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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Саннефьёрд
2:5
Конец матча
Русенборг
0'
1:0
6' Гол
Офкир Мохамед
1:1
8' Пенальти
Сэтер Оле Кристиан
8' Желтая карточка
Кето Хуго
1:2
14' Гол
Тенгстедт Каспер
2:2
15' Гол
Тветер Александер Рууд
2:3
62' Гол
Тенгстедт Каспер
2:4
67' Гол
Тенгстедт Каспер
72' Желтая карточка
Хансен Андре
86' Желтая карточка
Ian Smeulers
90' Красная карточка
Jesper Taaje
2:5
90' Гол
Bryan Solhaug Fiabema
90'+5
12
Кето
Хуго
2
Хокенстад
Матс
15
Jesper
Taaje
21
Фло
Фредрик
4
Ian
Smeulers
13
Маркманруд
Ларс
25
Эгели
Ветле
Валле
8
Куртович
Виллиам
7
Офкир
Мохамед
14
Тветер
Александер
Рууд
11
Youseff
Chaib
1
Хансен
Андре
8
Бёркеейет
Тобиас
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
2
Рейтан
Эрленд
Даль
19
Перейра
Адриан
21
Скарсем
Олаус
11
Йенсен
Виктор
10
Хольсе
Карло
17
Тенгстедт
Каспер
27
Сэтер
Оле
Кристиан
Саннефьёрд
4-3-3
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
Русенборг

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

Т
3:0
Т
4:1
Т
1:2
Т
0:0
Т
2:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
5:1
Т
0:3
Т
1:2
Т
5:1
Т
1:3
КН
1:4
Т
1:0
Т
4:0
Т
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 11 0.61
Тветер Александер Рууд 7 0.39
Вега Дейвер 2 0.11
Ньенету Франклин 2 0.11
Хокенстад Матс 2 0.11
Айер Кинин 2 0.11
Янсен Квинт 1 0.06
Куртович Виллиам 1 0.06
Youseff Chaib 1 0.06
Jesper Taaje 1 0.06
Маркманруд Ларс 1 0.06
Ian Smeulers 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (1) 0.44
Веккья Стефано 7 (1) 0.39
Samuel Rogers 4 0.22
Тенгстедт Каспер 4 0.22
Рейтан Эрленд Даль 2 0.11
Перейра Адриан 2 0.11
Бёркеейет Тобиас 2 0.11
Хольсе Карло 1 0.06
Йенсен Виктор 1 0.06
Тагсет Эдвард 1 0.06
Хольм Ноа 1 0.06
Bryan Solhaug Fiabema 1 0.06
Хрупалла Павел 1 0.06
Скарсем Олаус 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 3 1
Куртович Виллиам 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Ian Smeulers 3 0
Сингх Хармет 2 0
Маркманруд Ларс 2 0
Хокенстад Матс 1 0
Офкир Мохамед 1 0
Вега Дейвер 1 0
Youseff Chaib 1 0
Кето Хуго 1 0
Айер Кинин 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Адриан 4 0
Скарсем Олаус 3 0
Бёркеейет Тобиас 3 0
Samuel Rogers 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Йенсен Виктор 2 0
Renzo Giampaoli 2 0
Хансен Андре 1 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
20
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
7
39%
4
20%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
3
17%
7
35%
61-75
2
11%
2
10%
76-90

Пропущено

20
13
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
15%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
20%
4
31%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
5
25%
2
15%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
13%
3
18%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
6
35%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
5
31%
3
18%
61-75
2
13%
1
6%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
4
25%
1
13%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

34
37
20 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
9
26%
7
19%
1-15
5
15%
6
16%
16-30
6
18%
6
16%
31-45
2
6%
5
14%
46-60
8
24%
10
27%
61-75
4
12%
3
8%
76-90

Пропущено

36
21
14 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
7
19%
4
19%
1-15
1
3%
4
19%
16-30
6
17%
6
29%
31-45
9
25%
0
0%
46-60
6
17%
5
24%
61-75
7
19%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3
Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3
Русенборг
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0
Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 18 13 3 2 38 - 17 42
2. Лиллестрём 17 11 4 2 32 - 15 37
3. Будё-Глимт 18 11 4 3 48 - 20 37
4. Русенборг 18 9 7 2 36 - 22 34
5. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
6. Волеренга 17 8 2 7 29 - 26 26
7. Стрёмсгодсет 17 7 4 6 24 - 26 25
8. Олесунн 17 5 6 6 18 - 25 21
9. Саннефьёрд 18 6 3 9 31 - 39 21
10. Одд 18 6 2 10 19 - 33 20
11. Хёугесунн 17 5 4 8 27 - 29 19
12. Сарпсборг-08 18 6 1 11 32 - 35 19
13. Тромсё 16 3 9 4 21 - 28 18
14. Хам-Кам 17 3 9 5 20 - 21 18
15. Дьерв 17 3 2 12 13 - 38 11
16. Кристиансунд 17 1 3 13 14 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
3. Лиллестрём 8 6 1 1 14 - 3 19
4. Будё-Глимт 9 5 4 0 29 - 8 19
5. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 9 5 2 2 17 - 14 17
7. Волеренга 8 5 1 2 15 - 9 16
8. Хёугесунн 9 4 2 3 17 - 15 14
9. Тромсё 7 3 3 1 12 - 10 12
10. Олесунн 8 3 3 2 9 - 9 12
11. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
12. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
13. Дьерв 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 9 1 3 5 15 - 23 6
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 2 0 15 - 7 20
2. Лиллестрём 9 5 3 1 18 - 12 18
3. Будё-Глимт 9 6 0 3 19 - 12 18
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 10 3 5 2 18 - 15 14
6. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
7. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
8. Волеренга 9 3 1 5 14 - 17 10
9. Олесунн 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Сарпсборг-08 8 3 0 5 18 - 18 9
11. Хам-Кам 8 1 5 2 10 - 11 8
12. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Тромсё 9 0 6 3 9 - 18 6
14. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
15. Кристиансунд 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 8 0 1 7 5 - 22 1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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