Стадион: Sandefjord Arena
2:5
Конец матча
0'
1:0
6' ГолОфкир Мохамед
1:1
8' ПенальтиСэтер Оле Кристиан
8' Желтая карточкаКето Хуго
1:2
14' ГолТенгстедт Каспер
2:2
15' ГолТветер Александер Рууд
2:3
62' ГолТенгстедт Каспер
2:4
67' ГолТенгстедт Каспер
72' Желтая карточкаХансен Андре
86' Желтая карточкаIan Smeulers
90' Красная карточкаJesper Taaje
2:5
90' ГолBryan Solhaug Fiabema
90'+5
Ход матча
6'
1:0
8'
8'
14'
15'
62'
67'
2:4
72'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
12
Кето
Хуго
15
Jesper
Taaje
21
Фло
Фредрик
- Основной состав
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
-
21 Фло ФредрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Айер КининПолузащитник
-
27 Винбо АльбинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Саннефьёрд
Русенборг
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|11
|0.61
|Тветер Александер Рууд
|7
|0.39
|Вега Дейвер
|2
|0.11
|Ньенету Франклин
|2
|0.11
|Хокенстад Матс
|2
|0.11
|Айер Кинин
|2
|0.11
|Янсен Квинт
|1
|0.06
|Куртович Виллиам
|1
|0.06
|Youseff Chaib
|1
|0.06
|Jesper Taaje
|1
|0.06
|Маркманруд Ларс
|1
|0.06
|Ian Smeulers
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|8 (1)
|0.44
|Веккья Стефано
|7 (1)
|0.39
|Samuel Rogers
|4
|0.22
|Тенгстедт Каспер
|4
|0.22
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0.11
|Перейра Адриан
|2
|0.11
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.11
|Хольсе Карло
|1
|0.06
|Йенсен Виктор
|1
|0.06
|Тагсет Эдвард
|1
|0.06
|Хольм Ноа
|1
|0.06
|Bryan Solhaug Fiabema
|1
|0.06
|Хрупалла Павел
|1
|0.06
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Taaje
|3
|1
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Ian Smeulers
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Маркманруд Ларс
|2
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Youseff Chaib
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Адриан
|4
|0
|Скарсем Олаус
|3
|0
|Бёркеейет Тобиас
|3
|0
|Samuel Rogers
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|1
|Йенсен Виктор
|2
|0
|Renzo Giampaoli
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Хольсе Карло
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
20
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
7
39%
4
20%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
3
17%
7
35%
61-75
2
11%
2
10%
76-90
Пропущено
20
13
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
15%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
20%
4
31%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
5
25%
2
15%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
13%
3
18%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
6
35%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
5
31%
3
18%
61-75
2
13%
1
6%
76-90
Пропущено
16
8
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
4
25%
1
13%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
34
37
20 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
9
26%
7
19%
1-15
5
15%
6
16%
16-30
6
18%
6
16%
31-45
2
6%
5
14%
46-60
8
24%
10
27%
61-75
4
12%
3
8%
76-90
Пропущено
36
21
14 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
7
19%
4
19%
1-15
1
3%
4
19%
16-30
6
17%
6
29%
31-45
9
25%
0
0%
46-60
6
17%
5
24%
61-75
7
19%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3
Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3
Русенборг
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0
Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|18
|13
|3
|2
|38 - 17
|42
|2.
|Лиллестрём
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|3.
|Будё-Глимт
|18
|11
|4
|3
|48 - 20
|37
|4.
|Русенборг
|18
|9
|7
|2
|36 - 22
|34
|5.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|6.
|Волеренга
|17
|8
|2
|7
|29 - 26
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|17
|7
|4
|6
|24 - 26
|25
|8.
|Олесунн
|17
|5
|6
|6
|18 - 25
|21
|9.
|Саннефьёрд
|18
|6
|3
|9
|31 - 39
|21
|10.
|Одд
|18
|6
|2
|10
|19 - 33
|20
|11.
|Хёугесунн
|17
|5
|4
|8
|27 - 29
|19
|12.
|Сарпсборг-08
|18
|6
|1
|11
|32 - 35
|19
|13.
|Тромсё
|16
|3
|9
|4
|21 - 28
|18
|14.
|Хам-Кам
|17
|3
|9
|5
|20 - 21
|18
|15.
|Дьерв
|17
|3
|2
|12
|13 - 38
|11
|16.
|Кристиансунд
|17
|1
|3
|13
|14 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Русенборг
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|3.
|Лиллестрём
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|4.
|Будё-Глимт
|9
|5
|4
|0
|29 - 8
|19
|5.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|7.
|Волеренга
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|8.
|Хёугесунн
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|9.
|Тромсё
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|10.
|Олесунн
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|11.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Дьерв
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|2.
|Лиллестрём
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|3.
|Будё-Глимт
|9
|6
|0
|3
|19 - 12
|18
|4.
|Саннефьёрд
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|6.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|7.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|8.
|Волеренга
|9
|3
|1
|5
|14 - 17
|10
|9.
|Олесунн
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|0
|5
|18 - 18
|9
|11.
|Хам-Кам
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Тромсё
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6
|14.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|15.
|Кристиансунд
|9
|1
|0
|8
|4 - 16
|3
|16.
|Дьерв
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
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