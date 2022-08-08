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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Хеккен
5:0
Конец матча
Хельсинборг
0'
1:0
32' Гол
Хаммар Юхан
33' Желтая карточка
Benjamin Acquah
53' Желтая карточка
Кабаши Ариан
2:0
54' Гол
Удденес Оскар
3:0
60' Гол
Удденес Оскар
4:0
68' Гол
Удденес Оскар
69' Желтая карточка
Удденес Оскар
5:0
90' Гол
Тёрготт Блэйр
90'+3
26
Абрахамссон
Петер
21
Тотлэнд
Томас
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
25
Kristoffer
Lund
Hansen
14
Густафссон
Симон
11
Густафссон
Самуэль
18
Рюгор
Миккель
20
Тёрготт
Блэйр
9
Еремеефф
Александер
19
Удденес
Оскар
25
Йоэльссон
Калле
2
Philip
Reinhold
3
Виделль
Каспер
44
Рогне
Томас
4
Давидсен
Вильормур
27
Benjamin
Acquah
16
Фальцетас
Александр
10
Йенссон
Расмус
37
Гигович
Армин
11
Али
Таха
Абди
15
Видесхейм-Пауль
Расмус
Хеккен
4-3-3
Хельсинборг
4-2-3-1

История личных встреч

Хеккен
Хельсинборг

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
8 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

А
1:1
К
1:1
А
0:0
А
1:0
А
0:2
А
2:1
А
1:1
А
0:2
А
1:2
А
3:2
ТМС
1:2
ТМК
1:2
А
1:1
А
4:2
А
3:2
А
5:0
А
2:2
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
3:1
А
2:1
ШК
2:1
ТМС
1:2
А
1:0
А
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 18 (4) 1.06
Удденес Оскар 7 0.41
Рюгор Миккель 4 0.24
Ховланд Эвен 3 0.18
Берггрен Густав 2 0.12
Садик Ибраим 2 0.12
Тёрготт Блэйр 1 0.06
Хаммар Юхан 1 0.06
Бенгтссон Лео 1 0.06
Ларсен Ларс Олден 1 0.06
Юссеф Али 1 0.06
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Густафссон Самуэль 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Amane Romeo 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 3 (2) 0.18
Али Таха Абди 3 0.18
Олссон Деннис 2 0.12
Гигович Армин 2 0.12
Веберг Чарли 1 0.06
Аль-Хамлави Ассад 1 0.06
Давидсен Вильормур 0 0
Йенссон Расмус 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 3 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0
Kristoffer Lund Hansen 3 0
Абрахамссон Петер 1 1
Ходжич Кадир 1 1
Рюгор Миккель 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Густафссон Самуэль 2 0
Удденес Оскар 2 0
Рашид Джонатан 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 5 0
Эджупи Альберт 5 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Гигович Армин 3 0
Лупер Вильгельм 1 1
Олссон Деннис 2 0
Сульич Али 2 0
Али Таха Абди 2 0
Виделль Каспер 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Adam Kaied 2 0
Benjamin Acquah 2 0
Joseph Amoako 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Йенссон Расмус 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Веберг Чарли 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
9
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
4
17%
3
33%
1-15
1
4%
2
22%
16-30
6
26%
2
22%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
22%
2
22%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
6
46%
76-90

Забито

21
6
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
4
19%
0
0%
1-15
1
5%
3
50%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
7
33%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
2
33%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
5
42%
61-75
5
38%
2
17%
76-90

Забито

44
15
17 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 4
14 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
8
18%
3
20%
1-15
2
5%
5
33%
16-30
7
16%
3
20%
31-45
12
27%
0
0%
46-60
5
11%
0
0%
61-75
10
23%
4
27%
76-90

Пропущено

23
25
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
5
20%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
2
9%
6
24%
61-75
9
39%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2
Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1
Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 17 10 5 2 42 - 25 35
2. Юргорден 17 10 4 3 35 - 11 34
3. Хаммарбю 17 10 3 4 34 - 13 33
4. АИК 17 9 4 4 24 - 20 31
5. Мальмё 17 9 3 5 23 - 15 30
6. Гётеборг 17 9 3 5 24 - 15 30
7. Кальмар 17 8 3 6 19 - 14 27
8. Мьельбю 17 7 6 4 18 - 15 27
9. Сириус 17 7 3 7 20 - 25 24
10. Эльфсборг 17 5 7 5 31 - 24 22
11. Норрчёпинг 17 5 4 8 18 - 21 19
12. Варберг БоИС 17 5 3 9 14 - 30 18
13. Вернаму 17 4 5 8 16 - 26 17
14. Дегерфорс 17 3 2 12 13 - 34 11
15. Хельсинборг 17 2 4 11 12 - 28 10
16. Сундсвалль 17 3 1 13 16 - 43 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
3. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
4. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
5. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
6. Хеккен 8 5 1 2 21 - 12 16
7. Мьельбю 9 4 4 1 13 - 8 16
8. Гётеборг 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
10. Эльфсборг 8 4 3 1 20 - 12 15
11. Варберг БоИС 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Вернаму 8 2 4 2 7 - 6 10
14. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
15. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
16. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. Гётеборг 9 5 0 4 12 - 9 15
3. АИК 9 3 3 3 15 - 17 12
4. Юргорден 9 3 3 3 10 - 7 12
5. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
6. Мальмё 9 3 2 4 7 - 10 11
7. Мьельбю 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
9. Норрчёпинг 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Кальмар 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Эльфсборг 9 1 4 4 11 - 12 7
12. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
13. Вернаму 9 2 1 6 9 - 20 7
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 8 0 2 6 6 - 16 2
16. Сундсвалль 8 0 1 7 4 - 19 1
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 38'
      Фальцетас Александр уходит с поля. Кабаши Ариан выходит вместо него
    • Желтая карточка
      33'
      Benjamin Acquah получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Хаммар Юхан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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