0'
1:0
15' ГолSuleman Zurmati
27' Желтая карточкаJon Viscosi
36' Желтая карточкаArash Motaraghebjafarpour
1:1
48' ГолДальквист Исак
54' Желтая карточкаРаскай Анель
1:2
58' ГолЛюндберг Виктор
76' Желтая карточкаHady Saleh Karim
78' Желтая карточкаАндреассон Антон
90' Желтая карточкаУоллиндер Робин
90'+6
Ход матча
15'
1:0
27'
48'
54'
58'
67'
76'
78'
90'
17
Fabio
Dixon
32
Stefan
Wolf2
27
Арин
Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Fabio DixonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Stefan Wolf2Полузащитник
-
27 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Авад АхмедНападающий
-
-
10 Haron Zubair
-
-
Главный тренер: Yasin Aras
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Brynjar Gunnarsson
История личных встреч
Далкурд
Эргрюте
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Далкурд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабаши Ариан
|5
|0.26
|Arash Motaraghebjafarpour
|2
|0.11
|Stefan Wolf2
|2
|0.11
|Ezequiel Montagna
|2
|0.11
|Арин Франк
|1
|0.05
|Рахмани Бахтияр
|1
|0.05
|Костонс Кун
|1
|0.05
|Pashang Abdulla
|1
|0.05
|Suleman Zurmati
|1
|0.05
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0.05
|Andreas Katsantonis
|0
|0
|Alex Simovski
|0
|0
|Fabio Dixon
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|8 (2)
|0.42
|Абрахам Саргон
|4
|0.21
|Люндберг Виктор
|2
|0.11
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.11
|Полсон Дэниел
|1
|0.05
|Андреассон Антон
|1
|0.05
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0.05
|Беркрот Никлас
|1
|0.05
|Раскай Анель
|1
|0.05
|Акерманн Кевин
|1
|0.05
|Дальквист Исак
|1
|0.05
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.05
|Дальквист Хампус
|0
|0
|Густафсон Элиас
|0
|0
|Ланс Антон
|0
|0
Карточки
Далкурд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|4
|0
|Alex Simovski
|4
|0
|Stefan Wolf2
|4
|0
|Rassa Rahmani
|4
|0
|Костонс Кун
|2
|1
|Fabio Dixon
|2
|1
|Ezequiel Montagna
|3
|0
|Арин Франк
|3
|0
|Олберкис Сигитас
|1
|1
|Andreas Katsantonis
|2
|0
|Arash Motaraghebjafarpour
|2
|0
|Jon Viscosi
|1
|0
|Аллен Бобби
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Rodin Deprem
|1
|0
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0
|Umit Aras
|1
|0
|Hady Saleh Karim
|1
|0
|Haron Zubair
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акерманн Кевин
|6
|0
|Густафсон Элиас
|5
|0
|Раскай Анель
|4
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Андреассон Антон
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Ланс Антон
|2
|0
|Eric Nohlgren
|2
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Уоллиндер Робин
|1
|0
|Дальквист Исак
|1
|0
|Olle Johansson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
2
17%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
4
33%
3
23%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
5
33%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
3
20%
5
29%
29%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
33%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
2
15%
4
29%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Забито
20
25
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
2
10%
3
12%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
6
30%
5
20%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
4
20%
3
12%
61-75
5
25%
7
28%
76-90
Пропущено
28
31
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
7
25%
5
16%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
3
11%
6
19%
31-45
5
18%
9
29%
29%
46-60
4
14%
5
16%
61-75
7
25%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Далкурд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хальмстад - Далкурд 3:1 Далкурд - Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1
Далкурд - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Далкурд 5:0 Далкурд - Ландскруна 0:1 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Далкурд - Вестерос 1:2 Браге - Далкурд 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1
Эргрюте
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1
Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|19
|14
|2
|3
|46 - 17
|44
|2.
|Браге
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|3.
|Броммапойкарна
|18
|9
|5
|4
|39 - 27
|32
|4.
|Сковде АИК
|18
|8
|6
|4
|24 - 21
|30
|5.
|Эстер
|18
|8
|6
|4
|30 - 22
|30
|6.
|Треллеборг
|18
|8
|5
|5
|27 - 27
|29
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|18
|8
|3
|7
|35 - 29
|27
|8.
|Утсиктенс
|18
|7
|4
|7
|27 - 25
|25
|9.
|Эребру
|18
|7
|2
|9
|19 - 23
|23
|10.
|Ландскруна
|18
|5
|6
|7
|23 - 30
|21
|11.
|Эргрюте
|19
|4
|8
|7
|25 - 31
|20
|12.
|Йёнчёпинг
|19
|5
|4
|10
|26 - 37
|19
|13.
|Норрбю
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|14.
|Вестерос
|18
|4
|6
|8
|23 - 31
|18
|15.
|Далкурд
|19
|5
|3
|11
|17 - 31
|18
|16.
|Эстерсунд
|18
|2
|6
|10
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|9
|7
|2
|0
|27 - 11
|23
|2.
|Хальмстад
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Браге
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|5.
|Эребру
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|6.
|Треллеборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Сковде АИК
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|8.
|Эстер
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|9.
|Утсиктенс
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|10.
|Норрбю
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Ландскруна
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|12.
|Далкурд
|10
|4
|0
|6
|12 - 15
|12
|13.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|14.
|Вестерос
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Эстерсунд
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Эргрюте
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|10
|7
|2
|1
|26 - 9
|23
|2.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Эстер
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Браге
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|5.
|Треллеборг
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|6.
|Утсиктенс
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|7.
|Эргрюте
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|8.
|Броммапойкарна
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|9.
|Ландскруна
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|10.
|Йёнчёпинг
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|2
|2
|4
|14 - 16
|8
|12.
|Вестерос
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Эребру
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Норрбю
|8
|2
|0
|6
|9 - 17
|6
|15.
|Далкурд
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|16.
|Эстерсунд
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
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