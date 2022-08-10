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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Люцерн
0:0
Первый тайм: 12'
Грасcхоппер
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 84 Владение мячом, % 16
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Грасcхоппер
1.84
4.15
4.42
Все Коэффициенты
1
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
21
Абубакар-Анкра
Асума
19
Ардаис
Хоакин
1
Морейра
Андре
15
Секо
Аюму
41
Лоосли
Ноа
4
Ли
Лэй
7
Нденге
Тсии-Виллиам
77
Болла
Бендегуз
6
Абраши
Амир
40
Кавабэ
Хаяо
31
Dominik
Schmid2
8
Giotto
Morandi
27
Дадашов
Ренат
Люцерн
4-2-3-1
Грасcхоппер
3-1-4-2

История личных встреч

Люцерн
Грасcхоппер

30 матчей

70%
30%
21 победа 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
21 победа 9 ничьих 0 побед

24 матча

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед

54 матча

38.9%
33.3%
27.8%
21 победа 18 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.9%
37%
37.1%
14 побед 20 ничьих 20 побед

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
21 победа 21 ничья 12 побед

История матчей

С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
ТМК
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
4:1
С
1:1
С
3:2
С
4:3
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
3:3
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:1
С
1:3
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
ТМС
3:2
С
2:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
К
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
4:2
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белоко Стефан 1 0.33
Дорн Пиус 1 0.33
Ташар Варол 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 2 0.5
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.5
Дадашов Ренат 1 0.25
Francis Momoh 1 0.25
Giotto Morandi 0 0
Болла Бендегуз 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яшари Ардон 1 1
Мюллер Мариус 2 0
Симани Денис 1 0
Фрыдек Мартин 1 0
Белоко Стефан 1 0
Эмини Лорик 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Морейра Андре 1 0
Пушич Петар 1 0
Секо Аюму 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Giotto Morandi 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1
Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3
Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4 2 2 0 8 - 1 8
2. Серветт 4 2 2 0 3 - 1 8
3. Грасcхоппер 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Санкт-Галлен 4 2 0 2 6 - 4 6
6. Люцерн 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Лугано 4 1 0 3 8 - 8 3
8. Базель 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Винтертур 4 0 1 3 2 - 8 1
10. Цюрих 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грасcхоппер 0:0 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Серветт 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Санкт-Галлен 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Янг Бойз 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Базель 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Люцерн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Цюрих 2 0 1 1 0 - 3 1
8. Винтертур 2 0 1 1 2 - 5 1
9. Сьон 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Лугано 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Янг Бойз 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Люцерн 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Лугано 2 1 0 1 5 - 3 3
5. Грасcхоппер 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Серветт 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Санкт-Галлен 2 0 0 2 2 - 4 0
9. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Цюрих 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Грасcхоппер
1.84
4.15
4.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Люцерн 0:0 Грасcхоппер онлайн

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