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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 22010
Копенгаген
1:3
Конец матча
Раннерс
0'
44' Желтая карточка
Эгхо Марвин
46' Желтая карточка
Йонсен Лассер Берг
1:0
47' Гол
Лунд Йенсен Вальдемар
50' Желтая карточка
Кристансен Виктор
55' Желтая карточка
Классон Виктор
1:1
58' Гол
Эгхо Марвин
1:2
60' Гол
Лауэнборг Фредерик
64' Желтая карточка
Лауэнборг Фредерик
1:3
70' Гол
Hugo Andersson2
90' Желтая карточка
Карлгрен Патрик
90'+5

Ход матча

25'
Лунд Йенсен Вальдемар
Хочолава Давид
 
30'
Йоханнессон Исак-Бергманн
Дарами Мохаммед
 
44'
 
Эгхо Марвин
46'
 
Одей Стивен
Бундгаард Филип
46'
 
Йонсен Лассер Берг
47'
Лунд Йенсен Вальдемар
(Биэл Пеп)
1:0
50'
Кристансен Виктор
 
55'
Классон Виктор
 
58'
1:1
Эгхо Марвин
(Анкерсен Якоб)
60'
1:2
Лауэнборг Фредерик
(Андерссон Адам)
64'
 
Лауэнборг Фредерик
66'
 
Камара Аль-Хаджи
Эгхо Марвин
70'
1:3
Hugo Andersson2
(Андерссон Адам)
74'
Зека Карлос
Лерагер Лукас
 
74'
Бабакар Хоума
Классон Виктор
 
74'
Амоо Акинкунми
Йоханнессон Исак-Бергманн
 
82'
 
Клюснер Тобиас
Кехинде Тосин
87'
 
Педерсен Миккель
Лауэнборг Фредерик
87'
 
Бабаян Эдгар
Анкерсен Якоб
90'
 
Карлгрен Патрик

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
34
Кристансен
Виктор
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
7
Классон
Виктор
15
Дарами
Мохаммед
16
Биэл
Пеп
1
Карлгрен
Патрик
8
Андерссон
Адам
5
Hugo
Andersson2
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
9
Анкерсен
Якоб
14
Лауэнборг
Фредерик
6
Йонсен
Лассер
Берг
10
Кехинде
Тосин
40
Бундгаард
Филип
45
Эгхо
Марвин
Копенгаген
4-2-3-1
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Копенгаген
Раннерс

27 матчей

88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25.9%
7.4%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.1%
33.3%
20 побед 9 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

41 матч

58.5%
17.1%
24.4%
24 победы 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.9%
34.1%
22%
18 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

48.8%
31.7%
19.5%
20 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

СДЧГ
0:2
СДЧГ
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
2:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:0
СД
5:1
СД
0:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:1
К
2:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
1:1
К
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:3
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
0:3
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 4 0.8
Классон Виктор 3 0.6
Фальк Расмус 1 0.2
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.2
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.2
Вавро Денис 0 0
Дикс Кевин 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 3 0.6
Андерссон Адам 1 0.2
Лауэнборг Фредерик 1 0.2
Hugo Andersson2 1 0.2
Бундгаард Филип 1 0.2
Хег Даниэль 0 0
Копплин Бьорн 0 0
Анкерсен Якоб 0 0
Бабаян Эдгар 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристансен Виктор 2 0
Зека Карлос 1 0
Бойлесен Николай 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Вавро Денис 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Стаменич Марко 1 0
Elias Jelert Kristensen 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кехинде Тосин 2 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Энггаард Мэдс 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
75%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
2
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1
Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1
Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Силькеборг 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Раннерс 5 2 3 0 7 - 4 9
4. Хорсенс 5 2 2 1 5 - 4 8
5. Орхус 4 2 1 1 5 - 3 7
6. Виборг 4 2 0 2 7 - 7 6
7. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
8. Митьюлланд 5 1 3 1 13 - 11 6
9. Брондбю 4 1 0 3 3 - 9 3
10. Люнгбю 4 0 2 2 6 - 8 2
11. Ольборг 4 0 1 3 3 - 8 1
12. Оденсе 4 0 1 3 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Виборг 2 2 0 0 6 - 3 6
4. Орхус 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Раннерс 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Хорсенс 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
8. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Люнгбю 2 0 2 0 5 - 5 2
10. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Ольборг 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Оденсе 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
4. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
6. Копенгаген 2 1 0 1 5 - 5 3
7. Орхус 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Оденсе 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Люнгбю 2 0 0 2 1 - 3 0
10. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
11. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
12. Брондбю 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 95'
    Раннерс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Копенгаген: 66%, Раннерс: 34%.
  • 94'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • Желтая карточка
    93'
    Судье надоело, что Карлгрен Патрик тянет время и он наказал его горчичником
  • 93'
    Бабакар Хоума из команды Копенгаген наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
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