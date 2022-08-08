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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Лахти
0:0
Конец матча
ХИФК
0'
44' Желтая карточка
Коуассиви-Бениссан Кевин
45' Красная карточка
Роберто Савио
59' Желтая карточка
Кабаши Ариан
71' Желтая карточка
Ярвенпяя Ласси
90' Желтая карточка
Мемола Хюсен
90'+6
25
Регеро
Антонио
4
Ярвенпяя
Ласси
2
Кабаши
Ариан
27
Пеннинкангас
Теему
5
Коуассиви-Бениссан
Кевин
10
Вирта
Эмели
70
Эмсис
Эдуард
26
Мемола
Хюсен
22
Хертси
Лооренц
9
Чарльз
Джеффри
7
Зекири
Альтин
22
Ramilson
Almeida
15
Jesse
Nikki
17
Бакман
Джани
4
Клинкенберг
Дан
88
Хинг-Гловер
Макарио
29
Ifeanyi
Ani
6
Малоло
Обед
2
Guillermo
Sotelo
27
Michael
Bakare
35
Роберто
Савио
18
Ерёменко
Роман
Лахти
ХИФК

История личных встреч

Лахти
ХИФК

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

22 матча

59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

31.8%
59.1%
9.1%
7 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

В
0:3
В
0:1
В
0:0
К
1:0
В
2:1
В
0:3
В
2:2
В
0:0
В
0:1
К
2:1
В
2:1
В
4:1
В
1:2
В
0:0
В
2:2
В
2:2
КЛ
1:0
В
3:3
В
0:5
В
2:0
И
0:2
И
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннинкангас Теему 3 0.17
Канджи Макумба 3 (2) 0.17
Зекири Альтин 2 0.11
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.06
Хертси Лооренц 1 0.06
Клинга Матти 1 0.06
Пирттийоки Юхо 1 0.06
Чарльз Джеффри 1 0.06
Лампинен Пири 1 0.06
Berat Koese 1 0.06
Мемола Хюсен 0 0
Адеми Альбион 0 0
Хейнонен Артту 0 0
ХИФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркканен Ээро 3 0.18
Али Юсиф 1 0.06
Хинг-Гловер Макарио 1 0.06
Маттила Сакари 1 (1) 0.06
Камавуака Уилсон 1 0.06
Ерёменко Сергей 1 0.06
Eetu Puro 1 0.06
Куйянпяя Аату 1 0.06
Саэс Фелипе 1 (1) 0.06

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмсис Эдуард 8 0
Пеннинкангас Теему 5 1
Вирта Эмели 6 0
Мемола Хюсен 5 0
Пирттийоки Юхо 2 1
Адеми Альбион 3 0
Энрике Алан 1 1
Чарльз Джеффри 1 1
Martinos Christofi 2 0
Ярвенпяя Ласси 2 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 2 0
Хейнонен Артту 2 0
Зекири Альтин 2 0
Канджи Макумба 1 0
Хертси Лооренц 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Сейдиу Арлинд 1 0
Jussi Juurikka 1 0
ХИФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маттила Сакари 5 1
Ерёменко Сергей 3 1
Бакман Джани 4 0
Бету Антониу 2 1
Роберто Савио 2 1
Камавуака Уилсон 2 0
Маркканен Ээро 2 0
Серж Канон 2 0
Малоло Обед 2 0
Клинкенберг Дан 2 0
Али Юсиф 2 0
Ахади Мосавер 2 0
Eetu Puro 2 0
Jesse Nikki 2 0
Fortuna Namputu 2 0
Хинг-Гловер Макарио 1 0
Didis Lutumba-Pitah 1 0
Куйянпяя Аату 1 0
Тайнио Максимус 1 0
Саэс Фелипе 1 0
Ifeanyi Ani 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
60%
2
25%
76-90

Пропущено

16
13
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
4
31%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
25%
3
23%
61-75
1
6%
3
23%
76-90

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

23
20
6 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
13%
2
10%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
1
4%
3
15%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
6
26%
5
25%
61-75
7
30%
5
25%
76-90

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
8
53%
2
18%
76-90

Пропущено

39
33
16 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
7
18%
2
6%
1-15
5
13%
7
21%
16-30
4
10%
4
12%
31-45
5
13%
4
12%
46-60
10
26%
8
24%
61-75
8
21%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3 Хонка - Лахти 5:0 КуПС - Лахти 4:0
Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1 Ильвес - Лахти 3:2 Лахти - Атлантис Хельсинки 4:2 Хака - Лахти 1:1 ХаПК - Лахти 2:6 Лахти - Оулу 0:2 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Лахти - Хонка 0:2 Лахти - КуПС 0:1 ХИФК - Лахти 0:3 Лахти - ВПС 0:5 Мариехамн - Лахти 0:0
ХИФК
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ХИФК - Интер Турку 0:3 КуПС - ХИФК 5:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хака 0:2
ХИФК - Ильвес 0:1 ПК-35 Хельсинки - ХИФК 2:2 Ильвес - ХИФК 0:1 ХИФК - ВПС 1:5 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1 Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 17 11 4 2 31 - 13 37
2. ХИК 18 11 4 3 26 - 16 37
3. Хонка 17 10 4 3 33 - 14 34
4. Оулу 17 7 4 6 25 - 26 25
5. Хака 17 7 4 6 27 - 30 25
6. Интер Турку 17 7 3 7 31 - 22 24
7. СЯК Сейнайоки 17 6 4 7 23 - 28 22
8. ВПС 17 6 2 9 35 - 28 20
9. Ильвес 17 5 5 7 23 - 27 20
10. Мариехамн 17 4 6 7 18 - 24 18
11. Лахти 18 3 5 10 16 - 38 14
12. ХИФК 17 1 5 11 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 9 7 2 0 21 - 6 23
2. Хонка 8 6 2 0 22 - 5 20
3. ХИК 9 6 1 2 16 - 11 19
4. Хака 8 5 2 1 14 - 11 17
5. Оулу 9 4 3 2 13 - 15 15
6. СЯК Сейнайоки 9 4 3 2 16 - 14 15
7. Интер Турку 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Мариехамн 8 3 4 1 10 - 8 13
9. Ильвес 8 4 0 4 12 - 12 12
10. Лахти 9 1 3 5 5 - 16 6
11. ВПС 8 1 2 5 10 - 13 5
12. ХИФК 9 0 1 8 3 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 9 5 3 1 10 - 5 18
2. ВПС 9 5 0 4 25 - 15 15
3. Хонка 9 4 2 3 11 - 9 14
4. КуПС 8 4 2 2 10 - 7 14
5. Интер Турку 8 3 1 4 15 - 12 10
6. Оулу 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Лахти 9 2 2 5 11 - 22 8
8. Хака 9 2 2 5 13 - 19 8
9. Ильвес 9 1 5 3 11 - 15 8
10. СЯК Сейнайоки 8 2 1 5 7 - 14 7
11. ХИФК 8 1 4 3 8 - 13 7
12. Мариехамн 9 1 2 6 8 - 16 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    УДАЛЕНИЕ! - Роберто Савио увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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