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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 5136
Силькеборг
3:1
Конец матча
Ольборг
0'
27' Желтая карточка
Крамер Ларс
1:0
43' Гол в свои ворота
Росс Матиас
2:0
60' Гол
Валлис Николай
2:1
85' Гол
Куск Каспер
3:1
90' Гол
Tonni Adamsen
90'+5

Ход матча

27'
 
Крамер Ларс
43'
Росс Матиас
1:0
58'
 
Куск Каспер
Андерсен Лукас
58'
 
Людевиг Килиан
Паллесен Кристоффер
60'
Валлис Николай
(Тордарсон Стефан-Тейтюр)
2:0
70'
 
Феррейра Педру
Фоссум Ивер
70'
 
Педерсен Йеппе
Хёйхольт Мальте
78'
Маттссон Пелле
Бринк Марк
 
78'
Andreas Oggesen
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
78'
Тенгстедт Сёрен
Sebastian Joergensen
 
81'
 
Макарич Милан
Anosike Ementa
85'
2:1
Куск Каспер
(Макарич Милан)
89'
Tonni Adamsen
Хелениус Никлас
 
90'
Tonni Adamsen
(Lukas Engel)
3:1
90'
Клиттен Лукас
Lukas Engel
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Oliver
Sonne
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Anders
Klynge
27
Sebastian
Joergensen
11
Хелениус
Никлас
7
Валлис
Николай
1
Посавец
Йосип
2
Паллесен
Кристоффер
21
Крамер
Ларс
II
4
Росс
Матиас
3
Альманн
Якоб
18
Андреасен
Лука
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
7
Соуза
Аллан
II
19
Anosike
Ementa
10
Андерсен
Лукас
Силькеборг
4-3-3
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Ольборг

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

33 матча

42.4%
24.2%
33.4%
14 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
51.5%
21.2%
9 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

СДЧГ
4:2
СДЧГ
1:2
СД
1:4
СД
0:0
ТМК
1:4
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:1
ТМК
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
К
5:0
СД
3:0
СД
5:3
ТМК
2:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:2
К
0:2
СД
1:0
СД
3:2
СД
2:1
С
3:1
СЛ
4:2
СЛ
1:1
СЛ
4:3
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 4 1
Валлис Николай 2 0.5
Anders Klynge 1 0.25
Tobias Sahlquist 1 0.25
Tonni Adamsen 1 0.25
Карстенсен Расмус 0 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Lukas Engel 0 0
Sebastian Joergensen 0 0
Oliver Sonne 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куск Каспер 1 0.25
Соуза Аллан II 1 0.25
Хагельскьер Андерс 1 0.25
Макарич Милан 0 0
Андреасен Лука 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anders Klynge 2 0
Tobias Sahlquist 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Mads Kaalund III 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 3 0
Альманн Якоб 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Крамер Ларс II 1 0
Anosike Ementa 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
75%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2
Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4
Ольборг
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1
Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Силькеборг 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Орхус 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Хорсенс 4 2 1 1 2 - 1 7
5. Виборг 4 2 0 2 7 - 7 6
6. Копенгаген 4 2 0 2 9 - 7 6
7. Раннерс 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Митьюлланд 4 1 2 1 10 - 8 5
9. Брондбю 4 1 0 3 3 - 9 3
10. Люнгбю 4 0 2 2 6 - 8 2
11. Ольборг 4 0 1 3 3 - 8 1
12. Оденсе 4 0 1 3 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Виборг 2 2 0 0 6 - 3 6
4. Орхус 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Раннерс 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Копенгаген 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Люнгбю 2 0 2 0 5 - 5 2
10. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Ольборг 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Оденсе 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Митьюлланд 2 1 1 0 8 - 4 4
4. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
5. Копенгаген 2 1 0 1 5 - 5 3
6. Орхус 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Раннерс 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Оденсе 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Люнгбю 2 0 0 2 1 - 3 0
10. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
11. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
12. Брондбю 2 0 0 2 1 - 6 0
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  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Tonni Adamsen забивает с левой ноги!
  • 93'
    Лукас Энгель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Силькеборг начинает контратаку
  • 93'
    Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Феррейра Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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