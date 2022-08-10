Стадион: Свисспорарена Зрители: 12919
1:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаАбубакар-Анкра Асума
1:0
32' ГолБурч Марко
1:1
38' ГолДадашов Ренат
54' Желтая карточкаЯшари Ардон
85' Желтая карточкаРибейро Томас
87' Желтая карточкаТашар Варол
90'+5
Ход матча
32'
1:0
38'
1:1
54'
78'
85'
87'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
11 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
46
Бурч
Марко
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
15
Секо
Аюму
41
Лоосли
Ноа
4
Ли
Лэй
40
Кавабэ
Хаяо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
27 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
71 Luca Jaquez
-
33 Leny Meyer
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Dion Kacuri
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Люцерн
Грасcхоппер
30 матчей
70%
30%
21 победа 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
21 победа 9 ничьих 0 побед
24 матча
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 20 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед
54 матча
38.9%
33.3%
27.8%
21 победа 18 ничьих 15 побед
Первый тайм
25.9%
37%
37.1%
14 побед 20 ничьих 20 побед
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
21 победа 21 ничья 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белоко Стефан
|1
|0.33
|Дорн Пиус
|1
|0.33
|Бурч Марко
|1
|0.33
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|2
|0.5
|Дадашов Ренат
|2
|0.5
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0.5
|Francis Momoh
|1
|0.25
|Giotto Morandi
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яшари Ардон
|2
|1
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Симани Денис
|1
|0
|Фрыдек Мартин
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
|Эмини Лорик
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Пушич Петар
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
|Рибейро Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1
Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3
Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|2.
|Серветт
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|Грасcхоппер
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|4.
|Сьон
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|6.
|Люцерн
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Лугано
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|8.
|Базель
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|Винтертур
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|10.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грасcхоппер
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Серветт
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Санкт-Галлен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Базель
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Цюрих
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|8.
|Винтертур
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|9.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|Лугано
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Люцерн
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|5.
|Грасcхоппер
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Серветт
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Санкт-Галлен
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|9.
|Винтертур
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Цюрих
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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