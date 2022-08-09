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Швеция: Суперэттан

2022
Норрбю
2:2
Конец матча
Браге
0'
1:0
17' Гол
Саволайнен Никлас
1:1
40' Гол
Сёдерберг Никлас
2:1
46' Гол
Андерссон Мелвин
2:2
83' Гол
Перссон Хоаким
90' Желтая карточка
Лундгрен Фредрик
90' Желтая карточка
Рейнхольдссон Андре
90'+4
23
Кайтофт
Антон
5
Браннефальк
Йохан
4
Лундгрен
Фредрик
16
Сало
Александр
17
Берг
Виктор
18
Пекальски
Иво
21
Веде
Антон
11
Андерссон
Мелвин
8
Саволайнен
Никлас
24
Jaheem
Burke
7
Бекай
Перпарим
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
5
Редин
Понтус
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
12
Johan
Arvidsson
14
Jacob
Stensson
21
Henry
Sletsjoee
11
Лундин
Антон
9
Карлберг
Дуглас
10
Сёдерберг
Никлас
Норрбю
4-2-3-1
Браге
4-4-2

История личных встреч

Норрбю
Браге

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:1
С
2:3
С
1:2
С
1:4
С
1:1
С
1:3
С
0:0
С
2:3
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веде Антон 6 (1) 0.33
Саволайнен Никлас 5 0.28
Бекай Перпарим 3 0.17
Лундгрен Фредрик 1 0.06
Берг Виктор 1 0.06
Олссон Макс 1 0.06
Андерссон Мелвин 1 0.06
Броман Густав 1 0.06
Браннефальк Йохан 0 0
Берггрен Густав 0 0
Пекальски Иво 0 0
Османагич Нино 0 0
Мохамад Аббас 0 0
Pontus Eriksson 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёдерберг Никлас 7 0.39
Перссон Хоаким 6 0.33
Карлберг Дуглас 4 0.22
Johan Arvidsson 4 0.22
Рейнхольдссон Андре 3 (1) 0.17
Тамими Джонатан 2 0.11
Christopher Redenstrand 2 0.11
Зеттерстрём Александр 2 0.11
Хеллберг Сет 1 0.06
Лундин Антон 1 0.06
Jacob Stensson 0 0
Редин Понтус 0 0
Filip Sjoeberg1 0 0
Henry Sletsjoee 0 0

Карточки

Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 6 1
Лундгрен Фредрик 6 0
Саволайнен Никлас 6 0
Браннефальк Йохан 4 0
Сало Александр 4 0
Берг Виктор 3 0
Веде Антон 2 0
Сиводедов Кристиан Рубио 2 0
Бекай Перпарим 2 0
Мохамад Аббас 2 0
Сундгрен Альбин 2 0
Кайтофт Антон 1 0
Османагич Нино 1 0
Берггрен Густав 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеллберг Сет 6 0
Henry Sletsjoee 5 0
Редин Понтус 2 1
Зеттерстрём Александр 3 0
Карлберг Дуглас 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Лундин Антон 2 0
Фродиг Виктор 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Рейнхольдссон Андре 1 0
Тамими Джонатан 1 0
Jacob Stensson 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
9%
2
12%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
5
29%
29%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
7
41%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
6
55%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
40%
1
9%
76-90

Забито

9
16
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
11%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
22%
5
31%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
4
44%
3
19%
76-90

Пропущено

17
7
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
3
18%
1
14%
76-90

Забито

20
33
6 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
2
10%
5
15%
1-15
3
15%
1
3%
16-30
1
5%
7
21%
31-45
3
15%
8
24%
46-60
4
20%
2
6%
61-75
7
35%
10
30%
76-90

Пропущено

27
18
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
1
4%
2
11%
1-15
7
26%
1
6%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
5
19%
8
44%
46-60
2
7%
3
17%
61-75
7
26%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Норрбю
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1
Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3
Браге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1
Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 18 13 2 3 41 - 17 41
2. Браге 18 9 6 3 33 - 18 33
3. Броммапойкарна 18 9 5 4 39 - 27 32
4. Сковде АИК 18 8 6 4 24 - 21 30
5. Эстер 18 8 6 4 30 - 22 30
6. Треллеборг 18 8 5 5 27 - 27 29
7. Сирианска Эскильстуна 18 8 3 7 35 - 29 27
8. Утсиктенс 18 7 4 7 27 - 25 25
9. Эребру 18 7 2 9 19 - 23 23
10. Ландскруна 18 5 6 7 23 - 30 21
11. Йёнчёпинг 18 5 4 9 26 - 32 19
12. Норрбю 18 5 4 9 19 - 28 19
13. Вестерос 18 4 6 8 23 - 31 18
14. Далкурд 18 5 3 10 16 - 29 18
15. Эргрюте 18 3 8 7 23 - 30 17
16. Эстерсунд 18 2 6 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 9 7 2 0 27 - 11 23
2. Хальмстад 9 7 0 2 20 - 8 21
3. Сирианска Эскильстуна 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Браге 9 5 2 2 16 - 7 17
5. Эребру 10 5 1 4 12 - 12 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Сковде АИК 9 3 4 2 9 - 8 13
8. Эстер 8 4 1 3 15 - 13 13
9. Утсиктенс 9 3 4 2 13 - 10 13
10. Норрбю 10 3 4 3 10 - 11 13
11. Ландскруна 8 3 3 2 13 - 13 12
12. Далкурд 9 4 0 5 11 - 13 12
13. Йёнчёпинг 9 3 1 5 16 - 17 10
14. Вестерос 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Эстерсунд 8 2 3 3 9 - 12 9
16. Эргрюте 9 1 5 3 12 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 10 4 5 1 15 - 9 17
4. Браге 9 4 4 1 17 - 11 16
5. Треллеборг 9 4 2 3 14 - 15 14
6. Утсиктенс 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Броммапойкарна 9 2 3 4 12 - 16 9
8. Ландскруна 10 2 3 5 10 - 17 9
9. Эргрюте 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Йёнчёпинг 9 2 3 4 10 - 15 9
11. Сирианска Эскильстуна 8 2 2 4 14 - 16 8
12. Вестерос 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Эребру 8 2 1 5 7 - 11 7
14. Норрбю 8 2 0 6 9 - 17 6
15. Далкурд 9 1 3 5 5 - 16 6
16. Эстерсунд 10 0 3 7 5 - 18 3
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Сёдерберг Никлас бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Саволайнен Никлас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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