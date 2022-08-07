0'
25
Девекки
Хосе
77
Juan
Cuesta
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Juan CuestaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
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-
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Somoza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
36 Enzo Luna
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Альдосиви
Уракан
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Maciel
|2
|0.17
|Braian Martinez
|1
|0.08
|Риос Андрес
|1
|0.08
|Martin Santiago Silva I
|1
|0.08
|Bautista Kociubinski
|1
|0.08
|Каутеруссио Мартин
|1 (1)
|0.08
|Мели Сесар
|0
|0
|Fernando Roman Villalba
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|4 (1)
|0.33
|Гарре Бенжамин
|3
|0.25
|Matias Coccaro
|2 (1)
|0.17
|Jonathan Galvan
|1
|0.08
|Gabriel Gudino
|0
|0
|Rodrigo Cabral
|0
|0
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|4
|1
|Santiago Laquidain
|2
|1
|Patricio Boolsen
|0
|2
|Серро Франсиско
|3
|0
|Rufino Lucero
|3
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Leandro Maciel
|2
|0
|Bautista Kociubinski
|2
|0
|Fernando Roman Villalba
|2
|0
|Миерс Маркос
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Мели Сесар
|1
|0
|Ian Escobar
|1
|0
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Facundo De La Vega
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Гильермо
|5
|0
|Cesar Ibanez
|2
|1
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Lucas Merolla
|3
|0
|Matias Coccaro
|3
|0
|Santiago Hezze
|2
|0
|Ismael Alberto Quilez
|1
|0
|Jonathan Galvan
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Federico Fattori
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Гарре Бенжамин
|1
|0
|Walter Perez
|1
|0
|Nicolas Cordero
|1
|0
|Guillermo Benitez1
|1
|0
|Juan Gauto
|1
|0
|Patricio Pizarro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
60%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
1
9%
1
33%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
11%
2
18%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
5
31%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1
Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2
Уракан
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0
Ланус - Уракан 2:3 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Колон - Уракан 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Уракан - Депортиво Мадрин 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1 Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|7
|4
|1
|13 - 6
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Унион Санта-Фе
|11
|6
|3
|2
|20 - 17
|21
|4.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|6.
|Патронато Парана
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|7.
|Уракан
|0:0
|12
|4
|6
|2
|11 - 9
|18
|8.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|6
|2
|12 - 10
|18
|9.
|Годой Крус
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|10.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|0
|6
|18 - 20
|18
|11.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|13.
|Арсенал Саранди
|12
|3
|7
|2
|14 - 14
|16
|14.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|15.
|Ривер Плейт
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|16.
|Банфилд
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|18.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|2
|5
|7 - 10
|14
|19.
|Барракас Централь
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|20.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|21.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|22.
|Тальерес Кордоба
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|26.
|Велес Сарсфилд
|12
|1
|6
|5
|12 - 16
|9
|27.
|Альдосиви
|0:0
|12
|2
|3
|7
|7 - 18
|9
|28.
|Ланус
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|5.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|6.
|Патронато Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|7.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|9.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|10.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|12.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|13.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|16.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|17.
|Уракан
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|18.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|19.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|20.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|21.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|23.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|0:0
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Уракан
|0:0
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|5.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|6.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|15.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|16.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|19.
|Альдосиви
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|22.
|Сармиенто
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|24.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|25.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|26.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес