Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Г О О О О Л - Кензо Гудмийн забивает с правой ноги!

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Домджони Тони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Удар от ворот произведет Эксельсиор

48' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

48' Nathan Tjoe-A-On успешно блокирует удар.

47' Redouan El Yaakoubi нанес удар головой, но Джерон Хоувен спокойно отбил мяч.

47' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Nathan Tjoe-A-On ослабляет давление, выбив мяч.

46' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Витесс

45' Тронстад Сондре нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.

44' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Nathan Tjoe-A-On ослабляет давление, выбив мяч.

43' Мёленстен Мелле из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Эксельсиор

39' Мёленстен Мелле не смог попасть в створ ударом издали

39' Ферру из команды Витесс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

38' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Бас Юлиан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Витесс

37' Игрок команды Эксельсиор бьет, но мяч проходит мимо ворот

36' Азаркан Маруан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Удар от ворот произведет Эксельсиор

34' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

33' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

33' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Хорошую попытку сделал Хархаух Реда . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Г О О О О Л - Фредериксен Николай забивает ударом с правой ноги!

29' Хорошую попытку сделал Манхуф Миллион . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Эксельсиор

28' Виттек Максимилиан из команды Витесс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

28' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Оооо... вот это был удар! Тронстад Сондре должен был забить с этой позиции.

26' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Игрок команды Витесс бьет, но мяч проходит мимо ворот

22' Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.

22' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

20' Г О О О О Л - Хархаух Реда забивает с правой ноги!

20' Азаркан Маруан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.

14' Г О О О О Л - Хархаух Реда забивает с правой ноги!

14' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

7' Хорошую попытку сделал Фредериксен Николай . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Виттек Максимилиан нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.

7' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Эксельсиор

5' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Домджони Тони

5' Удар от ворот произведет Витесс

4' Бас Юлиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

4' Мёленстен Мелле наказан за толчок Кензо Гудмийн

2' Удар от ворот произведет Эксельсиор

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Витесс начинает с центра поля