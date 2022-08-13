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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Герта
1:0
Первый тайм: 16'
Айнтрахт Фр
0'
1:0
3' Гол
Сердар Суат

Ход матча

3'
Сердар Суат
(Лукебакио Доди)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 122
Герта 18.9% (23)
X 37.7% (46)
Айнтрахт Фр 43.4% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Айнтрахт Фр
3.60
4.00
3.88
Все Коэффициенты
Новости
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
5
Уремович
Филип
20
Кемпф
Марк-Оливер
17
Миттельштедт
Максимилиан
29
Тусар
Люка
34
Шуньич
Иван
8
Сердар
Суат
14
Лукебакио
Доди
18
Канга
Вилфрид
40
Эджуке
Чидера
1
Трапп
Кевин
18
Туре
Альмами
35
Тута
2
Н'Дика
Эван
36
Кнауфф
Ансгар
25
Ленц
Кристофер
15
Камада
Даити
8
Соу
Джибриль
9
Коло-Муани
Рандаль
27
Гётце
Марио
21
Аларио
Лукас
Герта
4-3-3
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Герта
Айнтрахт Фр

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

24 матча

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:4
ТМК
2:1
Б
2:2
Б
0:0
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
3:3
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
4:4
Б
1:0
Б
6:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
0:2
Б
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 1 0.5
Сердар Суат 1 0.5
Йоветич Стеван 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 1 0.5

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукебакио Доди 1 0
Шуньич Иван 1 0
Уремович Филип 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костич Филип 1 0
Н'Дика Эван 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1
Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1 Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1 Герта - Унион Берлин 1:4 Байер Л - Герта 2:1 Герта - Хоффенхайм 3:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5
Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Кёльн 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Вердер 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
5. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Бохум 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Герта 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Аугсбург 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Штуттгарт 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Байер Л 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Хоффенхайм 1:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Кёльн 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Герта 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вердер 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Штуттгарт 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Шальке 04 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бохум 2:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Байер Л 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Хоффенхайм 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Аугсбург 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Бохум 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Вердер 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Кёльн 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Байер Л 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Хоффенхайм 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Герта 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Угловой
    16'
    Миттельштедт Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 15'
    Н'Дика Эван ослабляет давление, выбив мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Герта: 46%, Айнтрахт Фр: 54%.
  • 15'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    14'
    Канга Вилфрид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Герта 18.9% (23)
    X 37.7% (46)
    Айнтрахт Фр 43.4% (53)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Герта
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    3.60
    4.00
    3.88
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Герта 1:0 Айнтрахт Фр онлайн

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    Прогнозы на матч Герта 1:0 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Герта
    18.9% (23)
    Ничья
    37.7% (46)
    Айнтрахт Фр
    43.4% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.15% (58)
    Меньше
    50.85% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    84.75% (100)
    Нет
    15.25% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.4% (42)
    1:2 Айнтрахт Фр
    28.7% (35)
    2:1 Герта
    10.7% (13)
    0:1 Айнтрахт Фр
    6.6% (8)
    1:0 Герта
    4.9% (6)
    1:3 Айнтрахт Фр
    3.3% (4)
    2:0 Герта
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Герта
    Айнтрахт Фр
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