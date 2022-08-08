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Швеция: Суперэттан

2022
Сирианска Эскильстуна
0:2
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
22' Желтая карточка
Форс Виктор
25' Желтая карточка
Anas Al Asbahi
39' Желтая карточка
Маркес Микаэль
45' Вторая желтая карточка
Форс Виктор
0:1
59' Гол
Люнг Даниэль
0:2
64' Гол
Люнг Даниэль
64' Желтая карточка
Шауш Абделькарим Маммар
66' Желтая карточка
Адриан Самуэль
90' Желтая карточка
Мааруф Самир
90'+6
1
Волтерс
Ник
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
17
Anton
Ekeroth
21
Маркес
Микаэль
15
Форс
Виктор
10
Алсанати
Андре
43
Худу
Абдул
Халик
16
Рафаэль
Йорк
19
Emmanuel
Duah
33
Amar
Muhsin
24
Гётессон
Виктор
30
Нильссон
Александр
15
Arvid
Eriksson
7
Крона
Себастьян
6
Ламин
Адам
Бен
3
Фазал
Мохаммад
26
Моенза
Малкольм
28
Anas
Al
Asbahi
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
9
Edin
Hamidovic
24
Николич
Марко
Сирианска Эскильстуна
4-4-2
Йёнчёпинг
3-5-2

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Йёнчёпинг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

С
2:3
С
1:2
С
1:0
С
3:0
С
3:2
С
1:0
С
0:0
А
1:1
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 12 (1) 0.67
Шауш Абделькарим Маммар 4 0.22
Алсанати Андре 3 0.17
Гётессон Виктор 3 0.17
Sadmir Zekovic 3 0.17
Рафаэль Йорк 3 0.17
Худу Абдул Халик 1 0.06
Форс Виктор 1 0.06
Мааруф Самир 1 0.06
Joel Berhane 1 0.06
Мишель Феликс 1 0.06
Маннс Йеспер 1 0.06
Якубу Алию 0 0
Коффей Эшли 0 0
Anton Ekeroth 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 5 (2) 0.28
Николич Марко 3 0.17
Люнг Даниэль 3 0.17
Нордстрем Элиас 3 0.17
Марич Аднан 2 0.11
Гваргис Питер 2 0.11
Фазал Мохаммад 2 0.11
Моенза Малкольм 1 0.06
Эдквист Адриан 1 0.06
Ассогба Юсуф 1 0.06
Edin Hamidovic 1 (1) 0.06
Аль-Хамлави Ассад 1 0.06
Родеблад Лове Кевин 0 0
Anas Al Asbahi 0 0
Торссон Антон 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шауш Абделькарим Маммар 8 1
Форс Виктор 6 1
Рафаэль Йорк 4 1
Маркес Микаэль 5 0
Коффей Эшли 3 1
Мишель Феликс 4 0
Маннс Йеспер 3 0
Худу Абдул Халик 3 0
Сабах Лоусон 3 0
Anton Ekeroth 3 0
Алсанати Андре 2 0
Amar Muhsin 2 0
Гётессон Виктор 1 0
Ryan Williams II 1 0
Мааруф Самир 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 7 0
Крона Себастьян 4 1
Anas Al Asbahi 3 1
Барни Юнес 4 0
Фендрих Фредрик 3 0
Бук Робин 3 0
Марич Аднан 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Arvid Eriksson 2 0
Адриан Самуэль 1 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
9
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
5
24%
2
22%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
7
33%
3
33%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
3
19%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
7
44%
76-90

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
7%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
36%
4
24%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
4
29%
4
24%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
2
13%
5
31%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Забито

35
26
13 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
4
11%
2
8%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
5
14%
5
19%
31-45
6
17%
5
19%
46-60
6
17%
6
23%
61-75
10
29%
6
23%
76-90

Пропущено

29
32
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
2
7%
3
9%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
6
21%
7
22%
31-45
6
21%
2
6%
46-60
5
17%
7
22%
61-75
7
24%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:4 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2
Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4
Йёнчёпинг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1
Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 18 13 2 3 41 - 17 41
2. Браге 17 9 5 3 31 - 16 32
3. Броммапойкарна 18 9 5 4 39 - 27 32
4. Сковде АИК 17 8 5 4 24 - 21 29
5. Эстер 17 8 5 4 30 - 22 29
6. Треллеборг 17 8 4 5 27 - 27 28
7. Сирианска Эскильстуна 18 8 3 7 35 - 29 27
8. Утсиктенс 17 7 3 7 27 - 25 24
9. Эребру 18 7 2 9 19 - 23 23
10. Ландскруна 18 5 6 7 23 - 30 21
11. Йёнчёпинг 18 5 4 9 26 - 32 19
12. Норрбю 17 5 3 9 17 - 26 18
13. Вестерос 18 4 6 8 23 - 31 18
14. Далкурд 18 5 3 10 16 - 29 18
15. Эргрюте 18 3 8 7 23 - 30 17
16. Эстерсунд 18 2 6 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 9 7 2 0 27 - 11 23
2. Хальмстад 9 7 0 2 20 - 8 21
3. Сирианска Эскильстуна 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Браге 9 5 2 2 16 - 7 17
5. Эребру 10 5 1 4 12 - 12 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Эстер 8 4 1 3 15 - 13 13
8. Сковде АИК 8 3 3 2 9 - 8 12
9. Ландскруна 8 3 3 2 13 - 13 12
10. Утсиктенс 8 3 3 2 13 - 10 12
11. Норрбю 9 3 3 3 8 - 9 12
12. Далкурд 9 4 0 5 11 - 13 12
13. Йёнчёпинг 9 3 1 5 16 - 17 10
14. Вестерос 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Эстерсунд 8 2 3 3 9 - 12 9
16. Эргрюте 9 1 5 3 12 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 9 4 4 1 15 - 9 16
4. Браге 8 4 3 1 15 - 9 15
5. Треллеборг 8 4 1 3 14 - 15 13
6. Утсиктенс 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Броммапойкарна 9 2 3 4 12 - 16 9
8. Ландскруна 10 2 3 5 10 - 17 9
9. Эргрюте 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Йёнчёпинг 9 2 3 4 10 - 15 9
11. Сирианска Эскильстуна 8 2 2 4 14 - 16 8
12. Вестерос 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Эребру 8 2 1 5 7 - 11 7
14. Норрбю 8 2 0 6 9 - 17 6
15. Далкурд 9 1 3 5 5 - 16 6
16. Эстерсунд 10 0 3 7 5 - 18 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Форс Виктор получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      39'
      Маркес Микаэль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Anas Al Asbahi получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Форс Виктор получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 0:2 Йёнчёпинг онлайн

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