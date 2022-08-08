0:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
22'
25'
15
Форс
Виктор
16
Рафаэль
Йорк
33
Amar
Muhsin
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Маннс ЙесперЗащитник
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Марич АднанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Йёнчёпинг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|12 (1)
|0.67
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0.22
|Алсанати Андре
|3
|0.17
|Гётессон Виктор
|3
|0.17
|Sadmir Zekovic
|3
|0.17
|Рафаэль Йорк
|3
|0.17
|Худу Абдул Халик
|1
|0.06
|Форс Виктор
|1
|0.06
|Мааруф Самир
|1
|0.06
|Joel Berhane
|1
|0.06
|Мишель Феликс
|1
|0.06
|Маннс Йеспер
|1
|0.06
|Якубу Алию
|0
|0
|Коффей Эшли
|0
|0
|Anton Ekeroth
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|5 (2)
|0.28
|Николич Марко
|3
|0.17
|Нордстрем Элиас
|3
|0.17
|Марич Аднан
|2
|0.11
|Гваргис Питер
|2
|0.11
|Фазал Мохаммад
|2
|0.11
|Моенза Малкольм
|1
|0.06
|Эдквист Адриан
|1
|0.06
|Ассогба Юсуф
|1
|0.06
|Люнг Даниэль
|1
|0.06
|Edin Hamidovic
|1 (1)
|0.06
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.06
|Родеблад Лове Кевин
|0
|0
|Anas Al Asbahi
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шауш Абделькарим Маммар
|7
|1
|Форс Виктор
|6
|0
|Рафаэль Йорк
|4
|1
|Коффей Эшли
|3
|1
|Мишель Феликс
|4
|0
|Маркес Микаэль
|4
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Сабах Лоусон
|3
|0
|Anton Ekeroth
|3
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Amar Muhsin
|2
|0
|Гётессон Виктор
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|7
|0
|Крона Себастьян
|4
|1
|Барни Юнес
|4
|0
|Anas Al Asbahi
|2
|1
|Фендрих Фредрик
|3
|0
|Бук Робин
|3
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Ассогба Юсуф
|2
|0
|Arvid Eriksson
|2
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
7
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
24%
1
14%
46-60
2
10%
1
14%
61-75
7
33%
3
43%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
7
44%
76-90
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
7%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
36%
4
24%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
4
29%
4
24%
61-75
3
21%
3
18%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
2
13%
5
31%
61-75
5
31%
3
19%
76-90
Забито
35
24
13 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
4
11%
2
8%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
5
14%
5
21%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
6
17%
5
21%
61-75
10
29%
6
25%
76-90
Пропущено
27
32
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
2
7%
3
9%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
6
22%
7
22%
31-45
5
19%
2
6%
46-60
4
15%
7
22%
61-75
7
26%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:4 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2
Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4
Йёнчёпинг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1
Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|18
|13
|2
|3
|41 - 17
|41
|2.
|Браге
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|3.
|Броммапойкарна
|1:0
|18
|9
|5
|4
|39 - 27
|32
|4.
|Сковде АИК
|17
|8
|5
|4
|24 - 21
|29
|5.
|Эстер
|17
|8
|5
|4
|30 - 22
|29
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|18
|8
|4
|6
|35 - 27
|28
|7.
|Треллеборг
|17
|8
|4
|5
|27 - 27
|28
|8.
|Утсиктенс
|17
|7
|3
|7
|27 - 25
|24
|9.
|Эребру
|0:1
|18
|7
|2
|9
|19 - 23
|23
|10.
|Ландскруна
|18
|5
|6
|7
|23 - 30
|21
|11.
|Норрбю
|17
|5
|3
|9
|17 - 26
|18
|12.
|Вестерос
|0:1
|18
|4
|6
|8
|23 - 31
|18
|13.
|Далкурд
|18
|5
|3
|10
|16 - 29
|18
|14.
|Эргрюте
|1:0
|18
|3
|8
|7
|23 - 30
|17
|15.
|Йёнчёпинг
|0:0
|18
|4
|5
|9
|24 - 32
|17
|16.
|Эстерсунд
|18
|2
|6
|10
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|1:0
|9
|7
|2
|0
|27 - 11
|23
|2.
|Хальмстад
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Браге
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|5.
|Эребру
|0:1
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|6.
|Треллеборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Эстер
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|8.
|Сковде АИК
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Ландскруна
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|10.
|Утсиктенс
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|11.
|Норрбю
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|12.
|Далкурд
|9
|4
|0
|5
|11 - 13
|12
|13.
|Йёнчёпинг
|0:0
|9
|3
|1
|5
|16 - 17
|10
|14.
|Вестерос
|0:1
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Эстерсунд
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Эргрюте
|1:0
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Эстер
|9
|4
|4
|1
|15 - 9
|16
|4.
|Браге
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|5.
|Треллеборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|6.
|Утсиктенс
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|7.
|Броммапойкарна
|1:0
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|8.
|Ландскруна
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|9.
|Эргрюте
|1:0
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|8
|2
|2
|4
|14 - 16
|8
|11.
|Вестерос
|0:1
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|12.
|Эребру
|0:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|13.
|Йёнчёпинг
|0:0
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|14.
|Норрбю
|8
|2
|0
|6
|9 - 17
|6
|15.
|Далкурд
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|16.
|Эстерсунд
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
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