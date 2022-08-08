  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан

2022
Эребру
0:1
Первый тайм: 34'
Эргрюте
0'
0:1
9' Гол
Раскай Анель

Ход матча

9'
0:1
Раскай Анель
(Ланс Антон)
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Эргрюте
3.48
3.69
3.95
Все Коэффициенты
20
Эскелинен
Виллиам
2
Бьёрнквист
Даниэль
15
Бергмарк
Никлас
4
Моро
Насиру
6
Хьертстранд
Бенджамин
22
Lucas
Shlimon
27
Вальгейрссон
Вальгейр
7
Ясин
Ахмед
11
Хамад
Илоан
30
Samuel
Dahl
9
Бьорндал
Эрик
13
Уоллиндер
Робин
18
Андреассон
Антон
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
10
Акерманн
Кевин
2
Брорссон
Арвид
21
Раскай
Анель
15
Дальквист
Исак
9
Люндберг
Виктор
14
Полсон
Дэниел
Эребру
4-2-3-1
Эргрюте
4-3-3

История личных встреч

Эребру
Эргрюте

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

С
2:0
К
1:3
С
1:1
С
2:0
А
2:2
А
0:1
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 4 0.22
Хамад Илоан 3 (1) 0.17
Бьорндал Эрик 3 0.17
Тиль Венсан 2 0.11
Валкер Кевин 1 0.06
Ясин Ахмед 1 0.06
Густавссон Даниэль 1 0.06
Андрессон Аксель 1 0.06
Экани Виктор 1 0.06
Ларссон Джейк 1 0.06
Моро Насиру 1 0.06
Эскелинен Виллиам 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Хьертстранд Бенджамин 0 0
Samuel Dahl 0 0
Сегер Давид 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 8 (2) 0.44
Абрахам Саргон 4 0.22
Хольмстрём Александр Аль 2 0.11
Полсон Дэниел 1 0.06
Андреассон Антон 1 0.06
Беркрот Никлас 1 0.06
Раскай Анель 1 0.06
Люндберг Виктор 1 0.06
Хаглинд-Сангре Маркус 1 0.06
Акерманн Кевин 1 0.06
Азулай Джонатан 1 (1) 0.06
Густафсон Элиас 0 0
Дальквист Хампус 0 0
Ланс Антон 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Джейк 3 1
Сегер Давид 4 0
Валкер Кевин 3 0
Бьорндал Эрик 3 0
Андрессон Аксель 3 0
Моро Насиру 3 0
Хамад Илоан 2 0
Густавссон Даниэль 2 0
Ясин Ахмед 2 0
Экани Виктор 2 0
Samuel Dahl 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Бергмарк Никлас 0 1
Али Хусейн 1 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Хьертстранд Бенджамин 1 0
Тиль Венсан 1 0
Lucas Shlimon 1 0
Olatomi Olaniyan 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акерманн Кевин 5 0
Густафсон Элиас 5 0
Раскай Анель 3 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Ланс Антон 2 0
Eric Nohlgren 2 0
Андреассон Антон 1 0
Брорссон Арвид 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Дальквист Исак 1 0
Olle Johansson 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
4
33%
3
30%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
1
9%
5
31%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

8
12
7 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
4
50%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
4
33%
76-90

Пропущено

10
14
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
5
50%
2
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
10%
3
21%
76-90

Забито

20
22
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
6
30%
2
9%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
15%
5
23%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
5
25%
7
32%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

21
30
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
6
29%
4
13%
1-15
5
24%
3
10%
16-30
2
10%
6
20%
31-45
3
14%
9
30%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
5
24%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Броммапойкарна - Эребру 2:1 Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2
Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1
Эргрюте
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1
Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1 Эребру - Эргрюте 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 18 13 2 3 41 - 17 41
2. Браге 17 9 5 3 31 - 16 32
3. Броммапойкарна 1:0 18 9 5 4 39 - 27 32
4. Сковде АИК 17 8 5 4 24 - 21 29
5. Эстер 17 8 5 4 30 - 22 29
6. Сирианска Эскильстуна 0:0 18 8 4 6 35 - 27 28
7. Треллеборг 17 8 4 5 27 - 27 28
8. Утсиктенс 17 7 3 7 27 - 25 24
9. Эребру 0:1 18 7 2 9 19 - 23 23
10. Ландскруна 18 5 6 7 23 - 30 21
11. Норрбю 17 5 3 9 17 - 26 18
12. Вестерос 0:1 18 4 6 8 23 - 31 18
13. Далкурд 18 5 3 10 16 - 29 18
14. Эргрюте 1:0 18 3 8 7 23 - 30 17
15. Йёнчёпинг 0:0 18 4 5 9 24 - 32 17
16. Эстерсунд 18 2 6 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 1:0 9 7 2 0 27 - 11 23
2. Хальмстад 9 7 0 2 20 - 8 21
3. Сирианска Эскильстуна 0:0 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Браге 9 5 2 2 16 - 7 17
5. Эребру 0:1 10 5 1 4 12 - 12 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Эстер 8 4 1 3 15 - 13 13
8. Сковде АИК 8 3 3 2 9 - 8 12
9. Ландскруна 8 3 3 2 13 - 13 12
10. Утсиктенс 8 3 3 2 13 - 10 12
11. Норрбю 9 3 3 3 8 - 9 12
12. Далкурд 9 4 0 5 11 - 13 12
13. Йёнчёпинг 0:0 9 3 1 5 16 - 17 10
14. Вестерос 0:1 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Эстерсунд 8 2 3 3 9 - 12 9
16. Эргрюте 1:0 9 1 5 3 12 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 9 4 4 1 15 - 9 16
4. Браге 8 4 3 1 15 - 9 15
5. Треллеборг 8 4 1 3 14 - 15 13
6. Утсиктенс 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Броммапойкарна 1:0 9 2 3 4 12 - 16 9
8. Ландскруна 10 2 3 5 10 - 17 9
9. Эргрюте 1:0 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Сирианска Эскильстуна 0:0 8 2 2 4 14 - 16 8
11. Вестерос 0:1 9 2 2 5 10 - 16 8
12. Эребру 0:1 8 2 1 5 7 - 11 7
13. Йёнчёпинг 0:0 9 1 4 4 8 - 15 7
14. Норрбю 8 2 0 6 9 - 17 6
15. Далкурд 9 1 3 5 5 - 16 6
16. Эстерсунд 10 0 3 7 5 - 18 3
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Эргрюте
3.48
3.69
3.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эребру 0:1 Эргрюте онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Эребру
Эргрюте
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 