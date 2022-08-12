Стадион: Van Donge and De Roo Stadion
3:1
Конец матча
0'
1:0
14' ГолХархаух Реда
2:0
20' ГолХархаух Реда
2:1
29' ГолФредериксен Николай
3:1
76' ГолГаудмейн Кензо
90' Желтая карточкаТронстад Сондре
90' Красная карточкаТронстад Сондре
90'+9
Ход матча
14'
1:0
20'
2:0
29'
64'
76'
3:1
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 6
-
1 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
33
Бас
Юлиан
24
Хауэн
Йерун
5
Ферру
21
Беро
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Аюб ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
35 Brent Vugts
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
5 ФерруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эксельсиор
Витесс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед
17 матчей
23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хархаух Реда
|2
|1
|Азаркан Маруан
|1
|0.5
|Гаудмейн Кензо
|1
|0.5
|Бас Юлиан
|1
|0.5
|Хореман Сибе
|0
|0
|Дриауех Каухайб
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксен Николай
|2
|1
|Манхуф Миллион
|1
|0.5
|Виттек Максимилиан
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хореман Сибе
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферру
|1
|0
|Тронстад Сондре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2
НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ-2 Алкмаар 3:3 Маастрихт - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Телстар 1:4 Алмере Сити - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - Хелмонд Спорт 3:0 Осс - Эксельсиор 1:1 Волендам - Эксельсиор 2:5
Витесс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2
Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эммен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион