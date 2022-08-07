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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Альдосиви
0:0
Первый тайм: 16'
Уракан
0'
Лучшие коэффициенты
Альдосиви
Ничья
Уракан
4.46
3.34
4.15
Все Коэффициенты
25
Девекки
Хосе
6
Tomas
Lecanda
26
Patricio
Boolsen
13
Nicolas
Valentini
4
Rufino
Lucero
28
Fernando
Roman
Villalba
11
Bautista
Kociubinski
33
Leandro
Maciel
5
Мартинес
Томас
9
Martin
Santiago
Silva
I
77
Juan
Cuesta
1
Lucas
Abraham
Chavez
12
Сото
Гильермо
2
Тобио
Фернандо
6
Lucas
Merolla
14
Guillermo
Benitez1
5
Santiago
Hezze
24
Federico
Fattori
22
Гарре
Бенжамин
10
Кристальдо
Франко
18
Gabriel
Gudino
7
Matias
Coccaro
Альдосиви
5-3-2
Уракан
4-2-3-1

История личных встреч

Альдосиви
Уракан

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
2:0
С
0:2
С
2:1
П
0:3
П
2:0
П
0:0
ПБ
1:1
ПБ
4:1
ПБ
1:1
ПБ
3:1
НБ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Maciel 2 0.17
Braian Martinez 1 0.08
Риос Андрес 1 0.08
Martin Santiago Silva I 1 0.08
Bautista Kociubinski 1 0.08
Каутеруссио Мартин 1 (1) 0.08
Мели Сесар 0 0
Fernando Roman Villalba 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 4 (1) 0.33
Гарре Бенжамин 3 0.25
Matias Coccaro 2 (1) 0.17
Jonathan Galvan 1 0.08
Gabriel Gudino 0 0
Rodrigo Cabral 0 0

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 4 1
Santiago Laquidain 2 1
Patricio Boolsen 0 2
Серро Франсиско 3 0
Rufino Lucero 3 0
Девекки Хосе 2 0
Leandro Maciel 2 0
Bautista Kociubinski 2 0
Fernando Roman Villalba 2 0
Миерс Маркос 1 0
Mario Lopez 1 0
Мели Сесар 1 0
Ian Escobar 1 0
Emanuel Iniguez 1 0
Matias Morello 1 0
Facundo De La Vega 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Гильермо 5 0
Cesar Ibanez 2 1
Тобио Фернандо 3 0
Lucas Merolla 3 0
Matias Coccaro 3 0
Santiago Hezze 2 0
Ismael Alberto Quilez 1 0
Jonathan Galvan 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Federico Fattori 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Гарре Бенжамин 1 0
Walter Perez 1 0
Nicolas Cordero 1 0
Guillermo Benitez1 1 0
Juan Gauto 1 0
Patricio Pizarro 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
60%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
1
9%
1
33%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
11%
2
18%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
5
31%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1
Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2
Уракан
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0
Ланус - Уракан 2:3 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Колон - Уракан 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Уракан - Депортиво Мадрин 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1 Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 7 4 1 13 - 6 25
2. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 13 - 6 24
3. Унион Санта-Фе 11 6 3 2 20 - 17 21
4. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
5. Аргентинос Хуниорс 12 6 2 4 15 - 12 20
6. Патронато Парана 12 5 3 4 16 - 13 18
7. Уракан 0:0 12 4 6 2 11 - 9 18
8. Атлетико Платенсе 12 4 6 2 12 - 10 18
9. Годой Крус 12 5 3 4 13 - 11 18
10. Бока Хуниорс 12 6 0 6 18 - 20 18
11. Сармиенто 12 5 2 5 13 - 13 17
12. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
13. Арсенал Саранди 12 3 7 2 14 - 14 16
14. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
15. Ривер Плейт 11 4 3 4 16 - 12 15
16. Банфилд 12 3 6 3 12 - 10 15
17. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 11 - 12 14
18. Росарио Сентраль 11 4 2 5 7 - 10 14
19. Барракас Централь 12 3 5 4 13 - 16 14
20. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
21. Колон 11 3 4 4 10 - 12 13
22. Тальерес Кордоба 11 3 3 5 8 - 10 12
23. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
24. Индепендьенте Авельянеда 11 3 2 6 11 - 14 11
25. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 2 6 13 - 17 11
26. Велес Сарсфилд 12 1 6 5 12 - 16 9
27. Альдосиви 0:0 12 2 3 7 7 - 18 9
28. Ланус 12 1 3 8 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
2. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
5. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
6. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
7. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
8. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
9. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
10. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
11. Дефенса и Хустисия 6 2 4 0 7 - 5 10
12. Росарио Сентраль 6 3 1 2 3 - 4 10
13. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
14. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
15. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
16. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
17. Уракан 0:0 5 2 2 1 5 - 3 8
18. Колон 6 2 2 2 6 - 8 8
19. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
20. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
21. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
22. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
23. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 0:0 6 1 2 3 2 - 6 5
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
2. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 0:0 7 2 4 1 6 - 6 10
5. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
6. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
7. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
10. Атлетико Платенсе 6 2 2 2 6 - 7 8
11. Арсенал Саранди 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
14. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
15. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
16. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
19. Альдосиви 0:0 6 1 1 4 5 - 12 4
20. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
21. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
22. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
23. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
24. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
25. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
26. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
27. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альдосиви
Ничья
Уракан
4.46
3.34
4.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альдосиви 0:0 Уракан онлайн

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