Стадион: Олимпиаштадион
1:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
29
Тусар
Люка
34
Шуньич
Иван
18
Туре
Альмами
35
Тута
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
21
Аларио
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Tjark Ernst
-
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
21 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Алиду ФаридеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Герта
Айнтрахт Фр
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
24 матча
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|1
|0.5
|Сердар Суат
|1
|0.5
|Йоветич Стеван
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.5
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Шуньич Иван
|1
|0
|Уремович Филип
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костич Филип
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1
Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1 Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1 Герта - Унион Берлин 1:4 Байер Л - Герта 2:1 Герта - Хоффенхайм 3:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5
Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Вердер
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Бохум
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Герта
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Байер Л
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Хоффенхайм
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Герта
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вердер
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бавария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бохум
|2:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Байер Л
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Хоффенхайм
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Бохум
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Вердер
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Байер Л
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Хоффенхайм
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Герта
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Прогнозы на матч Герта 1:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Герта
18.9% (23)
Ничья
37.7% (46)
Айнтрахт Фр
43.4% (53)
Тотал 2.5
Больше
49.15% (58)
Меньше
50.85% (60)
Обе команды забьют
Да
84.75% (100)
Нет
15.25% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (42)
1:2 Айнтрахт Фр
28.7% (35)
2:1 Герта
10.7% (13)
0:1 Айнтрахт Фр
6.6% (8)
1:0 Герта
4.9% (6)
1:3 Айнтрахт Фр
3.3% (4)
2:0 Герта
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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