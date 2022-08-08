Стадион: Бравида Арена
5:0
Конец матча
0'
1:0
32' ГолХаммар Юхан
33' Желтая карточкаBenjamin Acquah
53' Желтая карточкаКабаши Ариан
2:0
54' ГолУдденес Оскар
3:0
60' ГолУдденес Оскар
4:0
68' ГолУдденес Оскар
69' Желтая карточкаУдденес Оскар
5:0
90' ГолТёрготт Блэйр
90'+3
Ход матча
32'
33'
53'
54'
60'
3:0
68'
4:0
69'
90'
5:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
-
27 Amane Romeo
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
-
14 Adam Kaied
-
-
42 Diego Fumaca
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
История личных встреч
Хеккен
Хельсинборг
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
8 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|18 (4)
|1.06
|Удденес Оскар
|7
|0.41
|Рюгор Миккель
|4
|0.24
|Ховланд Эвен
|3
|0.18
|Берггрен Густав
|2
|0.12
|Садик Ибраим
|2
|0.12
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.06
|Хаммар Юхан
|1
|0.06
|Бенгтссон Лео
|1
|0.06
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.06
|Юссеф Али
|1
|0.06
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
|Amane Romeo
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Хурк Антони
|3 (2)
|0.18
|Али Таха Абди
|3
|0.18
|Олссон Деннис
|2
|0.12
|Гигович Армин
|2
|0.12
|Веберг Чарли
|1
|0.06
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.06
|Давидсен Вильормур
|0
|0
|Йенссон Расмус
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|3
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|1
|Ходжич Кадир
|1
|1
|Рюгор Миккель
|2
|0
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Густафссон Самуэль
|2
|0
|Удденес Оскар
|2
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цука Рави
|5
|0
|Эджупи Альберт
|5
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|1
|Олссон Деннис
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Али Таха Абди
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Benjamin Acquah
|2
|0
|Joseph Amoako
|2
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Йенссон Расмус
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
9
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
4
17%
3
33%
1-15
1
4%
2
22%
16-30
6
26%
2
22%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
22%
2
22%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
6
46%
76-90
Забито
21
6
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
4
19%
0
0%
1-15
1
5%
3
50%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
7
33%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
2
33%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
5
42%
61-75
5
38%
2
17%
76-90
Забито
44
15
17 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 4
14 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
8
18%
3
20%
1-15
2
5%
5
33%
16-30
7
16%
3
20%
31-45
12
27%
0
0%
46-60
5
11%
0
0%
61-75
10
23%
4
27%
76-90
Пропущено
23
25
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
5
20%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
2
9%
6
24%
61-75
9
39%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2
Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1
Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|17
|10
|5
|2
|42 - 25
|35
|2.
|Юргорден
|17
|10
|4
|3
|35 - 11
|34
|3.
|Хаммарбю
|17
|10
|3
|4
|34 - 13
|33
|4.
|АИК
|17
|9
|4
|4
|24 - 20
|31
|5.
|Мальмё
|17
|9
|3
|5
|23 - 15
|30
|6.
|Гётеборг
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|7.
|Кальмар
|17
|8
|3
|6
|19 - 14
|27
|8.
|Мьельбю
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|9.
|Сириус
|17
|7
|3
|7
|20 - 25
|24
|10.
|Эльфсборг
|17
|5
|7
|5
|31 - 24
|22
|11.
|Норрчёпинг
|17
|5
|4
|8
|18 - 21
|19
|12.
|Варберг БоИС
|17
|5
|3
|9
|14 - 30
|18
|13.
|Вернаму
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|14.
|Дегерфорс
|17
|3
|2
|12
|13 - 34
|11
|15.
|Хельсинборг
|17
|2
|4
|11
|12 - 28
|10
|16.
|Сундсвалль
|17
|3
|1
|13
|16 - 43
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Хаммарбю
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|3.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|5.
|Кальмар
|9
|6
|1
|2
|10 - 4
|19
|6.
|Хеккен
|8
|5
|1
|2
|21 - 12
|16
|7.
|Мьельбю
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|8.
|Гётеборг
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|9.
|Сириус
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|10.
|Эльфсборг
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|11.
|Варберг БоИС
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Норрчёпинг
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Вернаму
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|14.
|Сундсвалль
|9
|3
|0
|6
|12 - 24
|9
|15.
|Дегерфорс
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|16.
|Хельсинборг
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|Гётеборг
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|3.
|АИК
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|4.
|Юргорден
|9
|3
|3
|3
|10 - 7
|12
|5.
|Хаммарбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 5
|12
|6.
|Мальмё
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|7.
|Мьельбю
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|8.
|Сириус
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|9.
|Норрчёпинг
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|Кальмар
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Эльфсборг
|9
|1
|4
|4
|11 - 12
|7
|12.
|Варберг БоИС
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|13.
|Вернаму
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|14.
|Дегерфорс
|9
|1
|0
|8
|6 - 19
|3
|15.
|Хельсинборг
|8
|0
|2
|6
|6 - 16
|2
|16.
|Сундсвалль
|8
|0
|1
|7
|4 - 19
|1
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