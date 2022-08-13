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Швеция: Суперэттан

2022
Йёнчёпинг
0:5
Конец матча
Хальмстад
30
Нильссон
Александр
15
Arvid
Eriksson
7
Крона
Себастьян
6
Ламин
Адам
Бен
26
Моенза
Малкольм
3
Фазал
Мохаммад
22
Люнг
Даниэль
5
Фендрих
Фредрик
24
Николич
Марко
9
Edin
Hamidovic
10
Бук
Робин
1
Нильссон
Малькольм
15
Карлссон
Каспер
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
17
Офосу-Айе
Фил
2
Боаки
Томас
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
16
Ахльстранд
Эрик
30
Йоханссон
Александр
II
10
Карим
Садат
Йёнчёпинг
3-5-2
Хальмстад
3-5-2

История личных встреч

Йёнчёпинг
Хальмстад

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

История матчей

С
3:0
С
1:0
С
3:0
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
1:1
А
6:1
А
2:2
С
1:1
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 5 (2) 0.26
Николич Марко 3 0.16
Люнг Даниэль 3 0.16
Нордстрем Элиас 3 0.16
Марич Аднан 2 0.11
Гваргис Питер 2 0.11
Фазал Мохаммад 2 0.11
Моенза Малкольм 1 0.05
Эдквист Адриан 1 0.05
Ассогба Юсуф 1 0.05
Edin Hamidovic 1 (1) 0.05
Аль-Хамлави Ассад 1 0.05
Родеблад Лове Кевин 0 0
Anas Al Asbahi 0 0
Торссон Антон 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр II 13 0.68
Баффо Джозеф 7 (5) 0.37
Боман Микаэль 6 0.32
Карим Садат 3 0.16
Кроон Самуэль 3 0.16
Дальстрём Виллиам 2 0.11
Офосу-Айе Фил 2 0.11
Сведберг Джонатан 2 0.11
Юханссон Андреас 2 0.11
Алланссон Йоэль 2 0.11
Викстрём Эмиль 1 0.05
Ахльстранд Эрик 1 0.05
Нильссон Малькольм 1 0.05
Бернтссон Александер 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 7 1
Крона Себастьян 4 1
Anas Al Asbahi 3 1
Барни Юнес 4 0
Фендрих Фредрик 3 0
Бук Робин 3 0
Марич Аднан 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Arvid Eriksson 2 0
Адриан Самуэль 1 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 7 0
Дальстрём Виллиам 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Сведберг Джонатан 2 0
Ахльстранд Эрик 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Ульссон Маркус 1 0
Боаки Томас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Карим Садат 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Карлссон Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
25
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
2
12%
2
8%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
4
24%
4
16%
31-45
3
18%
2
8%
46-60
4
24%
2
8%
61-75
3
18%
12
48%
76-90

Пропущено

21
10
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
6
29%
2
20%
31-45
3
14%
2
20%
46-60
5
24%
2
20%
61-75
4
19%
1
10%
76-90

Забито

9
20
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
0
0%
3
15%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
5
25%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
2
22%
3
15%
61-75
3
33%
7
35%
76-90

Пропущено

16
8
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
7
44%
4
50%
76-90
1
0%
0%

Забито

26
45
9 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 14
5 Не забивали 0
2
8%
5
11%
1-15
2
8%
3
7%
16-30
5
19%
9
20%
31-45
5
19%
4
9%
46-60
6
23%
5
11%
61-75
6
23%
19
42%
76-90

Пропущено

37
18
15 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 13
3
8%
2
11%
1-15
3
8%
2
11%
16-30
9
24%
3
17%
31-45
3
8%
2
11%
46-60
7
19%
4
22%
61-75
11
30%
30%
5
28%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1
Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3
Хальмстад
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2
Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 19 14 2 3 46 - 17 44
2. Браге 18 9 6 3 33 - 18 33
3. Броммапойкарна 18 9 5 4 39 - 27 32
4. Сковде АИК 18 8 6 4 24 - 21 30
5. Эстер 18 8 6 4 30 - 22 30
6. Треллеборг 18 8 5 5 27 - 27 29
7. Сирианска Эскильстуна 18 8 3 7 35 - 29 27
8. Утсиктенс 18 7 4 7 27 - 25 25
9. Эребру 18 7 2 9 19 - 23 23
10. Ландскруна 18 5 6 7 23 - 30 21
11. Эргрюте 19 4 8 7 25 - 31 20
12. Йёнчёпинг 19 5 4 10 26 - 37 19
13. Норрбю 18 5 4 9 19 - 28 19
14. Вестерос 18 4 6 8 23 - 31 18
15. Далкурд 19 5 3 11 17 - 31 18
16. Эстерсунд 18 2 6 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 9 7 2 0 27 - 11 23
2. Хальмстад 9 7 0 2 20 - 8 21
3. Сирианска Эскильстуна 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Браге 9 5 2 2 16 - 7 17
5. Эребру 10 5 1 4 12 - 12 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Сковде АИК 9 3 4 2 9 - 8 13
8. Эстер 8 4 1 3 15 - 13 13
9. Утсиктенс 9 3 4 2 13 - 10 13
10. Норрбю 10 3 4 3 10 - 11 13
11. Ландскруна 8 3 3 2 13 - 13 12
12. Далкурд 10 4 0 6 12 - 15 12
13. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
14. Вестерос 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Эстерсунд 8 2 3 3 9 - 12 9
16. Эргрюте 9 1 5 3 12 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 10 7 2 1 26 - 9 23
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 10 4 5 1 15 - 9 17
4. Браге 9 4 4 1 17 - 11 16
5. Треллеборг 9 4 2 3 14 - 15 14
6. Утсиктенс 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Эргрюте 10 3 3 4 13 - 17 12
8. Броммапойкарна 9 2 3 4 12 - 16 9
9. Ландскруна 10 2 3 5 10 - 17 9
10. Йёнчёпинг 9 2 3 4 10 - 15 9
11. Сирианска Эскильстуна 8 2 2 4 14 - 16 8
12. Вестерос 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Эребру 8 2 1 5 7 - 11 7
14. Норрбю 8 2 0 6 9 - 17 6
15. Далкурд 9 1 3 5 5 - 16 6
16. Эстерсунд 10 0 3 7 5 - 18 3
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Алланссон Йоэль бьет в цель!
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