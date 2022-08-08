Стадион: Лахден
0'
44' Желтая карточкаКоуассиви-Бениссан Кевин
45' Красная карточкаРоберто Савио
59' Желтая карточкаКабаши Ариан
71' Желтая карточкаЯрвенпяя Ласси
90' Желтая карточкаМемола Хюсен
90'+6
Ход матча
45'
59'
71'
90'
10
Вирта
Эмели
70
Эмсис
Эдуард
26
Мемола
Хюсен
15
Jesse
Nikki
17
Бакман
Джани
29
Ifeanyi
Ani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
-
70 Эмсис ЭдуардПолузащитник
-
26 Мемола ХюсенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Berat Koese
-
Главный тренер: Mikko Mannila
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Jesse NikkiЗащитник
-
17 Бакман ДжаниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ifeanyi AniПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Паателайнен Миксу
История личных встреч
Лахти
ХИФК
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
22 матча
59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
31.8%
59.1%
9.1%
7 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннинкангас Теему
|3
|0.17
|Канджи Макумба
|3 (2)
|0.17
|Зекири Альтин
|2
|0.11
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.06
|Хертси Лооренц
|1
|0.06
|Клинга Матти
|1
|0.06
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.06
|Чарльз Джеффри
|1
|0.06
|Лампинен Пири
|1
|0.06
|Berat Koese
|1
|0.06
|Мемола Хюсен
|0
|0
|Адеми Альбион
|0
|0
|Хейнонен Артту
|0
|0
ХИФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркканен Ээро
|3
|0.18
|Али Юсиф
|1
|0.06
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0.06
|Маттила Сакари
|1 (1)
|0.06
|Камавуака Уилсон
|1
|0.06
|Ерёменко Сергей
|1
|0.06
|Eetu Puro
|1
|0.06
|Куйянпяя Аату
|1
|0.06
|Саэс Фелипе
|1 (1)
|0.06
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмсис Эдуард
|8
|0
|Пеннинкангас Теему
|5
|1
|Вирта Эмели
|6
|0
|Мемола Хюсен
|5
|0
|Пирттийоки Юхо
|2
|1
|Адеми Альбион
|3
|0
|Энрике Алан
|1
|1
|Чарльз Джеффри
|1
|1
|Martinos Christofi
|2
|0
|Ярвенпяя Ласси
|2
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|2
|0
|Хейнонен Артту
|2
|0
|Зекири Альтин
|2
|0
|Канджи Макумба
|1
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Сейдиу Арлинд
|1
|0
|Jussi Juurikka
|1
|0
ХИФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маттила Сакари
|5
|1
|Ерёменко Сергей
|3
|1
|Бакман Джани
|4
|0
|Бету Антониу
|2
|1
|Роберто Савио
|2
|1
|Камавуака Уилсон
|2
|0
|Маркканен Ээро
|2
|0
|Серж Канон
|2
|0
|Малоло Обед
|2
|0
|Клинкенберг Дан
|2
|0
|Али Юсиф
|2
|0
|Ахади Мосавер
|2
|0
|Eetu Puro
|2
|0
|Jesse Nikki
|2
|0
|Fortuna Namputu
|2
|0
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0
|Didis Lutumba-Pitah
|1
|0
|Куйянпяя Аату
|1
|0
|Тайнио Максимус
|1
|0
|Саэс Фелипе
|1
|0
|Ifeanyi Ani
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
60%
2
25%
76-90
Пропущено
16
13
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
4
31%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
25%
3
23%
61-75
1
6%
3
23%
76-90
Забито
10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
23
20
6 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
13%
2
10%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
1
4%
3
15%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
6
26%
5
25%
61-75
7
30%
5
25%
76-90
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
8
53%
2
18%
76-90
Пропущено
39
33
16 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
7
18%
2
6%
1-15
5
13%
7
21%
16-30
4
10%
4
12%
31-45
5
13%
4
12%
46-60
10
26%
8
24%
61-75
8
21%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3 Хонка - Лахти 5:0 КуПС - Лахти 4:0
Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1 Ильвес - Лахти 3:2 Лахти - Атлантис Хельсинки 4:2 Хака - Лахти 1:1 ХаПК - Лахти 2:6 Лахти - Оулу 0:2 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Лахти - Хонка 0:2 Лахти - КуПС 0:1 ХИФК - Лахти 0:3 Лахти - ВПС 0:5 Мариехамн - Лахти 0:0
ХИФК
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ХИФК - Интер Турку 0:3 КуПС - ХИФК 5:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хака 0:2
ХИФК - Ильвес 0:1 ПК-35 Хельсинки - ХИФК 2:2 Ильвес - ХИФК 0:1 ХИФК - ВПС 1:5 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1 Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|17
|11
|4
|2
|31 - 13
|37
|2.
|ХИК
|18
|11
|4
|3
|26 - 16
|37
|3.
|Хонка
|17
|10
|4
|3
|33 - 14
|34
|4.
|Оулу
|17
|7
|4
|6
|25 - 26
|25
|5.
|Хака
|17
|7
|4
|6
|27 - 30
|25
|6.
|Интер Турку
|17
|7
|3
|7
|31 - 22
|24
|7.
|СЯК Сейнайоки
|17
|6
|4
|7
|23 - 28
|22
|8.
|ВПС
|17
|6
|2
|9
|35 - 28
|20
|9.
|Ильвес
|17
|5
|5
|7
|23 - 27
|20
|10.
|Мариехамн
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|11.
|Лахти
|18
|3
|5
|10
|16 - 38
|14
|12.
|ХИФК
|17
|1
|5
|11
|11 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|9
|7
|2
|0
|21 - 6
|23
|2.
|Хонка
|8
|6
|2
|0
|22 - 5
|20
|3.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|4.
|Хака
|8
|5
|2
|1
|14 - 11
|17
|5.
|Оулу
|9
|4
|3
|2
|13 - 15
|15
|6.
|СЯК Сейнайоки
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|7.
|Интер Турку
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Мариехамн
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|9.
|Ильвес
|8
|4
|0
|4
|12 - 12
|12
|10.
|Лахти
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|11.
|ВПС
|8
|1
|2
|5
|10 - 13
|5
|12.
|ХИФК
|9
|0
|1
|8
|3 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|9
|5
|3
|1
|10 - 5
|18
|2.
|ВПС
|9
|5
|0
|4
|25 - 15
|15
|3.
|Хонка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|4.
|КуПС
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|5.
|Интер Турку
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|6.
|Оулу
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Лахти
|9
|2
|2
|5
|11 - 22
|8
|8.
|Хака
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|9.
|Ильвес
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|10.
|СЯК Сейнайоки
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|ХИФК
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|12.
|Мариехамн
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
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