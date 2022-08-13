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Швеция: Суперэттан

2022
Далкурд
1:2
Конец матча
Эргрюте
0'
1:0
15' Гол
Suleman Zurmati
27' Желтая карточка
Jon Viscosi
36' Желтая карточка
Arash Motaraghebjafarpour
1:1
48' Гол
Дальквист Исак
54' Желтая карточка
Раскай Анель
1:2
58' Гол
Люндберг Виктор
76' Желтая карточка
Hady Saleh Karim
78' Желтая карточка
Андреассон Антон
90' Желтая карточка
Уоллиндер Робин
90'+6
1
Jon
Viscosi
17
Fabio
Dixon
4
Umit
Aras
2
Мохамад
Аббас
23
Arash
Motaraghebjafarpour
3
Alex
Simovski
32
Stefan
Wolf2
27
Арин
Франк
6
Suleman
Zurmati
12
Kerfala
Cissoko
7
Базе
Марван
13
Уоллиндер
Робин
18
Андреассон
Антон
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
17
Дальквист
Хампус
21
Раскай
Анель
2
Брорссон
Арвид
15
Дальквист
Исак
28
Erion
Sadiku
14
Полсон
Дэниел
9
Люндберг
Виктор
Далкурд
3-5-2
Эргрюте
4-2-3-1

История личных встреч

Далкурд
Эргрюте

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

С
3:3
С
1:2
С
0:0
С
0:0
С
3:2
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Далкурд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабаши Ариан 5 0.26
Arash Motaraghebjafarpour 2 0.11
Stefan Wolf2 2 0.11
Ezequiel Montagna 2 0.11
Арин Франк 1 0.05
Рахмани Бахтияр 1 0.05
Костонс Кун 1 0.05
Pashang Abdulla 1 0.05
Suleman Zurmati 1 0.05
Лагерфельдт Лукас 1 0.05
Andreas Katsantonis 0 0
Alex Simovski 0 0
Fabio Dixon 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 8 (2) 0.42
Абрахам Саргон 4 0.21
Люндберг Виктор 2 0.11
Хольмстрём Александр Аль 2 0.11
Полсон Дэниел 1 0.05
Андреассон Антон 1 0.05
Хаглинд-Сангре Маркус 1 0.05
Беркрот Никлас 1 0.05
Раскай Анель 1 0.05
Акерманн Кевин 1 0.05
Дальквист Исак 1 0.05
Азулай Джонатан 1 (1) 0.05
Дальквист Хампус 0 0
Густафсон Элиас 0 0
Ланс Антон 0 0

Карточки

Далкурд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 4 0
Alex Simovski 4 0
Stefan Wolf2 4 0
Rassa Rahmani 4 0
Костонс Кун 2 1
Fabio Dixon 2 1
Ezequiel Montagna 3 0
Арин Франк 3 0
Олберкис Сигитас 1 1
Andreas Katsantonis 2 0
Arash Motaraghebjafarpour 2 0
Jon Viscosi 1 0
Аллен Бобби 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Rodin Deprem 1 0
Лагерфельдт Лукас 1 0
Umit Aras 1 0
Hady Saleh Karim 1 0
Haron Zubair 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акерманн Кевин 6 0
Густафсон Элиас 5 0
Раскай Анель 4 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Андреассон Антон 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Ланс Антон 2 0
Eric Nohlgren 2 0
Брорссон Арвид 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Уоллиндер Робин 1 0
Дальквист Исак 1 0
Olle Johansson 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
2
17%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
4
33%
3
23%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
5
33%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
3
20%
5
29%
29%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
33%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
2
15%
4
29%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Забито

20
25
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
2
10%
3
12%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
6
30%
5
20%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
4
20%
3
12%
61-75
5
25%
7
28%
76-90

Пропущено

28
31
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
7
25%
5
16%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
3
11%
6
19%
31-45
5
18%
9
29%
29%
46-60
4
14%
5
16%
61-75
7
25%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Далкурд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хальмстад - Далкурд 3:1 Далкурд - Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1
Далкурд - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Далкурд 5:0 Далкурд - Ландскруна 0:1 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Далкурд - Вестерос 1:2 Браге - Далкурд 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1
Эргрюте
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1
Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 19 14 2 3 46 - 17 44
2. Браге 18 9 6 3 33 - 18 33
3. Броммапойкарна 18 9 5 4 39 - 27 32
4. Сковде АИК 18 8 6 4 24 - 21 30
5. Эстер 18 8 6 4 30 - 22 30
6. Треллеборг 18 8 5 5 27 - 27 29
7. Сирианска Эскильстуна 18 8 3 7 35 - 29 27
8. Утсиктенс 18 7 4 7 27 - 25 25
9. Эребру 18 7 2 9 19 - 23 23
10. Ландскруна 18 5 6 7 23 - 30 21
11. Эргрюте 19 4 8 7 25 - 31 20
12. Йёнчёпинг 19 5 4 10 26 - 37 19
13. Норрбю 18 5 4 9 19 - 28 19
14. Вестерос 18 4 6 8 23 - 31 18
15. Далкурд 19 5 3 11 17 - 31 18
16. Эстерсунд 18 2 6 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 9 7 2 0 27 - 11 23
2. Хальмстад 9 7 0 2 20 - 8 21
3. Сирианска Эскильстуна 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Браге 9 5 2 2 16 - 7 17
5. Эребру 10 5 1 4 12 - 12 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Сковде АИК 9 3 4 2 9 - 8 13
8. Эстер 8 4 1 3 15 - 13 13
9. Утсиктенс 9 3 4 2 13 - 10 13
10. Норрбю 10 3 4 3 10 - 11 13
11. Ландскруна 8 3 3 2 13 - 13 12
12. Далкурд 10 4 0 6 12 - 15 12
13. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
14. Вестерос 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Эстерсунд 8 2 3 3 9 - 12 9
16. Эргрюте 9 1 5 3 12 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 10 7 2 1 26 - 9 23
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 10 4 5 1 15 - 9 17
4. Браге 9 4 4 1 17 - 11 16
5. Треллеборг 9 4 2 3 14 - 15 14
6. Утсиктенс 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Эргрюте 10 3 3 4 13 - 17 12
8. Броммапойкарна 9 2 3 4 12 - 16 9
9. Ландскруна 10 2 3 5 10 - 17 9
10. Йёнчёпинг 9 2 3 4 10 - 15 9
11. Сирианска Эскильстуна 8 2 2 4 14 - 16 8
12. Вестерос 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Эребру 8 2 1 5 7 - 11 7
14. Норрбю 8 2 0 6 9 - 17 6
15. Далкурд 9 1 3 5 5 - 16 6
16. Эстерсунд 10 0 3 7 5 - 18 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Arash Motaraghebjafarpour получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Jon Viscosi получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Suleman Zurmati бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Далкурд 1:2 Эргрюте онлайн

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