Стадион: Паркен Зрители: 22010
1:3
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаЭгхо Марвин
46' Желтая карточкаЙонсен Лассер Берг
1:0
47' ГолЛунд Йенсен Вальдемар
50' Желтая карточкаКристансен Виктор
55' Желтая карточкаКлассон Виктор
1:1
58' ГолЭгхо Марвин
1:2
60' ГолЛауэнборг Фредерик
64' Желтая карточкаЛауэнборг Фредерик
1:3
70' ГолHugo Andersson2
90' Желтая карточкаКарлгрен Патрик
90'+5
Ход матча
44'
47'
55'
58'
1:1
60'
70'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
33
Фальк
Расмус
16
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Раннерс
27 матчей
88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25.9%
7.4%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.1%
33.3%
20 побед 9 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
41 матч
58.5%
17.1%
24.4%
24 победы 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
43.9%
34.1%
22%
18 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
48.8%
31.7%
19.5%
20 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|4
|0.8
|Классон Виктор
|3
|0.6
|Фальк Расмус
|1
|0.2
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.2
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.2
|Вавро Денис
|0
|0
|Дикс Кевин
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|3
|0.6
|Андерссон Адам
|1
|0.2
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.2
|Hugo Andersson2
|1
|0.2
|Бундгаард Филип
|1
|0.2
|Хег Даниэль
|0
|0
|Копплин Бьорн
|0
|0
|Анкерсен Якоб
|0
|0
|Бабаян Эдгар
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристансен Виктор
|2
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
|Стаменич Марко
|1
|0
|Elias Jelert Kristensen
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кехинде Тосин
|2
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Эгхо Марвин
|1
|0
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
75%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
2
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1
Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1
Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Силькеборг
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Хорсенс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|Орхус
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|Виборг
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|8.
|Митьюлланд
|5
|1
|3
|1
|13 - 11
|6
|9.
|Брондбю
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|10.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|11.
|Ольборг
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|12.
|Оденсе
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Виборг
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Орхус
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Хорсенс
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|8.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Люнгбю
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|10.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Оденсе
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|4.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Хорсенс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|7.
|Орхус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Люнгбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|10.
|Виборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|11.
|Ольборг
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|Брондбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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