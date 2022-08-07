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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 29'
Атлетико Паранаэнсе
0'
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
7.30
4.40
7.70
Все Коэффициенты
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
16
Igor
Rabello
6
Додо
Родолфо
29
Аллан
Соуза
26
Фернандес
Игнасио
10
Варгас
Эдуардо
37
Педриньо
II
30
Павон
Кристиан
18
Саша
Эдуардо
1
Bento
Krepski
24
Орехуэла
Луис
42
Felipe
Matheus
2
Nicolas
Hernandez2
48
Педринью
Роша
26
Erick2
80
Сантана
Алекс
35
Romulo
Cruz
8
Витор
Буэно
11
Витиньо
Витор
V
39
Vitor
Roque
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

28 матчей

57.1%
7.1%
35.8%
16 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:1
К
1:2
К
4:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
БСА
1:0
БСА
3:1
БСА
1:0
БСА
1:2
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (1) 0.33
Фернандес Игнасио 3 0.14
Саша Эдуардо 3 0.14
Сарачо Федерико 2 0.1
Саварино Джефферсон 2 0.1
Варгас Эдуардо 1 0.05
Jair II 1 0.05
Keno 1 0.05
Кардек Алан 1 0.05
Савио III 1 0.05
Ревер Умберто 1 0.05
Rubens 1 0.05
Ademir Santos 1 0.05
Арана Гильерме 0 0
Алонсо Хуниор 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Igor Rabello 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 7 (4) 0.33
Витор Буэно 3 (2) 0.14
Pablo I 2 0.1
Vitor Roque 2 0.1
Tomas Cuello 1 0.05
Лео Ситтадини 1 0.05
Romulo Cruz 1 0.05
Khellven 1 (1) 0.05
Орехуэла Луис 1 0.05
Agustin Canobbio 1 0.05
Hugo Moura 1 0.05
Erick2 1 0.05
Abner2 1 0.05
Felipe Matheus 1 0.05
Фернандиньо Фернандо 0 0
Роша Педро 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Халк Живанилдо 4 0
Фернандес Игнасио 4 0
Арана Гильерме 4 0
Аллан Соуза 4 0
Jair II 3 0
Ademir Santos 3 0
Эверсон 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Rubens 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Павон Кристиан 1 0
Keno 1 0
Отавио II 1 0
Igor Rabello 1 0
Calebe 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hugo Moura 4 1
Энрике Педру II 5 0
Pablo I 4 0
Abner2 4 0
David Terans 3 0
Tomas Cuello 3 0
Christian Cardoso 3 0
Vitor Roque 3 0
Thiago Heleno 2 0
Лео Ситтадини 2 0
Витор Буэно 2 0
Pablo Siles 2 0
Nicolas Hernandez2 2 0
Nascimento Leite Matheus3 2 0
Bento Krepski 2 0
Felipe Matheus 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Фернандес Матеус 1 0
Lucas Halter 1 0
Khellven 1 0
Erick2 1 0
Витиньо Витор V 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
4
29%
4
44%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
25%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
6
50%
1
8%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
0
0%
3
20%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
5
45%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
1
9%
2
13%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
2
22%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Забито

25
24
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
3
12%
3
13%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
5
20%
5
21%
31-45
6
24%
3
13%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
5
20%
6
25%
76-90

Пропущено

25
21
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
20%
4
19%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
2
8%
5
24%
46-60
2
8%
5
24%
61-75
9
36%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1
Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каракас 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 21 13 6 2 36 - 14 45
2. Коринтианс 21 11 6 4 26 - 20 39
3. Флуминенсе 21 11 5 5 32 - 22 38
4. Фламенго 21 11 3 7 32 - 19 36
5. Атлетико Паранаэнсе 0:0 21 10 5 6 25 - 20 35
6. Интернасьонал Порту Алегре 0:1 21 8 9 4 30 - 21 33
7. Атлетико Минейро 0:0 21 8 9 4 27 - 23 33
8. Ред Булл Брагантино 21 8 6 7 32 - 25 30
9. Америка Минейро 21 8 3 10 17 - 23 27
10. Сантос 20 6 9 5 24 - 18 27
11. Сан-Паулу 21 5 11 5 28 - 27 26
12. Ботафого Рибейрао 21 7 4 10 20 - 26 25
13. Гойяс 21 6 7 8 22 - 28 25
14. Сеара 21 5 10 6 22 - 22 25
15. Аваи 21 6 4 11 22 - 34 22
16. Коритиба Парана 20 6 4 10 22 - 31 22
17. Форталеза 1:0 21 5 6 10 17 - 23 21
18. Атлетико Гойяненсе 21 5 5 11 21 - 33 20
19. Куяба 21 5 5 11 14 - 22 20
20. Жувентуде 21 3 7 11 16 - 34 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 10 7 3 0 14 - 3 24
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 2 2 22 - 9 23
3. Фламенго 10 7 1 2 20 - 5 22
4. Флуминенсе 11 7 1 3 19 - 11 22
5. Атлетико Паранаэнсе 0:0 10 6 3 1 16 - 8 21
6. Ред Булл Брагантино 11 6 2 3 18 - 9 20
7. Коритиба Парана 10 6 2 2 14 - 9 20
8. Интернасьонал Порту Алегре 0:1 10 5 4 1 20 - 11 19
9. Сантос 11 5 4 2 18 - 10 19
10. Атлетико Минейро 0:0 11 5 4 2 16 - 10 19
11. Аваи 11 5 3 3 17 - 15 18
12. Америка Минейро 10 5 2 3 12 - 10 17
13. Гойяс 10 4 4 2 13 - 11 16
14. Сан-Паулу 10 4 4 2 17 - 13 16
15. Атлетико Гойяненсе 11 4 2 5 12 - 11 14
16. Форталеза 1:0 11 2 6 3 5 - 6 12
17. Ботафого Рибейрао 10 3 2 5 10 - 11 11
18. Куяба 10 2 5 3 7 - 7 11
19. Сеара 10 2 5 3 11 - 12 11
20. Жувентуде 11 2 3 6 8 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 4 0 14 - 5 22
2. Флуминенсе 10 4 4 2 13 - 11 16
3. Коринтианс 11 4 3 4 12 - 17 15
4. Ботафого Рибейрао 11 4 2 5 10 - 15 14
5. Атлетико Паранаэнсе 0:0 11 4 2 5 9 - 12 14
6. Фламенго 11 4 2 5 12 - 14 14
7. Сеара 11 3 5 3 11 - 10 14
8. Интернасьонал Порту Алегре 0:1 11 3 5 3 10 - 10 14
9. Атлетико Минейро 0:0 10 3 5 2 11 - 13 14
10. Америка Минейро 11 3 1 7 5 - 13 10
11. Ред Булл Брагантино 10 2 4 4 14 - 16 10
12. Сан-Паулу 11 1 7 3 11 - 14 10
13. Форталеза 1:0 10 3 0 7 12 - 17 9
14. Куяба 11 3 0 8 7 - 15 9
15. Гойяс 11 2 3 6 9 - 17 9
16. Сантос 9 1 5 3 6 - 8 8
17. Жувентуде 10 1 4 5 8 - 19 7
18. Атлетико Гойяненсе 10 1 3 6 9 - 22 6
19. Аваи 10 1 1 8 5 - 19 4
20. Коритиба Парана 10 0 2 8 8 - 22 2
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  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
7.30
4.40
7.70
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Где смотреть матч Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе онлайн

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