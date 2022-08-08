0:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаJulian Fernandez II
55' Желтая карточкаCristian Bernardi
58' Желтая карточкаFacundo Garces
77' Желтая карточкаMarcos Portillo
82' Желтая карточкаRafael Delgado
90'+5
Ход матча
58'
77'
82'
13
Juan
Sforza
26
Ramiro
Sordo
21
Eric
Meza
29
Leonel
Picco
12
Абила
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ramiro SordoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
55 Tomas Jacob
-
-
-
24 Genaro Rossi
-
27 Cingolani
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Leonel PiccoПолузащитник
-
12 Абила РамонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Колон
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.8%
54.5%
13.7%
7 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Sordo
|4
|0.33
|Juan Fernando Garro
|2
|0.17
|Juan Manuel Garcia
|1
|0.08
|Victor Velazquez
|1
|0.08
|Willer Ditta
|1
|0.08
|Francisco Gonzalez2
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|5
|0.42
|Facundo Farias
|2 (2)
|0.17
|Cristian Bernardi
|1
|0.08
|Facundo Garces
|1
|0.08
|Luis Miguel Rodriguez
|1 (1)
|0.08
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Лертора Федерико
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willer Ditta
|7
|0
|Лема Кристиан
|3
|1
|Julian Fernandez II
|4
|0
|Juan Sforza
|4
|0
|Martin Luciano
|3
|0
|Перес Пабло II
|2
|0
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Armando Mendez
|2
|0
|Ramiro Sordo
|2
|0
|Victor Velazquez
|1
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
|Cingolani
|1
|0
|Guillermo Balzi
|1
|0
|Tomas Jacob
|1
|0
|Marcos Portillo
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Garces
|2
|1
|Julian Chicco
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Leandro Ojeda
|3
|0
|Facundo Farias
|1
|1
|Абила Рамон
|2
|0
|Лертора Федерико
|2
|0
|Lucas Acevedo
|2
|0
|Joaquin Novillo
|2
|0
|Гольц Паоло
|0
|1
|Rafael Delgado
|1
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Santiago Pierotti
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
13%
76-90
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
33%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
10%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
4
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1
Колон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0
Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|7
|4
|1
|13 - 6
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Унион Санта-Фе
|11
|6
|3
|2
|20 - 17
|21
|4.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|6.
|Уракан
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|7.
|Ривер Плейт
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|8.
|Патронато Парана
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|9.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|6
|2
|12 - 10
|18
|10.
|Годой Крус
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|11.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|0
|6
|18 - 20
|18
|12.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|14.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|15.
|Арсенал Саранди
|12
|3
|7
|2
|14 - 14
|16
|16.
|Банфилд
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|18.
|Колон
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|2
|5
|7 - 10
|14
|20.
|Барракас Централь
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|21.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|23.
|Тальерес Кордоба
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|3
|2
|7
|11 - 15
|11
|26.
|Велес Сарсфилд
|12
|1
|6
|5
|12 - 16
|9
|27.
|Альдосиви
|12
|2
|2
|8
|7 - 19
|8
|28.
|Ланус
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|5.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|6.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|7.
|Патронато Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|9.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|10.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|11.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|12.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|13.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|15.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|16.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|17.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|18.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|19.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|20.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|21.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|23.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|2.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|3.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|4.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|19.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|22.
|Сармиенто
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|23.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|24.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|25.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|26.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес