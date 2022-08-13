Ход матча
18'
38'
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Люнг ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карим СадатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Йёнчёпинг
Хальмстад
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|5 (2)
|0.26
|Николич Марко
|3
|0.16
|Люнг Даниэль
|3
|0.16
|Нордстрем Элиас
|3
|0.16
|Марич Аднан
|2
|0.11
|Гваргис Питер
|2
|0.11
|Фазал Мохаммад
|2
|0.11
|Моенза Малкольм
|1
|0.05
|Эдквист Адриан
|1
|0.05
|Ассогба Юсуф
|1
|0.05
|Edin Hamidovic
|1 (1)
|0.05
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.05
|Родеблад Лове Кевин
|0
|0
|Anas Al Asbahi
|0
|0
|Торссон Антон
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр II
|11
|0.58
|Баффо Джозеф
|7 (5)
|0.37
|Боман Микаэль
|5
|0.26
|Карим Садат
|3
|0.16
|Кроон Самуэль
|3
|0.16
|Дальстрём Виллиам
|2
|0.11
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.11
|Сведберг Джонатан
|2
|0.11
|Юханссон Андреас
|2
|0.11
|Викстрём Эмиль
|1
|0.05
|Ахльстранд Эрик
|1
|0.05
|Алланссон Йоэль
|1
|0.05
|Нильссон Малькольм
|1
|0.05
|Бернтссон Александер
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|7
|0
|Крона Себастьян
|4
|1
|Anas Al Asbahi
|3
|1
|Барни Юнес
|4
|0
|Фендрих Фредрик
|3
|0
|Бук Робин
|3
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Ассогба Юсуф
|2
|0
|Arvid Eriksson
|2
|0
|Адриан Самуэль
|1
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|7
|0
|Дальстрём Виллиам
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Сведберг Джонатан
|2
|0
|Ахльстранд Эрик
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Боаки Томас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Карим Садат
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Карлссон Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
20
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
12%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
4
24%
2
10%
61-75
3
18%
11
55%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
5
31%
2
20%
61-75
3
19%
1
10%
76-90
Забито
9
20
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
3
15%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
5
25%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
2
22%
3
15%
61-75
3
33%
7
35%
76-90
Пропущено
16
8
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
7
44%
4
50%
76-90
1
0%
0%
Забито
26
40
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 13
4 Не забивали 0
2
8%
5
13%
1-15
2
8%
2
5%
16-30
5
19%
7
18%
31-45
5
19%
3
8%
46-60
6
23%
5
13%
61-75
6
23%
18
45%
76-90
Пропущено
32
18
12 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 13
3
9%
2
11%
1-15
2
6%
2
11%
16-30
7
22%
3
17%
31-45
2
6%
2
11%
46-60
7
22%
4
22%
61-75
10
31%
5
28%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1
Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3
Хальмстад
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2
Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|2:0
|19
|14
|2
|3
|43 - 17
|44
|2.
|Браге
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|3.
|Броммапойкарна
|18
|9
|5
|4
|39 - 27
|32
|4.
|Сковде АИК
|18
|8
|6
|4
|24 - 21
|30
|5.
|Эстер
|18
|8
|6
|4
|30 - 22
|30
|6.
|Треллеборг
|18
|8
|5
|5
|27 - 27
|29
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|18
|8
|3
|7
|35 - 29
|27
|8.
|Утсиктенс
|18
|7
|4
|7
|27 - 25
|25
|9.
|Эребру
|18
|7
|2
|9
|19 - 23
|23
|10.
|Ландскруна
|18
|5
|6
|7
|23 - 30
|21
|11.
|Далкурд
|1:0
|19
|6
|3
|10
|17 - 29
|21
|12.
|Йёнчёпинг
|0:2
|19
|5
|4
|10
|26 - 34
|19
|13.
|Норрбю
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|14.
|Вестерос
|18
|4
|6
|8
|23 - 31
|18
|15.
|Эргрюте
|0:1
|19
|3
|8
|8
|23 - 31
|17
|16.
|Эстерсунд
|18
|2
|6
|10
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|9
|7
|2
|0
|27 - 11
|23
|2.
|Хальмстад
|2:0
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Браге
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|5.
|Эребру
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|6.
|Далкурд
|1:0
|10
|5
|0
|5
|12 - 13
|15
|7.
|Треллеборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|8.
|Сковде АИК
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|9.
|Эстер
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|10.
|Утсиктенс
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|11.
|Норрбю
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|12.
|Ландскруна
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|13.
|Йёнчёпинг
|0:2
|10
|3
|1
|6
|16 - 19
|10
|14.
|Вестерос
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Эстерсунд
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Эргрюте
|0:1
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|2:0
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|2.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Эстер
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Браге
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|5.
|Треллеборг
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|6.
|Утсиктенс
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|7.
|Броммапойкарна
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|8.
|Ландскруна
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|9.
|Эргрюте
|0:1
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|Йёнчёпинг
|0:2
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|2
|2
|4
|14 - 16
|8
|12.
|Вестерос
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Эребру
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Норрбю
|8
|2
|0
|6
|9 - 17
|6
|15.
|Далкурд
|1:0
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|16.
|Эстерсунд
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
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