Стадион: Tehtaan kentta
0'
1:0
7' ГолРоджерсон Логан
1:1
27' ГолКарялайнен Расмус
39' Желтая карточкаКабаши Армеш
2:1
58' ГолАртур Джуд
63' Желтая карточкаМалундама Хенри
65' Желтая карточкаRiku Selander
2:2
76' ГолАнини Самуэль
82' Желтая карточкаОйала Саломо
3:2
88' ГолStavros Zarokostas
90'+6
Ход матча
7'
1:0
27'
39'
58'
2:1
63'
65'
76'
2:2
82'
84'
88'
90'
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
27
Артур
Джуд
9
Эрвин
Ли
35
Уорд
Каллум
11
Рафинья
24
Rafael
Floro
10
Lucas
Morais
28
Кабаши
Армеш
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
-
27 Артур ДжудПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
-
23 Ойала СаломоПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
-
24 Rafael FloroЗащитник
-
10 Lucas MoraisПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 АнибалЗащитник
- Защитник
-
-
-
30 Noah Pallas
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
Хака
Оулу
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед
29 матчей
44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрвин Ли
|11 (2)
|0.61
|Stavros Zarokostas
|6
|0.33
|Роджерсон Логан
|4
|0.22
|Мастокангас Элиас
|2
|0.11
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0.11
|Ойала Саломо
|1
|0.06
|Oliver Whyte
|1
|0.06
|Сааринен Сет
|1
|0.06
|Артур Джуд
|1
|0.06
|Ацка Нтоналнто
|1
|0.06
|Малундама Хенри
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Майкл
|8 (2)
|0.44
|Rafael Floro
|3 (2)
|0.17
|Йокелайнен Никлас
|3
|0.17
|Лииматта Отсо
|2
|0.11
|Анини Самуэль
|2
|0.11
|Карялайнен Расмус
|1
|0.06
|Onni Suutari
|1
|0.06
|Анибал
|1
|0.06
|Кабаши Армеш
|1
|0.06
|Riku Selander
|1
|0.06
|Magnus Breitenmoser
|1
|0.06
|Банза Енох
|1
|0.06
|Коскела Миика
|1
|0.06
|Саланович Деннис
|1 (1)
|0.06
|Ягуби Моштаг
|0
|0
|Marius Koenkkoelae
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лукас Луии
|4
|0
|Stavros Zarokostas
|4
|0
|Эрвин Ли
|3
|0
|Малундама Хенри
|3
|0
|Фриберг Никлас
|3
|0
|Atte Sihvonen
|3
|0
|Лайне Янне-Пекка
|3
|0
|Хакала Аату
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Ацка Нтоналнто
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Мастокангас Элиас
|1
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Magnus Breitenmoser
|7
|0
|Riku Selander
|5
|0
|Рафинья
|5
|0
|Rafael Floro
|5
|0
|Кабаши Армеш
|4
|0
|Ягуби Моштаг
|2
|1
|Анибал
|3
|0
|Onni Suutari
|2
|0
|Коскела Миика
|0
|1
|Саланович Деннис
|1
|0
|Йокелайнен Никлас
|1
|0
|Лопес Майкл
|1
|0
|Уорд Каллум
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
0
0%
2
15%
1-15
4
29%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
4
29%
3
23%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
4
40%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Пропущено
19
15
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
21%
3
20%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
5
26%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
3
16%
4
27%
61-75
2
11%
3
20%
76-90
Забито
27
26
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
2
7%
3
12%
1-15
6
22%
4
15%
16-30
3
11%
6
23%
31-45
4
15%
3
12%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
7
26%
5
19%
76-90
Пропущено
30
25
16 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
6
20%
4
16%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
6
20%
3
12%
31-45
4
13%
7
28%
46-60
4
13%
7
28%
61-75
6
20%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мариехамн - Хака 2:0 Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2
ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2 Хака - Ильвес 2:1
Оулу
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оулу - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - Мариехамн 3:1 Ильвес - Оулу 0:2
Оулу - ВПС 0:6 КуПС - Оулу 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ЯПС - Оулу 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:0 Оулу - Ильвес Тампере-2 4:0 Лахти - Оулу 0:2 Оулу - КуПС 0:3 Оулу - Хонка 2:1 Оулу - ХИФК 1:1 Оулу - Хака 3:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Оулу - Ильвес 2:2 Интер Турку - Оулу 2:1 ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|17
|11
|4
|2
|31 - 13
|37
|2.
|ХИК
|18
|11
|4
|3
|26 - 16
|37
|3.
|Хонка
|17
|10
|4
|3
|33 - 14
|34
|4.
|Хака
|18
|8
|4
|6
|30 - 32
|28
|5.
|Оулу
|18
|7
|4
|7
|27 - 29
|25
|6.
|Интер Турку
|17
|7
|3
|7
|31 - 22
|24
|7.
|СЯК Сейнайоки
|17
|6
|4
|7
|23 - 28
|22
|8.
|ВПС
|17
|6
|2
|9
|35 - 28
|20
|9.
|Ильвес
|17
|5
|5
|7
|23 - 27
|20
|10.
|Мариехамн
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|11.
|Лахти
|18
|3
|5
|10
|16 - 38
|14
|12.
|ХИФК
|17
|1
|5
|11
|11 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|9
|7
|2
|0
|21 - 6
|23
|2.
|Хонка
|8
|6
|2
|0
|22 - 5
|20
|3.
|Хака
|9
|6
|2
|1
|17 - 13
|20
|4.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|5.
|Оулу
|9
|4
|3
|2
|13 - 15
|15
|6.
|СЯК Сейнайоки
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|7.
|Интер Турку
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Мариехамн
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|9.
|Ильвес
|8
|4
|0
|4
|12 - 12
|12
|10.
|Лахти
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|11.
|ВПС
|8
|1
|2
|5
|10 - 13
|5
|12.
|ХИФК
|9
|0
|1
|8
|3 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|9
|5
|3
|1
|10 - 5
|18
|2.
|ВПС
|9
|5
|0
|4
|25 - 15
|15
|3.
|Хонка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|4.
|КуПС
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|5.
|Интер Турку
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|6.
|Оулу
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|7.
|Лахти
|9
|2
|2
|5
|11 - 22
|8
|8.
|Хака
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|9.
|Ильвес
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|10.
|СЯК Сейнайоки
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|ХИФК
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|12.
|Мариехамн
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
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