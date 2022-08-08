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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Конец матча
Колон
0'
8' Желтая карточка
Julian Fernandez II
55' Желтая карточка
Cristian Bernardi
58' Желтая карточка
Facundo Garces
77' Желтая карточка
Marcos Portillo
82' Желтая карточка
Rafael Delgado
90'+5
17
Lautaro
Morales
25
Victor
Velazquez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
14
Armando
Mendez
21
Ваньони
Леонель
13
Juan
Sforza
20
Julian
Fernandez
II
47
Guillermo
Balzi
26
Ramiro
Sordo
7
Juan
Fernando
Garro
17
Ignacio
Chicco
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
21
Eric
Meza
28
Andrew
Teuten
23
Cristian
Bernardi
27
Julian
Chicco
29
Leonel
Picco
12
Абила
Рамон
35
Facundo
Farias
Ньюэллс Олд Бойз
3-5-2
Колон
3-5-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Колон

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.8%
54.5%
13.7%
7 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
1:1
С
4:0
С
1:0
С
0:1
ТМК
1:1
ТМК
0:0
П
1:2
П
0:1
П
0:1
П
2:2
П
1:2
П
1:2
ПА
0:3
ПА
0:0
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
5:0
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Sordo 4 0.33
Juan Fernando Garro 2 0.17
Juan Manuel Garcia 1 0.08
Victor Velazquez 1 0.08
Willer Ditta 1 0.08
Francisco Gonzalez2 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 5 0.42
Facundo Farias 2 (2) 0.17
Cristian Bernardi 1 0.08
Facundo Garces 1 0.08
Luis Miguel Rodriguez 1 (1) 0.08
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Лертора Федерико 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willer Ditta 7 0
Лема Кристиан 3 1
Julian Fernandez II 4 0
Juan Sforza 4 0
Martin Luciano 3 0
Перес Пабло II 2 0
Juan Manuel Garcia 2 0
Armando Mendez 2 0
Ramiro Sordo 2 0
Victor Velazquez 1 0
Facundo Mansilla Zahir 1 0
Cingolani 1 0
Guillermo Balzi 1 0
Tomas Jacob 1 0
Marcos Portillo 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Garces 2 1
Julian Chicco 3 0
Eric Meza 3 0
Leandro Ojeda 3 0
Facundo Farias 1 1
Абила Рамон 2 0
Лертора Федерико 2 0
Lucas Acevedo 2 0
Joaquin Novillo 2 0
Гольц Паоло 0 1
Rafael Delgado 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Cristian Bernardi 1 0
Santiago Pierotti 1 0
Augusto Schott 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
33%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
10%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
4
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1
Колон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0
Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 7 4 1 13 - 6 25
2. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 13 - 6 24
3. Унион Санта-Фе 11 6 3 2 20 - 17 21
4. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
5. Аргентинос Хуниорс 12 6 2 4 15 - 12 20
6. Уракан 12 5 5 2 12 - 9 20
7. Ривер Плейт 12 5 3 4 17 - 12 18
8. Патронато Парана 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Атлетико Платенсе 12 4 6 2 12 - 10 18
10. Годой Крус 12 5 3 4 13 - 11 18
11. Бока Хуниорс 12 6 0 6 18 - 20 18
12. Сан-Лоренсо 12 3 8 1 15 - 12 17
13. Ньюэллс Олд Бойз 12 4 5 3 10 - 9 17
14. Сармиенто 12 5 2 5 13 - 13 17
15. Арсенал Саранди 12 3 7 2 14 - 14 16
16. Банфилд 12 3 6 3 12 - 10 15
17. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 11 - 12 14
18. Колон 12 3 5 4 10 - 12 14
19. Росарио Сентраль 11 4 2 5 7 - 10 14
20. Барракас Централь 12 3 5 4 13 - 16 14
21. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
22. Эстудиантес Ла Плата 12 3 4 5 13 - 16 13
23. Тальерес Кордоба 11 3 3 5 8 - 10 12
24. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 2 6 13 - 17 11
25. Индепендьенте Авельянеда 12 3 2 7 11 - 15 11
26. Велес Сарсфилд 12 1 6 5 12 - 16 9
27. Альдосиви 12 2 2 8 7 - 19 8
28. Ланус 12 1 3 8 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
2. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
5. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
6. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
7. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
8. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
9. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
10. Дефенса и Хустисия 6 2 4 0 7 - 5 10
11. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
12. Росарио Сентраль 6 3 1 2 3 - 4 10
13. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
14. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
15. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
16. Сан-Лоренсо 7 1 6 0 10 - 9 9
17. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
18. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
19. Колон 6 2 2 2 6 - 8 8
20. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
21. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
22. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 4 1 4 - 4 7
23. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
24. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 4 - 6 7
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 7 3 3 1 7 - 6 12
2. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 7 11
3. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
4. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
7. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
10. Атлетико Платенсе 6 2 2 2 6 - 7 8
11. Арсенал Саранди 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
14. Колон 6 1 3 2 4 - 4 6
15. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
16. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
19. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
20. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
21. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
22. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
23. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
24. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
25. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
26. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
27. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 34'
    Хуан Фернандо Гарро уходит с поля. Genaro Rossi выходит вместо него
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