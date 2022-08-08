Ход матча
9'
0:1
11
Хамад
Илоан
30
Samuel
Dahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хамад ИлоанПолузащитник
-
30 Samuel DahlПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Brynjar Gunnarsson
История личных встреч
Эребру
Эргрюте
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|4
|0.22
|Хамад Илоан
|3 (1)
|0.17
|Бьорндал Эрик
|3
|0.17
|Тиль Венсан
|2
|0.11
|Валкер Кевин
|1
|0.06
|Ясин Ахмед
|1
|0.06
|Густавссон Даниэль
|1
|0.06
|Андрессон Аксель
|1
|0.06
|Экани Виктор
|1
|0.06
|Ларссон Джейк
|1
|0.06
|Моро Насиру
|1
|0.06
|Эскелинен Виллиам
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Сегер Давид
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|8 (2)
|0.44
|Абрахам Саргон
|4
|0.22
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.11
|Полсон Дэниел
|1
|0.06
|Андреассон Антон
|1
|0.06
|Беркрот Никлас
|1
|0.06
|Раскай Анель
|1
|0.06
|Люндберг Виктор
|1
|0.06
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0.06
|Акерманн Кевин
|1
|0.06
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.06
|Густафсон Элиас
|0
|0
|Дальквист Хампус
|0
|0
|Ланс Антон
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Джейк
|3
|1
|Сегер Давид
|4
|0
|Валкер Кевин
|3
|0
|Бьорндал Эрик
|3
|0
|Андрессон Аксель
|3
|0
|Моро Насиру
|3
|0
|Хамад Илоан
|2
|0
|Густавссон Даниэль
|2
|0
|Ясин Ахмед
|2
|0
|Экани Виктор
|2
|0
|Samuel Dahl
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|1
|Али Хусейн
|1
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Lucas Shlimon
|1
|0
|Olatomi Olaniyan
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акерманн Кевин
|5
|0
|Густафсон Элиас
|5
|0
|Раскай Анель
|3
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Ланс Антон
|2
|0
|Eric Nohlgren
|2
|0
|Андреассон Антон
|1
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Дальквист Исак
|1
|0
|Olle Johansson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
4
33%
3
30%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
1
9%
5
31%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
8
12
7 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
4
50%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
4
33%
76-90
Пропущено
10
14
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
5
50%
2
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
10%
3
21%
76-90
Забито
20
22
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
6
30%
2
9%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
15%
5
23%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
5
25%
7
32%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
21
30
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
6
29%
4
13%
1-15
5
24%
3
10%
16-30
2
10%
6
20%
31-45
3
14%
9
30%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
5
24%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Броммапойкарна - Эребру 2:1 Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2
Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1
Эргрюте
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1
Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1 Эребру - Эргрюте 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|18
|13
|2
|3
|41 - 17
|41
|2.
|Браге
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|3.
|Броммапойкарна
|1:0
|18
|9
|5
|4
|39 - 27
|32
|4.
|Сковде АИК
|17
|8
|5
|4
|24 - 21
|29
|5.
|Эстер
|17
|8
|5
|4
|30 - 22
|29
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|18
|8
|4
|6
|35 - 27
|28
|7.
|Треллеборг
|17
|8
|4
|5
|27 - 27
|28
|8.
|Утсиктенс
|17
|7
|3
|7
|27 - 25
|24
|9.
|Эребру
|0:1
|18
|7
|2
|9
|19 - 23
|23
|10.
|Ландскруна
|18
|5
|6
|7
|23 - 30
|21
|11.
|Норрбю
|17
|5
|3
|9
|17 - 26
|18
|12.
|Вестерос
|0:1
|18
|4
|6
|8
|23 - 31
|18
|13.
|Далкурд
|18
|5
|3
|10
|16 - 29
|18
|14.
|Эргрюте
|1:0
|18
|3
|8
|7
|23 - 30
|17
|15.
|Йёнчёпинг
|0:0
|18
|4
|5
|9
|24 - 32
|17
|16.
|Эстерсунд
|18
|2
|6
|10
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|1:0
|9
|7
|2
|0
|27 - 11
|23
|2.
|Хальмстад
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Браге
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|5.
|Эребру
|0:1
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|6.
|Треллеборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Эстер
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|8.
|Сковде АИК
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Ландскруна
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|10.
|Утсиктенс
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|11.
|Норрбю
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|12.
|Далкурд
|9
|4
|0
|5
|11 - 13
|12
|13.
|Йёнчёпинг
|0:0
|9
|3
|1
|5
|16 - 17
|10
|14.
|Вестерос
|0:1
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Эстерсунд
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Эргрюте
|1:0
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Эстер
|9
|4
|4
|1
|15 - 9
|16
|4.
|Браге
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|5.
|Треллеборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|6.
|Утсиктенс
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|7.
|Броммапойкарна
|1:0
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|8.
|Ландскруна
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|9.
|Эргрюте
|1:0
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|8
|2
|2
|4
|14 - 16
|8
|11.
|Вестерос
|0:1
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|12.
|Эребру
|0:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|13.
|Йёнчёпинг
|0:0
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|14.
|Норрбю
|8
|2
|0
|6
|9 - 17
|6
|15.
|Далкурд
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|16.
|Эстерсунд
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
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