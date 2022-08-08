Стадион: JYSK Park Зрители: 5136
3:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаКрамер Ларс
1:0
43' Гол в свои воротаРосс Матиас
2:0
60' ГолВаллис Николай
2:1
85' ГолКуск Каспер
3:1
90' ГолTonni Adamsen
90'+5
Ход матча
27'
43'
1:0
60'
85'
2:1
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
29
Lukas
Engel
14
Бринк
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Lukas EngelЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Андэрс ДахлЗащитник
- Защитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Крамер ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Куск КасперНападающий
-
22 Theo Sander
-
38 Oliver Ross
-
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Ольборг
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
33 матча
42.4%
24.2%
33.4%
14 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.3%
51.5%
21.2%
9 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хелениус Никлас
|4
|1
|Валлис Николай
|2
|0.5
|Anders Klynge
|1
|0.25
|Tobias Sahlquist
|1
|0.25
|Tonni Adamsen
|1
|0.25
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|0
|0
|Lukas Engel
|0
|0
|Sebastian Joergensen
|0
|0
|Oliver Sonne
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куск Каспер
|1
|0.25
|Соуза Аллан II
|1
|0.25
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.25
|Макарич Милан
|0
|0
|Андреасен Лука
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anders Klynge
|2
|0
|Tobias Sahlquist
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Mads Kaalund III
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|3
|0
|Альманн Якоб
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Крамер Ларс II
|1
|0
|Anosike Ementa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
75%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2
Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4
Ольборг
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1
Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Силькеборг
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Орхус
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|Хорсенс
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|5.
|Виборг
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|7.
|Раннерс
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Митьюлланд
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|9.
|Брондбю
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|10.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|11.
|Ольборг
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|12.
|Оденсе
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Виборг
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Орхус
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Люнгбю
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|10.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Оденсе
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Митьюлланд
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|4.
|Хорсенс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|6.
|Орхус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Раннерс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Люнгбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|10.
|Виборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|11.
|Ольборг
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|Брондбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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