0:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаБлумберг Юхан
22' Желтая карточкаБом Карл
38' Желтая карточкаLucas Hedlund
38' Желтая карточкаМодиг Йеспер
90'+5
Ход матча
17'
22'
38'
38'
7
Бом
Карл
19
Nsima
Peter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бом КарлПолузащитник
-
19 Nsima PeterНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
История личных встреч
Утсиктенс
Треллеборг
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бом Карл
|5 (1)
|0.28
|Albin Skoglund
|3
|0.17
|Nsima Peter
|3
|0.17
|Jakob Hedenquist
|3
|0.17
|Allan Mohideen
|2
|0.11
|Erik Westermark
|2
|0.11
|Бьорквист Маркус
|2
|0.11
|Lucas Hedlund
|2
|0.11
|Jonathan Quintero
|1
|0.06
|Брандт Йеспер
|1
|0.06
|Diocounda Gory
|1
|0.06
|Wilhelm Nilsson
|1
|0.06
|Милованович Вилльям
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Боувин Маттиас
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффия Генри
|7
|0.39
|Мортенсен Николас
|6
|0.33
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.17
|Йенссон Исак
|3
|0.17
|Бркич Харис
|2
|0.11
|Амин Симон
|2
|0.11
|Саид Мохаммед
|1
|0.06
|Халльберг Херман
|1
|0.06
|Бедварссон Бедвар
|1
|0.06
|Блумберг Юхан
|0
|0
|Тидеман Антон
|0
|0
|Модиг Йеспер
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бом Карл
|6
|0
|Nsima Peter
|4
|1
|Брандт Йеспер
|4
|1
|Lucas Hedlund
|5
|0
|Wilhelm Nilsson
|5
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Albin Skoglund
|3
|0
|Erik Westermark
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Jonathan Quintero
|1
|1
|Аньебо Марвин
|1
|1
|Милованович Вилльям
|2
|0
|Allan Mohideen
|2
|0
|Diocounda Gory
|2
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|6
|0
|Блумберг Юхан
|4
|0
|Модиг Йеспер
|4
|0
|Бркич Харис
|4
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|4
|0
|Вийтикко Микко
|3
|0
|Мортенсен Николас
|2
|0
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0
|Йенссон Исак
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Халльберг Херман
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
8%
1
8%
1-15
4
33%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
5
38%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
4
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
4
25%
76-90
Забито
14
14
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
6
43%
5
36%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
2
14%
1
7%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
5
33%
6
55%
76-90
Забито
26
27
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
8%
2
7%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
2
8%
4
15%
31-45
8
31%
9
33%
46-60
4
15%
1
4%
61-75
5
19%
6
22%
76-90
Пропущено
26
27
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
2
8%
5
19%
1-15
5
19%
1
4%
16-30
6
23%
5
19%
31-45
2
8%
3
11%
46-60
3
12%
3
11%
61-75
8
31%
10
37%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эстер - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1
Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1
Треллеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Хальмстад 0:4 Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0
Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|18
|13
|2
|3
|41 - 17
|41
|2.
|Браге
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|3.
|Броммапойкарна
|18
|9
|5
|4
|39 - 27
|32
|4.
|Сковде АИК
|18
|8
|6
|4
|24 - 21
|30
|5.
|Эстер
|18
|8
|6
|4
|30 - 22
|30
|6.
|Треллеборг
|18
|8
|5
|5
|27 - 27
|29
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|18
|8
|3
|7
|35 - 29
|27
|8.
|Утсиктенс
|18
|7
|4
|7
|27 - 25
|25
|9.
|Эребру
|18
|7
|2
|9
|19 - 23
|23
|10.
|Ландскруна
|18
|5
|6
|7
|23 - 30
|21
|11.
|Йёнчёпинг
|18
|5
|4
|9
|26 - 32
|19
|12.
|Норрбю
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|13.
|Вестерос
|18
|4
|6
|8
|23 - 31
|18
|14.
|Далкурд
|18
|5
|3
|10
|16 - 29
|18
|15.
|Эргрюте
|18
|3
|8
|7
|23 - 30
|17
|16.
|Эстерсунд
|18
|2
|6
|10
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|9
|7
|2
|0
|27 - 11
|23
|2.
|Хальмстад
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Браге
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|5.
|Эребру
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|6.
|Треллеборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Сковде АИК
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|8.
|Эстер
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|9.
|Утсиктенс
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|10.
|Норрбю
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Ландскруна
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|12.
|Далкурд
|9
|4
|0
|5
|11 - 13
|12
|13.
|Йёнчёпинг
|9
|3
|1
|5
|16 - 17
|10
|14.
|Вестерос
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Эстерсунд
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Эргрюте
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Эстер
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Браге
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|5.
|Треллеборг
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|6.
|Утсиктенс
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|7.
|Броммапойкарна
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|8.
|Ландскруна
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|9.
|Эргрюте
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|10.
|Йёнчёпинг
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|2
|2
|4
|14 - 16
|8
|12.
|Вестерос
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Эребру
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Норрбю
|8
|2
|0
|6
|9 - 17
|6
|15.
|Далкурд
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|16.
|Эстерсунд
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
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