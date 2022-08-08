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Швеция: Суперэттан

2022
Сирианска Эскильстуна
0:0
Первый тайм: 34'
Йёнчёпинг
0'
22' Желтая карточка
Форс Виктор
25' Желтая карточка
Anas Al Asbahi

Ход матча

22'
Форс Виктор
 
25'
 
Anas Al Asbahi
Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Йёнчёпинг
3.80
3.95
3.80
Все Коэффициенты
1
Волтерс
Ник
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
17
Anton
Ekeroth
21
Маркес
Микаэль
15
Форс
Виктор
10
Алсанати
Андре
43
Худу
Абдул
Халик
16
Рафаэль
Йорк
19
Emmanuel
Duah
33
Amar
Muhsin
24
Гётессон
Виктор
30
Нильссон
Александр
15
Arvid
Eriksson
7
Крона
Себастьян
6
Ламин
Адам
Бен
3
Фазал
Мохаммад
26
Моенза
Малкольм
28
Anas
Al
Asbahi
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
9
Edin
Hamidovic
24
Николич
Марко
Сирианска Эскильстуна
4-4-2
Йёнчёпинг
3-5-2

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Йёнчёпинг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

С
2:3
С
1:2
С
1:0
С
3:0
С
3:2
С
1:0
С
0:0
А
1:1
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 12 (1) 0.67
Шауш Абделькарим Маммар 4 0.22
Алсанати Андре 3 0.17
Гётессон Виктор 3 0.17
Sadmir Zekovic 3 0.17
Рафаэль Йорк 3 0.17
Худу Абдул Халик 1 0.06
Форс Виктор 1 0.06
Мааруф Самир 1 0.06
Joel Berhane 1 0.06
Мишель Феликс 1 0.06
Маннс Йеспер 1 0.06
Якубу Алию 0 0
Коффей Эшли 0 0
Anton Ekeroth 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 5 (2) 0.28
Николич Марко 3 0.17
Нордстрем Элиас 3 0.17
Марич Аднан 2 0.11
Гваргис Питер 2 0.11
Фазал Мохаммад 2 0.11
Моенза Малкольм 1 0.06
Эдквист Адриан 1 0.06
Ассогба Юсуф 1 0.06
Люнг Даниэль 1 0.06
Edin Hamidovic 1 (1) 0.06
Аль-Хамлави Ассад 1 0.06
Родеблад Лове Кевин 0 0
Anas Al Asbahi 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шауш Абделькарим Маммар 7 1
Форс Виктор 6 0
Рафаэль Йорк 4 1
Коффей Эшли 3 1
Мишель Феликс 4 0
Маркес Микаэль 4 0
Маннс Йеспер 3 0
Худу Абдул Халик 3 0
Сабах Лоусон 3 0
Anton Ekeroth 3 0
Алсанати Андре 2 0
Amar Muhsin 2 0
Гётессон Виктор 1 0
Ryan Williams II 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 7 0
Крона Себастьян 4 1
Барни Юнес 4 0
Anas Al Asbahi 2 1
Фендрих Фредрик 3 0
Бук Робин 3 0
Марич Аднан 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Arvid Eriksson 2 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
7
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
24%
1
14%
46-60
2
10%
1
14%
61-75
7
33%
3
43%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
7
44%
76-90

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
7%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
36%
4
24%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
4
29%
4
24%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
2
13%
5
31%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Забито

35
24
13 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
4
11%
2
8%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
5
14%
5
21%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
6
17%
5
21%
61-75
10
29%
6
25%
76-90

Пропущено

27
32
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
2
7%
3
9%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
6
22%
7
22%
31-45
5
19%
2
6%
46-60
4
15%
7
22%
61-75
7
26%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:4 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2
Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4
Йёнчёпинг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1
Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 18 13 2 3 41 - 17 41
2. Браге 17 9 5 3 31 - 16 32
3. Броммапойкарна 1:0 18 9 5 4 39 - 27 32
4. Сковде АИК 17 8 5 4 24 - 21 29
5. Эстер 17 8 5 4 30 - 22 29
6. Сирианска Эскильстуна 0:0 18 8 4 6 35 - 27 28
7. Треллеборг 17 8 4 5 27 - 27 28
8. Утсиктенс 17 7 3 7 27 - 25 24
9. Эребру 0:1 18 7 2 9 19 - 23 23
10. Ландскруна 18 5 6 7 23 - 30 21
11. Норрбю 17 5 3 9 17 - 26 18
12. Вестерос 0:1 18 4 6 8 23 - 31 18
13. Далкурд 18 5 3 10 16 - 29 18
14. Эргрюте 1:0 18 3 8 7 23 - 30 17
15. Йёнчёпинг 0:0 18 4 5 9 24 - 32 17
16. Эстерсунд 18 2 6 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 1:0 9 7 2 0 27 - 11 23
2. Хальмстад 9 7 0 2 20 - 8 21
3. Сирианска Эскильстуна 0:0 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Браге 9 5 2 2 16 - 7 17
5. Эребру 0:1 10 5 1 4 12 - 12 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Эстер 8 4 1 3 15 - 13 13
8. Сковде АИК 8 3 3 2 9 - 8 12
9. Ландскруна 8 3 3 2 13 - 13 12
10. Утсиктенс 8 3 3 2 13 - 10 12
11. Норрбю 9 3 3 3 8 - 9 12
12. Далкурд 9 4 0 5 11 - 13 12
13. Йёнчёпинг 0:0 9 3 1 5 16 - 17 10
14. Вестерос 0:1 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Эстерсунд 8 2 3 3 9 - 12 9
16. Эргрюте 1:0 9 1 5 3 12 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 9 4 4 1 15 - 9 16
4. Браге 8 4 3 1 15 - 9 15
5. Треллеборг 8 4 1 3 14 - 15 13
6. Утсиктенс 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Броммапойкарна 1:0 9 2 3 4 12 - 16 9
8. Ландскруна 10 2 3 5 10 - 17 9
9. Эргрюте 1:0 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Сирианска Эскильстуна 0:0 8 2 2 4 14 - 16 8
11. Вестерос 0:1 9 2 2 5 10 - 16 8
12. Эребру 0:1 8 2 1 5 7 - 11 7
13. Йёнчёпинг 0:0 9 1 4 4 8 - 15 7
14. Норрбю 8 2 0 6 9 - 17 6
15. Далкурд 9 1 3 5 5 - 16 6
16. Эстерсунд 10 0 3 7 5 - 18 3
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Anas Al Asbahi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Форс Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Йёнчёпинг
3.80
3.95
3.80
Все Коэффициенты
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