0:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаPablo Solari
63' Желтая карточкаАрмани Франко
90' Желтая карточкаКасарес Хуан
0:1
90' ГолСуарес Матиас
90'+6
Ход матча
30'
63'
90'
90'
0:1
28
Виго
Алекс
10
Alan
Sonora
27
Tomas
Pozzo
20
Каско
Милтон
16
Pablo
Solari
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
17
Диас
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
-
27 Tomas PozzoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
16 Pablo SolariЗащитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Диас ПаулоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Ривер Плейт
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
27 матчей
29.6%
25.9%
44.5%
8 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|4
|0.33
|Leandro Miguel Fernandez
|2 (1)
|0.17
|Lucas Daniel Romero
|2
|0.17
|Damian Batallini
|1
|0.08
|Виго Алекс
|1
|0.08
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.08
|Sergio Barreto
|0
|0
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|3
|0.25
|Lucas Beltrain
|3
|0.25
|Ромеро Брайан
|2
|0.17
|Палавесино Агустин
|2
|0.17
|Парадела Хосе
|1
|0.08
|Борха Мигель
|1
|0.08
|Зидан Энцо
|1
|0.08
|Суарес Матиас
|1
|0.08
|Пирес Леандро
|1
|0.08
|Маммана Эмануэль
|1
|0.08
|Де ла Крус Николас
|1
|0.08
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Miguel Fernandez
|5
|0
|Lucas Rodriguez I
|5
|0
|Sergio Barreto
|4
|0
|Виго Алекс
|4
|0
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Lucas Daniel Romero
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Бенегас Леандро
|1
|0
|Касарес Хуан
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Элисальде Эдгар
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Симон Сантьяго
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Rodrigo Aliendro
|0
|1
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Pablo Solari
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
50%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
57%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
40%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
17
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
4
36%
2
12%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
1
9%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
3
20%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2
Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|7
|4
|1
|13 - 6
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Унион Санта-Фе
|11
|6
|3
|2
|20 - 17
|21
|4.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|6.
|Уракан
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|7.
|Ривер Плейт
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|8.
|Патронато Парана
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|9.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|6
|2
|12 - 10
|18
|10.
|Годой Крус
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|11.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|0
|6
|18 - 20
|18
|12.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|13.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|15.
|Арсенал Саранди
|12
|3
|7
|2
|14 - 14
|16
|16.
|Банфилд
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|18.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|2
|5
|7 - 10
|14
|19.
|Барракас Централь
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|20.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|21.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|23.
|Тальерес Кордоба
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|3
|2
|7
|11 - 15
|11
|26.
|Велес Сарсфилд
|12
|1
|6
|5
|12 - 16
|9
|27.
|Альдосиви
|12
|2
|2
|8
|7 - 19
|8
|28.
|Ланус
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|5.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|6.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|7.
|Патронато Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|9.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|10.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|11.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|12.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|13.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|15.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|16.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|17.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|18.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|19.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|20.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|21.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|23.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|2.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|3.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|4.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|15.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|16.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|21.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|22.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|24.
|Сармиенто
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|25.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|26.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес