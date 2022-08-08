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Швеция: Суперэттан

2022
Вестерос
0:1
Конец матча
Броммапойкарна
0'
0:1
32' Гол
Gustav Sandberg-Magnusson
56' Желтая карточка
Гефверт Симон
71' Желтая карточка
Monir Jelassi
80' Желтая карточка
Раск Теодор
90'+5
1
Фагерстрём
Антон
3
Alex
Douglas
30
Раск
Теодор
7
Рибейро
Педро
III
11
Гефверт
Симон
31
Max
Larsson
20
Гамбош
Мартин
2
Herman
Magnusson
8
Daniel
Ask
6
Йоханссон
Саймон
14
Viktor
Granath
1
Jonas
Olsson
XI
24
Theo
Bergvall
4
Amadeus
Soegaard
3
Абрахамссон
Александер
5
Oscar
Krusnell
22
Wilmer
Odefalk
15
Samuel
Holm
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
7
Петтерссон
Оскар
19
Васич
Никола
10
Marijan
Cosic
Вестерос
3-5-2
Броммапойкарна
4-3-3

История личных встреч

Вестерос
Броммапойкарна

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:1
С
1:2
С
1:2
ПД
3:0
С
4:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 10 0.56
Йоханссон Саймон 3 0.17
Dusan Jajic 2 0.11
Daniel Ask 1 0.06
Гефверт Симон 1 0.06
Max Larsson 1 0.06
Проделль Виктор 1 0.06
Рибейро Педро III 1 (1) 0.06
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.06
Троне Филип 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Ског Эмиль 0 0
Эдлунд Олле 0 0
Раск Теодор 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 8 0.44
Васич Никола 8 (2) 0.44
Marijan Cosic 7 0.39
Samuel Holm 3 (1) 0.17
Хелльквист Филип 3 0.17
Rodin Deprem 2 0.11
Gustav Sandberg-Magnusson 2 0.11
Wilmer Odefalk 1 0.06
Рашиди Херади 1 0.06
David Zlotnik 1 0.06
Oscar Krusnell 0 0
Monir Jelassi 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Ask 2 1
Рибейро Педро III 3 0
Dusan Jajic 3 0
Раск Теодор 3 0
Max Larsson 3 0
Йоханссон Саймон 2 0
Гефверт Симон 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Фагерстрём Антон 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Alex Douglas 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Марипу Никлас 3 0
Samuel Holm 3 0
Oscar Krusnell 3 0
Monir Jelassi 3 0
Marijan Cosic 2 0
Amadeus Soegaard 2 0
Rodin Deprem 2 0
Robin Frej 2 0
Richie Omorowa 2 0
Хелльквист Филип 1 0
Рашиди Херади 1 0
David Zlotnik 1 0
Абрахамссон Александер 1 0
Alexander Almqvist 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
42%
4
33%
76-90

Пропущено

16
16
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
13%
4
25%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
3
19%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Забито

9
24
7 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
11%
6
25%
1-15
3
33%
4
17%
16-30
3
33%
1
4%
31-45
0
0%
7
29%
29%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
22%
3
13%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
12%
2
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
5
36%
31-45
2
12%
3
21%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
6
35%
2
14%
76-90

Забито

21
36
14 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
5
24%
6
17%
1-15
5
24%
7
19%
16-30
4
19%
2
6%
31-45
0
0%
8
22%
46-60
0
0%
6
17%
61-75
7
33%
7
19%
76-90

Пропущено

33
30
11 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
4
12%
6
20%
1-15
1
3%
4
13%
16-30
6
18%
5
17%
31-45
7
21%
6
20%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
11
33%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0
Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2
Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Броммапойкарна - Эребру 2:1 Сковде АИК - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1
Броммапойкарна - Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Браге - Броммапойкарна 3:1 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Браге - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 18 13 2 3 41 - 17 41
2. Браге 17 9 5 3 31 - 16 32
3. Броммапойкарна 18 9 5 4 39 - 27 32
4. Сковде АИК 17 8 5 4 24 - 21 29
5. Эстер 17 8 5 4 30 - 22 29
6. Треллеборг 17 8 4 5 27 - 27 28
7. Сирианска Эскильстуна 18 8 3 7 35 - 29 27
8. Утсиктенс 17 7 3 7 27 - 25 24
9. Эребру 18 7 2 9 19 - 23 23
10. Ландскруна 18 5 6 7 23 - 30 21
11. Йёнчёпинг 18 5 4 9 26 - 32 19
12. Норрбю 17 5 3 9 17 - 26 18
13. Вестерос 18 4 6 8 23 - 31 18
14. Далкурд 18 5 3 10 16 - 29 18
15. Эргрюте 18 3 8 7 23 - 30 17
16. Эстерсунд 18 2 6 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 9 7 2 0 27 - 11 23
2. Хальмстад 9 7 0 2 20 - 8 21
3. Сирианска Эскильстуна 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Браге 9 5 2 2 16 - 7 17
5. Эребру 10 5 1 4 12 - 12 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Эстер 8 4 1 3 15 - 13 13
8. Сковде АИК 8 3 3 2 9 - 8 12
9. Ландскруна 8 3 3 2 13 - 13 12
10. Утсиктенс 8 3 3 2 13 - 10 12
11. Норрбю 9 3 3 3 8 - 9 12
12. Далкурд 9 4 0 5 11 - 13 12
13. Йёнчёпинг 9 3 1 5 16 - 17 10
14. Вестерос 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Эстерсунд 8 2 3 3 9 - 12 9
16. Эргрюте 9 1 5 3 12 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 9 4 4 1 15 - 9 16
4. Браге 8 4 3 1 15 - 9 15
5. Треллеборг 8 4 1 3 14 - 15 13
6. Утсиктенс 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Броммапойкарна 9 2 3 4 12 - 16 9
8. Ландскруна 10 2 3 5 10 - 17 9
9. Эргрюте 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Йёнчёпинг 9 2 3 4 10 - 15 9
11. Сирианска Эскильстуна 8 2 2 4 14 - 16 8
12. Вестерос 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Эребру 8 2 1 5 7 - 11 7
14. Норрбю 8 2 0 6 9 - 17 6
15. Далкурд 9 1 3 5 5 - 16 6
16. Эстерсунд 10 0 3 7 5 - 18 3
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Густав Сандберг-Магнуссон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вестерос 0:1 Броммапойкарна онлайн

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