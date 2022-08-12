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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Эксельсиор
3:1
Конец матча
Витесс
0'
1:0
14' Гол
Хархаух Реда
2:0
20' Гол
Хархаух Реда
2:1
29' Гол
Фредериксен Николай
3:1
76' Гол
Гаудмейн Кензо
90' Желтая карточка
Тронстад Сондре
90' Красная карточка
Тронстад Сондре
90'+9

Ход матча

14'
Хархаух Реда
(Хореман Сибе)
1:0
20'
Хархаух Реда
(Азаркан Маруан)
2:0
29'
2:1
Фредериксен Николай
64'
 
Бёйтинк Томас
Ферру
65'
Аюб Яссин
Бас Юлиан
 
76'
Гаудмейн Кензо
(Хархаух Реда)
3:1
82'
 
Ван Дейвенбооден Симон
Манхуф Миллион
83'
 
Санкох Мохамед
Домджони Тони
86'
Raphael Eyongo
Хархаух Реда
 
86'
Маркело Натангело
Азаркан Маруан
 
90'
Luuk Admiraal
Гаудмейн Кензо
 
90'
 
Тронстад Сондре
90'
 
Тронстад Сондре

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
16
Ньивпорт
Свен
4
Эль-Яакуби
Редуан
28
Чу-А-Он
Натан
6
Эйгенрам
Йосуа
8
Гаудмейн
Кензо
33
Бас
Юлиан
10
Азаркан
Маруан
9
Хархаух
Реда
14
Дриауех
Каухайб
24
Хауэн
Йерун
5
Ферру
13
Корнелисс
Энцо
20
Мёленстен
Мелле
2
Аркус
Карлан
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
22
Домджони
Тони
42
Манхуф
Миллион
11
Фредериксен
Николай
Эксельсиор
4-3-3
Витесс
5-3-2

История личных встреч

Эксельсиор
Витесс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед

17 матчей

23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

К
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:3
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:3
Э
1:3
Э
3:1
Э
3:2
Э
0:2
Э
1:4
Э
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хархаух Реда 2 1
Азаркан Маруан 1 0.5
Гаудмейн Кензо 1 0.5
Бас Юлиан 1 0.5
Хореман Сибе 0 0
Дриауех Каухайб 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксен Николай 2 1
Манхуф Миллион 1 0.5
Виттек Максимилиан 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хореман Сибе 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферру 1 0
Тронстад Сондре 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2
НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ-2 Алкмаар 3:3 Маастрихт - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Телстар 1:4 Алмере Сити - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - Хелмонд Спорт 3:0 Осс - Эксельсиор 1:1 Волендам - Эксельсиор 2:5
Витесс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2
Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
2. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
4. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
13. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Витесс 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
3. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
16. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Витесс 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
15. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 40%, Витесс: 60%.
  • 98'
    Маркело Натангело решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 97'
    УДАЛЕНИЕ! - Тронстад Сондре увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 96'
    КАРТОЧКА! - Рассмотрев ситуацию, судья решает показать карточку Тронстад Сондре из команды Витесс.
  • 96'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья свистит. Тронстад Сондре атаковал сзади соперника. Это Luuk Admiraal заработал своей команде штрафной
  • 95'
    Эксельсиор пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Фредериксен Николай из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эйгенрам Йосуа
  • 94'
    Luuk Admiraal ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Luuk Admiraal пробует нанести удар издали, но Джерон Хоувен держит все под контролем
  • 93'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 92'
    Тактическая замена. Кензо Гудмийн уходит с поля и его заменяет Luuk Admiraal
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