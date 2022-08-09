0'
1:0
17' ГолСаволайнен Никлас
1:1
40' ГолСёдерберг Никлас
2:1
46' ГолАндерссон Мелвин
2:2
83' ГолПерссон Хоаким
90' Желтая карточкаЛундгрен Фредрик
90' Желтая карточкаРейнхольдссон Андре
90'+4
Ход матча
17'
40'
1:1
46'
2:1
83'
90'
17
Берг
Виктор
21
Веде
Антон
24
Jaheem
Burke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
21 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Jaheem BurkeПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Аяз ФерхадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Норрбю
Браге
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веде Антон
|6 (1)
|0.33
|Саволайнен Никлас
|5
|0.28
|Бекай Перпарим
|3
|0.17
|Лундгрен Фредрик
|1
|0.06
|Берг Виктор
|1
|0.06
|Олссон Макс
|1
|0.06
|Андерссон Мелвин
|1
|0.06
|Броман Густав
|1
|0.06
|Браннефальк Йохан
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Пекальски Иво
|0
|0
|Османагич Нино
|0
|0
|Мохамад Аббас
|0
|0
|Pontus Eriksson
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёдерберг Никлас
|7
|0.39
|Перссон Хоаким
|6
|0.33
|Карлберг Дуглас
|4
|0.22
|Johan Arvidsson
|4
|0.22
|Рейнхольдссон Андре
|3 (1)
|0.17
|Тамими Джонатан
|2
|0.11
|Christopher Redenstrand
|2
|0.11
|Зеттерстрём Александр
|2
|0.11
|Хеллберг Сет
|1
|0.06
|Лундин Антон
|1
|0.06
|Jacob Stensson
|0
|0
|Редин Понтус
|0
|0
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|Henry Sletsjoee
|0
|0
Карточки
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|6
|1
|Лундгрен Фредрик
|6
|0
|Саволайнен Никлас
|6
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Сало Александр
|4
|0
|Берг Виктор
|3
|0
|Веде Антон
|2
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|2
|0
|Бекай Перпарим
|2
|0
|Мохамад Аббас
|2
|0
|Сундгрен Альбин
|2
|0
|Кайтофт Антон
|1
|0
|Османагич Нино
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеллберг Сет
|6
|0
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Редин Понтус
|2
|1
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Карлберг Дуглас
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Фродиг Виктор
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Рейнхольдссон Андре
|1
|0
|Тамими Джонатан
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
9%
2
12%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
5
29%
29%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
7
41%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
6
55%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
40%
1
9%
76-90
Забито
9
16
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
11%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
22%
5
31%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
4
44%
3
19%
76-90
Пропущено
17
7
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
3
18%
1
14%
76-90
Забито
20
33
6 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
2
10%
5
15%
1-15
3
15%
1
3%
16-30
1
5%
7
21%
31-45
3
15%
8
24%
46-60
4
20%
2
6%
61-75
7
35%
10
30%
76-90
Пропущено
27
18
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
1
4%
2
11%
1-15
7
26%
1
6%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
5
19%
8
44%
46-60
2
7%
3
17%
61-75
7
26%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Норрбю
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1
Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3
Браге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1
Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|18
|13
|2
|3
|41 - 17
|41
|2.
|Браге
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|3.
|Броммапойкарна
|18
|9
|5
|4
|39 - 27
|32
|4.
|Сковде АИК
|18
|8
|6
|4
|24 - 21
|30
|5.
|Эстер
|18
|8
|6
|4
|30 - 22
|30
|6.
|Треллеборг
|18
|8
|5
|5
|27 - 27
|29
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|18
|8
|3
|7
|35 - 29
|27
|8.
|Утсиктенс
|18
|7
|4
|7
|27 - 25
|25
|9.
|Эребру
|18
|7
|2
|9
|19 - 23
|23
|10.
|Ландскруна
|18
|5
|6
|7
|23 - 30
|21
|11.
|Йёнчёпинг
|18
|5
|4
|9
|26 - 32
|19
|12.
|Норрбю
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|13.
|Вестерос
|18
|4
|6
|8
|23 - 31
|18
|14.
|Далкурд
|18
|5
|3
|10
|16 - 29
|18
|15.
|Эргрюте
|18
|3
|8
|7
|23 - 30
|17
|16.
|Эстерсунд
|18
|2
|6
|10
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|9
|7
|2
|0
|27 - 11
|23
|2.
|Хальмстад
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Браге
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|5.
|Эребру
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|6.
|Треллеборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Сковде АИК
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|8.
|Эстер
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|9.
|Утсиктенс
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|10.
|Норрбю
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Ландскруна
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|12.
|Далкурд
|9
|4
|0
|5
|11 - 13
|12
|13.
|Йёнчёпинг
|9
|3
|1
|5
|16 - 17
|10
|14.
|Вестерос
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Эстерсунд
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Эргрюте
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Эстер
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Браге
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|5.
|Треллеборг
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|6.
|Утсиктенс
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|7.
|Броммапойкарна
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|8.
|Ландскруна
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|9.
|Эргрюте
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|10.
|Йёнчёпинг
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|2
|2
|4
|14 - 16
|8
|12.
|Вестерос
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Эребру
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Норрбю
|8
|2
|0
|6
|9 - 17
|6
|15.
|Далкурд
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|16.
|Эстерсунд
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
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