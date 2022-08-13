Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Герта имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Герта

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Ленц Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Герта

43' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Герта

42' Камада Даити оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Уремович Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Туре Альмами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Герта

37' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

36' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

34' Удар от ворот произведет Герта

33' Аларио Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Эджуке Чидера пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

30' Тусар Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Коло-Муани Рандаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Герта

26' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Оооо... вот это был удар! Канга Вилфрид должен был забить с этой позиции.

23' Канга Вилфрид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Миттельштедт Максимилиан из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Миттельштедт Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Эджуке Чидера из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Шуньич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Сердар Суат пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

20' Кенни Джонджо из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Коло-Муани Рандаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Эджуке Чидера из команды Герта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

16' Канга Вилфрид из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Миттельштедт Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Канга Вилфрид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

12' Сердар Суат навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Туре Альмами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Лукебакио Доди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Кнауфф Ансгар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Шуньич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Лукебакио Доди из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Кенни Джонджо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ленц Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.