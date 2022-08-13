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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Герта
1:1
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
1:0
3' Гол
Сердар Суат
34' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
1:1
48' Гол
Камада Даити
57' Желтая карточка
Шуньич Иван
58' Желтая карточка
Соу Джибриль
85' Желтая карточка
Сердар Суат
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Кристенсен Оливер
90'+6
1:1. Гол Даити Камады (видео). Ч...
1:0. Гол Суата Сердара (видео). ...

Ход матча

3'
Сердар Суат
(Лукебакио Доди)
1:0
34'
Миттельштедт Максимилиан
 
46'
 
Алиду Фариде
Кнауфф Ансгар
48'
1:1
Камада Даити
(Коло-Муани Рандаль)
57'
Шуньич Иван
 
57'
Бутьюс Жан-Поль
Шуньич Иван
 
58'
Derry Scherhant
Эджуке Чидера
 
58'
 
Соу Джибриль
66'
 
Линдстрём Йеспер
Гётце Марио
66'
 
Борре Рафаэль
Аларио Лукас
70'
Йоветич Стеван
Канга Вилфрид
 
73'
 
Хасебе Макото
Туре Альмами
83'
Дордой Мартон
Уремович Филип
 
85'
Сердар Суат
 
86'
 
Якич Кристиян
Камада Даити
89'
Кристенсен Оливер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 122
Герта 18.9% (23)
X 37.7% (46)
Айнтрахт Фр 43.4% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
5
Уремович
Филип
20
Кемпф
Марк-Оливер
17
Миттельштедт
Максимилиан
29
Тусар
Люка
34
Шуньич
Иван
8
Сердар
Суат
14
Лукебакио
Доди
18
Канга
Вилфрид
40
Эджуке
Чидера
1
Трапп
Кевин
18
Туре
Альмами
35
Тута
2
Н'Дика
Эван
36
Кнауфф
Ансгар
25
Ленц
Кристофер
15
Камада
Даити
8
Соу
Джибриль
9
Коло-Муани
Рандаль
27
Гётце
Марио
21
Аларио
Лукас
Герта
4-3-3
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Герта
Айнтрахт Фр

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

24 матча

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:4
ТМК
2:1
Б
2:2
Б
0:0
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
3:3
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
4:4
Б
1:0
Б
6:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
0:2
Б
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 1 0.5
Сердар Суат 1 0.5
Йоветич Стеван 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 1 0.5
Камада Даити 1 0.5

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуньич Иван 2 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Сердар Суат 1 0
Уремович Филип 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костич Филип 1 0
Соу Джибриль 1 0
Н'Дика Эван 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1
Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1 Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1 Герта - Унион Берлин 1:4 Байер Л - Герта 2:1 Герта - Хоффенхайм 3:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5
Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
4. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Вердер Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Герта Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шальке 04 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Байер Л Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Хоффенхайм Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • 94'
    Герта контролирует мяч.
  • 94'
    Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    93'
    Лукебакио Доди из команды Герта заходит слишком далеко, он валит Соу Джибриль.
  • 93'
    Кенни Джонджо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 92'
    После проверки VAR рефери поменял решение - Айнтрахт Фр не будет бить пенальти!
  • 90'
    Контроль мяча: Герта: 42%, Айнтрахт Фр: 58%.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Герта 18.9% (23)
    X 37.7% (46)
    Айнтрахт Фр 43.4% (53)
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    Где смотреть матч Герта 1:1 Айнтрахт Фр онлайн

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    Прогнозы на матч Герта 1:1 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Герта
    18.9% (23)
    Ничья
    37.7% (46)
    Айнтрахт Фр
    43.4% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.15% (58)
    Меньше
    50.85% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    84.75% (100)
    Нет
    15.25% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.4% (42)
    1:2 Айнтрахт Фр
    28.7% (35)
    2:1 Герта
    10.7% (13)
    0:1 Айнтрахт Фр
    6.6% (8)
    1:0 Герта
    4.9% (6)
    1:3 Айнтрахт Фр
    3.3% (4)
    2:0 Герта
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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