sebastian Alberto Torrico
|1
|0
|Сапата Кристиан
|1
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
|Nicolas Fernandez5
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Jeremias James
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Diaz III
|3
|1
|Морель Хорхе
|3
|0
|Сукуи Фернандо
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Jorge Rodriguez I
|2
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Вальдес Бруно
|1
|0
|Carlo Lattanzio
|1
|0
|Кастро Мануэль
|1
|0
|Рохель Агустин
|1
|0
|Пас Нехуэн
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Aaron Spetale
|1
|0
|Gonzalo Agustin Pineiro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
2
50%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
11%
2
20%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
4
33%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
4
33%
76-90
Пропущено
12
17
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
17%
2
12%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
1
8%
8
47%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1
Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|7
|4
|1
|13 - 6
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Унион Санта-Фе
|11
|6
|3
|2
|20 - 17
|21
|4.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|6.
|Уракан
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|7.
|Патронато Парана
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|8.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|6
|2
|12 - 10
|18
|9.
|Годой Крус
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|10.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|0
|6
|18 - 20
|18
|11.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|12.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|14.
|Арсенал Саранди
|12
|3
|7
|2
|14 - 14
|16
|15.
|Ривер Плейт
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|16.
|Банфилд
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|18.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|2
|5
|7 - 10
|14
|19.
|Барракас Централь
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|20.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|21.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|23.
|Тальерес Кордоба
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|26.
|Велес Сарсфилд
|12
|1
|6
|5
|12 - 16
|9
|27.
|Альдосиви
|12
|2
|2
|8
|7 - 19
|8
|28.
|Ланус
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|5.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|6.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|7.
|Патронато Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|9.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|10.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|12.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|13.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|15.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|17.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|18.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|19.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|20.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|21.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|23.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|6.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|15.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|16.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|19.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|21.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|23.
|Сармиенто
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|24.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|25.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|26.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес