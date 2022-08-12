Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

41' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

41' Матч возобновится спорным мячом

40' Йонсен Лассер Берг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Лауэнборг Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Эгхо Марвин выиграл воздушное противоборство у Вальдемар Лунд.

37' Удар от ворот произведет Раннерс

36' Харальдссон Хакон-Арнар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Йоханнессон Исак-Бергманн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Раннерс

35' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Хорошую попытку сделал Йоханнессон Исак-Бергманн . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Классон Виктор пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

34' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Лерагер Лукас нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Биэл Пеп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Дарами Мохаммед получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Дарами Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Эгхо Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

25' Хочолава Давид получил травму и заменен. Вальдемар Лунд выходит на поле.

25' Ох, нехорошо это выглядит. Хочолава Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Хочолава Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Дикс Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Удар от ворот произведет Копенгаген

21' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Хорошую попытку сделал Лерагер Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Дикс Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Биэл Пеп из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' Лауэнборг Фредерик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Биэл Пеп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Оооо... вот это был удар! Биэл Пеп должен был забить с этой позиции.

16' Хорошую попытку сделал Биэл Пеп . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Харальдссон Хакон-Арнар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Раннерс

15' Биэл Пеп из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

15' Фальк Расмус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ох, нехорошо это выглядит. Вавро Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Раннерс

12' Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе

11' Копплин Бьорн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе

10' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Хочолава Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Хочолава Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Удар от ворот произведет Копенгаген

8' Кехинде Тосин из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Андерссон Адам бьет со штрафного в створ, но Карл-Юхан Юнссон держит все под контролем

5' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

3' Лерагер Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Биэл Пеп из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Раннерс начинает с центра поля