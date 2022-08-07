0:0
Первый тайм: 29'
0'
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
16
Igor
Rabello
29
Аллан
Соуза
37
Педриньо
II
18
Саша
Эдуардо
26
Erick2
35
Romulo
Cruz
39
Vitor
Roque
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 ПедриньоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 KenoПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
8 Jair II
-
27 Calebe
-
41 Antonio Neto
-
32 Рафаэл Пирес
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Romulo CruzПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Vitor RoqueНападающий
- Запасные игроки
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas Cuello
-
-
16 Abner2
-
13 Khellven
-
-
3 Деде
-
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
28 матчей
57.1%
7.1%
35.8%
16 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (1)
|0.33
|Фернандес Игнасио
|3
|0.14
|Саша Эдуардо
|3
|0.14
|Сарачо Федерико
|2
|0.1
|Саварино Джефферсон
|2
|0.1
|Варгас Эдуардо
|1
|0.05
|Jair II
|1
|0.05
|Keno
|1
|0.05
|Кардек Алан
|1
|0.05
|Савио III
|1
|0.05
|Ревер Умберто
|1
|0.05
|Rubens
|1
|0.05
|Ademir Santos
|1
|0.05
|Арана Гильерме
|0
|0
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|7 (4)
|0.33
|Витор Буэно
|3 (2)
|0.14
|Pablo I
|2
|0.1
|Vitor Roque
|2
|0.1
|Tomas Cuello
|1
|0.05
|Лео Ситтадини
|1
|0.05
|Romulo Cruz
|1
|0.05
|Khellven
|1 (1)
|0.05
|Орехуэла Луис
|1
|0.05
|Agustin Canobbio
|1
|0.05
|Hugo Moura
|1
|0.05
|Erick2
|1
|0.05
|Abner2
|1
|0.05
|Felipe Matheus
|1
|0.05
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Халк Живанилдо
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Аллан Соуза
|4
|0
|Jair II
|3
|0
|Ademir Santos
|3
|0
|Эверсон
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hugo Moura
|4
|1
|Энрике Педру II
|5
|0
|Pablo I
|4
|0
|Abner2
|4
|0
|David Terans
|3
|0
|Tomas Cuello
|3
|0
|Christian Cardoso
|3
|0
|Vitor Roque
|3
|0
|Thiago Heleno
|2
|0
|Лео Ситтадини
|2
|0
|Витор Буэно
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Nicolas Hernandez2
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|Bento Krepski
|2
|0
|Felipe Matheus
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Орехуэла Луис
|1
|0
|Фернандес Матеус
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Витиньо Витор V
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
4
29%
4
44%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
25%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
6
50%
1
8%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
0
0%
3
20%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
5
45%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
1
9%
2
13%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
2
22%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Забито
25
24
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
3
12%
3
13%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
5
20%
5
21%
31-45
6
24%
3
13%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
5
20%
6
25%
76-90
Пропущено
25
21
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
20%
4
19%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
2
8%
5
24%
46-60
2
8%
5
24%
61-75
9
36%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1
Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каракас 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|21
|13
|6
|2
|36 - 14
|45
|2.
|Коринтианс
|21
|11
|6
|4
|26 - 20
|39
|3.
|Флуминенсе
|21
|11
|5
|5
|32 - 22
|38
|4.
|Фламенго
|21
|11
|3
|7
|32 - 19
|36
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|21
|10
|5
|6
|25 - 20
|35
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:1
|21
|8
|9
|4
|30 - 21
|33
|7.
|Атлетико Минейро
|0:0
|21
|8
|9
|4
|27 - 23
|33
|8.
|Ред Булл Брагантино
|21
|8
|6
|7
|32 - 25
|30
|9.
|Америка Минейро
|21
|8
|3
|10
|17 - 23
|27
|10.
|Сантос
|20
|6
|9
|5
|24 - 18
|27
|11.
|Сан-Паулу
|21
|5
|11
|5
|28 - 27
|26
|12.
|Ботафого Рибейрао
|21
|7
|4
|10
|20 - 26
|25
|13.
|Гойяс
|21
|6
|7
|8
|22 - 28
|25
|14.
|Сеара
|21
|5
|10
|6
|22 - 22
|25
|15.
|Аваи
|21
|6
|4
|11
|22 - 34
|22
|16.
|Коритиба Парана
|20
|6
|4
|10
|22 - 31
|22
|17.
|Форталеза
|1:0
|21
|5
|6
|10
|17 - 23
|21
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|5
|5
|11
|21 - 33
|20
|19.
|Куяба
|21
|5
|5
|11
|14 - 22
|20
|20.
|Жувентуде
|21
|3
|7
|11
|16 - 34
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|10
|7
|3
|0
|14 - 3
|24
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|2
|2
|22 - 9
|23
|3.
|Фламенго
|10
|7
|1
|2
|20 - 5
|22
|4.
|Флуминенсе
|11
|7
|1
|3
|19 - 11
|22
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|6.
|Ред Булл Брагантино
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|7.
|Коритиба Парана
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:1
|10
|5
|4
|1
|20 - 11
|19
|9.
|Сантос
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|10.
|Атлетико Минейро
|0:0
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|11.
|Аваи
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|12.
|Америка Минейро
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|13.
|Гойяс
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|14.
|Сан-Паулу
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 11
|14
|16.
|Форталеза
|1:0
|11
|2
|6
|3
|5 - 6
|12
|17.
|Ботафого Рибейрао
|10
|3
|2
|5
|10 - 11
|11
|18.
|Куяба
|10
|2
|5
|3
|7 - 7
|11
|19.
|Сеара
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|20.
|Жувентуде
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|4
|0
|14 - 5
|22
|2.
|Флуминенсе
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|3.
|Коринтианс
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|4.
|Ботафого Рибейрао
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|11
|4
|2
|5
|9 - 12
|14
|6.
|Фламенго
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|7.
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:1
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|9.
|Атлетико Минейро
|0:0
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|10.
|Америка Минейро
|11
|3
|1
|7
|5 - 13
|10
|11.
|Ред Булл Брагантино
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|12.
|Сан-Паулу
|11
|1
|7
|3
|11 - 14
|10
|13.
|Форталеза
|1:0
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|14.
|Куяба
|11
|3
|0
|8
|7 - 15
|9
|15.
|Гойяс
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|16.
|Сантос
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|17.
|Жувентуде
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
|19.
|Аваи
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|20.
|Коритиба Парана
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
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