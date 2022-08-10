  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион: Зрители: 12919
Люцерн
1:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
16' Желтая карточка
Абубакар-Анкра Асума
1:0
32' Гол
Бурч Марко
1:1
38' Гол
Дадашов Ренат
54' Желтая карточка
Яшари Ардон
85' Желтая карточка
Рибейро Томас
87' Желтая карточка
Ташар Варол
90'+5

Ход матча

16'
Абубакар-Анкра Асума
 
32'
Бурч Марко
(Фрыдек Мартин)
1:0
38'
1:1
Дадашов Ренат
(Кавабэ Хаяо)
54'
Яшари Ардон
 
60'
 
Francis Momoh
Дадашов Ренат
60'
 
Пушич Петар
Giotto Morandi
60'
 
Герц Кристиан
Абраши Амир
60'
Соргич Деян
Ардаис Хоакин
 
68'
Ташар Варол
Дрэгер Мохамед
 
68'
Ндиайе Ибраима
Абубакар-Анкра Асума
 
78'
 
Рибейро Томас
Ли Лэй
83'
Кампо Самуэле
Кадак Якуб
 
83'
 
Шабани Меритан
Кавабэ Хаяо
85'
 
Рибейро Томас
87'
Ташар Варол
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
21
Абубакар-Анкра
Асума
19
Ардаис
Хоакин
1
Морейра
Андре
15
Секо
Аюму
41
Лоосли
Ноа
4
Ли
Лэй
7
Нденге
Тсии-Виллиам
77
Болла
Бендегуз
6
Абраши
Амир
40
Кавабэ
Хаяо
31
Dominik
Schmid2
8
Giotto
Morandi
27
Дадашов
Ренат
Люцерн
4-2-3-1
Грасcхоппер
3-1-4-2

История личных встреч

Люцерн
Грасcхоппер

30 матчей

70%
30%
21 победа 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
21 победа 9 ничьих 0 побед

24 матча

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед

54 матча

38.9%
33.3%
27.8%
21 победа 18 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.9%
37%
37.1%
14 побед 20 ничьих 20 побед

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
21 победа 21 ничья 12 побед

История матчей

С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
ТМК
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
4:1
С
1:1
С
3:2
С
4:3
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
3:3
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:1
С
1:3
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
ТМС
3:2
С
2:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
К
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
4:2
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белоко Стефан 1 0.33
Дорн Пиус 1 0.33
Бурч Марко 1 0.33
Фрыдек Мартин 0 0
Ташар Варол 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 2 0.5
Дадашов Ренат 2 0.5
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.5
Francis Momoh 1 0.25
Giotto Morandi 0 0
Болла Бендегуз 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яшари Ардон 2 1
Мюллер Мариус 2 0
Симани Денис 1 0
Фрыдек Мартин 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Ташар Варол 1 0
Белоко Стефан 1 0
Эмини Лорик 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Морейра Андре 1 0
Пушич Петар 1 0
Секо Аюму 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Giotto Morandi 1 0
Рибейро Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1
Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3
Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4 2 2 0 8 - 1 8
2. Серветт 4 2 2 0 3 - 1 8
3. Грасcхоппер 4 2 2 0 7 - 5 8
4. Сьон 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Санкт-Галлен 4 2 0 2 6 - 4 6
6. Люцерн 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Лугано 4 1 0 3 8 - 8 3
8. Базель 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Винтертур 4 0 1 3 2 - 8 1
10. Цюрих 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Серветт 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Санкт-Галлен 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Янг Бойз 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Базель 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Люцерн 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Цюрих 2 0 1 1 0 - 3 1
8. Винтертур 2 0 1 1 2 - 5 1
9. Сьон 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Лугано 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Янг Бойз 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Люцерн 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Лугано 2 1 0 1 5 - 3 3
5. Грасcхоппер 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Серветт 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Санкт-Галлен 2 0 0 2 2 - 4 0
9. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Цюрих 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Люцерн 1:1 Грасcхоппер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     