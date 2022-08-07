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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Индепендьенте Авельянеда
0:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
30' Желтая карточка
Pablo Solari
63' Желтая карточка
Армани Франко
90' Желтая карточка
Касарес Хуан
0:1
90' Гол
Суарес Матиас
90'+6
13
Milton
Alvarez
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
7
Damian
Batallini
29
Lucas
Daniel
Romero
10
Alan
Sonora
27
Tomas
Pozzo
9
Leandro
Miguel
Fernandez
18
Бенегас
Леандро
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
23
Маммана
Эмануэль
16
Pablo
Solari
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
8
Палавесино
Агустин
27
Rodrigo
Aliendro
21
Барко
Эсекьель
18
Lucas
Beltrain
17
Диас
Пауло
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2
Ривер Плейт
4-3-1-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Ривер Плейт

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

27 матчей

29.6%
25.9%
44.5%
8 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
1:1
КДМЭП
0:2
С
1:2
С
3:0
КЛ
3:1
КЛ
0:0
С
1:0
П
1:0
П
1:0
ТМК
2:3
П
3:0
ТМК
4:0
П
4:1
П
2:1
ТМ(
0:2
П
2:2
ПА
0:1
ПА
3:2
ПА
2:0
TPDV
2:3
ПА
1:3
ПА
2:0
TPDV
1:1
ПА
0:1
ПА
0:0
TPDV
1:1
ПА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 4 0.33
Leandro Miguel Fernandez 2 (1) 0.17
Lucas Daniel Romero 2 0.17
Damian Batallini 1 0.08
Виго Алекс 1 0.08
Lucas Rodriguez I 1 0.08
Sergio Barreto 0 0
Инсаурральде Хуан 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 3 0.25
Lucas Beltrain 3 0.25
Ромеро Брайан 2 0.17
Палавесино Агустин 2 0.17
Парадела Хосе 1 0.08
Борха Мигель 1 0.08
Зидан Энцо 1 0.08
Суарес Матиас 1 0.08
Пирес Леандро 1 0.08
Маммана Эмануэль 1 0.08
Де ла Крус Николас 1 0.08
Кинтеро Хуан 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Барко Эсекьель 0 0
Мартинес Эктор II 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Miguel Fernandez 5 0
Lucas Rodriguez I 5 0
Sergio Barreto 4 0
Виго Алекс 4 0
Инсаурральде Хуан 2 0
Марконе Иван 2 0
Lucas Daniel Romero 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Бенегас Леандро 1 0
Касарес Хуан 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Joaquin Laso 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Damian Batallini 1 0
Элисальде Эдгар 1 0
Rodrigo Marquez 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 3 0
Каско Милтон 2 0
Перес Энцо 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Симон Сантьяго 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Rodrigo Aliendro 0 1
Пирес Леандро 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Армани Франко 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Pablo Solari 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
50%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
57%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
40%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
17
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
4
36%
2
12%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
1
9%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
3
20%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2
Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 7 4 1 13 - 6 25
2. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 13 - 6 24
3. Унион Санта-Фе 11 6 3 2 20 - 17 21
4. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
5. Аргентинос Хуниорс 12 6 2 4 15 - 12 20
6. Уракан 12 5 5 2 12 - 9 20
7. Ривер Плейт 12 5 3 4 17 - 12 18
8. Патронато Парана 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Атлетико Платенсе 12 4 6 2 12 - 10 18
10. Годой Крус 12 5 3 4 13 - 11 18
11. Бока Хуниорс 12 6 0 6 18 - 20 18
12. Сан-Лоренсо 12 3 8 1 15 - 12 17
13. Сармиенто 12 5 2 5 13 - 13 17
14. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
15. Арсенал Саранди 12 3 7 2 14 - 14 16
16. Банфилд 12 3 6 3 12 - 10 15
17. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 11 - 12 14
18. Росарио Сентраль 11 4 2 5 7 - 10 14
19. Барракас Централь 12 3 5 4 13 - 16 14
20. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
21. Колон 11 3 4 4 10 - 12 13
22. Эстудиантес Ла Плата 12 3 4 5 13 - 16 13
23. Тальерес Кордоба 11 3 3 5 8 - 10 12
24. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 2 6 13 - 17 11
25. Индепендьенте Авельянеда 12 3 2 7 11 - 15 11
26. Велес Сарсфилд 12 1 6 5 12 - 16 9
27. Альдосиви 12 2 2 8 7 - 19 8
28. Ланус 12 1 3 8 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
2. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
5. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
6. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
7. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
8. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
9. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
10. Дефенса и Хустисия 6 2 4 0 7 - 5 10
11. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
12. Росарио Сентраль 6 3 1 2 3 - 4 10
13. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
14. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
15. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
16. Сан-Лоренсо 7 1 6 0 10 - 9 9
17. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
18. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
19. Колон 6 2 2 2 6 - 8 8
20. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
21. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
22. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 4 - 6 7
23. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 7 3 3 1 7 - 6 12
2. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 7 11
3. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
4. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
7. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
10. Атлетико Платенсе 6 2 2 2 6 - 7 8
11. Арсенал Саранди 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
14. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
15. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
16. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
19. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
21. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
22. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
23. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
24. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
25. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
26. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
27. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Пабло Солари получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Перес Энцо уходит с поля. Сукулини Бруно выходит вместо него
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    Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 0:1 Ривер Плейт онлайн

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