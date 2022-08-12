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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Хака
3:2
Конец матча
Оулу
0'
1:0
7' Гол
Роджерсон Логан
1:1
27' Гол
Карялайнен Расмус
39' Желтая карточка
Кабаши Армеш
2:1
58' Гол
Артур Джуд
63' Желтая карточка
Малундама Хенри
65' Желтая карточка
Riku Selander
2:2
76' Гол
Анини Самуэль
82' Желтая карточка
Ойала Саломо
3:2
88' Гол
Stavros Zarokostas
90'+6
12
Хакала
Аату
5
Де
Лукас
Луии
3
Фриберг
Никлас
4
Аувинен
Ээро-Матти
18
Сааринен
Сет
20
Малундама
Хенри
27
Артур
Джуд
17
Лайне
Янне-Пекка
11
Роджерсон
Логан
9
Эрвин
Ли
13
Мастокангас
Элиас
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
3
Коскела
Миика
11
Рафинья
24
Rafael
Floro
10
Lucas
Morais
15
Каллинен
Йере
20
Лииматта
Отсо
28
Кабаши
Армеш
17
Анини
Самуэль
7
Карялайнен
Расмус
Хака
Оулу

История личных встреч

Хака
Оулу

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

29 матчей

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

В
3:0
В
0:0
В
0:1
В
0:1
И
0:1
И
2:1
И
0:0
К
2:1
И
2:2
И
0:1
И
2:0
И
0:1
И
1:5
И
1:0
И
1:1
И
3:1
И
2:2
И
1:2
И
1:1
И
1:0
И
2:4
И
0:0
И
0:0
И
4:0
И
0:1
И
3:0
В
1:1
В
2:0
КЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрвин Ли 11 (2) 0.61
Stavros Zarokostas 6 0.33
Роджерсон Логан 4 0.22
Мастокангас Элиас 2 0.11
Лайне Янне-Пекка 2 0.11
Ойала Саломо 1 0.06
Oliver Whyte 1 0.06
Сааринен Сет 1 0.06
Артур Джуд 1 0.06
Ацка Нтоналнто 1 0.06
Малундама Хенри 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Майкл 8 (2) 0.44
Rafael Floro 3 (2) 0.17
Йокелайнен Никлас 3 0.17
Лииматта Отсо 2 0.11
Анини Самуэль 2 0.11
Карялайнен Расмус 1 0.06
Onni Suutari 1 0.06
Анибал 1 0.06
Кабаши Армеш 1 0.06
Riku Selander 1 0.06
Magnus Breitenmoser 1 0.06
Банза Енох 1 0.06
Коскела Миика 1 0.06
Саланович Деннис 1 (1) 0.06
Ягуби Моштаг 0 0
Marius Koenkkoelae 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лукас Луии 4 0
Stavros Zarokostas 4 0
Эрвин Ли 3 0
Малундама Хенри 3 0
Фриберг Никлас 3 0
Atte Sihvonen 3 0
Лайне Янне-Пекка 3 0
Хакала Аату 2 0
Сааринен Сет 2 0
Ацка Нтоналнто 2 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Мастокангас Элиас 1 0
Ойала Саломо 1 0
Пурме Тино 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Magnus Breitenmoser 7 0
Riku Selander 5 0
Рафинья 5 0
Rafael Floro 5 0
Кабаши Армеш 4 0
Ягуби Моштаг 2 1
Анибал 3 0
Onni Suutari 2 0
Коскела Миика 0 1
Саланович Деннис 1 0
Йокелайнен Никлас 1 0
Лопес Майкл 1 0
Уорд Каллум 1 0
Каллинен Йере 1 0
Лииматта Отсо 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
0
0%
2
15%
1-15
4
29%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
4
40%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Пропущено

19
15
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
21%
3
20%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
5
26%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
3
16%
4
27%
61-75
2
11%
3
20%
76-90

Забито

27
26
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
2
7%
3
12%
1-15
6
22%
4
15%
16-30
3
11%
6
23%
31-45
4
15%
3
12%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
7
26%
5
19%
76-90

Пропущено

30
25
16 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
6
20%
4
16%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
6
20%
3
12%
31-45
4
13%
7
28%
46-60
4
13%
7
28%
61-75
6
20%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мариехамн - Хака 2:0 Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2
ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2 Хака - Ильвес 2:1
Оулу
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оулу - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - Мариехамн 3:1 Ильвес - Оулу 0:2
Оулу - ВПС 0:6 КуПС - Оулу 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ЯПС - Оулу 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:0 Оулу - Ильвес Тампере-2 4:0 Лахти - Оулу 0:2 Оулу - КуПС 0:3 Оулу - Хонка 2:1 Оулу - ХИФК 1:1 Оулу - Хака 3:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Оулу - Ильвес 2:2 Интер Турку - Оулу 2:1 ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 17 11 4 2 31 - 13 37
2. ХИК 18 11 4 3 26 - 16 37
3. Хонка 17 10 4 3 33 - 14 34
4. Хака 18 8 4 6 30 - 32 28
5. Оулу 18 7 4 7 27 - 29 25
6. Интер Турку 17 7 3 7 31 - 22 24
7. СЯК Сейнайоки 17 6 4 7 23 - 28 22
8. ВПС 17 6 2 9 35 - 28 20
9. Ильвес 17 5 5 7 23 - 27 20
10. Мариехамн 17 4 6 7 18 - 24 18
11. Лахти 18 3 5 10 16 - 38 14
12. ХИФК 17 1 5 11 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 9 7 2 0 21 - 6 23
2. Хонка 8 6 2 0 22 - 5 20
3. Хака 9 6 2 1 17 - 13 20
4. ХИК 9 6 1 2 16 - 11 19
5. Оулу 9 4 3 2 13 - 15 15
6. СЯК Сейнайоки 9 4 3 2 16 - 14 15
7. Интер Турку 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Мариехамн 8 3 4 1 10 - 8 13
9. Ильвес 8 4 0 4 12 - 12 12
10. Лахти 9 1 3 5 5 - 16 6
11. ВПС 8 1 2 5 10 - 13 5
12. ХИФК 9 0 1 8 3 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 9 5 3 1 10 - 5 18
2. ВПС 9 5 0 4 25 - 15 15
3. Хонка 9 4 2 3 11 - 9 14
4. КуПС 8 4 2 2 10 - 7 14
5. Интер Турку 8 3 1 4 15 - 12 10
6. Оулу 9 3 1 5 14 - 14 10
7. Лахти 9 2 2 5 11 - 22 8
8. Хака 9 2 2 5 13 - 19 8
9. Ильвес 9 1 5 3 11 - 15 8
10. СЯК Сейнайоки 8 2 1 5 7 - 14 7
11. ХИФК 8 1 4 3 8 - 13 7
12. Мариехамн 9 1 2 6 8 - 16 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Lucas Morais уходит с поля. Noah Pallas выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Кабаши Армеш получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Карялайнен Расмус бьет в цель!
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Роджерсон Логан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хака 3:2 Оулу онлайн

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