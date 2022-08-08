0:1
Конец матча
0'
0:1
32' ГолGustav Sandberg-Magnusson
56' Желтая карточкаГефверт Симон
71' Желтая карточкаMonir Jelassi
80' Желтая карточкаРаск Теодор
90'+5
Ход матча
32'
56'
71'
80'
88'
30
Раск
Теодор
31
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Max LarssonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ског ЭмильЗащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
22 Павлик МихалПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Васич НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Robin Frej
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Вестерос
Броммапойкарна
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|10
|0.56
|Йоханссон Саймон
|3
|0.17
|Dusan Jajic
|2
|0.11
|Daniel Ask
|1
|0.06
|Гефверт Симон
|1
|0.06
|Max Larsson
|1
|0.06
|Проделль Виктор
|1
|0.06
|Рибейро Педро III
|1 (1)
|0.06
|Адольфссон Йеспер
|1 (1)
|0.06
|Троне Филип
|0
|0
|Mohammed Yousef
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Эдлунд Олле
|0
|0
|Раск Теодор
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|8
|0.44
|Васич Никола
|8 (2)
|0.44
|Marijan Cosic
|7
|0.39
|Samuel Holm
|3 (1)
|0.17
|Хелльквист Филип
|3
|0.17
|Rodin Deprem
|2
|0.11
|Gustav Sandberg-Magnusson
|2
|0.11
|Wilmer Odefalk
|1
|0.06
|Рашиди Херади
|1
|0.06
|David Zlotnik
|1
|0.06
|Oscar Krusnell
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Ask
|2
|1
|Рибейро Педро III
|3
|0
|Dusan Jajic
|3
|0
|Раск Теодор
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Гефверт Симон
|2
|0
|Ahmad Faqa
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Фагерстрём Антон
|1
|0
|Эдлунд Олле
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Miguel Sandberg
|1
|0
|Mohammed Yousef
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Марипу Никлас
|3
|0
|Samuel Holm
|3
|0
|Oscar Krusnell
|3
|0
|Monir Jelassi
|3
|0
|Marijan Cosic
|2
|0
|Amadeus Soegaard
|2
|0
|Rodin Deprem
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Richie Omorowa
|2
|0
|Хелльквист Филип
|1
|0
|Рашиди Херади
|1
|0
|David Zlotnik
|1
|0
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|Alexander Almqvist
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
42%
4
33%
76-90
Пропущено
16
16
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
13%
4
25%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
3
19%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
31%
3
19%
76-90
Забито
9
24
7 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
11%
6
25%
1-15
3
33%
4
17%
16-30
3
33%
1
4%
31-45
0
0%
7
29%
29%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
22%
3
13%
76-90
Пропущено
17
14
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
12%
2
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
5
36%
31-45
2
12%
3
21%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
6
35%
2
14%
76-90
Забито
21
36
14 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
5
24%
6
17%
1-15
5
24%
7
19%
16-30
4
19%
2
6%
31-45
0
0%
8
22%
46-60
0
0%
6
17%
61-75
7
33%
7
19%
76-90
Пропущено
33
30
11 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
4
12%
6
20%
1-15
1
3%
4
13%
16-30
6
18%
5
17%
31-45
7
21%
6
20%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
11
33%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0
Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2
Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Броммапойкарна - Эребру 2:1 Сковде АИК - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1
Броммапойкарна - Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Браге - Броммапойкарна 3:1 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Браге - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|18
|13
|2
|3
|41 - 17
|41
|2.
|Браге
|17
|9
|5
|3
|31 - 16
|32
|3.
|Броммапойкарна
|18
|9
|5
|4
|39 - 27
|32
|4.
|Сковде АИК
|17
|8
|5
|4
|24 - 21
|29
|5.
|Эстер
|17
|8
|5
|4
|30 - 22
|29
|6.
|Треллеборг
|17
|8
|4
|5
|27 - 27
|28
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|18
|8
|3
|7
|35 - 29
|27
|8.
|Утсиктенс
|17
|7
|3
|7
|27 - 25
|24
|9.
|Эребру
|18
|7
|2
|9
|19 - 23
|23
|10.
|Ландскруна
|18
|5
|6
|7
|23 - 30
|21
|11.
|Йёнчёпинг
|18
|5
|4
|9
|26 - 32
|19
|12.
|Норрбю
|17
|5
|3
|9
|17 - 26
|18
|13.
|Вестерос
|18
|4
|6
|8
|23 - 31
|18
|14.
|Далкурд
|18
|5
|3
|10
|16 - 29
|18
|15.
|Эргрюте
|18
|3
|8
|7
|23 - 30
|17
|16.
|Эстерсунд
|18
|2
|6
|10
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|9
|7
|2
|0
|27 - 11
|23
|2.
|Хальмстад
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Браге
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|5.
|Эребру
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|6.
|Треллеборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Эстер
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|8.
|Сковде АИК
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Ландскруна
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|10.
|Утсиктенс
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|11.
|Норрбю
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|12.
|Далкурд
|9
|4
|0
|5
|11 - 13
|12
|13.
|Йёнчёпинг
|9
|3
|1
|5
|16 - 17
|10
|14.
|Вестерос
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Эстерсунд
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Эргрюте
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Эстер
|9
|4
|4
|1
|15 - 9
|16
|4.
|Браге
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|5.
|Треллеборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|6.
|Утсиктенс
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|7.
|Броммапойкарна
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|8.
|Ландскруна
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|9.
|Эргрюте
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|10.
|Йёнчёпинг
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|2
|2
|4
|14 - 16
|8
|12.
|Вестерос
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Эребру
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Норрбю
|8
|2
|0
|6
|9 - 17
|6
|15.
|Далкурд
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|16.
|Эстерсунд
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
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