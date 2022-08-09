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Швеция: Суперэттан

2022
Утсиктенс
0:0
Конец матча
Треллеборг
0'
17' Желтая карточка
Блумберг Юхан
22' Желтая карточка
Бом Карл
38' Желтая карточка
Lucas Hedlund
38' Желтая карточка
Модиг Йеспер
90'+5
29
Пальмовски
Флориан
6
Erik
Westermark
3
Брандт
Йеспер
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
18
Милованович
Вилльям
22
Predrag
Randjelovic
II
7
Бом
Карл
19
Nsima
Peter
10
Albin
Skoglund
9
Lucas
Hedlund
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
6
Модиг
Йеспер
17
Йенссон
Исак
23
Бедварссон
Бедвар
20
Дхайни
Мухаммед-Али
21
Амин
Симон
24
Хёрберг
Феликс
22
Блумберг
Юхан
18
Оффия
Генри
9
Мортенсен
Николас
Утсиктенс
3-4-3
Треллеборг
4-2-3-1

История личных встреч

Утсиктенс
Треллеборг

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бом Карл 5 (1) 0.28
Albin Skoglund 3 0.17
Nsima Peter 3 0.17
Jakob Hedenquist 3 0.17
Allan Mohideen 2 0.11
Erik Westermark 2 0.11
Бьорквист Маркус 2 0.11
Lucas Hedlund 2 0.11
Jonathan Quintero 1 0.06
Брандт Йеспер 1 0.06
Diocounda Gory 1 0.06
Wilhelm Nilsson 1 0.06
Милованович Вилльям 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Боувин Маттиас 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 7 0.39
Мортенсен Николас 6 0.33
Бьеркен Фритьоф 3 0.17
Йенссон Исак 3 0.17
Бркич Харис 2 0.11
Амин Симон 2 0.11
Саид Мохаммед 1 0.06
Халльберг Херман 1 0.06
Бедварссон Бедвар 1 0.06
Блумберг Юхан 0 0
Тидеман Антон 0 0
Модиг Йеспер 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бом Карл 6 0
Nsima Peter 4 1
Брандт Йеспер 4 1
Lucas Hedlund 5 0
Wilhelm Nilsson 5 0
Jakob Hedenquist 4 0
Predrag Randjelovic II 3 0
Albin Skoglund 3 0
Erik Westermark 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Jonathan Quintero 1 1
Аньебо Марвин 1 1
Милованович Вилльям 2 0
Allan Mohideen 2 0
Diocounda Gory 2 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 6 0
Блумберг Юхан 4 0
Модиг Йеспер 4 0
Бркич Харис 4 0
Дхайни Мухаммед-Али 4 0
Вийтикко Микко 3 0
Мортенсен Николас 2 0
Бьеркен Фритьоф 2 0
Йенссон Исак 2 0
Othmane Salama 2 0
Саид Мохаммед 1 0
Халльберг Херман 1 0
Бедварссон Бедвар 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
8%
1
8%
1-15
4
33%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
5
38%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
4
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Забито

14
14
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
6
43%
5
36%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
2
14%
1
7%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
5
33%
6
55%
76-90

Забито

26
27
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
8%
2
7%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
2
8%
4
15%
31-45
8
31%
9
33%
46-60
4
15%
1
4%
61-75
5
19%
6
22%
76-90

Пропущено

26
27
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
2
8%
5
19%
1-15
5
19%
1
4%
16-30
6
23%
5
19%
31-45
2
8%
3
11%
46-60
3
12%
3
11%
61-75
8
31%
10
37%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эстер - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1
Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1
Треллеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Хальмстад 0:4 Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0
Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 18 13 2 3 41 - 17 41
2. Браге 18 9 6 3 33 - 18 33
3. Броммапойкарна 18 9 5 4 39 - 27 32
4. Сковде АИК 18 8 6 4 24 - 21 30
5. Эстер 18 8 6 4 30 - 22 30
6. Треллеборг 18 8 5 5 27 - 27 29
7. Сирианска Эскильстуна 18 8 3 7 35 - 29 27
8. Утсиктенс 18 7 4 7 27 - 25 25
9. Эребру 18 7 2 9 19 - 23 23
10. Ландскруна 18 5 6 7 23 - 30 21
11. Йёнчёпинг 18 5 4 9 26 - 32 19
12. Норрбю 18 5 4 9 19 - 28 19
13. Вестерос 18 4 6 8 23 - 31 18
14. Далкурд 18 5 3 10 16 - 29 18
15. Эргрюте 18 3 8 7 23 - 30 17
16. Эстерсунд 18 2 6 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 9 7 2 0 27 - 11 23
2. Хальмстад 9 7 0 2 20 - 8 21
3. Сирианска Эскильстуна 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Браге 9 5 2 2 16 - 7 17
5. Эребру 10 5 1 4 12 - 12 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Сковде АИК 9 3 4 2 9 - 8 13
8. Эстер 8 4 1 3 15 - 13 13
9. Утсиктенс 9 3 4 2 13 - 10 13
10. Норрбю 10 3 4 3 10 - 11 13
11. Ландскруна 8 3 3 2 13 - 13 12
12. Далкурд 9 4 0 5 11 - 13 12
13. Йёнчёпинг 9 3 1 5 16 - 17 10
14. Вестерос 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Эстерсунд 8 2 3 3 9 - 12 9
16. Эргрюте 9 1 5 3 12 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 10 4 5 1 15 - 9 17
4. Браге 9 4 4 1 17 - 11 16
5. Треллеборг 9 4 2 3 14 - 15 14
6. Утсиктенс 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Броммапойкарна 9 2 3 4 12 - 16 9
8. Ландскруна 10 2 3 5 10 - 17 9
9. Эргрюте 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Йёнчёпинг 9 2 3 4 10 - 15 9
11. Сирианска Эскильстуна 8 2 2 4 14 - 16 8
12. Вестерос 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Эребру 8 2 1 5 7 - 11 7
14. Норрбю 8 2 0 6 9 - 17 6
15. Далкурд 9 1 3 5 5 - 16 6
16. Эстерсунд 10 0 3 7 5 - 18 3
  • — Выход в Аллсвенскан
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Где смотреть матч Утсиктенс 0:0 Треллеборг онлайн

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